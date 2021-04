Ángel Monagas // Si yo fuera Presidente

A muchos se nos critica por señalar los errores del interino y no hacer aportes, según su interpretación.

No han entendido cuál es el papel de los medios y de los comunicadores. Allá otros, que aspiran y quieren gobernar.

Expresan “es que tú no das soluciones”.

Falso. Varias veces lo hemos hecho. Lamentablemente el círculo que rodea al personaje es impermeable. Nada puede afectar su poder, traducido en negocios y manejos para sostener un falso estatus de gobierno.

No es mi culpa el soslayar lo que muchos señalamos, so pretexto de responder a intereses contrarios a la República ,que presuntamente ellos sí representan.

Voy al punto.

Si fuera PRESIDENTE. En primer lugar, no me habría “autoproclamado”, violando la constitución que yo digo representar y defender.

Mi presidencia hubiese sido hija del consenso nacional e inmediatamente separada de la gestión en la Asamblea Nacional. Es ilegal querer jugar dos posiciones, contrapuestas. El ejecutivo, como su nombre lo indica es para hacer, para “ejecutar” y el legislativo es para crear y debatir leyes, y controlar el ejercicio del poder.

El ejercicio del poder, termina por subyugar a los hombres. Los halagos, la adulancia, entorpece la objetividad.

Yo no hubiera aceptado ser Presidente si no estaba preparado. Lo contrario es prestarse a hacer teatro de comedia y en la administración pública (suelo repetirlo), como decía mi profesor de finanzas públicas “Romerito”, uno puede equivocarse pero no hacer el ridículo.

Simple: O se es jefe o no se es. Bolívar decía “Llamarse jefe para no serlo, es el colmo de las miserias”.

Si me hubieran nombrado PRESIDENTE, es porque previamente había un movimiento militar para materializar el cumplimiento de la constitución. La Fuerza Armada es por antonomasia la policía constitucional. La actual no cumple su función y se presta al juego del régimen, en consecuencia, lo primero era romper ese juego.

¿Qué ganancia representa para los venezolanos tener un Presidente reconocido por 40 naciones y desconocido a lo interno?

La ganancia solo la ha visto un pequeño sector. Todos los días un escándalo sucede al otro. El vil metal pareciera ser el leitmotiv de este “interinato”.

El economista José Guerra, representante de la oposición MUD, específicamente de Primero Justicia, acaba de señalar que ambos sectores deben ser investigados por presunta corrupción.

Hoy es mucho peor. Lo reconocen los jefes de Estados de esas naciones, sin embargo, los ciudadanos han perdido el respeto por él y hoy día Guaidó no puede llenar el confesionario de una iglesia, a menos que sus operadores paguen para ello.

Si yo fuera Presidente y tuviese deficiencias, muchas por cierto, me hubiese rodeado mejor, en el ámbito político y técnico.

Guaidó, fue el resultado de un trabajo político realizado por Roberto Marrero, quien pese a sus características muy peculiares, era el guía en ese camino tan duro de una Presidencia sin sustancia, autodenominada por los interesados como “interinato”.

SI YO FUERA PRESIDENTE, entendería que el país no es el 10% que representan todos los partidos unidos en la MUD, menos aún si solo son cuatro, quienes ejercen una auténtica dictadura política conocida como G4.

Telesur libre o Venezuela libre: ¿Qué prefiere usted señor Guaidó?

Si yo fuera Presidente no me gastaría en revivir un muerto, cuyo nombre y estructura es de creación comunista.

El mundo entero sabe lo que ocurre en Venezuela y con sus dirigentes.

Si yo fuera Presidente no seguiría malgastando el dinero de los venezolanos en algo que no se verá dentro del país. Era preferible rodear la geografía nacional con emisoras de radio y/o con satélites que permitieran al común ingresar con internet al mundo web e informarse sin censura.

Se hizo para complacer una cuota de poder de Proyecto Venezuela, un partido sin ninguna fuerza política, en el propio terreno de Carabobo donde nació.

Guaidó le paga a Marrero quien lo llevó hasta donde está y le cumple con una cuota al viejo Salas Rommer, amo y señor de un gran consorcio económico en el centro de la nación. Dos pájaros de un solo tiro, apunta el dicho.

