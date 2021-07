Ángel Monagas // Julio 2021 y nada ha pasado ¿por qué?

Si en lugar de negociar, ¿Por qué no juegan a hacer lo que tienen mucho tiempo sin hacer: auténtica y efectiva oposición?

Julio 30, 2021

En el 2017 en nuestro blog personal el 3 de agosto del 2017 reflexionamos: “Un mensaje muy claro a la clase política: Si ustedes permiten, o no luchan lo suficiente, para impedir que este fraude constituyente se termine de consolidar, no habrá nada que detenga la instalación del modelo comunista cubano en Venezuela. Discutir la conveniencia o no de elecciones regionales es un análisis que no se puede hacer de manera aislada, como si desde 1999 en este país no hubiera pasado nada. El problema para mí es otro: Permitir que algo que no existe legalmente y de remate nace viciado, funcione. Es el mayor peligro que enfrentamos, si queremos que al menos en el 2018 termine esta pesadilla. Primero fue lunes que martes. ¿Quiénes quieren ser recordados en la historia como los “colaboracionistas” de esto? El problema no es si tengo o no una gobernación, si yo pedí cronograma electoral y me lo están dando. Pedimos elecciones pero auténticas, no con un CNE declaradamente fraudulento. Imagínese que uno de sus hijos muere por mala praxis médica. ¿Permitiría usted que ese mismo médico atienda a otro de sus hijos, aunque fuera por otra enfermedad?…”

Pasó el 2018 y el régimen se legitimó, vale enfatizar que desde el 2013 Nicolás ejerce el poder ilegalmente, pues ante la ausencia de Chávez por muerte, le correspondía al Presidente del Parlamento. Nada pasó. Se reformaron ilegalmente los poderes. Se intervino también ilegalmente la AN en el 2015 y nada pasó.

Se dieron protestas masivas. Nació el gobierno de “internet”, entre otras cosas y nada ha pasado.

La Corte Penal Internacional tardará en tomar una decisión, Estados Unidos ha sido claro de su “nueva mirada”.

Lo cierto es que estamos en el 2021, y nada ha pasado.

El pueblo cubano está en las calles, el nicaragüense y en Venezuela, la MUD-G4, la alianza, negocian una elección ya acordada.

¿Qué más debe suceder para que los contrarios al chavismo, mal autodenominados oposición legítima, hagan algo verdaderamente capaz de presionar y obligar al régimen a entender las nuevas realidades?

Si viviera Venezuela una democracia, el deber de la oposición sería el que juristas como el argentino Ricardo Haro una vez definió. No vale la pena mencionarlo por estar fuera de lugar.

Los contrarios al chavismo deben retomar la senda de la verdadera oposición y construir las condiciones para presionar al régimen a abandonar el poder.

Eso no se logra con shows mediáticos, ni ruedas de prensa, ni escenas montadas con falsas agresiones.

Ciertamente no hay una fórmula secreta para alcanzar tal objetivo. La determinación de un liderazgo es fundamental.

Séneca el filósofo sobre el tirano Nerón dijo: “tu poder radica en mi miedo: ya no tengo miedo. Tú ya no tienes poder”.

Muchas veces la inacción radica precisamente en el miedo que se lleva a lo interno. Los tiranos hacen alarde de su poder para infundir miedo.

En Venezuela necesitamos que los militares genuinos, pierdan el miedo de ejercer su mayor cargo de policía constitucional. También que los políticos de oposición pierdan el miedo a perder su estatus, su comodidad, sus beneficios.

Es allí en ese momento, que el pueblo perderá el miedo por el modelaje de sus dirigentes y juntos iniciar la reconstrucción de una nación.

Luego todos debemos aprender a ser LIBRES y esa tarea quizá es más difícil que la anterior.

Los Caiga quien Caiga

No hay o no dan gasolina

Según informa PDVSA el arranque de la planta catalítica en la refinería Amuay que forma parte del Complejo Refinador de Paraguaná (CRP), ubicada en el estado Falcón, ha llegado a producir 74.000 barriles de gasolina por día, al sumarse 26.000 barriles de la planta Reformador de la refinería Cardón; sin embargo, son insuficientes para la demanda nacional. Mucho más cuando la primera prioridad es CUBA y no Venezuela.

