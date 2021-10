Ángel Monagas // Presos políticos siguen siendo los olvidados

Exactamente a un mes del denominado proceso electoral del 21 de noviembre 2021, debo señalar que creo lo mismo: No hay condiciones que garanticen un resultado creíble y considero una falta de respeto, una burla a los venezolanos, habiendo otras situaciones más urgentes que atender y que debieron ser previas a cualquier negociación o proceso.

La autodenominada “plataforma unitaria”, para mi G4, acude a un proceso de manera libre y voluntaria sin explicar ni justificar el que a priori se obviaron INJUSTICIAS FLAGRANTES, so pretexto de fortalecer una oposición política, que después de 20 años nos tiene a los venezolanos no igual, sino en peores circunstancias.

Un Gobierno de “internet”, plagado de denuncias, de carencia absoluta de modelaje, que en casi 3 años no ha mostrado ni un solo hecho que haga a los venezolanos pensar que se ha avanzado.

Participar el 21 noviembre 2021, como se ha hecho, no representa ninguna fortaleza frente al régimen. Como no lo es el encarcelamiento de Alex Saab, del “Pollo Carvajal”, etc. Sin desconocer lo positivo y lo meritorio de la justicia de Estados Unidos, cosa que curiosamente también han olvidado manifestarlo públicamente los candidatos, presuntos líderes del G4. ¿Miedo, culillo? Haga usted el juicio.

Sirva esta columna para hacerme eco de una denuncia que recibo de parte de cientos de familiares de venezolanos, en la inhumana situación de estar PRESOS POLÍTICAMENTE por pensar, manifestar o actuar contra el régimen al margen de la constitución y las leyes.

Es triste observar que en Caracas, se manifestó por la salida de una empresa de comunicación y el venezolano común no lo ha hecho por los presos políticos. No hay “modelaje”, ni ejemplo de la clase política. A esos dirigentes, presuntos líderes y candidatos los calificó igual que la frase contundente de Francisco de Quevedo sobre la justicia. Señala: “Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez”, o sea, peor que una dictadura es una oposición mala, que ha contribuido a su extensión en el tiempo.

Me escriben, familiares de algunos detenidos:

“¿Quiénes son los Presos Políticos Civiles Olvidados y sin apoyo de ningún tipo ?

Son todos aquellos estudiantes, funcionarios públicos, policiales y civiles profesionales que decidieron hacerle frente al régimen genocida de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y sus demás secuaces; que fueron detenidos y puestos presos en las diferentes cárceles comunes del centro del país.

* Yare 1 – 2 – 3.

* El Rodeo 1-2-3.

* La Planta.

* Centro Penitenciario Nelson Mandela.

* Centro Penitenciario Simón Bolívar.

Características del Cautiverio:

1-. Están presos en cárceles comunes donde conviven con toda clase de delincuentes.

2-. Se les niega el derecho al debido proceso violando todos los lapsos procesales y decisiones favorables a sus causas por parte de los jueces.

3-. Por los menos el 80% tienen boletas de excarcelación emitidas por los jueces y no son acatadas porque la Ministra de Penitenciarias tiene que dar la orden. Iris Varela.

4-. No cuentan con camas, agua, luz ni ningún tipo de comodidades en la celdas donde conviven por lo menos 6 internos en celdas de 4 metros por 4 metros.

5-. No cuentan con ningún tipo de régimen alimenticio por parte del recinto penitenciario y tampoco les dejan introducir alimentos por parte de los familiares; y en el mejor de los casos, deben pagar 20 dólares a los custodios para el director y 10 dólares al Pram mayor de la cárcel por cada bolsa de comida que pese hasta 10 kilos contentivos de Arroz, pasta, harina pan y harina de trigo.

Los familiares pueden llevar :

– Proteínas carnes pollo pero todo sancochado.

6-.Existe un comedor donde el desayuno es 01 arepa sola sin sal y fría, el almuerzo es arroz blanco sin sal y frijoles chinos, la cena 01 arepa sola sin sal y 01 vaso de agua de lluvia.

7-. Dentro de las cárceles se consumen todo tipo de drogas como éxtasis, crack, marihuana etc.

8-. Los directores de las Penitenciarias, tienen sueldos de miserias y se mantienen de la matraca permanente que existe en los recintos penitenciarios.

9-. Nuestros presos políticos no han contado nunca con el apoyo de los diputados de la AN 2.015, ni mucho menos con el gobierno interino. Para esa gente ellos no existen.

En conclusión , nuestros presos políticos se encuentran abandonados a su suerte en cada cárcel de Venezuela sin el apoyo de ninguna institución no gubernamental ni gubernamental interinato mucho menos.

Si alguna institución o persona quiere ayudar a nuestros presos Políticos por favor escriba al Facebook «Política Venezolana Exterior » y con mucho gusto su contribución será bien recibida.