Si yo fuera Presidente buscaría libertar a Venezuela y no a un grupo económico-comunicacional con TELESUR. Maduro no caerá porque una señal se vea en EEUU. De paso la mayoría de los venezolanos, salvo los favorecidos por el “interinato”, llegan de noche a descansar en ese país. Pueden oír tan solo la radio.

Si yo fuera Presidente, rescataría el poder de convocatoria con el efecto modelaje de los llamados líderes, la calle al costo que fuera seria mi casa, presionará para con vista a la realidad, relegitimar y renovar los partidos e ir a un REFERENDO REVOCATORIO, por lo menos, con todas las garantías.

Ser líder implica correr riesgos, no presumirlos. Me hubieran sacado muerto o preso, del palacio legislativo. No tendría embajadores, que al final no han hecho o no saben hacer nada, salvo muy raras excepciones, tendría organizadores y junto a las ONG, lanzaría artillería contra el régimen.

A Guaidó como a Maduro los espera la historia.

Lamentablemente, ella es la mejor juez, solo que al sentenciar casi nunca tiene cómo hacer cumplir la pena impuesta.

Los Caigaquiencaiga

Última hora: Sigue pendiente la visita de la Unión Interparlamentaria Mundial. Es clave para definir la beligerancia del parlamento. Por cierto, una comisión del Partido Demócrata de EEUU, plantea la revisión de las finanzas que maneja el interinato y muchos de sus beneficiarios. ¿Quién paga el hotel 7 estrellas de Coral Gables, donde pernocta permanentemente un diputado del G4 que se desempeña en CITGO? ¿Cuánto le cuesta esto al pueblo venezolano? ¿Cobra además de sus 2500 dólares como parlamentario, una dieta por eso? Solo preguntamos, nadie se ofenda.

Y el queso que había en la mesa…

El saliente embajador de Venezuela designado por Guaidó en Bolivía, supero con creces a su antecesor que por obra del destino regreso. El señor Flores le encontraron activos en Estaciones de gasolina, más de 15 motos, más de 30 vehículos, todos de último modelo. El personaje en cuestión fue impuesto por Leopoldo López y el desastre es mayúscula. Pronto volverá a explotar el escándalo.

Caracas

El hampa manda

El Coqui es Made in Revolución chavista. Detrás de él, hay otra figura del alto chavismo. El régimen que vive retando a los “Marine” de EEUU, no puede con los malandros de la parroquia La Vega, sencillamente porque los organismos de seguridad, las FANB, están destruidas.

En política, el G4 no tiene problemas en apoyar a los actuales Alcaldes de El Hatillo, Baruta y Chacao. UNT va con todo con el de Chacao. El único que tiene algunas observaciones es el del Hatillo. El pleito está centrado en el Municipio Libertador y la Gobernación de Miranda. Henry Ramos tiene un candidato que no sería de AD, UNT,PJ o VP directamente.

Yaracuy

El pasado viernes 16 de abril fue difundido un revelador audio del gobernador chavista de Yaracuy, Julio León Heredia, en el cual manifiesta su apoyo al alcalde Luis Adrián Duque, quien marcaba las casas de pacientes positivos por COVID-19. La correcta interpretación de sus palabras no es afirmar que este acusa a Nicolás de fraude, sino criticar el apoyo del PSUV hacia la elección irregular de este personaje, que según el propio Heredia es chavista en Caracas y opositor en Yaracuy. Sería estúpido creer que Heredia es critico de la alta cúpula, o que es una muestra de división. El gobernador prácticamente lo que anuncia es que LUIS PARRA es un diputado impuesto por el chavismo, y que sus finanzas también son un obsequió, una dádiva por su entrega” En la elección del 6D, no prevaleció para nada el principio de respeto a las mayorías, empezando porque ab initio es una elección contraria a la constitución y a la democracia”. No existe un chavismo crítico en la alta cúpula y “aguas abajo”, lo que está prevaleciendo es el “resentimiento”. En el peor de los casos, Heredia es parte del ala militarista de esa organización, quienes son los que ejercen el verdadero control del país. PSUV es más un partido “militarista” que “civilista”. Quizá hasta esté arrepentido Heredia, de no haberse opuesto con fuerza a la escogencia de Parra por parte del cogollo psuvista o porque éste violó el pacto de no agresión frontal.