¿Hasta cuándo la mentira del bloqueo? Cuba no está bloqueada. No hay barcos ni aviones a su alrededor impidiendo la llegada de alimentos o medicinas. Sencillamente es una dictadura cuya nación no produce absolutamente nada. Para mantener el turismo y sus dólares, necesitan la gasolina venezolana.

Lo de CUBA no es bloqueo, sino un “chuleo” vulgar y silvestre de Venezuela y ahora también de México, para mantener un status de nación, que todos sabemos que mantiene a una élite en el poder gracias a los ingresos de otros rubros no legítimos.

Fedecámaras apuesta por la negociación

El presidente electo de FEDECÁMARAS, Carlos Fernández Gallardo, afirmó que no ve “futuro en el país si no asumimos con seriedad, con compromiso y determinación, un proceso profundo de negociación entre todas las partes en conflicto”. Fernández recordó que son cinco millones de venezolanos que se han marchado a otras latitudes. “La Nación se nos desvanece en las manos, y nos quedamos en la pelea estéril, en la confrontación inútil, en la esperanza vacía, en el populismo incesante y carente de contenido”, por lo que reiteró que el país requiere soluciones de manera urgente a los problemas básicos de los ciudadanos. Fernández considera que la destrucción que vive el país y la actual coyuntura es responsabilidad de todos, pero no en partes iguales. “Hay unos que tienen más responsabilidad que otros. No es posible pretender un borrón y cuenta nueva con olvido, tiene que ser un borrón y cuenta nueva pero con justicia”.

Me cuesta entender algunas cosas. El primer responsable del desastre nacional, es el chavismo y su óptica de comunismo atrasado. Veo responsabilidad de la oposición por su omisión en muchos casos y por su acción en otras situaciones. Ahora va a resolver esta situación un régimen destructor, que en el mejor de los casos, debió empezar por reconocer su autoría primaria y no lo hizo. Por lo menos yo no lo oí. También de muchos empresarios y comerciantes, que se entendieron y creyeron en Chávez y en sus secuaces, en arreglos no ya tan ocultos. No me refiero a los boliburgueses ni a los enchufados porque estos lo hacen a cielo abierto. Fernández estableció que la responsabilidad no es en partes iguales, eso estuvo bien. Mejor hubiese sido, si indicará la alícuota correspondiente, caiga quien caiga.

Sin embargo considero, que los pocos empresarios y comerciantes que tiene el país, son unos valientes, aunque otros sean también causantes.

Apuesto por una economía libre y ella requiere un nuevo modelo político. Una lección a futuro para los empresarios es que dejen de jugar la vieja política. La economía requiere de una justicia ciega, que castigue sin ver, sin distinguir.

Guaidó anuncia otro oposición política ¿o qué?

Acaba de expresar “No hay condiciones para llamar elección al evento del 21-Nov”. O sea, los que ya prácticamente están lanzados como candidatos ¿No son oposición? porque el proceso no es una elección y si no lo es, ¿cómo participar?. Entonces las reuniones en México ¿son para discutir otra cosa?

Yo no tengo dudas. Hay una oposición que se arregla de frente con el chavismo. Es “la mesita” o los “alacranes”. Hay otra oposición, que también se arregla pero no lo dice, y es parte de la MUD-G4. Ellos participarán en lo del 21N. Y hay una tercera oposición, que ante la “indefinición” del 21N, ¿No participará? No lo sé. Intuyo que estos son los administradores de las “ayudas” que a muy pocos han ayudado.

