Ángel Monagas | Cisne Negro y crisis opositora

La oposición venezolana se encuentra en la peor situación política, superando incluso la vivida en diciembre de 1998 cuando ganó Hugo Chávez.

La crisis de la oposición ha tenido “vaivenes” desde el 2018, cuando fue electo Nicolás Maduro.

Una parte de la oposición se negó a participar en razón de las condiciones y otra lo hizo a pesar de ello. Yo no he observado diferencias en los escenarios del 2012, 2013 y 2018.

Finalmente los hechos ratifican los errores cometidos: Oposición Plataforma Unitaria o “G4”, no quiso participar en la elección de la Asamblea Nacional en el 2020 y sin mayores diferencias sustanciales, lo hizo en la de Gobernadores, Alcaldes, Legisladores y Concejales en el 2021.

La incoherencia, las contradicciones, en política tienen un alto costo.

Desaparición del Gobierno de “Internet”

Mal llamado gobierno interino, una suerte de limbo gubernamental, donde un grupo sin ejecución, sin ejercicio de gobierno, manejó recursos, poder e influencia de una nación.

Muchas zonas oscuras aún no explicadas: Manejo de recursos, comenzando por el evento de Cúcuta, asignación a fundaciones donde lógicamente no aparece ningún político pero que todos sabemos se nutrieron de esos ingresos, el escándalo de la embajada en Colombia, Monómeros, Citgo y pare usted de contar.

Como dice el refrán, “el dinero es como la tos”, no se puede ocultar y muchos hasta el 2019 pobres de solemnidad, aparecieron visitando “castillos” de personajes conocidos como los “bolichicos”.

Otros que se nutrieron de su relación con alguno de esos personajes, y sin haber ganado en su país ninguna elección o proceso, ahora aparecen en portadas de revistas internacionales como “Consultores Estrellas”. Viviendo al igual que su jefe, en zonas privilegiadas de Estados Unidos, Colombia y España.

Líderes que no viajan en clase turista, ni se hospedan en hoteles de 3 estrellas, sino que vuelan en primera clase, si es que no usan un Jet Privado y se hospedan en Suite Presidenciales.

Una asamblea nacional con más de ocho (8) años ejerciendo labores, como el senado romano, eternizados en una labor no percibida por el común y muchos menos ahora relegados a actuar bajo un vulgar chats de whatsapp.

Expliquenme ¿Qué parlamento del mundo funciona así?

Lo mismo sucedió con el Presidente “interino”. Guaidó fue un accidente político, sin ninguna entidad para dirigir una oposición diezmada en sus propósitos y acción.

Lo más triste, que la Asamblea Nacional del 2020, no es alternativa. Violaron la Constitución aumentando el número de miembros. Sus sesiones tienen más parecido a un mercado libre, que a un parlamento. Muchos de los electos carecen de condiciones mentales elementales para debatir y aprobar leyes. Para hacer la letra “O”, buscan una moneda del devaluado bolívar.

Desapareció la dialéctica marxista, con excepción de unos pocos, entre otros, por ejemplo el señor Jorge Rodríguez, muy “bueno para lo malo y muy malo para lo bueno”. Razón tenía El Libertador “El talento sin probidad es un azote”.

Nicolás no es dictador

Pensar eso es desconocer la evolución de la figura. Los dictadores ya no visten de verde.

Para clarificar el término acudo a un escrito popular en redes, atribuido a un pelotero, lo cual no puedo afirmar, aunque sus expresiones definen bien lo que no tenemos en Venezuela, cito: “Yo no creo que sea usted un dictador. Si usted fuera un dictador tendría a todas las empresas expropiadas produciendo por encima de lo que producían cuando las expropiaron. Sus gerentes estarían temblando por entregarle a usted resultados extraordinarios y se pelearían por ganarse su beneplácito. Nadie se atrevería a revender cabillas, cemento y demás productos regulados.

Tendría usted las cadenas de suministro de alimentos, puertos, almacenes, y supermercados del Estado operando a su máxima capacidad.

