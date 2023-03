Ángel Monagas | Caiga Quien Caiga ¿Podría un outsider ganar las primarias de la plataforma unitaria?

Los partidos políticos bien desarrollados deben estar consustanciados con la realidad.

Si una elección interna no refleja, no capta, la verdad que está en la calle, definitivamente se condenará al fracaso.

Sucedió en el pasado en Copei, en AD y hasta en los para-socialistas como el MAS, CAUSA R, etc. En los partidos actuales ocurre lo mismo, con mayor intensidad. De allí la debacle.

El PSUV, antes MVR, es peor, el asunto es que nadie espera lo contrario. Lo que gobierna a Venezuela no es un partido, es toda una superestructura encabezada por un sector dominante de las Fuerzas Armadas.

Lo triste de esta historia es que el común denominador venezolano, sigue escaneando alternativas y a mi juicio, los integrantes de la plataforma no han estado a la altura de las circunstancias, muy por debajo de las expectativas.

Aún hay oportunidad de hacer un nuevo juego. De salvar la vía en la que transita este tren llamado Venezuela.

No es fácil. Es cierto. Puede tardar, es verdad.

¿Se puede lograr? Sí, siempre y cuando haya garantías que se respeten a los competidores y las reglas de juego..

Hubo un tiempo para los partidos tradicionales de la oposición, donde ellos eran las piezas centrales para la ansiada transición.

El gobierno, legítimo o no, gobierno de hecho, fracasó. La desconfianza ciudadana es lo común.

Para muchos estudiosos de la política, entre los que me incluyó, la democracia interna es una falacia, en ambos sectores.

No comprenden que en la medida que a lo interno se cumpla con los principios democráticos, mejorará el rendimiento a lo externo, con una positiva percepción..

Varios compromisos asisten a los partidos políticos: Sobre el entorno, sobre el gobierno y otro sobre el funcionamiento interno.

Trataremos de relacionar con este último compromiso, la posibilidad de que un “outsider”, pudiera ganar las elecciones primarias de la oposición, de carácter interno, aunque participe todo el que quiere.

¿Quiénes son los “outsiders”?

Los calificados como candidatos “outsiders” no son una novedad. Siempre han existido y no deben confundirse con los denominados “Cisne Negro”; Error que reconozco haber cometido cuando me referí columnas anteriores sobre determinados personajes, además de que un “cisne negro” no esta circunscrito meramente al campo de la ciencia política. ErConde pudo ser un “cisne negro”. El mismo destruyó su invulnerabilidad, cuando se le vio el entorno. Cuando visita cada Estado busca hablar con los jefes políticos tradicionales.

Los primeros han hecho vida política, en una o varias organizaciones. Se han valido de ellas para llegar a tener un reconocimiento social y mejor perspectiva de la actividad que intentan sostener.

Los políticos “outsiders” deciden inmiscuirse en los procesos electorales, con un origen distinto a los que dominan el escenario, muchos con mayor trayectoria.

América Latina y parte de Norteamérica, lo vivió en la década de los 80 y de los 90, con algunas peculiaridades.

Estados Unidos ha sido gobernado por un actor, como Ronald Reagan, de quien podemos decir fue un “outsiders” dentro del partido republicano. Igual Donald Trump. En este país dos partidos han gobernado exclusivamente y eso no excluye que en la elección presidencial participen cientos.

Dependiendo lo que ocurra con Trump, está regla eterna pudiera cambiar, si el mencionado no gana y decide lanzarse independiente.

Muchos señalan estos fenómenos como enemigos del sistema presidencialista. Personas sin experiencia, sin “burdel político”, pudieran gobernar y al mismo tiempo favorece el desarrollo de “personalismos” ejerciendo el poder. En Estados Unidos, Trump marcó un hito, un antes y un después.

Yo creo que peor que los políticos de escuela, no pueden resultar.

La fuerza de estos “outsiders”, la magia que los rodea es que sin tener referencias previas, sin “recall”, su rechazo es menor y por estar al margen de la política tradicional, se pueden transformar en auténticas alternativas.