Definitivamente, necesitamos a alguien que traduzca lo expresado por el Presidente del Gobierno de “Internet” Juan Guaidó…

Caracas

Mis disculpas para MARIBEL CASTILLO, por estar desinformado. Yo no sabía que ella también aspira a la Alcaldía del municipio LIBERTADOR. Ella habla de “GUERRA SUCIA”. Comete el error de callar los nombres de los opositores que hacen eso. Es innegable el avance de la candidatura de Antonio Ecarri. Con virtudes y defectos nadie le puede negar “lo bailao”, su constancia. Errores muchos. Solo aprendemos cometiéndolos. Filosóficamente hay una gran verdad “solo se equivoca el que hace”. La división conspira contra quien se lance candidato. Tomás Guanipa, deshoja la margarita. Chavismo: Jacquelin e Farías no es la candidata. Ella se impone como tal. La Almiranta Carmen Meléndez es la favorita. ¿Qué ha pasado con Pedro Infante? INDEFINIDO: Yo pienso que Leocenis se arregló con el régimen. ¿Buscando que? No lo sé. Su sueño, como el de Hiram, es ser Presidente. Él raya en la demencia cuando se cree elegido por los Dioses. Leocenis dice ser de doctrina liberal. En el fondo es un populista. al peor estilo socialista.

Portuguesa

Gustavo Rattia en Turén, también habla de la guerra sucia. Él representa a Compromiso País COMPA y acusa a la oposición y al chavismo de inventar cosas falsas en su contra. Han dicho que él es chavista. Yo no sé si lo es o si lo fue, lo que sí recomiendo es no mentir porque aquí nos conocemos todos. Por otro lado, la gente de la Alianza Democrática lanzó al ganadero José Ruiz Parra a la gobernación. Los partidos políticos Cambiémos, Acción Democrática, Copei, Avanzada Progresista, Nuvipa, El Cambio entre otros, definieron a José Ruiz, debido a su constancia. Se reunió con los que hoy lo designaron como su candidato oficial. Su slogan: “Ideología Política, Ni Izquierdas ni Derechas, Libertades Económicas para producir en Portuguesa”. Muy tautológico por cierto.

Chavismo: decidieron prescindir del actual gobernador Rafael Calles, quien junto a Wilmar Castro ahora respaldan la candidatura del Contra Almirante Reinaldo Castañeda, quien tiene un récord de industrias quebradas y destrozadas; en su contra aparece el actual alcalde de Araure, Primitivo Cedeño, con el respaldo de Francisco Torrealba, todos aparentemente en la corriente de Nicolás Maduro.

Nueva Esparta

El populismo sigue orientado a los políticos venezolanos. Morel Rodríguez, aspirante a la gobernación, durante una asamblea, plena de transportistas del municipio Díaz y directivos de la asociación señaló “al señor presidente y a su gabinete a darle un verdadero barajo a los esquemas hasta ahora empleados en el manejo de la economía, puesto que el país”, así lo dijo, “está cansado de la imposición de medidas que, a la fecha, nada han resuelto y todo entorpecido”. Escuchar a Morel o a su hijo, es una agonía. No disimulan su arreglo, sus relaciones con el régimen son claras: Nosotros mandamos aquí y ustedes allá. Lo grave es que el gobernador Alfredo Díaz tampoco es un dechado de virtudes. Su gestión es más oscura que el azabache.

En el chavismo como lo hemos dicho en otras columnas, la incapacidad de Dante Rivas, volvió a la vida a Carlos Mata, ex gobernador, ex ministro y ex esposo en pleitos de dinero. Mata tendría el apoyo de Diosdado y la neutralidad de Nicolás, quien en conocimiento de lo que ocurre busca una vía elegante para salir de Dante Rivas.

Miranda

Aquí el candidato de los Alcaldes David Uzcátegui viene reuniéndose con gente de Barlovento, Guarenas, Guatire, Sucre, Baruta, Chacao, El Hatillo y los Altos Mirandinos para intentar impulsar su candidatura a la Gobernación. Su candidatura no despierta ninguna pasión, es más fría que una nevera en Alaska. Durante el acto afirmó “Tenemos un gran compromiso, no vamos a ser excluyentes, vamos a unificar Miranda, queremos levantar el sistema de salud, tener un transporte público de primera, que los mirandinos puedan comer tres veces al día con dignidad, que llegue el agua por tuberías, queremos mejorar el poder adquisitivo, pensiones y jubilaciones que alcancen para vivir dignamente, y ese será nuestro trabajo, el trabajo de la transformación”. Recurre a elevar la figura de las mujeres, en una estrategia para quitarle ese poder a su ex mejor amigo Henrique Capriles. De hecho, el Alcalde de Baruta, quien aún no explica a la opinión pública la proliferación de permisos a licorerías (algunas de ellas propiedad de “enchufaos”) pide a las mujeres que lo apoyen porque él, Darwin González, está seguro que David Uzcátegui “es el próximo gobernador de Miranda. Toda esa rabia de que los servicios públicos no funcionen, de la situación actual, todo vamos a cambiarlo por un sentimiento positivo, necesitamos reactivar la esperanza en que nuestro país cambie, para hacer esa transformación del estado miranda”, dijo el alcalde.