» Prohibido Olvidar Nuestros Presos Políticos y de Conciencia «

NOTA: Esto es solo un resumen de las miles de irregularidades, ilegalidades, que viven los presos y sus familias.

Caiga Quien Caiga

Los baños de Fuerte Tiuna y otras guarniciones amanecieron al día siguiente de anunciada la muerte del General Baduel, repletos de “pintas” llamando asesinos a Maduro y sus militares mercenarios. Este asesinato estremece las bases del régimen militar. Lo acerca más al abismo. Maduro y Padrino Lopez se reunieron de urgencia en Fuerte Tiuna con el alto mando militar. Faltaron 3 de los 16 miembros y corren rumores de que «desertaron». El crimen de Baduel solivianto los cuarteles. Baduel era muy respetado. Un icono en el mundo militar. Boomerang. Después de muerto, Baduel hace un daño devastador a Maduro y sus militares. Ahora es un mártir en el mundo militar. Lo crucificaron y multiplicaron el número de sus seguidores. Les saldrá costoso el asesinato lento del «compadrito del alma» de Chávez. Deducción.

Maduro y sus militares “genuflexos” temían un golpe con el General Baduel como figura emblemática. De ahí la convulsión que hubo en el mundo militar hace un mes. Casualidad, Baduel murió en medio de esos acontecimientos.

Curioso: A la fecha, ninguno de los candidatos a Gobernadores y Alcaldes se han pronunciado para felicitar a la justicia de Estados Unidos por la captura y extradición de Alex Saab. ¿Por qué? ¿Culillo? El miedo es libre…estos tipos ni electos serán piedra en el zapato del régimen.

Churchill

Las encuestas pueden ser válidas o no, partiendo de su uso más como termómetros electorales que como indicativo de otros elementos. Ahora su uso debe ser racional. Para el G4 fue válida para designar a unos y para otros no fueron tomadas en cuenta. Al terminar la segunda guerra mundial, Churchill, sin duda el héroe principal en la derrota nazi, perdió las elecciones en el Reino Unido. El pueblo inglés no lo vio como el hombre indicado para reconstruir. Nadie pensó en esa derrota. ¿Cómo ve la gente a los autodenominados líderes opositores? ¿Cree que su elección nos librará de Nicolás? Eso no lo puede medir una encuesta ¿O si? ¿Por qué no se les pregunta?

Circula en las redes y es cierto: Dato interesante sobre Alex Saab que demuestra que los norteamericanos no comen cuento. Hubo elecciones presidenciales en Cabo Verde. Ganó el marxista José María Neves, cuya campaña fue financiada con fondos venezolanos, bajo la condición de liberar al reo. USA sabía que con ese presidente, el capo Alex Saab iba de vuelta a Venezuela. Pues bien, en solo una jugada relámpago le dieron «jaque mate» en el último inning. Buscaron de urgencia la aprobación del Juez del caso, quien también va rumbo a EEUU bajo asilo por amenazas de muerte. ¿Qué te parece?

Escenarios en Venezuela

Siguiendo con el Estado Miranda el punto clave es el municipio Sucre. Petare define y parece que el G4 avanza a obtener el 35% de los votos y el PSUV ganará con cerca del 45%.

La detención de Alex Saab es una de tipo sustancialmente político, aunque el personaje tiene un amplio prontuario. ¿Por qué? Él supo tejer una red para eludir las sanciones impuestas al país, lo cual contribuyó a que las mismas no ocasionarán un estallido social.

No menos resaltante es que logró introducir alimentos en el país, en el momento en que mayores complicaciones existían para ello. Este tema sin duda, muestra su mejor rostro.

Estamos ante un personaje que sabe mover dinero en forma opaca y lo que puede aportar abrirá nuevas brechas. Una de ellas el como Venezuela a partir del uso de criptomonedas, se ha convertido en un nodo global de blanqueo de capitales. Con esto quiero decir que está preso por que contribuyó a burlar las sanciones y no por sus delitos de lavado, de ser por eso habrían otros presos. A las autoridades estadounidenses ese tema les permitirá enfrentar otras situaciones, como la que va naciendo en El Salvador. Nicaragua. Otros actores venezolanos, incluso no solo chavistas, etcétera. No les extrañe que termine trabajando para la inteligencia del departamento del tesoro. En Rusia, Turquía, hay sectores preocupados.

Saab, no es lo señalado por la oposición o el chavismo. Es un hombre opaco, gris, trabajó en las sombras. Hábil, con cualidades interesantes para articular redes financieras. Un genio en trasegar capitales, detenerlo, interrogarlo y sacarle información arrojará luz en muchos temas, no estamos ante un tipo ordinario.

Pueden anotar que libros y películas o series se harán de él.