Zulia

Pleitos dentro del grupo de Omar Prieto: Sigue el tema de la corrupción que reina dentro del gobierno regional, representada por Omar Prieto. Uno de sus protegidos y voz de sus gestiones el polémico Segundo Chirinos, conductor de medios y empresario, denuncia nada más y nada menos que al emblemático comisario Danilo Vílchez, quien fue designado como responsable de una estación de servicio de gasolina en Maracaibo. En el audio Segundo Chirinos denuncia que el comisario lo ofendió, lo retó a pelear y lo amenazó de muerte. Ambos son muy cercanos a Omar Prieto ¿Cierto o falso lo denunciado? y si es así ¿Por quién decidirá Omar?

Segundo Chirinos, negó la versión de ese audio y dijo que fue un montaje. Sin embargo, un segundo audio (no publicado pero lo tengo) él mismo ratifica la versión del primero. ¿Quién miente entonces? Todo tiene su origen en la forma en que ha manejado la distribución de gasolina, la Gobernación. La pregunta que nos hacemos los ciudadanos ¿Si así se tratan ellos, que quedará para nosotros? Como chiste comentó que además de las amenazas del hombre que de honestidad no va a morir, señala que lo único que le dejará a sus hijos será la reputación: O sea no les dejará nada. Aún preguntan por él en las concesionarias donde estafó con vehículos. En el pasado a él le quitaron un vehículo Neón cuando era “calderista”. Hasta de un apartamento en La Paragua lo sacaron por mala paga, y pare usted de contar. En los rincones habla muy mal del que ahora habla bien. En política es un cero a la izquierda, no asiste, no es convocado a ninguna reunión. De hecho lo sacaron de los círculos bolivarianos. Últimamente se le ve mucho en los negocios de Fiorella, ¿Qué buscará? Una fuente interna me habla de que no hay “peor cuña que la del mismo palo”. Una conspiración interna hay dentro del omarcismo.

Dato: Vendieron sabor 106.5 FM. Se la quito un chavista a otro chavista como Gerardo Nuñez. Detalles en la próxima columna.

A diferencia de este personaje, observamos la gestión de Dirwins Arrieta, muy responsable. Comete errores, los asume y trata de corregir. No es fácil lo sabemos. Igual Leonidas Gonzalez en Lagunillas. No niegan la problemática y eso lo agradecen los ciudadanos. He discutido y contrariado muchas de sus posturas, sin embargo, están montados. En Lagunillas por cierto podría un ex psuv ser el contrincante contra Leonidas. Luis Caldera en Mara, con virtudes y defectos muestra una gestión. Sigue trabajando en lo del agua. No podemos decir lo mismo del Alcalde Cabimas, del de Miranda, etc. Incluso estamos preocupados por la “inacción” del único Alcalde Opositor Alenis Guerrero; es más, dicen que “La China” Mayrelis Barboza, ganará por forfait. En la Guajira a la Alcaldesa le dicen “Charlie”, como aquel personaje de la TV de los 70, porque todos la conocen pero nadie la ve. Apareció el Alcalde de Baralt Samuel Contreras con el proyecto de “Alcaldía digital”. En Machiques hay un “gallo tapao” para la Alcaldía. Recibo también una denuncia sobre financiamiento extraño a un pre candidato del PSUV, en un municipio de la COL. En una parroquia sus ayudantes, comen pastelitos por “100 dólares” y no van a buscar los vueltos.

En Maracaibo, por parte de la oposición, la única candidatura que asoma con seriedad y sin “folclorismos”, es la de Juan Carlos Fernández. Me dicen que Rafael Ramírez, una versión similar a la de Claudio Fermín también quiere.

A nivel de la Gobernación, por la oposición el nombre de Rosales sigue en el ruedo. Lo demás es “puras redes” y “videos”.

“Vivir, producir y trabajar en Maracaibo, es muy caro”. Señala Ricardo Acosta de Fedecámaras Zulia. Maracaibo la más costosa ciudad de Venezuela, sufrida, difícil, emocional y físicamente desgastante, frustrante. El Alcalde Casanova debe promover un plan para reactivar la economía, el comercio y eso pasa por revisar también los costosos impuestos.