Si usted fuera dictador no habría secuestros ni cobraría vacunas a comerciantes y ganaderos en nuestro territorio, no habría delincuencia, no estaría el hampa reinando impunemente en ciudades, carreteras y pueblos. Los presos no mandarán en las cárceles.

Los delincuentes le temerían a las fuerzas del orden público.

Si usted fuera dictador, nadie osaría botar basura en la calle, o a rayar las paredes, o siquiera a pasarse una luz roja. Pero todo eso ocurre en Venezuela, y más…”

En Dictadura hay injusticias, no obstante hay orden, forzados, constreñidos los ciudadanos obedecen”.

En las cárceles y prisiones ejercería la autoridad el gobierno y no los pranes.

A nivel económico, Pinochet y la dictadura China rompieron esquemas.

Lo nuestro como decía el prócer Miranda es “bochinche”.

Maduro a mi juicio es simplemente un mal gobernante. Carece de gerencia, de visión, de capacidad para llevar la economía del país.

Un gobernante cuyos actores cometen abusos, violan a diario la carta fundamental. Amparados en la ausencia de separación de poderes, para ejercer cualquier responsabilidad hay que ser “chavista, leninista, marxista y fundamentalmente chavista”.

Maduro es la consecuencia de una incapaz oposición, que en todo este tiempo no ha podido hilvanar un juego, mucho más con unas Fuerzas Armadas que dejaron de actuar como la policía constitucional y se han constituido en el genuino partido de gobierno.

Binomio Guaidó-López responsables de la nueva crisis:

Perder los beneficios del ejercicio de una ficción creada en 2019, convirtió a este par en coautores de la nueva crisis.

Ante la evidencia de su final, Guaidó-López construyeron toda una campaña de “sicariato moral” en contra de los que una vez lo respaldaron, luego que él se “autoproclamó”.

Movieron todos los elementos beneficiados de su gestión, incluidos los integrantes de grandes bufetes, beneficiados con los altos honorarios por defender causas en el exterior y medios de comunicación, influencers (portales fundamentalmente) que manejaron cuantiosas sumas para mantener y defender una imagen falsa, de una inexistente gestión eficiente.

Gracias a los mandados del “ZELLE” sus mayores críticos del pasado, votaron por su permanencia en una burocracia “invisible” pero “tangible”.

Hoy el llamado “Procurador Especial” de ese fallido periodo, donde no avanzamos un ápice en desmontar el ejercicio de más de 20 años de poder, acusa a Primero Justicia de obstruir su gestión.

A todo esto debemos sumarle las expresiones de los que hasta ayer criticaban constantemente el “interinato”, incluso miembros de un grupo llegaron a plantear su retiro del parlamento 2015 y hoy, son más “guaidosistas” que Fabiana Rosales, su esposa.

Pronto se sabrá la verdad de Monómeros y de Citgo.

María Corina aprovecha el momento

La eterna mala de la oposición María Corina, guardó silencio inteligente ante la supresión del interinato, lo cual puede interpretarse como una suerte de respaldo a los caídos y ahora los mete a todos en un solo saco y los califica de “derrotados”.

La pregunta sería ¿Y ella no ha formado parte de esa oposición desde 1998, más lejana o más cercana, hasta respaldando a Leopoldo López? ¿Cómo pretende salir de la piscina opositora sin una gota de agua encima?

Lo de Ledezma lo entiendo. Él perdió el “timing” de la política venezolana. María Corina no ha día que no aparezca en las redes y curiosamente más de diez (10) veces en el programa de Diosdado todos los miércoles.

Responsables

Somos todos, los del G3, Voluntad Popular, los radicales como María Corina, los que opinamos, por no lograr un acuerdo y un plan para lograr el rescate de Venezuela.

La esperanza: Un cisne negro.

El escaneo popular busca desesperadamente a alguien que corresponda con sus necesidades, sus inquietudes y sus intereses.

El actual liderazgo político opositor vive su peor momento, repito.

Las diferentes encuestas lo muestran.

La teoría del cisne negro que data del 2007 y de uso mayormente en la economía, también es extensible a la política.

Para que aparezca en Venezuela requiere: Primero, de que sea alguién “atípico”, distinto a los políticos actuales, si no es de este sector, mucho mejor. Segundo, no ser desconocido en el ámbito nacional y tercero, que represente, que encarne, una persona necesaria para resolver la crisis.