Una nación agobiada por los problemas económicos, el hambre, el desempleo, la inseguridad, entre otros, tiene la opción de estos “anti establishment”, que pueden sorprender a más de uno, a pesar de no ser favoritos.

Hay varios tipos de “outsiders”. El outsider “full”, completo. El “outsider” que participa en un partido de experiencia, serían según la teoría política, los “amateurs” u “aficionados” y los que compiten con experiencia previa con partidos nuevos, rebeldes, disidentes, denominados “mavericks”.

A mi juicio, esta clasificación final, pudiera tener relevancia en Venezuela.

Los estudios de opinión indican tres sectores del mismo polo, con sentidos opuestos: María Corina Machado, Benjamin Rausseo y Cesar Pérez Vivas.

María Corina, es una política de experiencia, preparada y se presenta en un partido nuevo. Mientras que ErConde, Benjamín Rausseo es un “amateur”, su partido ha participado en procesos y él carece de experiencia política. Pueden mostrar diez mil títulos y eso no lo hace mejor preparado para ejercer el poder que otros, carentes de ello.

Cesar Pérez tiene el discurso, las ideas, la visión. Carece de la maquinaria y del “timing político”. Llegó muy tarde a la actual carrera política, después de mucho tiempo fuera del cuadrilátero.

Si hay debates televisados, eso podría mejorar su posicionamiento.

María Corina tiene una plataforma mediática tan buena o quizá mejor que la de los partidos tradicionales. ErConde debe empezar por definir su nombre, que es lo que aparece en el tarjetón.

La gran vulnerabilidad que tienen María Corina y ErConde, es el equipo que los rodea.

Las batallas electorales requieren de compañías estructuradas para tales fines, donde hay obreros, gerentes, "deliverys" y al igual que los ejércitos, una tropa dispuesta a servir para matar o para que te maten.

Los idealismos eluden estas consideraciones. Los soñadores son útiles con alguien al lado que les recuerde pisar tierra.

ErConde, tiene muchos ex copeyanos alrededor, que pueden tener buena preparación académica, no así preparación para la batalla. No han sido exitosos. Copei gobernó dos veces. La primera de ella producto de una coyuntura. La segunda, perdió muy rápido el encanto.

Caldera fue otra cosa en su segundo período y tampoco salió muy bien parado ante la opinión pública.

El tema interno: Las Primarias

Si yo fuese apostador busco las estadísticas y estás no favorecen a lo interno ni a María Corina ni a Cesar Pérez y peor error a ErConde si decide participar.

El discurso de Capriles y de Manuel Rosales no es malo. Ambos apuntan en la dirección correcta. Aunque los hechos no se compadecen con lo expresado por ellos.

María Corina muy lentamente ha hecho un viraje en su discurso, abandonando la parte radical. La ubicación ideológica en su justo lugar y hasta se ha atrevido de una u otra manera a respaldar planteamientos polémicos relacionados con el mundo LGBTI, intentando penetrar este sector muy importante de la opinión pública.

ErConde allí está en las nebulosas, en el “Topus Uranus”.

Cesar Pérez si conoce ese mundo y sabe que necesita de muchos recursos financieros para tener el capital humano necesario y ganar.

Sí Rosales decidiera participar, con los votos del Zulia asegura el primero o segundo lugar. Si Capriles logra su apoyo, además del Zulia tendría una masa importante en Miranda y Caracas.

Lo peor que pueden hacer es subestimar a Rosales y a Capriles. La unidad de ambos sería una fuerza letal en las primarias.

Tienen que estar muy seguros Machado, Rausseo y Pérez de participar. Si pierden en las internas y todo indica ello, no tendrán excusas para luego salir independientes.

Vale aclarar que no es el mismo caso de Chávez o de Irene Saez, aunque guarda ciertos parecidos. Ellos salieron de candidatos sin pasar por primarias ni por estructuras políticas preestablecidas.

