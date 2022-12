Ángel Monagas | De Zelenski a "Er Conde", del cómico al Presidente

No es igual tener un presidente cómico que un cómico presidente.

Para ser cómico humorista etc hay que prepararse estudiar. Para ser un presidente cómico basta ser payaso, bailar, hacer reír viéndolo manejar bicicleta, jugando baseball. Levantar risas escuchandolo como charlatán, cuyo único requisito es equivocarse, llamar penes a los panes, hacer el ridículo y otros disparates, etc

En una serie de televisión, titulada 'El sirviente del pueblo', Volodímir Zelenski interpretó a un profesor que termina siendo elegido presidente de Ucrania. Ahora, la ficción superó la realidad y el actor, con más de 40 años, es presidente.

Obtuvo el triunfo con apenas el 30%.

Más allá de una evaluación seria de su gestión, no tenemos duda en afirmar que actualmente ese porcentaje debido a su comportamiento frente a la agresión rusa, se ha mínimo duplicado, si es que no es casi absoluto el respaldo de su pueblo.

La popularidad con la que llegó, se incrementó.

Muchos pensaron lo contrario y creyeron que el conflicto con la potencia de Putín, lo debilitaría, lo destruiría políticamente.

Todo lo contrario. Pudiera incluso, equivocadamente extender su mandato y transformarse en una suerte de caudillo, como sucedió en épocas pasadas en algunos territorios cercanos.

Su mensaje, su imagen ha calado en la población más reacia a la política como los jóvenes. Las redes sociales lo adoran.

Yo no puedo afirmar si ha sido bueno o ha sido malo. Puedo especular lo que a mi juicio transmiten los medios de comunicación y lo que en un análisis de los hechos políticos infiero: Zelenski ha estado a la altura de las circunstancias. Eso para mi es suficiente. Enfrentar a un dictador como Putín, de la manera tan determinada como lo ha hecho el presidente Ucraniano, merece mi admiración y mi respeto.

Caso “Er Conde”

Benjamín Rausseo quiere ser presidente. Él no lo ha dicho. Yo después de tantos años en este oficio lo intuyo. Quizá su preocupación sea la misma que el difunto Teodoro Petkoff, quien en una entrevista que le hice en el Zulia me dijo “Yo quiero ser Presidente, lo que no quiero es ser candidato”. Lo dijo también en otros programas.

Benjamin Rausseo no tiene ese problema. Ningún artista, cómico, actor o parte de la farándula sufriría por eso. Ellos están acostumbrados a las cámaras, a aprenderse un libreto, una canción, a leer un moderno e imperceptible generador de caracteres o telepronter.

“Er Conde” tampoco tendría problemas en encontrar financistas.

Sus relaciones comerciales son de las mejores, además de que él mismo ha sido un excelente empresario. Su libro próximo a salir “Un país de propietarios”, ubica parte de su pensamiento y naturaleza política.

¿Bueno o malo?

De verdad no lo sé. Se habla de sus relaciones y beneficios con quienes han destruido el país como los chavistas y maduristas.

No me consta.

Aún así debo señalar que “Er Conde” sí está preparado para ser Presidente. Mucho más que el propio Nicolás y que muchos precandidatos opositores, quienes nunca han sido responsables de generar riqueza, negocios, empleos, etc.

“Er Conde” sabe lo que es pagar una nómina. Lo que es ejecutar un presupuesto, gerenciar, resolver.

Moralmente no puedo juzgarlo. Conozco poco de su vida pública. Lo que sí sé es que después que Nicolás llegó al poder, cualquier venezolano, por humilde, inculto, que sea, puede ser presidente. Eso no es lo mejor, es cierto. Es la realidad.

Unos de los legados de esta dizque “revolución”, es la pérdida de la “representatividad”. Cualquiera puede ser concejal, legislador, diputado, alcalde, gobernador o presidente.

Muchos se alarmaran con este escrito y realmente no es mi intención.

