Ángel Monagas // Caiga Quien Caiga

4F cuando Venezuela se hizo Hiroshima

El Diccionario Sensagent sobre la Corrupción política, “en términos generales, es el mal uso público (gubernamental) del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. El término opuesto a la corrupción política es transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado o Nación”.

No hay gobierno en el mundo, que no haya tratado este problema.

Vale mencionar el ejemplo de Singapur. Lee Kuan Yew, conocido como el padre fundador de este país sembró en el pensamiento colectivo de Singapur y sus ciudadanos lo siguiente: “Si quieres derrotar la corrupción, debes estar preparado para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares”, decía el Primer Ministro de Singapur.

La corrupción es el cáncer de las democracias modernas. En las dictaduras o gobiernos autocráticos es parte de su naturaleza, se oculta, se calla y en privado se celebra. Se castiga cuando molesta al gobernante de turno y sus planes futuros, pues es una herramienta para limpiar el camino. Lo vimos en la Unión Soviética y en la China de Mao. También en Cuba, Nicaragua y por lógica no podía Venezuela estar ausente. No se les llama “corruptos” sino “traidores de la patria” fundamentalmente.

Haciendo historia, acudo a la referida a la URSS: “Un nuevo escándalo de corrupción en las altas esferas del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) ha culminado con la destitución del viceministro de Petróleos, Elik Jalimov, y la «censura» de su compañero de cartera, Víctor Solokov, según el periódico Industria Soviética. Jalimov ha sido acusado de falsificar sus cuotas al partido, camuflando el dinero que ganaba en actividades extraoficiales. Asimismo, se descubrió que se malgastaron millones de rublos destinados a nuevas prospecciones petroleras. Jalimov dijo estar demasiado ocupado para vigilar las prospecciones, pero el tiempo asignado a esta función lo utilizó para ganar dinero como profesor y asesor de publicaciones científicas”.

En Venezuela siempre ha existido, no obstante los niveles de depravación actual llegan al paroxismo. En cifras, la diferencia es colosal.

El gran legado del charlatán del siglo fue precisamente ese: hacer de la corrupción un estilo de vida, que semánticamente se combate y en la realidad se practica.

Hoy cuando se celebra, un año más del inicio de la destrucción nacional, pudiéramos comparar la llegada del chavismo-maduro como los efectos de la Bomba Atómica en Hiroshima y Nagasaki.

Los recién llegados lejos de combatir el flagelo de la corrupción, del atraso, del poder de los Amos del Valle, simplemente cambiaron de escenario y de actores.

Un Banquero corrupto, que hizo muchos negocios gracias a AD-Copei-MAS fue desplazado por otro, con el agregado de los seguros. Igual los contratistas como los famosos “bolichicos”

Venezuela antes del desastre nuclear del chavismo-madurismo.

La industria turística era una realidad. Venía en vertiginoso aumento. Actualmente como Cuba, viene una clase determinada a disfrutar de lo mismo que ofrece el castro-comunismo-cubano. Exportamos petróleo y sus derivados. Nació la OPEP por iniciativa venezolana. Hoy ni el mercosur, ni el ALBA, ni nada. Regalamos petróleo a mares y nosotros carecemos de gasolina. Rafael Ramírez se hizo multimillonario y hoy intenta venderse como sacrosanto contra su propia creación. Pdvsa era la 3 empresa más exitosa del mundo. Reconstruirla nos costaría además de veinte años, una cifra en dólares que no tenemos espacio para escribirla. Exportamos productos agrícolas, pecuarios y ganaderos. El café y el cacao venezolano eran reconocidos por su calidad y exquisito sabor. Teníamos un sector industrial y manufacturero cada vez más amplio. Las principales ensambladoras de vehículos americanos y japonesas estaban dentro de nuestro territorio. A paso lento pero seguro, avanzamos tecnológicamente. Surgieron nuevas profesiones como ingeniería en las telecomunicaciones, se realizaban tesis de grado relacionadas a la energía solar.

El programa acude para combatir el analfabetismo fue reconocido mundialmente por sus objetivos alcanzados.

Una ínfima parte de la población emigró y la mayoría lo hacía por razones laborales, muy pocos huyendo del hambre, de la inseguridad o de la persecución. Con subidas y bajadas, éramos reconocidos y queridos turistas. En nuestras tierras llegaban de todas partes, muchas por cierto hoy nos rechazan. Muchos venían por requerimientos de empleos. Si hubo un porcentaje de irregulares desplazados, caso Colombia y Chilenos que huyeron de Pinochet.