Elías Sayegh, Alcalde de El Hatillo, no se quedó atrás y también hizo mención a las mujeres y su compromiso frente a las elecciones del próximo 21 de noviembre: “Tenemos 22 años escuchando promesas y promesas, y no nos han cumplido. Despierta Miranda es una reacción frente a la realidad que estamos viviendo, la necesidad, la carestía. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el país se cae a pedazos. No hay acción más pura que las mujeres mirandinas en este momento en el que vamos a despertar y luchar para rescatar nuestro estado Miranda”, indicó Sayegh.

La esposa de David Uzcátegui habla de cambiar de una vez por todas el estado y yo me pregunto ¿Se puede cambiar una región con el chavismo en el poder? Aún siendo una isla no podrían.

En el chavismo tampoco hay santos. Héctor Rodríguez, pieza clave de Maduro y los Rodríguez, se enfrenta contra Claudio Farías, “perro fiel” de Diosdado Cabello. Aparece también sin ninguna posibilidad Aurora Morales. Su apoyo es del “bate quebrao” Elías Jaua, quien ha denunciado ser excluido del proceso, también aspira Rodolfo Sanz, tratando de ser una opción dentro del letal enfrentamiento. La gaceta dice que sus mejores tiempos ya pasaron.

Carabobo

PODEMOS no se quiere quedar fuera y ante la duda de algunos sectores del chavismo hacia el gobernador Lacava, ellos deciden apoyarlo. La presencia de Vielma obliga a callarse.

En Guacara también la oposición tiene varios precandidatos. Conocido también como municipio industrial, abriga a jóvenes que decidieron dar el paso y no esperar decisiones de otros. Me parece preocupante el que piden primarias para enderezar. Los problemas de consenso, no los resuelve esa estrategia. Entre los nombres de probables candidatos destacan: Luis Magallanes (si es que por fin decide venir desde Ecuador), el Profesor y abogado Luis Beltrán Lara, Bretny Matute, Kenny Rumbos, Engelbert Rivero, Jesús Rejón, José Guillén, Misael Linares, Carlos Criollo, Marcos Cegarra, Rómulo Montoya, Luis Andrea y Jorman Toro. Cabe destacar que hay nombres interesantes en su equipo de campaña como por ejemplo: el Lic. Víctor Torres, el Prof., Humberto Peroza y el dirigente sindical Joel Fuentes. ¿Será que Copei se anima y le “echa una manito” a Toro? Me dice el Monje de Camoruco que Cuentas Claras pide en base a resultados pasados el privilegio de la candidatura. Lo mismo pide en la alianza el partido Cambiemos.

CANDIDATOS A LA GOBERNACIÓN: Julio Castillo parece “bañado” por el G4 como candidato. También aspiran Pérez Silva, Amengual, el cristiano solo de nombre Bertucci, Vernet, Jairo Lara, entre otros. Señores los tiempos de guerra no están para diluir fuerzas. Si en las primarias del PSUV se respetan los votos es absolutamente imposible que pierda Lacava. Si hay un arreglo sería otra cosa y pudiera haber por allí alguna posibilidad para el 21N. El mercadeo político de Lacava, repito, es digno de estudio y no percibo ningún candidato que se le acerque, salvo que haya un quiebre del chavismo. Es tan grave el daño por el vacío dejado, que si el propio Salas Rommer regresa, Lacava se lo comería “frito o asado”, como “pollo” o “ternera”.

