Ángel Monagas | Caiga Quien Caiga: El juego de Lula, Petro y Maduro

Quienes ejercen el gobierno en Venezuela, empiezan a montar una línea informativa para ver qué resortes se disparan con la verdadera resistencia.

Eso no va a pasar porque hay disciplina.

El gobierno de Nicolás sabe que existen. Pero no entiende cómo funciona.

El presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, asegura que no tiene aspiraciones presidenciales para el 2024.

“Yo tengo mi candidato y voy a hacer todo lo que pueda para que ese candidato resulte electo presidente de la República Bolivariana de Venezuela ”, dijo Rodríguez en el estreno de un programa de entrevistas del canal Venevisión.

Recuerden la máxima que constantemente señalo: Los políticos nunca dicen lo que realmente quieren, cuando inician un plan.

Al ser consultado sobre si será el jefe de campaña de ese candidato, dijo que “es muy temprano. Vamos a esperar un poquito”.

Dónde está Tareck El Aissami

Un reconocido columnista desde Caracas, señala que en Fuerte Tiuna no se encuentra. No es la primera vez que este personaje, avanza y retrocede.

Tenemos tiempo, más de dos meses diciéndolo. Lo peor es que asegura que los países árabes lo pidieron y no es así. Maduro es el que lo quiere fuera y el cuestionado, se niega a salir de Venezuela.

Delcy es la más preocupada. El Aissami la tiene en la mira y espera la decisión.

La pregunta válida sería ¿Quién delató a Tareck El Aissami?

Las evidencias indican que fueron los cubanos quienes alertaron sobre el robo y la conspiración política a Jorge Rodríguez y este llevó el caso a Maduro.

Incluso es posible entender que Jorge fue quien le dio una especie de advertencia a El Aissami, advirtiéndole que tenía dos opciones: entregar a su equipo o era él y su familia.

Es fácil entender lo que decidió el acusado.

¿Por qué los cubanos soltaron la lengua?

Porque Cuba no veía con agrado todo lo que Tareck hacía a favor de Irán, Siria e incluso Turquía; mientras que con ellos era distante y hasta displicente. Claramente se trató de una venganza cubana.

Nadie le dio ultimátum a Tareck.

El pleito que tuvieron Jorge y Delcy fue por las criptos para La Haya.

Claro, lo de Tareck El Aissami, es puro post-madurismo.

Tareck no se quiere ir. Es lo más relevante que puedo decir.

Él sabe que hoy está en riesgo de que lo saquen en una extracción. Y allí tiene la mano Diosdado.

Dudo que lo hagan hacía los Estados Unidos. Allí es la muerte política de todo el régimen y no exclusivamente de El Aissami.. Prefieren bombardearlo.

Lula y su jugada solitaria

El Presidente brasilero, toma a Nicolás de bandera y asume un discurso de post-verdad.

No tengo toda la información, lo que sí sé es que los cubanos no andan en esa movida.

Podría preguntar ¿Evitará Lula que los cubanos negocien a Maduro? ¿Jugará Lula a favorecer un nuevo fraude electoral en Venezuela?

Digo esto, porque lo más tratado en su reunión fue ese tema. Lula le preguntó, palabras más, palabras menos ¿Qué le hacía falta para impedir que gane la oposición en Venezuela?

Noten que el cuestionamiento fue a la inversa. No le preguntó a Nicolás que le hace falta para ganarle a la oposición, sino de que carecía para impedirlo.

La oferta de Maduro está fuera de lugar, ni él mismo entendió que hizo allí. No hay claridad del juego de Lula.

Decimos esto porque la preocupación de Nicolás es la misma: La Corte Penal Internacional. Maduro quería saber si el magistrado brasileño lo ayudaría en el expediente que tiene en su contra.

La respuesta de Lula no se hizo esperar: El magistrado de Brasil está en la Corte Internacional de Justicia, dónde reposa el juicio por el diferendo con la Guayana Esequiba y no en la CPI.

Vale recordar que Lula habló con Macron, sobre la locura de reconocer a Guaidó.

Al final, todos están cayendo en cuenta que lo que ocurra llevará el sello de La Habana.

Lula tiene un pie dentro y otro fuera. Todos los días sueña con lo sucedido a Dilma y en este momento con mucha más razón, pues no goza de estabilidad ni mayoría política.

El asunto reviste importancia, pues la oposición venezolana sigue dividida y enfrentada.

Ahora vamos con Petro.

Petro no tiene el petróleo que tuvo Chavez.

No hay de donde mandar dinero a Cuba.

Todo el tema de modificar el sistema de salud en Colombia, es para poder acceder a los recursos de los fondos del sistema de salud y con eso pagar un convenio para llevar médicos cubanos. Ese es el plan.

Pero igual el dinero no alcanza.