El gran problema de la nación es el agotamiento por no decir hastío, de la gente hacía los sectores políticos, incluida la plataforma unitaria, los “alacranes” y los “radicales libres”.

Lo que reflejan sus números es más que patético. Es para llorar, para correr. Quizá por ello la altísima cifra de inmigrantes venezolanos.

A más de un año del proceso anunciado extraoficialmente, no hay claridad ni coherencia en muchos candidatos.

Unas elecciones primarias lejos de unificar seguirán contribuyendo a la fragmentación y yo creo en hacer consulta interna, lo que no me parece es la oportunidad, ante un enemigo mortal como el “madurismo” y sus similares.

María Corina sigue ganando

Después de muchos años en el negocio, pareciera la lideresa de Vente, ser la voz de un pueblo inconforme, molesto, cansado del liderazgo tradicional.

Empero sus números no son aún lo suficientemente buenos, para no depender de otros factores.

¿Un cisne negro?

Varios han jugado a representar esta figura. Uno lo ha logrado pero no quiere ser candidato: Lorenzo Mendoza. Si él dijera que sí, el panorama político venezolano daría un giro total. No es así y no lloveremos sobre mojado.

Lo han intentado: Leocenis García sin ningún resultado, igual Delsa Solorzano, Rafael Ramírez, Cesar Pérez, una dirigente chavista de nombre María Alejandra Díaz, a quién no la dejaran ni asomar, ninguno ha levantado vuelo…

¿Por qué? Entre otras razones, carencia de autenticidad…

¿Podrá “Er Conde” representar ese fenómeno?

Imagino que lo intenta. Realmente es cuesta arriba. Venezuela no es Ucrania. “Er Conde” no tiene ninguna ejecutoria en contra de la crisis que vive el venezolano, salvo su humor, en contados casos sarcásticos, sobre los responsables de la desgracia nacional.

Hoy más que nunca

La vigencia de El Príncipe y su pensamiento como creador de las ciencias políticas.Tan antiguo y tan actual.

“Un pueblo que acepta pasivamente la corrupción y los corruptos no merece libertad. Merece la esclavitud. Un país cuyas leyes son indulgentes y benefician a los bandidos no tiene vocación de libertad. Su gente es esclava por naturaleza. Un pueblo cuyas instituciones, públicas y privadas, están en gran parte corrompidas, no tiene futuro. Solo pasa. *Una nación, donde la sociedad civil supuestamente organizada no mueve una paja si no hay posibilidad de ganancias, no es capaz de legar nada a sus hijos, excepto días oscuros.* Una patria, donde recibir dinero malo a cualquier título es algo normal, no es una patria, porque en ese lugar no hay patriotismo, sólo intereses y apariencias. Un país donde los pocos que se esfuerzan por hacer prevalecer los valores morales, como la honestidad, la ética, el honor, son asfixiados y masacrados, ya cayó al abismo hace mucho tiempo. Una sociedad donde muchos hombres y mujeres se conforman con distracciones sórdidas, en un trance profundo, no merece existir. Solo tengo piedad de esas valientes personas que se rebelan ante este estado de cosas. Para aquellos que consideran normal esta calamidad, no tengo sentimientos. ¡Qué peligroso es liberar a un pueblo que prefiere la esclavitud!”.

LOS CAIGA QUIEN CAIGA

Mundo Alacrán

Luis Eduardo Martínez, “El Burro” como lo llaman. Una solitaria voz en el tema del presupuesto. Recortado para el 2023.

Grave que ningún político de la oposición dizque “auténtica” y la “prochavista” hable del tema.

Mención aparte merece Alfonso Marquina de Primero Justicia que lo ha tocado.

NUEVA PELEA EN AD-CHAVISTA: Bernabé reclama al “Burro” Martínez por los rumores sobre su posible aspiración presidencial.

