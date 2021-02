Angel Monagas // Caiga Quien Caiga

Génesis explicativa de la xenofobia peruana

Lo que pocos saben

Difícil hablar sobre un tema tan complejo como la xenofobia. Sobre todo cuando la violencia se incluye como una de sus manifestaciones.

Sucede en Perú y en muchas partes de Latinoamérica con respecto a nosotros los venezolanos. Las razones pueden ser muchas.

Lo que sí tengo claro es que un “pecado” no se combate cometiendo el mismo “pecado”, por doloroso que esto parezca.

Fácil para mí decirlo. Otra cosa piensan los familiares y amigos de Orlando Abreu y tantos otros que lo han sufrido.

No tengo dudas que hay personas del Foro de Sao Paulo, ayudando a esparcir este mal, para favorecer a uno de sus miembros más importantes: El Chavismo.

El chavismo nació como un movimiento xenofóbico. En muchos lugares a lo interno de Venezuela, decir “soy adeco”, “copeyano” o de la “cuarta”, era motivo de agresiones, de improperios y hasta de “ataques físicos”.

Yo mismo lo viví en diciembre del 2013 en Maracaibo.

La xenofobia también es usada con fines criminales, para robar y apoderarse de lo que no les pertenece y para erigirse como jefes de una zona, realizando a través del temor actos delictivos.

Caso Perú

Sin ánimo de navegar en profundidades sociológicas, las tensiones entre venezolanos y peruanos son herencia de viejas tensiones entre los mestizos hispanos y los “cholos” (indígenas hispanizados).

El peruano a través de los venezolanos, realiza un acto que psicológicamente se acerca a la venganza, por los agravios de las minorías mestizas y blancas de su país. Tiene igualmente algo de resentimiento.

Sí, el mismo resentimiento que le inculcaron a los “pobres” en Venezuela, los “descamizados” como les decía el “charlatán mayor” Hugo Chávez. Los comunistas como los nazistas en el pasado, son especialistas en hacer creer que “tú pobreza” es directamente proporcional a la “riqueza” y el “progreso” del resto.

Simple odio, étnico, puro y simple. Mucho más ante una población grande como la venezolana, que supera los 500 mil en una nación que tiene poco tiempo de experimentar un estándar moderno en su economía.

Ese sentimiento interno, es de rechazo, a lo diferente.

El “cholo” ve en nosotros poseedores de más sangre y carga cultural europea, una versión en menor escala, de quienes en su país por mucho tiempo los segregaron.

Es terror a la repetición en una versión modernizada de exclusión y maltrato.

Los migrantes venezolanos, tienen un nivel de formación mucho más elevado que el común peruano.

Aunque no faltan las “ovejas negras”. Los delincuentes venezolanos también han emigrado. La percepción del empresario y del comerciante peruano sobre los venezolanos es buena. Muchos compatriotas de la misma manera llevaron sus inversiones a esas tierras y han sido exitosos, generando productividad a esa nación.

De hecho, el desempleo entre los venezolanos es menor que el de los peruanos y eso también genera malestar, no solo en Perú.

Hasta el tema de la belleza es motivo de sentimientos encontrados. Nuestras mujeres muchas con esa triple herencia europea, india y negra, han revolucionado el orden femenino y seguramente también en el mundo masculino.

Partan de este supuesto de orden étnico: Los recién llegados se aproximan más a los patrones estéticos occidentales. Eso es nitroglicerina social.

Venezuela surgió del mestizaje más profundo y desde un molde mucho más europeo. El Perú, es la suma de un “aculturamiento” de las etnias indígenas del Tahuantinsuyo de mezcla étnica menor y con mayor preserva del hiper-estrato cultural precedente.

Los venezolanos somos una sociedad de migrantes. Vinimos en barcos. Fueron 500 años de migraciones de Europa y de África, unas voluntarias y otras involuntarias. El Perú no. Son indígenas que vieron la imposición de una élite blanca española, que aún domina la economía, que se mezcló muy poco, son una raza pura, viviendo un proceso de incorporación no plena al mundo cultural hispano católico.