El cisne negro que pudiera insertarse para calmar la necesidad del pueblo venezolano tiene que representar una persona que nunca creímos que pudiera ser una opción política, extraño pero no imposible.

Varios nombres han sonado y no necesariamente encarnan el fenómeno: “Er Conde” del Guacharo, el cantante “Nacho”,un empresario, descartando a Lorenzo Mendoza, entre otros.

El nombre surgirá de la propia dinámica y de llegar a concretarse pudiera haber sorpresas.

Nadie del chavismo-maduro le teme a ninguno de los actuales aspirantes. La crisis prácticamente ha favorecido la reelección de Nicolás.

Si apareciera un Cisne Negro, el pánico se apoderaría de Miraflores y nuevamente mostrarían su “vocación democratica”.

Este debería ser el primer objeto de los factores externos: EEUU, Unión Europea, etcétera.

Tampoco podemos descartar a muchos de los actuales aspirantes quienes pudieran hacer los méritos suficientes para representar esa esperanza.

Cuesta arriba. No imposible.

La política es el arte de lo posible.

Lo digo y lo sostengo: Salir de Guaidó es positivo y no es inconstitucional, empezando que su designación raya en ese campo.

Lo malo sería repetir errores, conductas.

Aún hay tiempo. El pueblo espera.

No pierdo la esperanza…

Los Caiga Quien Caiga

MUJERES AL PODER: La designación de tres (3) asiladas en el exterior para conducir los destinos de la AN-2020, supone una jugada estratégica de alto nivel para responder a la campaña de SICARIATO MORAL emprendida por Leopoldo López y su títere Guaidó. ¿Se lograrán los objetivos? EL ERROR del grupo de intereses que dirige por razones obvias López consiste en vender una realidad, que es exclusivamente de medios internacionales y de influencers, periodistas, afines a los laboratorios de VP. En Venezuela nadie le está prestando atención a este tema, salvo una clase privilegiada.

Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auriestela Velasquez, tienen un duro compromiso.

ENCUESTAS DE REDES son meras consultas sin valor científico. Las mediciones serias ubican a Guaidó con tanto o más nivel de rechazo que el propio Nicolás, lo cual ya es decir bastante.

Prohibido olvidar: VP se entendía con Ramos Allup

Luis Florido fue intervenido y prácticamente obligado a huir de VP. Allí quedaron Guaidó y Marrero, tendencia cercana a Ramos Allup. Los otros no podían. De hecho, Marrero fue el secretario de la AN con el líder de AD. Se vieron juntos en muchos escenarios. De gira en el Zulia.

En la reunión con Diosdado de Guaidó (es bueno recordar) Marrero fue el artífice de ese encuentro, que se aminoró con el invento de la “capucha”. de hecho PJ, estuvo disminuida en el primer G3 integrado por VP, AD y UNT, que votaban en llave todas las decisiones.

La historia no puede ser selectiva. Como dice un amigo de PJ “De esas arenas llegamos a estos barros”.

QUÉ PASÓ CON EL DINERO DE TELESUR Y AFINES

Es lógico que los dueños de determinados portales y medios informativos, sus periodistas, etc, reclamen.

¿Qué pasó en Monómeros y en Citgo?

¿Quién era la mujer muy cercana a la progenitora del obsesionado y que destrozó varias instituciones?

¿Quién usaba los aviones de CITGO, sus influencias?

¿De qué sector de VP era uno que de la noche a la mañana luce viviendas de lujo en lo más costoso de Miami?

Guaidó ¿aliado de Nicolás?

Durante su debut parecía lo contrario. Luego los hechos hablan. Un ejercicio de poder como el de Nicolás ¿Ustedes creen que no habría sido encarcelado Guaidó? ¿Por qué no lo hizo? Los “maiceados” por López, señalan que no lo hacían por Estado Unidos y creo que subestiman el carácter de quienes gobiernan en Venezuela. Ciudadanos norteamericanos han sido detenidos y torturados por el SEBIN. ¿Eso le duele más a los “gringos” que un venezolano? ¿O no? Sobre todo con la dureza de la prensa en Estados Unidos.

