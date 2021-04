Angel Monagas // ¿De quién es la culpa?

Entre dictadura y cómplices

Hablamos de dictadura, para referir un sistema político donde el poder es reducido a manos de pocas personas, ajenos a los principios democráticos. No obstante, puede haberlas de muchos tipos, independientemente de la ideología.

Dictadura es un sistema de gobierno donde el poder se concentra en una persona o un grupo de personas que no están sometidas a las leyes, control y separación de poderes características de una democracia. Además, las dictaduras no practican el pluralismo político y por eso afectan el control autoritario de la sociedad, los derechos y libertades civiles de la población.

El concepto ha transmutado y ya superamos el viejo esquema de la simple dictadura militar. Hoy día, muchas han llegado por vía del “voto popular”

Después de 22 años, los venezolanos empiezan a preguntarse y muchos a responderse, sobre la duración de esto que nos gobierna.

¿Seguiremos el camino de la “isla de la felicidad” Cuba, o, por el contrario, será este 2021 como lo anunciaba el difunto Chávez el final de este destructivo período?

No hay una respuesta definitiva o creíble.

Nicolás Maduro quiere volver a ser candidato en el 2024. Diosdado reclama que esta es su oportunidad y Jorge Rodríguez, advierte al último, si tú aspiras yo también.

Hay tres cabezas visibles en el chavismo.

Salvo algún hecho fortuito, son ellos los que dirigen este proceso. Peor aún, en un sistema de gobierno como el nuestro, oponerse no es suficiente para romper el avance del chavismo.

Simple, el liderazgo en el chavismo, bueno o malo (yo creo más en lo segundo) está perfectamente definido.

No sucede lo mismo en las fuerzas opositoras y no se trata simplemente de un problema de “unidad” como se ha hecho creer.

El gran logro del chavismo es crear toda una barrera conceptual sobre su INVENCIBILIDAD.

Son más los venezolanos que dicen todos los días “esto se j…” refiriéndose a Venezuela.

No les quito la razón, los hechos contradicen cualquier argumento en contra. Aunque en política nada es eterno y es el gran error del chavismo.

Para la oposición el obstáculo no es de organización, sino de credibilidad.

Lo importante para Guaidó no es el reconocimiento internacional, parcialmente logrado, sino la aceptación de su liderazgo dentro de Venezuela, el cual agoniza. Esto lo confirman todos los estudios de opinión.

Guaidó, sin haber materialmente ejercido el gobierno, posee un nivel de rechazo muy alto, comparado con quienes de manera directa han destruido la nación, ejerciendo el poder y destruyendo el aparato económico, productivo, nuestra calidad de vida.

Si los chavistas tienen 22 años de dictadura, según el análisis de muchos, ¿Cómo queda dentro de ese juego la MUD y el FRENTE AMPLIO?

Ellos, los chavistas, tienen 22 años haciendo bien lo malo y la oposición tiene el mismo período haciendo mal, lo bueno.

Tanto es así que a estas alturas nos preguntamos mucho ¿Error, omisión o intención?

El chavismo es rechazado y tiene que ser así, después de tantas fallas a lo largo de más de dos décadas. La oposición MUD, FA, es castigada sin haber ejercido gobierno a lo interno.

¿Quién es peor?

¿Hay o no una dictadura de cuatro sectores políticos, cuyos jefes tienen más de 30 años dirigiendo las organizaciones, sin oportunidad de debate serio y alternancia del poder?

Chavismo censura por vía de sus organismos, a la TV, radio, prensa escrita, etc. ¿No hace lo mismo la oposición a través de algunos “zares mediáticos”?

Por esto, es complicado hablar de “Dictadura”, sin incluir a todos los partícipes en ese fenómeno. Hay una suerte de cogobierno en esta anarquía nacional.

La cultura democrática nace desde la familia, desde el desempeño de las organizaciones sociales, políticas, entre otras.

Quizá para salir del chavismo, habrá también que impedir la continuidad de sus “rivales” (cualidad sobre la que muchas veces dudo) de la MUD y Frente amplio. Pudiera ser un juego arreglado, como el viejo truco de los organismos de seguridad, el policía bueno y el malo. Evidentemente hay grandes excepciones dentro de la oposición.

Lo cierto es que no hay dictadura, sin cómplices, todos en ejercicio y otros, en su accionar, , permitiendo o no haciendo lo requerido. Hay quienes están en preparación.