ME INFORMA UN ADECO DE VIEJA ESCUELA: “El Dip Martínez está aparentemente creando una plataforma política y económica con el apoyo de un par de poderosos grupos económicos (La Vitalicia y el Grupo Caroní), más un nutrido grupo de rectores y dueños de la mayoría de las universidades privadas del país, algunos influyentes representantes del partido Demócrata Norteamericano y varios miembros del CEN entre los qué destacan Leomagno Flores, Negal Morales entre otros. Adicionalmente la Alianza Democrática liderada por Claudio Fermín y Zambrano también lo apoyarían como candidato de ese sector (Alianza Democrática) igualmente los hermanos Rodríguez verían con agrado esa candidatura. Por el sector de Bernabé se rumora la pérdida del apoyo de parte de la Primera “combatiente”, pero dirigentes cercanos del PSUV se muestran reticentes por el lastre qué representa las varías causas penales qué tiene en su pasado y su conducta displicente y sin pareja conocida”.

Jorge Rodríguez ve con buenos ojos esa candidatura del Burro Martínez. De hecho cuando habla con el mencionado le dice “el candidato”.

Bernabé anda como “plancha e chino” y ofrece reestructuración, expulsiones, exclusión, etc.

El juego ha comenzado, esperemos el resultado final.

Continúa el ecocidio en la Reserva de Medio Silvestre de El Hierro, en Sanare, Municipio Monseñor Iturriza del Estado Falcón.Estamos frente a una invasión y un ecocidio promovidos por grupos de delincuencia organizada extractivistas de caliza y madera.

Rumor Fuerte: Aseguran una operación comercial sobre el edificio anexo del CEN de AD en la Florida.. A través de amigos en el SAREN investigamos.Levantan un nada agradable para la vista, muro, para separar al edificio principal del edificio anexo. Cualquier parecido con un rancho es pura coincidencia.

ÚLTIMA HORA: Ayer el Cardenal Baltazar Porras sufrió un violento robo en el barrio Kennedy de Caracas. Le despojaron de su anillo cardenalicio, su pectoral, así como todos los sellos de la Arquidiócesis de Caracas y todas las pertenencias personales de su equipo de trabajo. Extraoficialmente nos enteramos que un grupo político estaría detrás de este hecho. Gracias a Dios él no sufrió ningún daño.

SOLIDARIDAD: Qué bonito sería el que los equipos de Argentina y Francia, se nieguen a jugar el domingo en reclamo por la sentencia de muerte, en la horca, de un futbolista iraní que defendió los derechos de las mujeres. Quizá es solo un sueño de un idealista como yo.

Se dice en los predios caraqueños, que avanza la proyección del Alcalde Elias Sayegh, como vocero de Fuerza Vecinal. El tema del IVA lo ha hecho debatir, el reflejo que debe tener este en la vida local, regional y su utilidad para los ciudadanos. La discusión está planteada. Si los 130 alcaldes opositores se hacen parte, Sayegh se anotaría varios puntos a su favor.

Venezuela se ha transformado en una región donde los “supuestos” líderes no entran a debatir temas de fondo, que le interesen a la gente.

PROSPERI NO PROSPERA: En términos coloquiales, “no coje arena ni con los pies mojados”. Una candidatura totalmente abúlica, pusilánime, aburrida, de gestos y palabras inocuas. Tiene meses en campaña y ninguna de sus propuestas es recordada y menos debatida. El engendro de Ramos salió peor que “el monstruo Miltón”. Como diría Cantinflas “Ni siquiera te ignoro”.

ANUNCIO: SÍ habrá elecciones. Con el mismo CNE serán incluso las primarias, de llegar a realizarse. El “petit comite” del PSUV lo que discute es si incluir o no el resto de los poderes. La tendencia es a hacer una elección general o mega elección. Hasta el presente no está planteado incluir el voto de los residentes en el extranjero, a menos que haya un reconocimiento expreso hacía Nicolás Maduro por parte de EU y la Unión Europea.

VIENE UNA DENUNCIA contra el gobierno de Venezuela, por envió de colectivos armados al Perú. Presuntamente capturaron a dos y están cantando más que “Pavarotti”.