Ecopetrol no es PDVSA. No hay forma de transferir dinero sin control desde Ecopetrol a Cuba. Pero si han estado despachando Fuel Oil a Cuba.

El único dinero que dispone Petro es el del narcotráfico. Pero el sistema financiero colombiano tiene sistemas de monitoreo desde USA, ese movimiento sería detectado.

Por eso necesita que Venezuela pueda convertirse en el canal para mover dinero mafioso.

El proyecto Espada de Bolívar 2 tiene un contrapeso muy fuerte:

Lula. Porque él está jugando a re-posicionar a Brasil como subpotencia orbitadora en Suramérica.

Lula es el único Presidente Latinoamericano que no quedó afectado por el acuerdo entre USA y Cuba. Porque ya no era presidente.

Ahora vamos con Juan Manuel Santos, cuyo partido, el de la U, hasta hace unas dos o tres semanas pasadas estaba casado con Petro.

Cuando Juan Manuel Santos era Ministro de Defensa, a través de la Operación Enmanuel, los cubanos pudieron acercarse a él. También le ofrecieron algo jugoso para llevarlo a las mieles del poder.

Caiga Quien Caiga

La situación en Venezuela, con el presunto tráfico de Niños por parte de los organismos de Protección de NNA, que como su nombre lo indica DEBERÍAN PROTEGERLOS, es alarmante y el silencio de estos mismos organismos a nivel nacional.

Más alarmante aún sobre todo cuando existen muchas denuncias a este respecto.

Es incomprensible como políticos, gobernantes, diputados, concejales, aspirantes a ocupar cargos de gobierno que están en campaña, no toquen este tema a pesar de que han sido buscados para que apoyen y la respuesta es: SILENCIO, BURLA, MENTIRAS...

Esto lo digo con propiedad porque le ocurrió a un gran amigo. Sé que somos muchos en esta penosa e injusta situación y por eso les pido a quienes se sientan vulnerados que no tengan miedo, que nos unamos y que hablen, denuncien.

NO ESTÁN SOLOS.

CORRE EL AÑO 10 de la estafa sufrida por más de 7 mil familias venezolanas en la compra de carros chinos, a través del concesionario La Venezolana. Si algo queda de justicia en el Tribunal Supremo ¿Por qué no lo muestran?

UCV: Hay que observar con ojo crítico la suspensión de las elecciones en la UCV y la solicitud de suspensión de las primarias ante el TSJ.

Puede tener muchas lecturas, pero nos vamos a referir a dos.

Una no hay primarias y se busca el consenso, lo cual le cerraría el paso a María Corina, y en segundo lugar, entregarles la realización de las primarias al CNE y sus captahuellas, con lo cual se restringiría nuevamente el paso a María Corina.

Al final la oposición iría a las elecciones del 2024 con más de cuatro candidatos y el único ganador sería Maduro.

MIENTRAS TANTO

Leopoldo en España tratando de ganar indulgencia con un escapulario ajeno. Es el tour de las vanidades 2. Dejarlo que viaje y viaje.....

La resistencia es indetenible. Un tiempo, tiempos y medio tiempo.

Hablo con muchos de ellos y no piensan votar tampoco por María Corina. Porque el discurso de la oposición no llega allí.

Empleados públicos en todas las instituciones, funcionarios policiales, militares de todos los niveles, trabajadores del sector público y privado. Una red organizada en colmena que nadie vio cuándo y cómo se organiza. Y como va creciendo sistemáticamente. Para el día que el país de la gente más resistente del mundo. Esos que cruzaron las trochas, el desierto, la selva más asesina, que han aguantado el embate de los violentos más diabólicos y desenfrenados. Que han sido víctimas del odio y el rechazo en su travesía sin perder la esencia de su nacionalidad.

Porque esta RESISTENCIA tiene el sello de dolor de los venezolanos apátridas regados por todo el Mundo, y por los que muchos políticos de Venezuela no sienten la más mínima inquietud.

Muchos de ellos muy jóvenes. Pero que ya aprendieron que la libertad es para ellos también, y no volverán a ser blindaje humano detrás de un escudo de cartón. Con liderazgo más entrenado y menos ingenuidad.

La gran incógnita:

¿Quién de esos pseudo-líderes opositores comprenderá primero que se necesita un discurso amplio que los incluya?

Estudiantes universitarios y pequeños emprendedores. Pueblo llano, que pasa hambre, que no tiene servicios públicos, para quienes no existe un sistema de salud decente. Un río revuelto que también sabe que la hora de la Rebelión no es para encumbrar al liderazgo actual.

Un tiempo, tiempos y medio tiempo.

Este tipo de verdad es impresentable.

