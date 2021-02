Angel Monagas // Guaidó no es la Unión Europea, sino el apoyo popular

Luego de escuchar el miércoles pasado a Juan Guaidó, nuevamente observamos un dirigente perdido en un discurso vacío, hueco y sin elementos que permita a los venezolanos encontrarse con alguna propuesta seria.

No se reconocen los errores y las fallas. Y no nos queda claro cómo es que los venezolanos, vamos a salir de este régimen.

Sigue creyendo que el problema de la oposición MUD, es la unidad. Eso es solo una parte.

Cree que el no reconocimiento de la UE es un problema, cuando lo real es que no cuenta con el apoyo de las grandes mayorías y por allí debe empezar.

TSJ EN EL EXILIO Y EN EL OLVIDO

Por ejemplo, la semana pasada leí en el Semanario El Venezolano, un artículo de Wladimir Torres sobre Tribunal Supremo de Justicia “En el exilio”.

Cito “Abandonado por El Gobierno Interino de Juan Guaidó.. En todos los países del mundo, el Tribunal Supremo Justicia es el órgano más importante de las estructuras de gobierno, en el caso particular de este TSJ en el exilio, llama la atención la poca importancia que le ha otorgado el gobierno interino bajo la Presidencia de Juan Gerardo Guaidó; la comisión de finanzas de la asamblea que preside el mismo Guaidó, aprobó recursos monetarios para el TSJ, y hasta la fecha no han sido entregados…”

“no quisiéramos pensar que el abandono del TSJ por parte del gobierno interino se debe a la posición férrea que tienen estos Magistrados en contra de cualquier caso de corrupción venga de donde venga, y el no estar de acuerdo de la manera como algunos de los integrantes del gobierno interino están cumpliendo con las funciones que les fueron asignadas, la realidad de las penurias que estos profesionales del derecho están pasando…”

REALIDAD NACIONAL

La verdad por dolorosa que sea, sigue siendo la verdad: De esta dictadura, régimen o cualquier calificativo que usted le dé a estos 22 años de un ejercicio de poder sui generis, no hay salida fácil ni rápida.

El que diga lo contrario, miente y es parte del sistema de complicidades imperantes, entre el régimen y parte de los factores tradicionalmente representantes de la oposición.

Las opciones giran sobre la base de trazar objetivos a corto y mediano plazo, ir ganando espacios, con trabajo permanente, sin incoherencias, sin contradicciones y sin arreglos tras bastidores con la dictadura.

Construir en un terreno propio para dar una batalla final.

En el 2013 al 2015, se hizo y luego la desastrosa gestión en la AN, tiró por la borda el espacio conquistado”.

Por ese error, algunos deben pedir perdón y hacer un acto de constricción.

Igual por lo que no se hizo en 2019, cuando Guaidó se hizo el ídolo nacional. Hay que abortar esa falsa premisa de que solo Guaidó puede volver a levantar la calle.

Su ciclo murió y retrasar ese entierro, solo afectará más a los partidos de la MUD y de retruque, al pueblo.

Esta es la realidad del apoyo que tiene el interinato en su última aparición, por supuesto esta foto no será publicada.

La única variable es el comienzo del ejercicio de poder, del Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Un hombre de escuela política, clásica. Quien solo anunciara, luego de que resuelva la situación, si esa es su voluntad.

Por ahora Estados Unidos y su gobierno, como es tradicional en ellos en materia internacional, caminaran la misma senda de Trump: No reconocer la dictadura bajo ninguna naturaleza.

La diferencia estará es la estrategia con la que abordan el sistema castro comunista.

No habrá solución para Venezuela que no pase por las manos de los rusos y de los chinos, o que tenga un visto en contra de los Castro-comunistas.

Si hablaran con Nicolás. No lo duden. No lo anunciarán, ni lo comentarán. Salvo que haya una respuesta positiva de ambos sectores.

La dirigencia política de la MUD-G4 perdió el respeto del Departamento de Estado. Ellos saben que no dominan el escenario venezolano. Por ello el retraso estadounidense, en actuar.

LA REUNIÓN DEL 3 O EL 4 DE ENERO 2021

Se hizo en Caracas. Estaban presentes Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello. Nadie más.

Maduro manifestó su firme intención de reelegirse en el 2024. A eso le ripostó Cabello que el acuerdo era “apoyarlo por dos periodos” y en consecuencia él, aspiraría. Sin inmutarse Jorge Rodríguez advirtió mirándole “si tu aspiras en el 2024, yo también”.

Triste es que la llamada oposición venezolana, no aproveche esta coyuntura que tiende a crecer en el chavismo.

MADURO-BIDEN

Los que apuestan un acuerdo sobre la base de elecciones presidenciales, yerran.