Los venezolanos tenemos dos gobiernos y ninguno de los dos responde a las expectativas del ciudadano, de las condiciones que necesita un país para enfrentar el futuro.

Tenemos que acabar con la dictadura, donde quiera que ella se encuentre. Caiga Quien Caiga.

Caiga quien caiga

El oscvro señor V, Una novela de Norberto José Olivar

Monroy Editor pública. El oscvro señor V, la reciente novela de Norberto José Olivar. El oscvro señor V, es una relectura que se sumerge en la oscuridad de nuestra Independencia. Redescubre al general Rafael Urdaneta como un personaje sombrío y contradictorio. Él y su esposa,Dolores,enfrentan fantasmas y culpas de una guerra en la que nada es como se dice. Olivar nos adentra en un viaje tenebroso y feroz al centro de lo que somos. Este ilustre novelista siempre escribe bien interesante y entretenido. Los exponentes de la cultura en el Zulia siempre destacan.

Venezuela

El panorama político en esta región, sigue inmutable, aunque una cosa es lo que uno ve y otra lo que realmente ocurre. Para el sucesor de la gobernación, hay calma aparente NO s favor de Omar Prieto. Una parte del alto chavismo, hace punto de honor su cambio. Dimartino dice que no quiere ser, pero los políticos nunca dicen lo que quieren.

Definitivo: Arias es el candidato. Good Bye Omar

Hace meses advertí del pacto Maduro-Arias. Maduro suma el apoyo para el 2024 de un 4F y Arias regresa a la Gobernación. El pacto se selló en el propio Palacio de Miraflores, donde fue llamado el hasta ahora embajador de Venezuela en México. Incluso, Arias quiere sellar su candidatura y asegurar su futuro triunfo de dos maneras: 1. INHABILITAR A MANUEL ROSALES y 2. Tener la última palabra en los Alcaldes que pretendan repetir. La jugada en su contra del Grupo Prieto la vez pasada cuando se enfrentó a Guanipa, lo dejó marcado. Los números delatan la acción de retroceso de Omar. Arias quiere blindarse.

Willy Casanova, sería el único capaz de voltear ese escenario. Por cierto recibo algunas denuncias de Polimaracaibo, que antes de hacerlas públicas las haré del conocimiento de una persona cerca al Casanova, sobre lo que ocurre en Polimaracaibo. Con respecto a la gobernación me informan de casos de corrupción con las nóminas, el robo o extravió de vacunas para el covid, etc. La comisión que vino de Caracas se fue muy molesta, con todo lo que vieron y las denuncias que les hicieron. Tanto es así, que una diputada suplente que trabaja para el SAHUM (sistema autónomo hospital universitario), tuvo que ir a Caracas a vacunarse y al revisar el listado en Caracas, aparecía lo contrario. La gravedad obligó a Caracas a manejar todo lo referente a recursos humanos directamente, destituyeron a la jefa de RRHH, entre otras cosas, por colocarse unos sueldos y bonos exagerados. ¿Qué dice el gobernador de esto?

Igualmente recibo una denuncia contra un TESTAFERRO de Omar Prieto, quien reside en la Florida EEUU. En la Alta plana de Petroboscan, y su presidente Alberto González presuntamente les cobra peaje a las compañías de un 40%, para pagarles a tiempo. Se dice que tiene una finca en Périja, donde los vallenateros más famosos han desfilado y además tiene caballos en Gulfstream Park Florida EEUU.

En materia electoral: Sin rivales el Alcalde de San Francisco Dirwings Arrieta, quien pese a la crisis políticamente resuelve muchos problemas. Es un funcionario hábil y esto debe ser suficiente para hacer ver la realidad a los opositores Gustavo Fernández y Julio Montoya, quienes siguen deshojando la margarita. El tiempo corre en su contra. José Luis Pirela no lo incluimos, porque suponemos que seguirá la línea de Vente Venezuela en NO PARTICIPAR. Subestiman a Dirwings Arrieta y una cosa es el hombre antes de asumir el poder y otra, cuando lo ejerce. No hay mejor escuela que el ejercicio del poder.