Vielma Mora en su nuevo look imitando a LacavaEl Capitán Vielma Mora, cuenta con el respaldo de Diosdado y Ameliach, el enfrentamiento en este estado se torna muy complejo, planteándose como una alternativa al conflicto se ha sumado la aspiración de Saúl Ortega, lo cual no creo que sea una opción política para el titular actual.

Zulia

En la oposición, hay cumbres borrascosas. Más de tres reuniones ha sostenido Manuel Rosales con Juan Pablo Guanipa, Henry Ramos, entre otros, para lograr un consenso. Incluso con sectores identificados como la ALIANZA. No ha sido posible lograr humo blanco. Primero Justicia se conformaría con hacer yunta en la Alcaldía de Maracaibo. El problema es que Rosales no quiere candidatos que necesitan muletas y él sabe que PJ pide Gobernación para negociar. Le simpatiza Marco Rivero del PCD. Hasta allí. A nivel de Maracaibo Primero Justicia al igual que Voluntad Popular, han desaparecido. En la calle se ven muy pocos. AD, a pesar de los esfuerzos de Enzo Sblano, no tiene ni fuerza ni presencia. El sector mayoritario de jóvenes menores de 40 no se ven representados en dirigentes puramente históricos y muchas veces histéricos. La mayoría de ellos si pudieran irse lo harían. No tienen como. El 60% de la gente por ahora no muestra interés en participar. En las giras suelen llevar buses repletos de gente para hacer creer que ese barrio o sector camina a su lado. Nada que ver. La dirigencia media de todos los partidos opositores si quiere participar. Para la Alcaldía de Maracaibo, Juan Carlos Fernández de Fuerza Vecinal, ve como se le alejan las posibilidades. Él cree que solo puede llegar por la vía de la MUD. Quizá allí radica su error. Algunos candidatos a la Gobernación y a las alcaldía no dan ni lástima. La crisis es parte de su realidad. Algo si se: Los que no tienen financiamiento están muertos antes de arrancar. Un estado con una crisis superior a cualquier otro del país: No hay gasolina, no hay dólares. No hay empleo. Lo que sí hay es covid y un montón.

Es Falso según Comando de Caldera aunque estaba en Caracas y con la dirección nacional y acompañado de los personaje. Pura casualidadCHAVISMO: Ayer en la mañana, uno de nuestros muchachos en la redacción de CaigaquienCaiga.net, recibió una llamada de Caracas. La fuente le dice que “aquí está Luis Caldera, hablando uno a uno, con muchos miembros de la dirección nacional, planteando su situación”. Inmediatamente le dicen que Luis Caldera plantea renunciar a cambio de que le respeten su situación en Mara. Al parecer no encontró consenso. Se publica y se arma una campaña de desmentido por parte de los voceros de Caldera. Niegan la versión. Conmigo se comunican y no estoy enterado de los pormenores. Les digo que hagan llegar un desmentido, cosa que no hicieron.

Henry Ramírez, a través del programa del precandidato de la oposición Juan Carlos Fernández declara que eso es FALSO y acusa de guerra sucia, al sector de Omar Prieto. Otros voceros intuyo hasta la hora de enviar esta columna, hacen lo mismo.

Mi análisis: En el PSUV después de la primera fase, podemos esperar cualquier cosa. No es un problema de votos. Luis Caldera nunca superó a Arias Cárdenas, sin embargo a este le ordenaron retirarse. ¿Tendrá Luis Caldera más lobby en Caracas que Omar Prieto? Cada quien haga su análisis. Detrás de Omar Prieto está Carreño y Diosdado. Incluso los Rodríguez porque Willy Casanova, quien es su pupilo, es la fórmula de Omar en Maracaibo. Mientras que Caldera apoya a Yenni Cedeño, quien a mi juicio, tiene una posibilidad dentro de un millón de ganar.