Maduro bajo ningún concepto, apoyado como está por el bloque: RUSIA-CHINA-IRAN-TURQUIA-CUBA, aceptará repetir elecciones Presidenciales y legislativas nacionales.

Si Biden lo llamara para eso, simplemente le dirá que le responderá después y hasta allí discutirá el asunto.

Salvo que Biden, demuestre con hechos y no en Twitter o meras declaraciones como Trump, que está dispuesto a una intervención armada, lo cual a mi juicio es un 90% improbable, la dictadura no sentirá presión.

Maduro pudiera, no es 100% seguro, nombrar un nuevo CNE, dándole la posibilidad a la Oposición mudista de tener algún representante. Incluida una auténtica observación internacional. Hasta allí.

Estos tipos no condicionaran ni se acordaran. Vienen con todo, sobre todo porque no existe sobre ellos una real oposición.

Estamos en presencia no de un Juego de Ajedrez, que es como debiera ser la actividad política.

No. Esto es para ello, un juego de poker. Con la ventaja que ellos saben las cartas de cada jugador. En consecuencia el chavismo sabe hasta dónde puede presionar y hasta dónde puede llegar cada jugador.

El chavismo tiene una escalera real, que está formada por un as, un rey, una reina, una jota y un diez, todos del mismo palo. La escalera real es una mano invencible.

Tendría que haber una nueva repartición de cartas y otro, imparcial que cumpliera esa tarea.

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES JUNTAS

Decidido ya en el alto chavismo. Objetivo terminar de tentar a la oposición mudista, quienes prácticamente ya decidieron participar. Esto no les deja otra opción, pues el ganador se llevará todo. Además la comunidad internacional quiere eso.

PERDER LA UNIÓN EUROPEA NO ES LO IMPORTANTE

Lo grave es que se perdió el apoyo popular, las grandes mayorías. El problema no es tener una UNIDAD MEJOR, sino una que interprete que se identifique con el dolor de la gente. Ganar ese respeto, esa credibilidad no será tarea fácil. Sobre todo, si muchos hablan y hablan de problemas que no padecen, que no viven.

Si se gana nuevamente ese espacio, la UE y el resto de la comunidad internacional, recobrará su confianza en el liderazgo político venezolano.

LA DULCE ESPERA

Ramos Allup y Capriles siguen esperando la sentencia del TSJ chavista, donde le devolverán los símbolos y el partido de AD y de PJ, respectivamente.

El tiempo conspira contra ese arreglo. Eso debe abarcar, no solo la discrecionalidad en el ejercicio del poder del régimen, sino su permeabilidad a algunos regresos importantes de figuras políticas para esa campaña.

Al parecer, Ramos Allup está molesto con el gobierno de EEUU, por la situación de su cuñado y no sería la primera vez, recuérdese los famosos secretos develados hace años de las reuniones de un embajador con el CEN ADECO, donde salió a relucir el nombre del dueño de la mansión de Camoruco.

SUCRE

Meza Díaz ya sacó afiches y material POP. Su consigna es “un sentimiento regional”.

BOLÍVAR

Aunque usted no lo crea, Andrés Velásquez alias “Tatu”, se lanza nuevamente al ruedo, bajo la consigna que recuerda a un viejo programa de humor “Si te fastidio me lo dices”. José Manuel Muqueza Álvarez, también a nombre de AD, quiere ser el abanderado a la gobernación, a pesar de los rumores sobre su pasado chavista. Igual Raúl Yusef de UNT, ¿También objeto su aspiración, o más bien la condicionó? Hasta ahora ha dicho que no. Ahora de haber elecciones y participar la MUD, ¿Se mantendría esa postura?. Francisco Sucre, un hombre muy inteligente, también está a la expectativa y seguramente de participar la MUD, pondrá su nombre a la orden.

Imposible excluir a Américo de Grazia, quien no entendemos el show que armó para irse del país y ahora desde Italia, también manifiesta su aspiración al proceso eleccionario.

MIRANDA

Tendrán que matarlo para que no sea candidato. Me refiero a Carlos Ocariz, bajo el tutelaje de Henrique Capriles. Copei pareciera sacar del museo a su utility número uno, Enrique Mendoza. Otros nombres suenan de UNT, de AD.

CARABOBO

Bajo la sospecha de un arreglo, en dólares no en bolívares, se habla del “pastorcillo” Bertucci como virtual candidato a la Gobernación.

Dinero no le faltará para la campaña pues sus diezmos, desde hace muchos años son en dólares. Pudiera Ameliach utilizarlo para bajarle la dosis al Drácula gobernar, que transformó el ejercicio político en un show farandulero.

De la familia Salas se habla, nada de manera oficial.

ZULIA

Manuel Rosales está de viaje por el norte y sigue deshojando la margarita. De los candidatos opositores es el que luce mejor. Sin embargo, su problema es que dentro del “Alto chavismo”, lo mastican pero no lo digieren.