Más temprano que tarde el inefable Jorge Rodríguez, hablará de las reuniones sostenidas y los puntos tratados. Nadie le creerá y tampoco nadie podrá demostrar que es mentira.

Los falsos atentados a Guaidó, muchos con funcionarios pagados del DGCIM ¿Quién los financió?

El evento del sótano, mal montado porque no cuadraron el reloj del sitio, ¿Quién lo montó?

Lo hecho por Guaidó “and company”, al estilo de una película de charros mexicanos, pareciera decir “Si no es mio ese cargo, tampoco lo será de nadie”.

Para quedarse en Venezuela y hacer oposición como la que ha hecho Dinorah Figuera, hay que emigrar. Ella no tiene la influencia para llamar “dictador” desde un estadio, en medio juego y que no te pase nada.

Es que raya en lo ridículo de la valentía.

El rápido reconocimiento del gobierno de EE. UU, es una confesión

Guaidó, estaba ido desde hace dos años. El G4 lo impidió. Hoy los intereses del norte son otros, ni bueno ni malo, simplemente “realismo político”. Sus funcionarios en un lenguaje muy diplomático, muy sutil, le dicen “sigue adelante, tienes futuro”, dos golpecitos en la espalda y listo.A Rey muerto. Reina puesta. 500 mil barriles de Chevron empezaron a justificar la medida.

SUICIDIO POLÍTICO: Mala interpretación. La oposición del G4 viene muerta desde hace algunos años, incluidos los radicales. Prefiero creer que esta jugada es un intento por “revivir”, por corregir.

Parafraseando al Maestro Simón Rodríguez “O inventamos o erramos”.

Sanciones injustas

Lo que queda de ellas. Por ejemplo es injusto que no haya vuelos directos desde Venezuela a Estados Unidos y viceversa y los hay hacía Cuba, Nicaragua, Irán, por ejemplo. Una mafia de agencias y líneas aéreas lo impiden, aumentando el costo de los pasajes con las odiosas e incómodas paradas en Panamá, República Dominicana y México.

Justicia penal en el Zulia

Funciona a cambio de beneficios personales, por las funciones que ejercen tanto los fiscales como los jueces, presentes bajo fe de juramento a todos los efectos legales. Ya esto lo están cuadrando para negociar y declarar la prescripción de delitos contra derechos humanos y de corrupción.

Me escribe un adeco

Me dice: “Me voy dando cuenta que la AD en la que yo creo no existe, es la AD de antes... Y que los adecos de ahora, en su mayoría, no se parecen a los de antes. Siendo así, empiezo a sentirme huérfano políticamente de nuevo...No hay de donde irse, porque lo que hay no es AD. En el 2006 una viejita me dijo en San Pedro de Coche "mijo, aquí la única que dejó de ser adeca es Acción Democrática"... Cada vez que yo interactúo con lo que se hace llamar AD, me acuerdo de sus palabras, me habla la viejita

¿Cómo es posible que nadie le termine de decir al Sr Bernabé Gutiérrez que su aspiración presidencial no tiene el menor sentido?

Regiones

Estado Monagas

Un grupo de seguidores me escribe: “La gran pregunta que nos hacemos la gran mayoría de los Venezolanos para qué sirven los supuestos diputados electos en 2015 y que ya finalizaron su periodo de 5 años, pero aun dicen que son diputados y hacen sus supuestas sesiones virtuales, será por amor al país y por los dólares que cobran principales y suplentes, dicen que cobran 5000$ unos y otros 2000$,amén de las invitaciones a eventos internacionales con todos los gastos pagos, realmente no hacen nada y por dignidad deberían de renunciar al cobro de esos dólares o donarlos a instituciones benéficas”.

Agrega: “En el mes de diciembre todos los activistas y dirigentes regionales recibieron 1200$ unos y otros entre 8000$ dependiendo del partido y 60000$ si eran del G4,de donde salió esa gran cantidad de dólares, la rumba fue grande en diciembre. El porqué el pre candidato de AD-Ramos y su acompañante Piero andan recorriendo el país solo se debe que ambos administran los recursos que les asignan a AD Ramos y no lo comparten,como dice el dicho el que reparte le toca la mejor parte, de allí salen parte de los recursos para la grandes camionetas y los gastos cuantiosos de esas giras”.