A nivel de medios de comunicación, nuestras telenovelas y noticieros eran exportados. Había un canal del Estado que destacaba la ciencia y la tecnología. Reconozco que hubo muchos “vivos” que al salir de VTV se apropiaron de recursos, para luego montar sus propios canales y periódicos.

La prensa tuvo enemigos, cierto es. La diferencia era el estilo. Los programas de humor y la música de protesta eran admirados y respetados por sus sátiras, sarcasmos y ataques al partido gobernante. Hoy con dolor recordamos muchos de esos programas. Impensable en un régimen como el actual absolutamente intolerante.

Minas de diamantes, piedras preciosas, no se conocía el Coltan. El Sur del país era el sueño de América del sur. Había garimpeiros que actuaban al margen de la ley, igual que grupos religiosos se involucraron para adoctrinar indígenas. Hasta allí. Nunca se supo de guerrilla, o narco-guerrilla o grupos irregulares.

La salud confrontaba problemas y también éxitos importantes. Nuestros médicos y profesionales de la medicina, marcaron pauta a nivel mundial. Se erradicaron muchas enfermedades, que con el chavismo regresaron. Se podía vivir dignamente con la pensión del SSO.

Obras como el metro de Caracas, hoy destruido por el sistema chavista-madurista.

Había delincuencia. Empero los jueces se cuidaban. Hacían carrera por méritos académicos y de ejercicio y no por tener un carnet del PSUV. Luisa Ortega y William Tarek no hubiesen podido ser Fiscales Generales, ni Maikel Moreno Magistrado y menos Presidente del parapeto TSJ.

La PTJ era una policía científica con reputación internacional.

La nacionalización del petróleo sembró la corrupción, jamás a los niveles actuales. De hecho nuestros técnicos y expertos eran reclamados mundialmente.

La democracia, con fallas y errores, avanzaba. La descentralización empezó a ser una realidad.

La Fuerza Armada tenía prestigio, honor. Había influencia política de Teniente Coronel en adelante. Hubiese sido una aberración declararse “marxista-leninista-castrista y fundamentalmente chavista”.

Venezuela no era el sitio de salida de la droga.

Políticos corruptos si hubo y hay. La diferencia es que antes no se les perdonaba ni se les premiaba y menos entregarles la “espada de Bolívar”, que la han convertido en el “puñal del deshonor”. Los mayores asesinos del planeta la han recibido.

El resentimiento y el odio no eran normales. No se señalaba a los ricos como la causa de la pobreza de muchos, mientras el que lo hace, gana ilegalmente miles de millones.

Los mejores artistas vinieron a nuestro país. Uno podía disfrutar del turismo interno los fines de semana y los llamados “puentes”.

Ser profesor universitario, como cualquier país que se respete, era pertenecer a una élite. Igual los médicos, enfermeras, abogados, ingenieros. Hoy con 7 bolívares al mes haga usted el juicio.

Los venezolanos llegamos a ser los más felices del planeta. Hoy la esperanza es una quimera ante una clase política torturadora y otra torpe y cómplice.

Siempre les digo a mis hijos de esa Venezuela. Pensarla es quererla y así puede volver. Cada uno debe cumplir su papel.

El chavismo-madurismo fue una bomba letal. Sus efectos como los vividos en Hiroshima y Nagasaki tardarán en pasar.

Si lo pensamos una y otra vez, eso sucederá más temprano que tarde. Destruyeron el país, que no destruyan nuestra alma y valores, esa es la nación que debemos reconstruir.

Caiga quien caiga

Un filósofo adeco, me dice: “El Chavismo necesita de la actual conducción del G4 y de Guaidó, para que ellos mantengan la actual circunstancia de abatimiento moral y anímico de las mayorías opositoras…Por eso amaga con encarcelarlos, mete presos rotatoriamente a algunos, pero no termina de sacarlos de la escena”

Está claro que el chavismo-madurismo no necesita una mano de hierro, sino un “racimo de titanio”. Maduro utiliza el mejor método para disminuir los competidores.

Hay temor en la MUD, porque ciertamente también allí ha invertido el narcotráfico. Ellos no apuestan, invierten. Gane quien gane, mande quien mande siempre ganan.

Paradójico: Los jefes de los carteles combaten el narcotráfico en Venezuela. Algunos diputados 2015 y 2020, que no pueden justificar su estilo de vida, también señalan y se reúnen hasta con autoridades de la DEA. Dios nos ampare.