Mis condolencias a la bella morena Madelyn Palmar, por el viaje a otro paisaje de su padre. Un abrazo en la distancia.

Di Martino vuelve

Siguen corriendo los rumores. Di Martino estuvo en Maracaibo. Se reunió con su viejo equipo. ¿Qué hará o qué pasará? No sabemos porque Di Martino es una veleta, se dirige hacia donde sopla el viento.

Denuncia

Recibo lo siguiente: Mayra Acosta del Hospital Coromoto de Maracaibo no posee matricula del SAS, en consecuencia no puede ejercer la medicina ni dirigir un hospital.

Táchira

Se sigue hablando tras bastidores de un acuerdo político, entre la Gobernadora y el “Destructor” Freddy Bernal. También recibo denuncia en contra del Director del Hospital Central de San Cristóbal. El mismo fue destituido por el servicio de contraloría del Táchira, al ser denunciado por cobrar una suerte de vacunas a los dueños de clínicas, para renovarles las licencias. ¿Será que por ser hermano del diputado John Luna de este estado goza igualmente de inmunidad?

Portuguesa

Leo a Edward Rodríguez (nada que ver con el subordinado de Guaidó) y me encuentro con lo que pasa en Araure con un Alcalde cuyo apetito fiscal, supera los niveles de tolerancia. El señor Primitivo Cedeño encontró una alcaldía desmantelada pero él no la ha recuperado y ahora con su actitud solo logra hacer huir a las empresas. Araure es una de las ciudades que gracias a su pésima gestión, tiene los impuestos más altos de Venezuela. La ficha catastral ronda los 50 dólares, los trimestres de los vehículos más de 10 dólares, el aseo urbano más de 100 dólares, entre otros. En un país donde el salario mínimo no llega a 2 dólares. El colmo es que nada ha mejorado en la ciudad, solo el estilo de vida del Alcalde. Vehículo de lujo, con escoltas y demás, sus oficinas privadas desde donde despacha y no desde la Alcaldía. Los empresarios y comerciantes huyen hacia Acarigua en busca de mejores ofertas. El Alcalde inventa publicidades falsas sobre gestiones que ha hecho e invierte gran cantidad de dinero en una emisora de radio, que no representa ningún beneficio para la comunidad. Ojala las gestiones de la Cámara de Comercio ofrezcan algún resultado.

Guárico

Rubén Jaramillo de la organización la Alianza del Lápiz, denuncia la crisis del agua, elemento vital para combatir el Covid-19 con las normas de Bioseguridad. La educación también es mala y las vías de comunicación están muy abandonadas. Más de ocho mil familias denuncia Jaramillo viven peor que en el desierto. “No cuentan con agua potable, un problema que ha mantenido a ciudades como San Juan De Los Morros, Valle de La Pascua, y sectores como La Morera y Camoruquito por años sin tan importante servicio (…) Guárico, en plena pandemia no cuenta con agua”, alertó el máximo representante del movimiento de la educación.

Mérida

Tanto que habla Nicolás y resulta, sucede y acontece que el nuevo Jefe de Seguridad del Alcalde chavista, Simón Figueroa del municipio Campo Elías de este estado, es hermano de una persona participante en el atentado contra Maduro. ¿O no lo hubo y todo es una farsa?

Bolívar

Es uno de los estados con mayores aspirantes, ya descaradamente abiertos en una candidatura. A las fastidiosas candidaturas de Andrés Velazquez y Francisco Sucre, ahora se suma una por UNT, con Yussef a la cabeza y el ridículo del año para Américo De Grazia, después de todo el show que armó, huyendo para Italia. Por algo le dicen Américo “Des-gracia”. AD apuesta al joven José Manuel Muqueza. Sobre él hay muchas expectativas.

Mi twitter e instagram @angelmonagas Estamos de lunes a viernes a las 8am por el canal de youtube Factores de Poder, programa Así amanece Venezuela y también por AvilaRadioOnline.com. Pronto también desde Europa por RadioAcucarfm.com.