Aunque el interés de Venezuela debe prevalecer, el 90% del liderazgo político tradicional, tiene pleno conocimiento de lo que les sucederá, si llegase a ganar una de estas formas de “outsider”.

Habrá un reseteo, incluidos aquellos ex, adecos, copeyanos o chavistas, que tienen menos de cuatro años apoyando la fórmula.

Consideración final

Conversando una vez con un viejo camionero en una de las tantas carreteras de Estado Unidos, luego de verlo pelear contra uno del mismo oficio, 40 años más joven y al cual derrotó de un fuerte golpe, uno nada más, en mi medio inglés y él en su medio español, me dijo: “Cuando te toca enfrentar un rival más fuerte, más joven, sabes que tienes uno o dos, máximo tres golpes para derrotarlo. Tienes que ser muy preciso de donde golpearlo. Si no lo haces, él tiene mucha más capacidad para darte menos fuerte pero más veces y eso es mortal para nosotros”. Jamás olvidaré esa lección.

Lo único que puede cambiar este panorama es la presentación de un cisne negro. Lo inesperado. No militante en partidos, con hechos, con logros y con un nuevo lenguaje.

Hasta el presente y a pesar de que lo mencionan, Lorenzo Mendoza, no da señales de querer emerger.

El tablero de este ajedrez, tiene unas piezas rojas…

Los Caiga Quien Caiga

Cambios en la agenda de María Corina:

Una declaración de la lideresa del partido Vente, se hizo tendencia. ¿Si lo dijo o no? ¿Qué fue lo que dijo?

Varias tesis corren. Lo que sí puedo garantizar es que la agencia que recogió la información y el portal que las publicó en principio, es de los más serios que existen. No compiten por publicar primero pues practican el dicho periodístico “vale más que te tubeen en lugar de que desmientan”.

Primero Justicia Zulia: La intolerancia hecha política

El Alcalde del municipio Simón Bolívar del Zulia, decidió retirarse del partido amarillo. De hecho no participó en las internas para escoger el candidato a las primarias. Tenía tiempo alejado. Lo dijo en el chat de whatsapp donde ellos intercambian opinión y eso fue suficiente para recibir improperios, insultos y amenazas por parte de las autoridades de ese partido, incluido el inefable Pedro Guanipa. Jamás había visto tal gesto de intolerancia, sin nada que envidiarle al chavismo. Uno puede entender que se molesten pero en política hay cosas que no pueden decirse. Le aseguraron los Guanipa “que lo iban a destruir políticamente”. El alcalde Argelio Riera incluso acudió a la fiscalía por las amenazas recibidas. Mi llamado es a Capriles, a Julio Borges, ¿Hasta cuándo una familia va a manejar ese partido en el Zulia? Más parece una franquicia familiar que una organización política.

Peor aún, enviaron notas de prensa señalando que lo expulsaban por “corrupto”, que yo me pregunto, de ser cierto ¿Por qué callaron tanto?, eso los hace cómplices y no presentaron ni una sola prueba. La verdad es que Argelio Riera renunció y sus cuentas están muy claras, aprobadas en la cámara municipal y en la contraloría. El gran logro de esa “guanipacción” es que todas las estructuras de PJ en el municipio renunciaron y se fueron con Argelio Riera, quien ahora forma parte del directorio regional de UNT.

No me imagino, a esta gente manejando la Gobernación o la presidencia. Dios nos ampare.

Peor aún si tanto les preocupa la corrupción: ¿Por qué no investigan lo de la chatarra que está en tribunales? ¿Cómo explican muchos Guanipa su nivel de vida si presuntamente viven únicamente de sus ingresos?

Si las capturas de pantalla son falsas porque no le piden a Riera que las muestre desde el celular.

BERNABÉ SE VA

El AD-judicializado que preside Bernabé Gutierrez, sigue presentando graves problemas de estabilidad.