Maduro impulsa no una agenda de renovación profunda, sino un “cambio de perfiles contrarios” a su liderazgo. Que lo tiene, muy disminuido ciertamente. No puede mejorar la economía. Son muchos los intereses y los entuertos y carece de capacidad para llegar allí.

Algunos políticos falsamente opositores comulgan con él, y creen que de ahora en adelante viene un goteo continuo de tímidas nuevas noticias, una tras otra, piensan en la posibilidad de marzo o abril, creen que la percepción general de la situación empiece a mejorar… Las percepciones caminan 6 meses por detrás de la realidad fenomenológica, por lo general.

Lo que pareciera suceder es que a muchos les da igual, pues no ven diferencias de fondo en la clase política. Unos lloran por lo que se roban y otros porque ellos no pueden hacerlo.

El Chavismo no es una fuerza totalitaria, es una fuerza autoritaria… Y la gran diferencia entre totalitarismo y autoritarismo es la necesidad de legitimación, así sea parcial, de la fuerza en el poder en base al respaldo social.

Las fuerzas “auctoritas” tienen la necesidad de sentirse populares, de proyectarse populares e incluso requieren de ciertas dosis de contradicciones y disensos sociales, en el debate público, para poder generar respuestas y contradicciones.

No buscan silenciar a la sociedad, simplemente buscan que el ruido social no se traduzca en cambio político.

Por eso en Venezuela no hay un régimen de partido único, ni siquiera el chavismo tiene un solo partido; por eso en Venezuela hay cierta libertad de expresión, limitada pero la hay; por eso hay oposiciones y opinadores. Por eso hay prisiones selectivas por razones políticas y no represión general y sistemática.

Desde hace mucho, hablamos de las nuevas dictaduras. Llegan por vía electoral y luego buscan mantenerse con manipulación, amenazas veladas y excepcionalmente descaradas.

Lo conducente hoy es marcar el que hace falta para que la mejoría sea general, extensiva e incluyente… ¿Se le puede ganar a un gobierno en ciclo económico ascendente? Si es el mismo gobierno autoritario que protagonizó la debacle, si es posible.

Sucedió con Pinochet. Un Chile en plena senda de recuperación, voto para sacar a Pinochet que hizo posible la recuperación. ¿Y por qué sucedió? Porque la oposición se apropió de la esperanza… Porque fue capaz de dibujar una escena mejor que la del gobierno. El problema en Venezuela es la oposición. No es la que merecemos.

Por cierto, Diosdado Cabello terminará como Mario Silva.

Si la oposición no resuelve sus contradicciones, sus deficiencias. Maduro vencerá limpio el 2024… ¿Será que ese es el juego?

Se aproxima el Congreso del PSUV, lo adelantaron de Agosto a Febrero. Maduro avanzará en tomar el control de la última estructura que no controla: El Partido Socialista Unido de Venezuela. Después de eso, se dará el cambio de gabinete.

También se aproxima la Convención Eleccionaria de AD. No habrá prórroga, se dará. Igual me dicen que sucederá en UNT.

Las dos instituciones partidarias más relevantes del país tendrán procesos deliberantes y electorales este año.

El misterioso incendio de Cine Citta

Tiene mucho que ver con los líos intra-Chavismo. El tema del narco. De una boliburguesía que hace de Caracas una burbuja.

No se confundan. Fue un incendio planeado para destruir evidencia.

Curiosa la postura del extraño gobierno municipal de Baruta.

Barinas

Sergio no arranca. Sigue como Adán el día de Las Madres. Están repartiéndose los cargos por cuotas, hay bajísimo nivel técnico y poquísima creatividad y menos aún, concepción de esquemas público-privados de cooperación para sostener la gestión.

Monagas

El Pimentón Rojo. Al parecer los guisos de la Doña cuando era la primera autoridad civil del estado, eran muy grandes. Se comenta que de la fábrica de vidrios sacaron más de doce mil toneladas, con la madera ni se diga, lo que se hizo con las planta de tomate, de harina y los silos por solo citar algunas de las empresas que maneja el ejecutivo regional. Con razón dice Maduro que muchos gobernadores manejaron mal dichas empresas. Esperamos que le caiga la mano de hierro. Lo último que fue denunciado por el nuevo gobernador, la gran cantidad de insumos médicos dañados encontrados en el hospital Manuel Núñez Tovar. Con razón dicen que tiene más propiedades que la sábila. Lo más lastimoso que quienes la denuncian son sus propios camaradas, mientras que la oposición tuvo una diputada regional que lo único que hizo fue alzar la mano para aprobar las memorias y cuenta y en el segundo periodo tuvo otro diputado regional y que de oposición, que nunca dijo está boca es mía, y los diputados nacionales guardaron silencio cómplice por los favores a amigos y familiares. Hoy, nos enteramos de la cantidad de dólares que cobran muchos ex candidatos y ex diputados de la asamblea nacional, y solo hacen política de salón.