Algunos OPOSITORES se asombran. Descubrieron que Calixto Ortega era el Embajador ante la CPI en La Haya. Y eso que Calixto tiene más de un año allá.

Este neocomunismo quiere meterse en las casas con la excusa del feminismo.

Lo dije en la columna cuando hablé de la Operación Salome: El anuncio del restablecimiento de las relaciones entre EEUU y Cuba se hace un 17 de diciembre. Fecha de la Muerte de Bolívar. Para dejar constancia de la implicación en el Proyecto Espada de Bolívar.

PRESIDENCIABLES

Hasta el presente la pelea es María Corina en primer lugar y Capriles en segundo. A mi juicio ninguno de los dos pudiera permanecer. No están habilitados y por los vientos que soplan nada altera ese panorama. La incógnita es ¿Qué hará María Corina? Capriles creo que no se encuentra con el elector. Muchas contradicciones.

Benjamín Rausseo, sigue “palo abajo”. No levanta. No despierta. Es mejor cómico porque aún como candidato da mucha risa.

Manuel Rosales a diferencia de lo que piensan otros, necesita aspirar para defender su territorio de las imposiciones futuras. Mucho más si hay MEGAELECCIONES.

Algunos señalan que Rosales no es un dirigente nacional ni UNT. Craso error. Fue candidato presidencial en el 2006 contra el monstruo Chávez, cuando ninguno quiso competir. Su aspiración revivió la oposición.

Yo me pregunto: ¿Qué estado maneja María Corina? ¿Qué estados maneja Capriles? Comparemos la votación. Si es por el número de Alcaldes, sería Fuerza Vecinal que tiene 68 Alcaldes.

Todos, absolutamente todos los partidos políticas son unas entelequias. Con porcentajes bajísimos. UNT y Primero Justicia destacan en Caracas, Miranda, Zulia, Falcón, Lara, Táchira y Bolívar.

El análisis contra Rosales carece de validez, porque nadie de la oposición que salga sin representar a la unidad tiene alguna oportunidad.

Sin embargo, hoy por hoy, María Corina sigue ganando cómodamente las encuestas. Será interesante verla debatir con quienes sí han gobernado como Capriles, Pérez Vivas por mencionar dos.

Ella ha sido constante y acertada en su lucha. Vale reconocerlo.

EL DEBATE de los precandidatos es necesario. No podemos seguir votando por mesías, por populismo.

En Caracas, un precandidato se reunión con Henri Falcón, el Pastor Bertucci y recibió un regaño de Jorge Rodríguez, quien está decidido y ha exigido acabar con la nómina de dirigentes pagados desde el interior.

Voluntad Popular por razones obvias y no por solidaridad con los dirigentes, se opone pues de eso vive una cúpula nacional y algunas regionales. Reparten menos de la cuarta parte y ellos se quedan con la mejor parte.

REGIONES

Lara

Red de Supermercados Fórum envueltos en escándalo de explotación laboral. Según la denuncia el dueño se esconde detrás de altos funcionarios del gobierno para violar las leyes. El dueño al parecer está emparentado con un alto funcionario chavista. Es deplorable el maltrato hacía los trabajadores. Atropellos, abusos y pare usted de contar.

Monagas

Al municipio Maturín y su capital del mismo nombre, parece que le cayó la pava ciriaca.

Todo empezó con la llegada de Numa Rojas a la alcaldía, el cual llenó de rancho al municipio, propició las invasiones y al caos general, dando inicio a la Era roja o chavista, que tuvo en Ordaz a su máximo representante.

Llegamos al periodo actual de Ana Fuentes, quien arrancó como escoba nueva, pero pareciera que la extravió y el municipio ha caído en la desidia. Prueba de ello son los semáforos, el caos con los buhoneros, el excesivo cobro de impuestos y para colmo gobierna sin el partido, lo que ha dado pie a comentarios de su posible destitución.

Quien continúa moviéndose es el negro Call. Todo indica que lleva el camino de apoyar a Maria Corina.

El partido PJ en Monagas está totalmente desaparecido de los escenarios. La razón que ellos argumentan es que al final tendrán candidatos a todos los cargos de elecciones populares, ya que los cargos se reparten en Caracas y a ellos le corresponde su buena tajada.

Gente del estado Portuguesa están denunciando lo que siempre hemos dicho que ocurre en Monagas con los dólares, que son para pagar activistas de algunos partidos y que son manejados por los jefes de esos partidos. Le envían 100 dólares a cada activista y quién los maneja le entrega 80$, amén de los familiares que también cobran. Con razón se dan la gran vida, haciendo parrillas, tomando escocés y vistiendo ropa de marcas.

Al parecer en el Copei “alacrán”, judicializado o Copei “gobiernero” de Monagas se van a producir cambios. Su presidente Julio Rondón deja el cargo para dirigir el programa de alimentación, que tiene el gobierno de Maduro con la ONU, en Monagas, constituyendo esto una de las dádivas del gobierno a sus aliados.

