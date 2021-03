Ángel Monagas // La irresponsabilidad como forma de Gobierno

La ausencia de expresión, contundente, manifiesta, así como la ausencia de sintonía con los problemas de las grandes mayorías, como la carencia de combustible, el problema económico que agrava el hambre, la necesidad, que crea una gran frustración en los jóvenes y los obliga a emigrar, entre otros, es la mejor prueba que tenemos un gobierno que no solo no gobierna, sino cuyo único papel es evidenciar los hechos, las injusticias, sin mostrar un ápice de acción. Observan como todo ocurre y de vez en cuando, opinan.

Falta sangre en las venas.

Son irresponsables porque tienen 22 años ofreciendo lo que no cumplen, o lo que no saben hacer.

En dos años y corriendo el tercero, estamos peor.

¿Cuál era el objetivo?

Se llega al poder para hacer, para transformar. No para otra cosa.

El primer consenso y acuerdo de nuestra oposición, especialmente la que más gráficamente se identifica como la de la MUD-G4, es con la gente. Los abandonados.

Lo ideal sería tener, ante una dictadura, un régimen oprobioso y destructivo como el chavista, una oposición madura, coherente, decidida y representativa de las mayorías.

No la tenemos.

La actual no puede exigir elecciones, cuando ellos a lo interno son tanto o más dictadores que Nicolás.

Sería mayor retroceso para la nación, salir de Nicolás para probar con una fórmula de aparente color libertad…

Una de las máximas que debe presidir la política es arreglar las cosas que funcionan mal, y no dañar las que sí funcionan.

Nuestro insólito universo político en Venezuela, tiene dos responsables: Uno por acción. El que ejerce el poder con el usurpado gobierno, de manera destructiva y el otro, presuntamente legítimo, pues se subroga un título que nadie le otorgo, y a muy pocos consultó, por omisión, inacción y no hacer…Lo que ayer pudo lograr, hoy está muy lejos y perdió la magia.

¿Qué hacer?

Donde quiera que estés, dentro o fuera de Venezuela, no calles. Presiona con tu opinión, a favor o en contra. No creas todo lo que te dicen y acata el mandato de tu lógica conciencia.

Lo peor sería perder la fe.

Este régimen como llegó se irá. No solo por cierto…

Caiga quien caiga

¿Participará la MUD en las próximas elecciones?

Sí y no.

¿Cómo así?

El limbo jurídico de la nación, la deslegitimación de quienes ejercen el poder en Venezuela, implica la asunción en el poder de una élite política, plagada de beneficios. De privilegios.

Ustedes no tienen ni la más remota idea, de los miles de negocios que han hecho los falsos opositores.

¿Los van a perder al participar contrariando la línea de continuidad, que ha dado el nuevo gobierno de Estados Unidos, a lo realizado por Trump?

No. Definitivamente no.

Hay negocios utilizando las relaciones del nuevo status en monómeros, citgo, manejo de fundaciones, ayudas y ene cantidad de “guisos”.

Han construido empresas en los Estados Unidos, en Colombia, en Panamá, en España y muchos países. Por cierto teniendo como aliados a “testaferros” de chavistas afectados por las sanciones de Estados Unidos.

No arriesgaran eso, salvo que hipotéticamente (no lo veo en el escenario), el régimen acepte las condiciones que exige la administración Biden y se realicen auténticas elecciones.

Por ello, los jefes de esa mafia opositora, utilizará a terceros, muchos de sus propias filas y entorno, a los cuales seguramente en el teatro preparado, expulse y hasta acuse. Una película similar a la que tienen dos eternos socios, hermanos de pacto de sangre de más de 40 años: Bernabé y Henry Ramos. La misma de Stalín con el nuevo tiempo. De Parra, Brito y demás con Borges y López.

Mención aparte merece Capriles. Su juego es otro.

Una vez leí del analista y politólogo español José Ignacio Torreblanca, lo siguiente: “…Obra bien y deja el resultado en manos de Dios… Esa es la lógica que se ha impuesto en la política española, una lógica religiosa, ejemplo paradigmático de lo que Max Weber describiera como “ética de las convicciones”. El efecto principal de actuar exclusivamente en función de las convicciones, como señala el sociólogo alemán, es que los actores se exoneran a sí mismos de las consecuencias de sus acciones, es decir, se convierten en irresponsables. A dónde o a quién se traslade la responsabilidad no es importante: las consecuencias se atribuirán a circunstancias más allá del control de uno, a la mala fortuna o a la perversidad de los demás. Al contrario que la ética de las responsabilidades, que examina críticamente una y otra vez las relaciones entre medios y fines, la ética de las convicciones solo viaja río abajo hasta desembocar en el océano, no permitiendo nunca remontar el curso del río para, a la luz de las consecuencias de las acciones propias, corregir las decisiones tomadas”.

Ojalá los políticos venezolanos, tanto los chavistas, como los denominados opositores MUD, leyeran y actuarán en consecuencia. Venezuela sería otra.

Carabobo

En las encuestas internas del chavismo, el “ennotado” Lacava sigue ganando.