Estado MONAGAS

Que sabio el dicho "En política no hay muertos " y para muestra basta un botón. La Doña se fue de Monagas perdida y traicionada por los que creían eran sus aliados y amigos, hoy retoma sobre la tumba de sus ex socios. Los últimos resultados de las elecciones del PSUV dan muestras de su recuperación, mientras sus adversarios el gobernador Luna no avanza y la triunfadora de las elecciones internas para elegir al candidato a gobernador anda pérdida, organizando certámenes de belleza.

Donde las cosas van de mal en peor es en la llamada oposición o G4, que no terminan de encontrar el rumbo y se enfrascan en unas primarias que los sitúan como el repollo, creciendo para adentro. Mientras las calles se las dejan solas al Chavismo-Madurista.

Dicen que Aristimuño ex candidato a alcalde de Maturín estaría adelantando una campaña para ser candidato a gobernador, mientras que Piero quiere ser impuesto por las cúpulas y está dedicado a recorrer el país junto a Prosperi.

Cosa rara no se observa a ningún adeco de Ramos acompañándolo.

ZULIA

Recibo comentarios de muchos colegas profesores universitarios, quejándose de IPPLUZ. Señalan que nunca han informado sobre la situación real del Instituto. De los médicos, del personal de enfermería. Sobre la situación de los empleados y obreros. ¿Qué ha pasado con los activos? ¿Cuál es el estado de los laboratorios, equipos de odontología, oftalmología? De la ropería, de la óptica, cero explicación.

En la Universidad del Zulia, los proyectos de aspiraciones continúan: El polémico y señalado Decano de Medicina, sobre el que hay más historias que la biblia, quiere ser Rector. Es el mismo problema de la representatividad. Cualquier “pendejo” aspira.

Como va la cosa, hasta un “obrero” aspirara a ser Rector y habrá (sobre todo gente de izquierda) que lo respaldara, bajo el principio de la dictadura del proletariado.

La aspiración de Osorio, confirma las especulaciones de las razones que lo llevaron a habilitar un espacio en su facultad para atender unos cupos de IPPLUZ.

NOTA: Lo de la carnetización es para actualizar datos de correos electrónicos, números de celulares, teléfonos CANTV, netamente con fines “electoreros”.

Pregunta pertinente: ¿QUIEN SE ROBO TODOS LOS EQUIPOS, MATERIALES, DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA? El año que viene les tengo la respuesta. Insólito. Ni se lo imagina.

EN SAN FRANCISCO, fue capturado por Polisur un individuo que trabaja para la funcionaria Abogada Rebeca del Gallego y su colega Villalobos en el ministerio que ellas se desempeñan. El mencionado es señalado como el “chatarrero”: Pica las grúas y maquinarias y luego las vende. También fue señalado por Polisur por cometer delitos contra las personas. Todo un ejemplo de lo que representó la desaparecida gestión de Dirwin Arrieta.

La pregunta es ¿Por qué fue liberado en tiempo record?.

En esto deben estar los concejales de San Francisco. Igual los de Maracaibo. A veces provoca gritarles ¿Hay alguien allí?

En medio de las dificultades, el Alcalde Gustavo Fernández sigue avanzando. A mi juicio, urge revisar su tren de gobierno. Unos pocos brillan y otros oscurecen. Gustavo no puede confiarse del carisma que goza. Todo en la vida tiene un principio y también un fin. Es positivo siempre tener a la gente soñando, esperanzado.

En MARACAIBO los problemas sobrepasan la capacidad financiera para solucionarlos. El Alcalde Rafael Ramírez, entiendo que tiene el propósito. Los vicios son muchos. En el tema de la basura tiene que designar gerentes, especialistas, además de preparar el camino para la privatización. Igual en el tema del ambiente. Nadie puede aspirar, que un dirigente de parroquia de la noche a la mañana gerencie bien un monstruo de mil cabezas como el IMAU y el IMA.