Me decía un personaje ¿Van a dejar que usando recursos del interinato financie su campaña?

Nadie meterá sus manos para protegerlo o respetarlo.

También suena como un candidato más “folclórico” que otra cosa, José Sánchez “Mazuco”.

Por AD, Ramos Allup ordenó a su títere Juan Carlos Velazco, quien no brilla aunque le monten “faros de gandola”, aspirar, para negociar. El CES del miércoles lo acordó. Dentro de la cultura adeca “se pide lo más para ganar lo menos”.

Juan Pablo Guanipa para muchos “tequeño cruo”, tendrá primero que quitarse los demonios que lo persiguen y no lo dejan dormir. Quiere ser presidente, quiere ser gobernador, alcalde, ¿Qué es lo que quiere?

Nunca admitió su error y la manipulación de Capriles para obligarlo a desistir cuando gano. La gente aún tiene eso muy fresco y le costará convencerlos de lo contrario.

Es posible que él esté convencido de que no debe participar.

El problema es: ¿No hará como en el pasado toda una campaña contra el designado candidato? ¿De verdad aspirará o se sostendrá al estúpido razonamiento que él da “yo soy el auténtico gobernador”.

Con buen apoyo nacional, un candidato que yo creí débil y como parte de la estrategia rosalista, resultó ser una opción que irá hasta el final: Enrique Márquez.

Ya tiene un partido y un movimiento.

Cuenta con todos los elementos para aspirar, a mi modo de ver el fundamental, su visión sobre el panorama nacional y la situación del Zulia. Está formado y preparado políticamente. Tendrá que demostrar si es capaz de armar, más que un partido, una plataforma que agrupe a los mejores zulianos. ¿Podrá mostrar músculo político, social contra dos de sus manejadores: Arias y Rosales?

Además requiere de muchos cambios en su presencia. Hasta en los colores que usa y su verbo muy pausado. La gente vota por los candidatos que transmiten emoción. Márquez no es ese personaje.

SAADY BIJANI

Veo difícil que regrese de su comodidad, de su “aburguesamiento” en El Doral, Miami, Florida. No es fácil después de tantos años regresar al trajinar político. Debe además resolver su situación jurídica y su discurso tiene que ser actualizado, nadie está pensando en un Zulia Libre, y la figura de Oswaldo es un recuerdo en los zulianos cincuentones. Oswaldo Álvarez ya no es un legítimo intérprete de la región amada por el sol.

CARLOS ALAIMO

Pudiera ser una opción válida para la Alcaldía de Maracaibo. Nunca hemos tenido un empresario exitoso de Alcalde. Alaimo tiene como resolver su situación. ¿Tiene interés? No lo creo.

Esperaremos.

Una ventaja es el conflicto interno en el Zulia, que pica y se extiende. Omar Prieto de la esquina Diosdado-Carreño, cree que el hombre del Mazo se la jugará con él, por ser el estado más complejo. Por su parte Nicolás Maduro, a cambio de su apoyo para el 2024, prefiere jugársela con Arias Cárdenas, todo un 4F. Rodríguez insistirá con su carta: Willy Casanova y Tareck ElAisammi y algunos militares, insistirán con el General Reverol.

¿Hay revancha?

Hay un outsider, trabajando día y noche y bien posicionado, guardándose como opción, hasta el final.

De hecho Omar Prieto incluyó en su gabinete a dos figuras, cercanas indirectamente a la oposición. Uno de ellos hijo de una “vaca sagrada”, que a mi juicio, no evolucionó más luego del mayo francés, sin embargo, muchos lo consultan. El otro, hermano o pariente de un contratista que se mueve como una mariposa a la hora de una cuadratura: Estuvo con Pablo Pérez, con Arias, es íntimo de Reverol y ahora está con Prieto. No bebe y trota muy temprano en las mañanas. Adivinen el personaje.

NUEVA ESPARTA

Todo indica que la pelea será muy sangrienta y hasta el final entre el favorito de las bases opositoras y chavistas, MOREL RODRÍGUEZ y el pupilo de Bernabé Gutiérrez, un hombre que cae muy mal, le dicen “cochino cruo” que apoya a Alfredo Díaz, actual Gobernador.

LARA

Henri Falcón con nuevo “look”, no entendemos porque después de viejo se pinta el pelo, se inyecta “botox” y dicen que es de “sangre azul”, viene a reclamar lo que él considera su derecho.

Ciertamente es mucho mejor candidato que cualquier otro en la oposición: Florido, Zambrano, Marquina y pare usted de contar. Fue un buen gobernador y una conspiración lo sacó del juego.

Su gran problema es que lo siguen viendo chavista y arreglado con la dictadura.