Táchira

Leo a Gustavo Azocar “Narcodiputados: Jeycar Saraith Pérez Gómez, diputada electa por Apure, No es de Apure. Es de Barcelona Anzoátegui. Y vivía como una REINA en San Cristóbal, Táchira, en una casa alquilada por la que pagaba 1.000 USD mensuales. ¿Cuánto es el sueldo mensual de un diputado de la AN?

Miranda

Le salió competencia a Capriles y a Gustavo Duque, ahora David Uzcategui quiere ser candidato presidencial. Empezó recorriendo el municipio Libertador y lo hará por todo el país. Como dice mi amigo Nestor Rubio “Que mal principio llevamos, no somos y ya pringamos”. Eso lo decía mucho su mamá y le va como anillo al dedo al ex candidato a Gobernador.

Zulia

Como lo anunciamos en esta columna, Manuel Rosales se volvió a contagiar, no de Covid-19 sino de la cepa subsiguiente. Difícil para un hombre de su edad, diabético y con otras deficiencias en su salud. Sin embargo la gente de “Zulia” (manera de referirse a los oriundos de Santa Bárbara) son muy fuertes. Mi tío-abuelo José Pineda, pionero de este municipio murió muy viejo, igual otros de mis parientes de 113 y 115 años, vivían a las orillas del río y se acostaban a las 5pm. Rosales tiene una agenda muy fuerte. Debe replantear sus planes del 2024. Como dice Darwin ese juego a dos frentes es muy duro. La postura de Rosales me recuerda la de un difunto dirigente copeyano que en un comité regional dijo: “Con el corazón y la mente, voto por…pero con la mano votó por…) y no optó por el que defendió. Lo entiendo. No estar con Guaidó es poner en riesgo sus grandes negocios en Estados Unidos, especialmente en Colorado. También la hacienda en Chiriquí Panamá y pare usted de contar. Su gestión aún es prematuro defenderla o criticarla. Hay descontento en la policía del Estado. Manuel Rosales está perfectamente claro de quién es realmente el presidente y del “jarrón chino” que representa Guaidó. El hombre del “diente roto” seguirá haciendo lo mismo.

Muchos alcaldes no arrancan y creen que limpiando calles justifican su elección. En dos meses hablamos.

Atención: Se mueren los pacientes del Oncológico Génesis Petit de San Francisco. ¿De quién depende este organismo? Los pacientes terminan negociando en dólares su tratamiento, los que pueden y los que no, morirán en el abandono.

“La mano pelua vs la mano de hierro”.

Alcalde de Machiques, Vidal Atencio. Militó en el PSUV. Adorador de Chávez. Inexplicablemente se ausentó del municipio. A nadie dejó encargado. Como El Monje Loco, nadie sabe, nadie supo…Cuando nos enteramos estaba en Madison, Wisconsin, visitando seres queridos.

Vidal Atencio desde Estados Unidos

Llegó al poder sin recursos. Estaba en Estados Unidos y una coyuntura le facilitó la victoria.

El PSUV tiene minoría en la cámara, necesitaría de apoyo opositor en lo que decida. El podía ausentarse nadie objeta eso. Señala que regresará el 10 de febrero 2022. El pueblo merece una explicación.

Incluso, comentan en el pueblo de Machiques que el hombre dijo en una reunión muy cerrada que el mejor arrancaba a pesar de una “mano pelua”, distinta, a “la mano de hierro”, que pudiera operar. Señor Alcalde no es un problema jurídico sino ético. Usted es Alcalde, no un pulpero o un bodeguero. Usted tiene derecho a viajar pero ¿Por qué no se lo dijo al pueblo? ¿Es ese el respeto que usted tiene por el soberano?

Nadie critica sus razones de ver a la familia, sino la forma

Esperaremos los próximos días para ver cómo se desarrolla la trama… Vidal Atenció salió por las trochas a Cúcuta, de allí a Bogotá y luego un avión a USA pues tiene visa. Es uno de los pocos funcionarios que con su sueldo puede viajar al exterior. El chavismo claramente ve una oportunidad para intentar sacarse un clavo. Veremos.