Hay muchos rumores encaminadas en señalar al actual viceministro de educación como posible jefe del PSUV de Monagas, sigue la Doña recuperando terreno político. son que ellos tocan, con razón el Chavismo-Madurista tiene 23 años en el poder.

ZULIA

Gobierno regional:

El gobernador Rosales debería hacer una revisión en profundidad de todo el entorno político. Los resultados de la evaluación fueron terribles. Comercio exterior,turismo,salud,fueron los peor evaluados. ¿No hay asesores con experiencia en el entorno del gobernador? Probablemente sí y no son valorados sus análisis en su justa interpretación. Rosales es el motor de ese gobierno y eso no es malo, aunque no es del todo positivo.

Rosales puede dentro del espíritu que lo mueve por la Universidad del Zulia, designar un secretario de Asuntos Universitarios que auténticamente involucre a los mejores cerebros de nuestra Alma Mater y sus recursos.

No debe ser una secretaria para estudiar sino para aplicar.

LUZ está por iniciar actividades y sigue desamparada totalmente y diría, peor. Sin docentes con experiencia, los que la tienen reposan en su casa ¿20 dólares mensuales? es el salario. Sin instalaciones, con crisis de autoridades rectorales. Es un territorio propio de una película de pueblo abandonado

Señor Gobernador, los cargos de dirección no deben ser premios por el activismo político, por el contrario,deben ser los más capacitados para mantener un buen Gobierno. Muchos de sus cercanos llegaron al máximo de la curva de Peter. Error cometido en la época de la democracia.

Alcalde de Maracaibo

El problema de la basura lo desbordó. Haga cambios urgentes en dirigentes que no son gerentes. En el tema de los buhoneros, como se le ocurre enviar a un hombre como Saul Castellano a hablar con comerciantes informales muchos más expertos en negociar con el designado por usted, que a duras penas “balbucea”.

Urge cambios en la dirección de personal con una persona más humana, de mayor compresión humana. Ojalá se despojará del alcalde en ejercicio, ese el Jefe del Despacho.

La designación del nuevo Presidente de la cámara municipal no arroja nada positivo. Un absoluto desconocido. De poca vocación gerencial y política. Si Eduardo Vale mostró lo que todos hemos sabido de él, el designado es su ayudante.

No dudo que el Alcalde esté lleno de buenas intenciones, igual que muchos y van camino al infierno. El departamento de prensa cumple los objetivos. Un grupo de beneficiados periodistas, influencers, ante su crisis salen a desviar atención hacia otras alcaldías cercanas. Buena estrategia. Muchos por ciertos en épocas pasadas con otro Alcalde, se ganaron muchos enemigos y otras periodistas-voceras tienen un ego tan grande que en su entierro deberán hacerle dos tumbas.

Mención aparte la asesoría de Alejandro Silva, siempre ponderado y certero.

ALCALDE DE SAN FRANCISCO

Imaginó que regresó. Espero que haya disfrutado y descansado, no así el pueblo que usted gobierna. Urge cambios URGENTES EN SU GABINETE, incluido el proveniente de las filas de Omar Prieto, que parece privilegiado no sé por quién.

Felicitamos el reinicio del programa de asfaltado y esperamos que llegue a los sectores más deprimidos.

Bien por Primero Justicia con el concejal Ybrahim Gutiérrez nuevo presidente del Concejo Municipal. Un joven de buen corazón.

Gustavo Fernández tu enemigo no soy yo, sino Omar Prieto, lo peor que pueden hacer tus asesores es “subestimarlo”. A pesar de lo que digan tus asesores exsadistas, Prieto fue mejor alcalde que Bijani. Me refiero a nivel popular y en su primer periodo. Su gestión como gobernador fue lo contrario y creo que hacerte amigo de sus enemigos es buena estrategía, pues coinciden.

Cuidate porque el “Muerto de la limpia” todavía espanta.