Hace casi mes y medio al Sr Bernabe Gutiérrez, se lo advirtieron. Él insiste ridículamente en ser candidato presidencial de AD, con tan solo el 0,5% de aceptación y violando los estatutos del partido blanco, que obligan a realizar una elección.

Los mismos que hace un mes lo aplaudían, hoy conspiran en su contra, para tratar de reconstruir lo que él exterminó.

Lo mismo que vivió Alfaro Ucero, quien también contribuyó a la destrucción del otrora partido del pueblo.

Unos reclaman por la candidatura y otros le agregan que se vaya de la secretaría general.

Ante los hechos, el Subsecretario General Nacional, Orangel Salas está realizando llamadas a los secretarios sectoriales y secretarios políticos del CEN y a los secretarios generales seccionales presionándolos para que manifiesten su apoyo al viejo jefe de AD. Para su desdicha, 1) la mayoría de los secretarios seccionales no le atienden el teléfono; 2) De los 6 que le han atendido, 5 le han respondido que necesitan que les transfiera recursos para sostener sus seccionales.

Orangel no tiene respuestas.

De hecho planteó en televisión que sea a través de una elección que se defina y que pudiera también competir la exgobernadora del Táchira Laidy Gómez.

El ocaso de Bernabé estriba en que el “Alto gobierno”, tampoco moverá un dedo para mantenerlo en el poder.

Para la hora de terminar esta columna aún no había información sobre la suerte de Bernabé Gutiérrez.

Presumo que detrás de todos estos movimientos está el exgobernador de Monagas, Luis Eduardo Martínez, alias “El Burro Martínez”.

Para muchos sacar a Bernabé implica convalidar un esfuerzo para unir los dos pedazos muy destruidos que quedan de AD.

Estado Monagas

Ya el panorama político concerniente a las candidaturas o mejor dicho, pre candidaturas de la oposición comienza a despegarse. Primero Justicia trata de recuperar el terreno político perdido con la designación de Capriles como su abanderado, pero no le dice al país lo que todos sabemos: Que está inhabilitado.

Dice la gente que no están dispuestos a que repita lo de las anteriores candidatura que ganó y no cobró, aún así es un nombre que pesa y recordamos la frase pronunciada por la madre del último rey Islámico de Granada España a su hijo el rey, "no vengas a llorar cómo mujer lo que no supiste defender cómo hombre ".

Voluntad Popular trata de prender una vela para sobrevivir con el nombre de Guaidó, AD-avispao, tratan por todos los medios para negociar al final y llegar a un entendimiento con otro candidato. UNT Rosales prepara sus cañones, luciendo como el más fuerte del llamado G4,pero el verdadero dolor de cabeza de la cúpula de oposición lo constituye en primer término María Corina, quien aparece encabezando todas las encuestas y en segundo término Er Conde del Guácharo, el cual las encuestas sitúan de segundo detrás de María Corina.

En el gobierno el juego está claro, a pesar que algunos dirigentes aspiran pero el candidato será Maduro. Hemos señalado en columnas anteriores, que el ex gobernador Call se está construyendo en una especie de gran elector, todos los precandidatos que visitan el estado Monagas, lo visitan. Las últimas fueron la del Conde del Guácharo y su reciente conversación telefónica con María Corina.

La alcaldesa de Uracoa término cuadrando con el gobierno, el alcalde de Caripito luce a los pies del gobernador, que según por recomendación de su asesor y jefe de campaña del Er Conde en el estado, el de Acosta la secretaria general de su partido y diputada se encarga de cuadrar el juego con la gente del gobierno.

ZULIA

MADURISMO:

Tres grupos tienen “embochinchado” el estado: El entorno de Cedeño, el de Willy Casanova y el “Hijo perdido de Lila Morillo”. No cumplieron y se enfrentaron por los de las bolsas CLAP, armando tremendo alboroto.