Los milagros en política existen. No se quien puede ganar. Ambos sectores tienen posibilidades. Ahora bien, no me vengan con el cuento del bueno por parte de Luis Caldera. A ambos candidatos los conozco muy bien y puedo asegurarles que Caldera es más comunista y procubano que Omar Prieto, que también lo es. No es verdad tampoco que el municipio Mara sea un “paraíso”. El desastre en ese municipio es mayúsculo,de mafias y demás. Los servicios públicos no funcionan, empezando por el agua y la inseguridad. Es un municipio muy pequeño en comparación con el Zulia y con el mismo San Francisco si a eso vamos.

Como persona, Luis Caldera es muy amable. No puedo hablar con él de otra relación, pues él opera mediáticamente con un círculo muy cerrado. Parafraseando un dicho muy español “líbrame del agua mansa, que de la brava me libro yo”. En política hay muchos lobos con piel de oveja. Omar es un pésimo gobernante, no obstante, no oculta lo que es.

Queda claro que Luis Caldera ha basado su campaña en captar el malestar contra Omar y se vende como si no fuera “chavista”, o peor aún, como un “chavista bueno” y eso no existe señores. Quizá menos malo, si. De ser candidato, no se vestirá de rojo, ni hará referencia a Chávez, Maduro o Diosdado. Lo importante es ganar y demostrar que él, a pesar de ser más chavista que cualquiera, es eficiente. Es obvia su campaña. Lo logrará. No lo sé ni me interesa.

Un consejo a Luis, aunque se que no lo leerá pues sus asesores le dicen que a mi no me ve ni me lee nadie: Dime con quién andas y te diré quien eres. Henry Ramírez es un delincuente de cuello blanco. Ha recibido dinero dos veces del comando de Rosales y pudiera haber una tercera. Primero cuando era concejal, para aprobar la ausencia del Alcalde en ese momento. La segunda cuando perdió con Madroñero. Toda su maquinaria la puso al servicio de la candidata de Rosales. Hay otras cosas que de ser necesarias las contaré, de hecho ya está comprometido para actuar como siempre en las sombras, de no ser Luis Caldera el triunfador.

Legislador Edgar Mujica PSUVGRAVE DENUNCIA La que hace el diputado Edgar Mujica, en contra de dos precandidatos del PSUV en el municipio Lossada. Los acusa con nombre y apellido. El Guaro, en San José jefe de una banda criminal con más de 118 hombres armados, respalda a Cristal Herrera precandidata de Caldera. Y Antony Propiedad, lugarteniente del Shamu, fallecido delincuente de la zona, respalda al otro candidato y por cierto diputado de la AN-6D, Danilo Añez.

Lesionado y amenazado de muerte por el diputado An-6D Jimmy RodríguezOTRA DENUNCIA: En el municipio Santa Rita se está presentando una situación similar que es denunciada por José Luis López, cronista y precandidato del Psuv quien denunció al diputado y precandidato Jimmy Rodríguez, por la agresiones físicas sufridas por su hijo, Luis José Cárdenas de 23 años de edad, a quien también amenazó de muerte.

El panorama municipal, a través del VOTOMETRO con Arnaldo “Moñoño” Piña. Vale acotar que en la primera fase, tuvo un nivel de acierto del 97%. Los que más suenan de cara a las primarias del PSUV Maracaibo: Willy Casanova. Cabimas: Miguel Lara.Santa Rita: Mairelys Barboza. Miranda: Jorge Nava. Guajira: Hebert Chacón. Padilla: Alberto Sobalvarro. Mara: Roselyn Lopez. Tia Juana… Cerrada entre 3 candidatos. Lagunillas: Leonidas González. Baralt: Jarvis Rondon. Sucre: Max González. Fco. Javier Pulgar: Rafael Bracho. Colón: María Malpica. Catatumbo: Wilmer Ariza. Jesús María. Semprún: Keyrineth Fernández. Machiques: Betty de Zuleta. Valmore Rodríguez: Javier Briceño. Villa del Rosario: Olegario Martinez. Lossada: Danilo Añez. San Fco. Dirwings Arrieta.

Estamos de lunes a viernes a las 8am por el canal de youtube Factores de Poder programa Así amanece Venezuela. Sígueme en twitter, instagram y tiktok como @Angelmonagas