Señala El Monje de Camoruco, cinco empresas encuestadoras según información de los medios, realizan estudios sobre aprobación de gestión y nombres de aspirantes. Las empresas DatinCorp, Datanálisis, Predigmática, Centro de Estrategias Electorales (CEE) y JC. Pasquéz C.A., están en la calle. Por cierto, “El Pollo” Salas Feo, desmintió aseveraciones que lo incluían dentro de los aspirantes. Pablo Aure, a su entorno ha dicho el interés que tiene de participar, aunque oficialmente sigue en silencio.

Portuguesa

El presidente del MAS y expresidente del Consejo Legislativo Regional Genero Godoy, deja sonar su nombre, sobre todo para hacerle sombra a sus compañeros de la oposición cercana al chavismo como Hermes Cortez, Edgar Miranda. Es más difícil su competencia contra Iván Colmenares y el ex Alcalde de Guanarito Valmore Bethancourt. Por el chavismo, incoherentemente vuelve a aspirar Wilmar Castro Soteldo, quien no sabe ya que hacer: No lo hace bien como Ministro pero menos como Gobernador. Esa debilidad la aprovecha Rafael Calles. En Guanare Arelis Orta quiere ser Alcaldesa.

El actual gobernador pudiera repetir. El Alcalde de Ospino, Carlos Molina también es rival nacional. La “negra Muñoz” no pierde las ganas, aunque luce muy lejana.

Bolívar

Los pleitos por la candidatura en unidad, son todo lo contrario. Andrés Velásquez luce desesperado

Zulia

La mayoría de los Alcaldes zulianos del chavismo, repiten como candidatos, salvo siete que siguen en la sala de operaciones, mencionó algunos: Francisco Javier Pulgar, muerto por la publicación de un vídeo. El de Cabimas, el de Baralt, la de Guajira y el de Padilla. Hay uno que agoniza pero aún se puede salvar. Quedan dos más, de la zona metropolitana de Maracaibo. Y uno que hasta ayer, me confirmó una de mis fuentes en Miraflores, asciende. En un sector del chavismo huele a muerto, uno que pudiera tener un velorio muy, muy grande. Hasta ayer ni Diosdado lo puede salvar y Carreño podrá quedarse con la corbata nueva guardada o la estrenará con otro.

¿Omar con poca probabilidad?: Recuerdo cuando hace muchos años atrás, Omar acompañado del Padre Palmar, fueron hasta el Teatro de Bellas Artes para hablar con Gerardo Blyde, entonces de Primero Justicia. Palmar dirigía la red del pueblo. Al salir de esa conversación el Padre Palmar dijo: “Con esa gente no vamos, no tienen vida…” Incluso había un acta con el nombre de Omar asistiendo y “curiosamente fue desaparecida”. Eso es historia patria. Peor aún: Néstor Reverol, podría ser candidato a Alcalde de Cabimas, donde tiene mucha aceptación en el PSUV y en muchos dirigentes, hasta de la oposición. Arias seguiría de Embajador. Dado los rumores de acuerdo entre Rafael Ramírez y Diosdado en una conspiración contra Maduro, pierde valor el apoyo del Mazo y nuevamente aparece el nombre de Willy Casanova. Allí podría estar implícita una solución para Fidel, el pana de “nicolasito”, asumiendo la Alcaldía de Maracaibo. ¿Qué pasaría con Omar? Muchas tesis surgen y siempre digo que no hay nada más peligroso que una fiera herida.

Lo cierto, más allá de mis especulaciones para muchos y análisis para otros, es que la pelea OMAR VS WILLY subirá en intensidad. No subestimo a ninguno de los dos. Falta mucho y ambos no han mostrado su mejor artillería.

Una comisión del Ministerio público, extraña a la región prepara otras acciones en relación al joven muerto y más de uno se sorprenderá con la lista de los detenidos. También la presencia del Ministerio Público de Nicolás viene en relación a una denuncia sobre la presencia de una droga, en un comando de la Guardia Nacional de la COL y que cada vez que la inspeccionan hay menos.

Por la oposición, Pablo Pérez quiere revivir. Juan Pablo lo defendió de los ataques de su ex jefe quien sigue pidiendo su cabeza pero de que sea candidato no creo.

De lo escrito por amigo Darwin Chávez, confirmó la presencia de Rosales en Estados Unidos. Hasta allí. Recuérdese que él no tiene pasaporte. Hablan de inauguraciones de centros comerciales y eso no me consta, de lo que sí doy fe, para bien o para mal, su nombre sigue apareciendo. Ciro Belloso, supuestamente detenido, ha mencionado muchas cosas interesantes desde la Iglesia de La Cruz.

De los diputados zulianos, como diría la vieja serie del Monje Loco, nadie sabe, nadie supo. Están fuera y muy cómodos, algunos hasta ya cambiaron de nacionalidad pero siguen participando en la ficticia Asamblea Nacional del 2015, sobre cuya historia preparan una película: Lo que el viento se llevó. Otros diputados tienen negocios en Colombia, aunque hablan como si estuvieran aquí. Y otros en Caracas, viven de una para entrar a otra con el viejo “parra” y otros muchos más insatisfechos con algo más fuerte que el escoces.

Mi amigo Juan Carlos Fernández está convencido de que el camino es electoral y prepara sus baterías para la Alcaldía de Maracaibo. Aún a riesgo de que le prohíban el ingreso posterior a EU.