AMELIACH está peor que la anterior, que al menos se veía de vez en cuando. Este anda buscando hablar con algunos opositores “eslabones libres” y “cabeza caliente”. Él no ha definido si aspira o no la gobernación, pues Arias sigue deshojando la margarita. Omar Prieto se atrinchera en su cuartel general de San Francisco, apoyado por varios opositores disidentes. Willy Casanova quiere ser el candidato en Maracaibo y “El hijo perdido de Lila” también. Dimartino quiere regresar aunque otros le aconsejan que impulse a su hijo. Luis Caldera sigue jugando a ser “outsider” en lo que sea.

El miedo cunde en la cueva roja, pues el mensaje de Diosdado y Maduro fue que si adelantan elecciones de Gobernadores y Alcaldes, ninguno repetirá. Ni los actuales ni los anteriores. ¿Y ahora quién podrá salvarlos? “Yo, el chapulín muy golpeado” grita Arias Cárdenas desde México, de donde también es el viejo personaje.

OPOSICIÓN:

Muchos sectores enfrentados y aún no tocan la campana. La gente de VENTE lanza una campaña contra Tomás, queriendo congraciarse con MCM para venderse como más fieles que los seguidores de Mahoma. Igual en Primero Justicia, que parece una verdadera secta. Este partido tiene dirigentes que nunca han sido “nada”, salvo “perros de quinta, cuidando al amo pero duermen afuera y comen de las sobras en las obras que les dan”. Auténticos francotiradores o “matones de barrios” que atacan a los que “nos atrevemos a criticar al Profeta Juan Pablo”. Otros por un sueldo en la alcaldía, desde los municipios foráneos buscan un oftalmólogo que les ponga los ojos amarillos.

Sin embargo, Tomás Guanipa es la excepción. Sus planteamientos son acertados aunque tergiversados. Igual Julio Montoya que quiere renacer de sus cenizas y escogió el tema GAY para hacerlo. Suerte porque ese grupo tiene mucho poder en el sector político y empresarial. Muchos viven dentro de un closet operando como los hetero que no son.

Yo si creo que el Nuevo Tiempo no tiene a los mejores en el Directorio Regional, empero pregunto ¿Qué partido los tiene?

En Primero Justicia el directorio es en su mayoría formado por “adoradores” cual secta Guanipa. Pablo Pérez y Daniel Ponne, uno exgobernador y el otro exalcalde los sientan en tercera fila si hay sillas. VENTE VENEZUELA está por incorporar desde Miami a Humberto García porque realmente parece “Mi Vieja Discoteca”. La gaceta dice: “Sus mejores tiempos ya pasaron”. Voluntad Popular no es un partido, es un negocio cuya franquicia está por vencerse y así sucesivamente. En el AD de Bernabé la parte juvenil la dirige Charles Hernández y en el de Ramos Allup la familia Velazco.

Otra baja de Primero Justicia: El experimentado dirigente de San Francisco José Flores se regresó a su casa Un Nuevo Tiempo, donde a diferencia de lo que vivió, ya asume nuevas responsabilidades y protagonismo.

De hecho cayó muy bien su incorporación y nombramiento en el directorio regional, en la dirigencia de base y en el propio Rosales.

UN NUEVO TIEMPO, tiene un monólogo donde el único actor es Manuel Rosales. Lo he señalado muchas veces.

Justo es reconocer que sin recursos Rosales parece hacer y eso requiere experiencia.

Gustavo Fernández anda en lo mismo pues a diferencia de Maracaibo, él no recauda tres millones de dólares mensuales y lo que envía el gobierno nacional es muy poco y como aquel programa “A QUE TE RIES” si gritas es peor.

Rafael Ramírez tiene buenos directores, el obstáculo es que el Alcalde de hecho, Pedro Guanipa, les dice hasta donde pueden firmar. Es una alcabala muy fuerte.

Sígueme en Twitter, Instagram y Tiktok como @Angelmonagas. Suscríbete a nuestro canal youtube CaigaQuienCaiga TV. Esta semana seguimos Tony Romero y yo con ZOOM POLITIKON Solo para los que saben de política.