El indio quechua “aculturado”, tras 500 años de maltrato en su tierra, encontró unos “blancos pobres” de los que vengarse…

Los colombianos lo han vivido, los chilenos, los argentinos.

Simplemente la sociedad peruana tiene un componente identitario étnico cerrado que repele a los migrantes. La mejor prueba de esta afirmación es evidente: Los chinos y japoneses se mezclaron con negros y blancos fundamentalmente. Muy poco con “cholos o indígenas”. Pregunten ¿Por qué?

El Cholo es más racista que el blanco y el negro. O si no queremos usar esa palabra, es reacio a perder su identidad ancestral.

Muchos se sorprenderán porque recién acaban de descubrir que el “racismo” como fenómeno no es exclusivo de los “blancos”.

El indio (y eso lo vemos no solo en el Perú), se cree dueño “autóctono” de la tierra americana, más que nosotros. Los comunistas además impropiamente y vulnerando la historia han aumentado con otros fines esta situación. Revisen nuestra constitución.

Yo no soy culpable de las masacres del pasado. Ni soy responsable de que los conquistadores europeos hayan triunfado. Eso lo hicieron los alemanes nazistas contra el pueblo judío, usando como excusa la muerte de Jesús.

Este tema da para más. De hecho, las invasiones de fincas en nuestros campos, no solo ha generado muertes, malestar, sino retraso, pobreza y hoy tenemos latifundios en manos del 0,9% de la población.

En conclusión no pretendo exonerar ni justificar estos hechos.

Solo busco partir del análisis, de la comprensión, para encontrar las respuestas.

El fuego no se combate con fuego.

En Venezuela hubo y hay racismo eso no se nos olvide. Hasta en la política lo observamos. Rómulo Betancourt rompió esa suerte de fenómeno. Con fallas y errores. Chávez y otros pudieron ingresar a la Academia Militar gracias a ello.

En Estados Unidos, muchos de la población de color (negros) practican la xenofobia contra una población hispana que los desplaza en muchos campos.

En Europa también.

En Caracas todavía los amos del Valle existen y tienen sus reglas. Muchos no perdonan que un “negro” haya sido presidente, no por lo malo y pésimo de su gestión, sino por su color.

Una parte de la sociedad no acepta y repudia la existencia y los derechos de los homosexuales y aunque yo creo que nadie nace con esa condición, estamos obligados a respetarlos y no cometer actos denigratorios.

Para los venezolanos en Perú un consejo: Si no hay espíritu de justicia, de legalidad, lo mejor es abandonar ese país. Puedes asumir el riesgo de enfrentarlo. Eso sí decídelo a conciencia de las consecuencias.

De seguro, muchos emigraron a ese país desconociendo sus raíces culturales sobre el tema.

Caiga Quien Caiga

Sobre la encerrona. Confirmó quienes asistieron: Henry Ramos Allup, Luis Aquiles Moreno, Carlos Vecchio, Delsa Solórzano, Luis Castro ( salud ) Rosario ( salud ) Aquiles Hoking ( agroalimentario ) Ornella FCU Mérida, Gustavo Silva, Manuel Rosales, Julio Borges, Tomás Guanipa, Leopoldo López. Ángel Oropeza, Gustavo Silva y el Padre Virtuoso del Frente Amplio… Juan González, comisionado de la Casa Blanca. La fuente que estuvo en la reunión me dice “son encuentros con los Estados Unidos, UE, Grupo de Lima para avanzar en una estrategia que nos conduzca a elecciones con condiciones”. La idea era participar en las elecciones venideras. El punto vital es el de los elementos que hagan posible que eso se dé, con el menor ruido posible. Probablemente los hechos recientes sobre la expulsión de la embajadora de la UE y la reacción del dictador Maduro, hagan desistir a los ganados en ese propósito, fundamentalmente de AD.

Durante el encuentro el tema financiero manejado por el “interinato”, hizo que Julio Borges y Leopoldo López se fueran a las manos, con la pronta intervención de los presentes para impedir daños mayores. PJ pide explicaciones a Leopoldo de un dinero que él manejó y cuyos gastos no ha explicado.