Los alacranes: Hablan de los diputados que se vendieron en 2019, los llamados «alacranes». Al día de hoy no ha habido una conclusión investigativa, con soportes que trascienden indicios de tipo político, evidenciando los hechos. La comisión de Contraloría de la AN 2015 nunca pudo armar algo, más que un compendio de relatos. Es muy posible que la detención de Saab arroje luces al reporte.

Saab es un criminal de alto nivel. No es un vulgar delincuente.

El Tuerto Andrade fue detenido y el año que viene liberado. Años presos y no ha pasado mayor cosa aún. Venezuela sigue en manos del chavismo y no existen indicios de rupturas en el seno de la FANB que puedan llevar a que deje de estarlo, salvo lo referente a Baduel..

El chavismo es una fuerza inmoral o amoral a la que finalmente estos juicios les resbala. Ya ellos construyeron un relato sobre Saab «el del operador del CLAP».

Un especialista en temas alimentarios me dice: A los que dicen que las sanciones no afectan al sector alimentario les recomiendo leer dos informes: 1) el informe GAO de febrero 2021 sobre las sanciones en Venezuela; 2) el Informe de visita de campo de la Comisión de Bachelet. Las sanciones lo afectan todo, porque al afectar el uso del sistema financiero se afecta todo. Remata mi amigo.

Lo de SAAB, no lo duden: Salpicará muy democráticamente y a más de un notable. Saab apoyó con fondos a giras de connotados líderes en 2016 y 2017. Apoyo a la promoción de algunos que gustan hoy llamar alacranes a otros.

Este mismo señor es el del escándalo de prostitución en Cúcuta, de los desvíos de fondos para asistencia humanitaria y además es hoy candidato a Gobernador de la MUD en Barinas.

Oficialmente entraré a observar al Estado Aragua. Como dato relevante destaca que es el Estado con más Indecisos del país, el único donde la tarjeta blanca supera a la MUD y uno de los 4 estados donde la Alianza Democrática tiene mayor intención de voto que el G4.

Repuntan con Fuerza: Uzcátegui en Miranda, Falcón en Lara, Yusef en Bolívar, Laidy en Táchira y Martínez en Aragua. En el Distrito Capital Guanipa está emparejando. En Barinas, sube con fuerza Rosales Peña. En Anzoátegui insólitamente repunta Brito.

“EL POLLO” CANTARÁ TANTO QUE SE VOLVERÁ PAVO REAL (El del puma José Luis Rodríguez) Entre el escándalo Saab, lo que aporte “El Pollo” y las resultas de la investigación sobre Monómeros, generan mucho ruido en 2022.

Por cierto, en Chacao la tarjeta Fuerza Vecinal apunta a sacar el 65% de los votos. La MUD se pelea con el PSUV para sacar un concejal lista. En El Hatillo Fuerza Vecinal apunta al 60%. Y en el Distrito Capital, el Lápiz está ya en 18% contra 14% del G4 y 6% de AD. En Baruta Fuerza Vecinal apunta a obtener 38% y en Sucre- Petare apunta a obtener 25%.

David Uzcátegui está arropando a un Ocariz deslucido, sin mayores recursos para hacer campaña y con su tradicional falta de carisma.

Y en Caracas y Miranda terceras vías juegan a ser la primera fuerza de oposición.

Pero sobre todo he visto las encuestas: el 61,2% de la gente cree que Bernabé tuvo razón en llamar a votar en diciembre y el 11% cree que Ramos tuvo razón en llamar a la abstención.

Estado Monagas

Que culpa tiene la estaca si el sapo brinca y se ensarta, no podemos culpar a nadie de lo que estamos viviendo hoy en día todos los venezolanos. La gran mayoría le creyó al charlatán del siglo. Mientras tanto el gobierno juega al pan y al circo. Muchos equivocados piensan que estamos gobernados por burros y analfabetas, pero parece todo lo contrario, ya que tienen 23 años mandando y los otros no aprenden de sus errores y fracasos. En esta región, el partido de gobierno mueve sus piezas, separa del cargo a la gobernadora y se la lleva a Caracas y en su lugar coloca al que se mueve en el agua y con ello da la sensación de algo diferente creándose un antes y después, y los descontentos chavista le crea unos candidatos en el PCV, y de esta manera evitan que esos votos se vayan a la oposición donde si causan daño. Mientras que la oposición luce debilitada en varios candidatos. Cuatro en total, de los cuales dos tienen pegada. El del G4, hace su juego fomentando candidatos a alcalde y planchas diferentes al consejo legislativo y concejos municipales, el final ya todos lo sabemos. El otro del frente democrático, con poca organización y lento avance. A este panorama hay que agregar que se han ido fuera del estado y por tanto del país y sumados a los que se han quedado y no van a votar, poniendo el panorama electoral en oscuro.