En la COL, cuesta arriba sigue siendo “repetir” para el Alcalde de Cabimas. Leonidas Gónzalez sigue solo en el patio y en medio de la crisis, la gente observa su gestión. Prácticamente sus contrincantes abandonaron la carrera, en términos hípicos pudiéramos decir que no hay PLACE. Juan Carlos Velazco de AD, no gana ni en la cuadra de su casa y Marianela Fernández, prefiere seguir los trámites de su nueva nacionalidad estadounidense.

Sobre Airtek

Empresa dedicada a la instalación de internet por fibra óptica, no conozco su dueño. Nunca he hablado con nadie de esa empresa, salvo un ejecutivo que hace tiempo lo instaló en mi casa en Maracaibo. Si es o no de Omar Prieto, no lo sé pero me nace decir esto: Sería lo único bueno que ha hecho el mencionado. Tengo 600 megas a un precio mejor que en Estados Unidos.

A quién engañan

Increíble el que Lester Toledo pretenda bañarse en el chorro del triunfo de Lasso, además de señalar que será asesor en Colombia y que participa en Perú. Dios, que falta de seriedad. Quienes lo conocemos sabemos que su única virtud está completamente alejada de los conocimientos de la asesoría política y el mejor ejemplo, es su patio el Estado Zulia, donde Voluntad Popular está en el suelo. Quizá por eso la extrema izquierda y las dictaduras disfrazadas de democracia siguen siendo una realidad.

De candidato a gobernador a rector del CNE

Todavía no entendemos esta jugada. No hemos hablado con Enrique Márquez sobre el particular. La última vez que nos tomamos un café fue para debatir su aspiración a Gobernador, donde me aseguró ese hecho. ¿Por qué el cambio? Es una jugada aislada según entiendo. Detrás no está Rosales ni UNT. Quizá tampoco les disguste. Lo que sí tengo claro es que si se anotó, es porque lo tiene asegurado ese puesto.

Escándalo financiero en Panamá

Advertimos desde hace años la situación de burbuja financiera de esa nación. La aparente mejoría económica empieza a derrumbarse y un venezolano aparece involucrado, VÍCTOR VARGAS. Verdad o mentira, su nombre vuelve a cobrar titulares de la prensa panameña, aunque algunos medios ya eliminaron el contenido.

La indiferencia a lo electoral: Políticos por un lado y la gente por el otro

Es lo que prevalece. Los políticos, unos a cielo abierto y otros “encapillados” siguen trabajando en sus aspiraciones y proyectos para alcanzar el poder. La gente, el común, anda en otra dirección, opinan si le preguntan pero en líneas generales el quehacer diario, lo existencial no deja espacio para otras cosas: comida, por las nubes por la inflación; largas colas para la gasolina; los “bajones” y “apagones” eléctricos, el agua que no llega, la basura que no recogen, la inseguridad, entre otros.

MUD se arrima al boche

Con un 60% de probabilidades de participar en las elecciones. El gobierno de EEUU presiona para que el régimen garantice las condiciones. Es más, es casi un hecho que la MUD participará. ¿Cómo quedará la inexistente Presidencia Interina de Guadó? En Venezuela como la guayabera maracucha, por fuera. En el exterior y en el manejo de los recursos, como la guayabera “gocha”, por dentro. Alguién podría explicarme ¿Por qué un inútil Contralor gana 4500 dólares y su mano derecha, un poquito menos? Ganan más que los diputados y que los magistrados, de los cuales muchos no han visto un “franklin” en años…

Peligro la AN del 2015

Si en la próxima y anunciada visita al país la Unión Interparlamentaria mundial otorga beligerancia a la AN electa el 6D. Un sudor frío recorre el parlamento web del interinato.

De nuevo el comunismo ataca

Jorge Rodríguez y el chavismo insisten en imponer el disfraz comunista de lo comunal, a través de la constitución. Por un lado hablan de desarrollo, de avance y por el otro, siguen trasnochados con las falsas revoluciones de Fidel Castro y el Che Guevara.

El cáncer económico avanza: : Reciente el especialista Leonardo Buniak, pronostica un dólar para diciembre de este 2021 en veinte (20) millones de bolívares. Ya no sirve decir “No vale yo no creo”, parafraseando a Orlando Urdaneta. Créalo y luchemos porque no se haga realidad. De lo contrario, A CORRER que tiran piedras y el último en salir que apague la luz…

Estamos de lunes a viernes en el canal de youtube Factores de Poder a las 8am. Sígueme por twitter e instagram @Angelmonagas