Mud Quo Vadis

Como lo anunciamos varias columnas atrás, todo indica que le devolverán la tarjeta de AD a Ramos, en un acuerdo bajo la mesa, entre el mencionado y Bernabé Gutiérrez. Igual que la tarjeta de Primero Justicia se la entreguen a Capriles. Es la condición que él ha puesto para participar en las “megaelecciones”. Habría una suerte de alianza a “sotto voce” con la mesita de los identificados popularmente como “alacranes”. Dentro del acuerdo, se incluye que de los miembros del CNE, dos serían para la oposición, dos para el PSUV y uno que sea neutral y ya por allí arrancan las dudas: ¿Quién tiene esa condición en este país?. De hecho, dentro del proyecto de acuerdo está restituir la Alcaldía Mayor de Caracas. Los hechos recientes pueden tener consecuencias en los propósitos de la oposición capitaneada por Ramos Allup.

Bertucci: Un fariseo o un pastor

Lo deportaron por sus vinculaciones con la dictadura y además porque una averiguación federal hay sobre él y más de 30 millones de dólares bajo su control. Una de sus hijas vive en Estados Unidos y también revisan su caso. El polémico Pastor tiene que entender, que nadie puede entrar a una piscina sin mojarse. Otra fuente me confirma que si visitaría los parques de Disney y por ello andaba con toda la familia.

Caracas

De darse el mencionado acuerdo, varios partidos de los activos en el Frente Amplio de Caracas, sectores de la sociedad civil, gremios y sindicatos, armarían una propuesta unitaria con JOSÉ GREGORIO CARIBAS (conocido como el Goyo Caribas), que muchos ven como un candidato natural y su trabajo nunca se ha detenido en la capital, organizando luchas, protestas, etc, sin temor a las represalias. En los sectores populares lo ven con buenos ojos. Hasta se contagió del COVID-19 por andar en eso, en plena vigencia de la pandemia. De llegarse a un acuerdo, la gente está clara de quienes han utilizado el exilio para “victimizarse” y luego venir y venderse como héroes para que los pongan de candidatos.

¡Aló Embajador!

Lamentamos que el Embajador virtual para Venezuela, radicado en Bogotá, el honorable Story, por cierto de militancia demócrata, sea utilizado en su sano interés de informar y mostrar un rostro distinto de la diplomacia, por el señor Carlos Méndez, “invasor” del canal El Venezolano TV de Miami, cuya propiedad sigue en litigio. ¿Sabe el embajador Story que el señor Carlos Méndez maneja un canal que nadie ve, ni produce pues sus comerciales son muy pocos y su saldo es rojo? ¿Cómo mantiene un vendedor de teléfonos, hoy muy malas las ventas para Latinoamérica, una estructura y un personal? Peor aún, ¿Sabe el embajador Story que dentro de los accionistas de SIMPLE TV, parapeto creado por intereses comerciales de empresarios maduristas en Venezuela, a raíz de la salida de Directv, figura el señor Carlos Méndez en un ejercicio superlativo de la doble moral?

Es doloroso que sea utilizado por gente que ha hecho del uso de los medios, un fin distinto a educar, informar y entretener.

Chavismo adentro

Maduro poco a poco se apodera del psuv y hace de su gobierno una interpretación de su ejercicio de poder. Pudiera esto producir cambios y vulnerabilidad. Lo triste es que no hay liderazgo en la oposición. Guaidó cada vez está más solo. Muchos no explican porque los diputados de AD y de UNT no fueron “inhabilitados”. Es la misma razón por la que Jorge Rodríguez no fue sancionado por la UE. Es como el hábito que al comer tenemos muchos: Dejamos lo mejor para el final.