Zulia

Todas las visitas de los precandidatos presidenciales han sufrido de lo mismo: Mucho maquillaje. Práctica de populismo, propio de una campaña. Si el Photoshop no existiera quizá la realidad sería otra.

Por mi experiencia política, más de 40 años, no creo en fotos de concentraciones. Peor aún, en muchos sectores populares participan más por la bulla, por hacer algo, por entretenerse y recibir algo, mucho más en estos tiempos de crisis.

Si usted vive en Maracaibo, en el Barrio El Último Peo (ojo así se llama), en la parroquia Venancio Pulgar, en la parte más castigada del Oeste y le dicen que lo van a trasladar en un autobús, a otra parte, le van a dar una bolsa de comida, refrigerio y otros como Voluntad Popular ofrecen hasta dolaritos, seguramente usted dirá que sí.

Las encuestas no reflejan la auténtica intención de votos. Ellas se han transformado en instrumento de captación y eso es válido.

Ninguna encuestadora visita casa por casa. No hay como. La muestra telefónica está sujeta a muchos errores. Y otros reciclan encuestas y muestras pasadas.

Sin embargo, todas hay que leerlas y analizarlas, pues allí se pueden encontrar cosas muy interesantes.

¿Quién gana el Zulia? Cualquiera menos un chavista. La opinión de Rosales es la de mayor peso. Negar que sigue siendo el portaaviones sería miserable y hasta una torpeza. Si se lanza no tengo dudas de que daría una paliza al que llegue de segundo y seguramente los otros precandidatos jugarían a tener un buen segundo.

El liderazgo de Manuel Rosales en el Zulia es como muchos liderazgos en el mundo: irracional, sentimental, emocional.

Es el político zuliano que más ha sonado a nivel nacional, incluido Oswaldo Álvarez, Paz Galarraga, etc.

Manuel Rosales no es UNT, es Manuel. Como lo fue Caldera, Chávez y tantos otros.

Su gestión actual tiene grandes debilidades por el problema presupuestario y el como decía Ortega y Gasset es el hombre y sus circunstancias.

Triste que en la región no hay generación de relevo y menos en su partido. Tampoco en AD, COPEI, Vente. No así en Primero Justicia, que tiene en Juan Pablo Guanipa, muy a mi pesar pues lo conozco muy bien, todas las posibilidades de ser el heredero.

Las juventudes políticas en el Zulia como en toda Venezuela, no representan una alternativa generacional. Algunos muestran más vicios que los líderes contemporáneos.

Por ahora, parece Gustavo Fernández el que mayor puntaje presenta para enfrentar a los Guanipa. Estos últimos representan un retroceso político. Ellos se creen la Familia Kennedy del Zulia.

El problema es que el Alcalde de San Francisco, comete errores garrafales en su manejo, en su imagen. Quizá los corrija. No lo sé. Tiene el potencial. ¿Tendrá la constancia, la fortaleza para asumir un rol al ritmo de los reclamos actuales? Veremos.

REGRESA ELISEO FERMÍN y ahora apoya a María Corina. Eliseo tiene todas las condiciones para dar la batalla contra Rosales, siempre y cuando le entreguen las armas. A diferencia de otros en Vente, Eliseo ha recorrido todos los escenarios políticos y electorales. Tiene un solo defecto: Cree estar capacitado para todo y a veces no delega. Si yo fuera María Corina, de inmediato lo nombraría Jefe de Campaña en el Zulia. Comparado con los demás dirigentes que la apoyan en la región Eliseo Fermín es un “Ranger, un Marine”. Es capaz de realizar las operaciones políticas tipo SWAT. Conoce a todos los enemigos políticos de María Corina en el Zulia y es también un excelente francotirador. Errores ha cometido muchos. ¿Quién no los ha cometido?

EL CHAVISMO zuliano sigue como la novela Casas Muertas. Están muy mal. Imaginen que el único que suena es Omar Prieto. Willy Casanova hace un programa de radio, que ni su esposa lo escucha. Luis Caldera, prepara su exilio para el Vaticano y así sucesivamente.

EN EL COMANDO DE BENJAMIN RAUSSEO

únicamente falta la foto de Al Capone, porque ya los personajes vinculados a la corrupción, al tráfico de influencias, a la estafa con vehículos, golpeadores de mujeres, abogados que son más delincuentes que los presos que defienden, todos están allí. Es que hasta Er Conde parece un personaje “gansteril”.

ÚLTIMA HORA: Yuraima Peña lo volvió a hacer en el Hospital Universitario de Maracaibo, uno de los más grandes de Latinoamérica, eliminó el cesta ticket de los trabajadores.