Sucre: Denuncia Urgente:

En los pueblos de Irapa, Soro, Yoco, Guiria,Punta de Piedra y Campearito. Alias Diente de Oro / Mandu, el cual lleva por nombre Ildemaro, es un sujeto de unos 35 años de edad; mantiene en zozobra todas esas poblaciones. Asesinando y descuartizando a todo aquel ciudadano que reclame su derecho a no ser extorsionado por este sujeto. Las Autoridades militares y policiales se hacen de la vista gorda y dejan que las bandas de este sujeto hacer y deshacer a su antojo. La verdad es que al contrario; las autoridades de la zona conviven y se lucran de la extorsión que aplican las bandas delictivas de este líder negativo. Son las mismas organizaciones criminales que agarraron al Sargento Planche y a partir de ese momento le dejaron toda la zona a las malandros como zona de paz.

Zulia:

Evidente es que Manuel Rosales se mantiene a la cabeza de las preferencias electorales, fundamentalmente en Maracaibo. Ni en San Francisco hay seguridad de un resultado positivo. Más allá de allí no tengo elementos para precisar. Una elección como en Venezuela no solo requiere de votos. Lo digo por algunas falsas premisas, que lejos de contribuir lo hace “autoengañarse” que es lo peor que puede ocurrir con un candidato. Su triunfo en Maracaibo no garantiza que gane el Estado. Insistir en que votará el 70% es parte de un teatro bufo, donde ni los incautos caerán. Está ganando si. ¿Con qué porcentaje? Uno bueno aunque no se si de tal magnitud que supere los resultados de por lo menos 19 municipios. Ni en el 2015 votó el 70%. Rosales gana más por el descontento con el tema eléctrico, gasolina, agua, entre otros, que por convencimiento de los marabinos hacía sus planteamientos, pues no ha profundizado en ninguno. Rafael Ramírez a la Alcaldía ha mejorado. El “entubamiento” lo ayuda. Muy ilógico decir que tiene el 56%, ¿y por qué no tiene los otros 20 puntos de Rosales en Maracaibo? La soberbia es mala consejera. Rosales renunció a otras tarjetas que lo apoyan para no ayudar a Juan Carlos Fernández. ¿Qué le importa eso si como dice el G4 Fernández no llega al 3%? En cambio los votos que perderá por renunciar a esas tarjetas lo afectarán porque ya no hay tiempo de sacarlo y su nombre seguirá apareciendo, simplemente que será “nulo”. Diosdado tiene pensado instalarse en el Zulia según dice Darwin Chávez, preocupado por Omar Prieto.

Sí Rosales tiene el 80% lo que debe es ir a acostarse. En un mes esa cifra es insuperable. La batalla en este último mes tiene cinco escenarios: Maracaibo, San Francisco, Mara, Cabimas y Lagunillas. En el voto a Gobernador Manuel gana muy bien en Maracaibo. En San Francisco la maquinaria del PSUV prepara los tanques de guerra Panzer Tres y Cuatro. Los chavistas son expertos en el uso de Drones. La infantería de UNT requiere de alimentos. Napoleón decía que los ejércitos caminan sobre sus estómagos. En Maracaibo el efecto Fernández se ha desvanecido: muy mala su campaña, muy egocéntrica y pocos efectos. La final sin duda será RAMIREZ-CASANOVA o al revés.

El Votometro con Arnaldo «Moñoño» Piña...Tips:Zulia: Omar Prieto prendió las turbinas y pasa de un solo viaje en la preferencia electoral, Manuelito mueve la cabalgadura y mueve las bridas para enderezar el caballo…Municipios,… Miranda: Tiberio ya no asiste a las reuniones del partido rojo, anda en algo dicen por ahí, ya Omar lo sabe, mientras tanto Jorge Nava sigue mordiendo el polvo en las comunidades…Fco. Javier Pulgar: Rafael Bracho sigue traquendo y tomando condiciones para el clásico del 21 N, sus entrenadores Rober Cáceres y Oswaldo Vílchez no descuidan al ejemplar «El Peluche»…Machiques: La oposición en este municipio sigue como judío errante, mientras la aguerrida Betty sigue a la calladita sumando adeptos…Valmore Rodríguez: el negro Briceño luce ganador a estas alturas…Baralt: me cuentan que en este municipio hay un chanchullo, hay brazos caídos, a Samuelito Contreras ya no lo ven ni en afiche, Jarvis Rondón le está poniendo, Ramón Bracho de la oposición, sigue de vacaciones…Maracaibo: Willy Casanova sigue bailando al son de los brillantes y los másters, Juan Carlos Fernández es el que más le llega cerca, Charles Hernández dice que el esta ganando las encuestas y que cuenta con el apoyo de los grupos de danza de Santa Lucía…