Portuguesa

La negra Antonia Muñoz en un programa de radio afirmó “que quienes la acusan de estar en contra de la revolución, por sus escritos a manera de reflexiones llamando la atención a quienes ejercen funciones de gobierno, hoy en día son potentados personajes que crearon en la región una nueva casta de adinerados producto de robos y chanchullos a diestra y siniestra”. “…en Guanare, todo el mundo sabe de dónde vienen y qué tenían quienes cumplen funciones gubernamentales en la entidad, y las riquezas que poseen en estos momentos los mismos junto a sus círculos de amistades más cercanas” “Hay quienes me tildan de contrarrevolucionaria por decir unas cuantas verdades y ser franca como siempre lo he sido, porque en mí no hay lugar para la hipocresía ni para las medias verdades; y además siempre me apego a lo que tanto nos enseñó el comandante Chávez en cuanto a la crítica y la autocrítica dentro del proceso revolucionario bolivariano; pero yo digo que quienes en realidad están en contra de la revolución son quienes ayer no tenían nada antes de llegar al poder, pero hoy en día ostentan grandes riquezas, bienes en todas partes; tanto ellos como sus círculos de amistades más cercanos; y cómo se puede lograr eso sino es robando y haciendo chanchullos a costa de someter al pueblo a padecimientos y privaciones de todo tipo; ¡ah! pero para ellos la contrarrevolucionaria y ladrona soy yo; que tengo la camioneta parada desde el mes de marzo del año pasado por falta de cauchos”. No fue conmigo y me dolió.

Zulia

Como lo informamos de última hora la semana pasada, las giras del “negro Colmenares”, van mucho más allá de la obtención de un nombramiento como director del Incutma. Hay una jugada de “finteo” político, quizá es una cortina para que no vean el otro movimiento. ROBO ENCUBIERTO: En la Bomba caribe de Maracaibo, encontraron unos policías de un cuerpo policial municipal cercano, con mucho material de cables, producto del robo. Llegó el CICPC y otro cuerpo policial, listos para aprenderlos y de repente una “alta autoridad” civil, apareció y se apoderó del material, de la patrulla y se llevó el procedimiento. Fueron liberados los policías. ÚLTIMA HORA: Un político zuliano, ligado al chavismo, podría ser detenido en las próximas horas. Es una alta autoridad. El trío diabólico Maduro-Diosdado y Rodríguez discuten si hacerlo o no público como ejemplo. El tipo es cercano a unos de ellos pero al parecer se tragó muy fuertemente la luz “roja”. Otra de última hora: 7 figuras del chavismo, no repetirán en sus cargos. Tres son muy polémicos y protagonistas principales. El retraso solo depende del ofrecimiento y de la fecha de las elecciones. Tampoco repetirán el 60% de los legisladores regionales y concejales de Maracaibo, San Francisco, Cabimas, Lagunillas, Miranda, Lossada y La Rita. VARIAS FIGURAS de la oposición Del exilio regresaran para aspirar alcaldías y gobernaciones. Se sigue diciendo que Arias se hará cargo del PSUV. Omar sigue como Adán el día de las Madres. De esa pérdida se aprovecha Dirwing Arrieta de San Francisco. Luis Caldera y Enrique Márquez cada uno por su lado, se desinflaron. En Padilla tres figuras discuten el poder en un terreno abandonado y destruido como ese municipio: El Alcalde, el “peluche” y Alberto Sovalbarro. Saca ventaja el segundo, pues maneja el dinero y las relaciones. Héctor Nava el Alcalde se le está acercando y Sovalbarro maneja recursos de una fundación, de nombre “NIGALE”, queriendo apoderarse de los programas sociales, de los operativos de seguridad, cosa que no le compete. En el Municipio Guajira la Alcaldesa Indira Fernández, la bautizaron como “La Charlie”; Una vieja serie donde al jefe no se le veía la cara sino la voz. No vive allá y el que hace las veces es el ex alcalde Heber Chacón. En Miranda, Jorge Nava es el que despunta y tiene seriamente preocupado a Tiberio Bermúdez. En Pulgar, Rafael Bracho hace el trabajo y mejora la percepción pública sobre la Alcaldía. OPOSICIÓN Juan Pablo Guanipa ya advirtió a todos, en especial a los que llegaron de UNT, que Rafael Ramírez será su candidato a Alcalde, de existir un acuerdo.