Debo además señalar que al Alcalde Ramírez deben “liberarlo”. Sí, así como lo lee. Una familia que se creen los amos del valle, no puede manejar una ciudad tras un funcionario de segunda que decide incluso, que contratistas van y cuáles no. “LIBEREN A RAFAEL”. Las ambiciones de Juan Pablo Guanipa lo atan. Todo lo quieren sacar de esa corporación. No debe ser fácil para el alcalde. Creo que de eso depende su reelección.

PREMIO A LOS PEORES ALCALDES DEL ESTADO: La lista la encabeza el Alcalde de Padilla, seguido por el de Mara, Jesús Enrique Lossada y Baralt. Mención honorífica merece el Alcalde de Lagunillas con su “inocua” gestión. También el de Cabimas. En el sub renglón: Pantallero del año está el Alcalde de la Villa ELY RAMÓN ATENCIO. Premio Osmel Sousa otorgado por el pueblo: Alcalde de Machiques. Premio al Mudo de Oro: Los Alcaldes de Valmore y Simón Bolívar.

PSUV: Alguna vez existió en el Zulia. Alguna vez fueron gobierno…ahora un letrero en su sede regional señala LO QUE PRIETO SE LLEVÓ…

El nuevo Jefe Ameliach se ha reunido con el ex alcalde Casanova y vemos a este con nuevos bríos. Su primer deber es defender lo que fue su gestión. Lo hemos visto un poco más activo últimamente.

La gestión de los concejales de Maracaibo es tan gris, en especial la de su Presidente Eduardo Vale, que los propios chavistas se le adelantaron en las denuncias contra la administración pasada. JUAN URDANETA, se ha destacado en “halagos” a Rosales. Comenzó como carrera de caballos y terminó como parada de “burros”. Muy crítico de la gestión de Primero Justicia en Maracaibo y de repente cambio. ¿Qué pasó?

AL ROJO VIVO: Lester Toledo, el “supermaxiultrahiper asesor” de campañas, cargos que él mismo se inventa, con publicaciones pagadas con el dinero que tiene del “sudor de su frente”, quiere ser ALCALDE DE SAN FRANCISCO. Lo primero que tiene que hacer es refundar Voluntad Popular en el Zulia, absolutamente inexistente. Si no es porque Rosales en su enfrentamiento con otros, los incluyen por ser “menos malo”, no ganan ni una junta vecinal. Bajo el lema “Si te fastidio me lo dices” Julio Montoya quiere volver a ser candidato en el mencionado municipio. LA LUCHA INTERNA en UNT por ser la voz y el sucesor de Rosales es a cuchillo limpio. Rosales observa y se anotara con el o la que quede viva. Mala postura señor Rosales. DEBE PONER ORDEN en su partido y en su gobierno. Usted siempre ha dicho que el que es dirigente es dirigente y el que es empresario es empresario. No es lo que observamos en algunos casos.Su gabinete es como el agua: Inodora, incolora e insípida. Usted contradiciendo su postura en el pasado sigue con muchos “mismos chipes”. ¿Hasta cuándo? Ni hablar del Consejo Legislativo. La presidenta “María Antonia” grita que repetirá. Hay un legislador de su partido, y otro suplente de otro micro partido, que pidieron un derecho de palabra. Al dárselas se limitaron a preguntar por el “refrigerio”. Digno de Ripley.

A diferencia de muchos, yo fuí político activo. Cometí errores. Muchos. También tuve aciertos. Por ello creo que el esfuerzo de Nora Bracho es loable pero “una golondrina no hace verano” y menos en un caldero encendido.

Seguramente muchos se molestaran con estos comentarios y es nuestra intención: NO OCULTAR NADA. El próximo año vengo con una sección LA CASA DE LOS POLÍTICOS FAMOSOS…Sin censura. Lo contaremos todo. Creo que incluso desde allá mismo, desde el sitio de los hechos.

Feliz 2023. Las bendiciones del Padre Celestial y que la fuerza los acompañe.

