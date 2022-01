Ángel Monagas // Caiga quien caiga

En los años 80, una película captó la atención del público: Volver del Futuro.

Esta producción, marcó un hito en la historia del cine, dirigida por el conocido Robert Zemeckis y protagonizada por Michael J Fox, Christopher Loyd y Lea Thompson. Cuenta la historia de Marty Mc. Fly, un joven de 17 años que apenas puede sobrevivir a la secundaría en el año de 1985 debido a los abusos (bullyn) y las humillaciones de su compañero de secundaria Biff Tanen.

El film tuvo varias partes. Recuerdo que la última la vi en 1993, en Florida Estados Unidos, y además formaba parte de un mundo Disney: Universal Studios.

Desde el principio quedé fascinado. Un sueño para muchos, sobre todo a mi edad, poder viajar en el tiempo para afectar el presente y fundamentalmente el futuro.

¿Quién no quisiera cambiar el pasado? Nos hacemos apostadores por naturaleza. Mucho más cuando tenemos un presente que no complace nuestros anhelos.

Desde el punto de vista filosófico, tenemos un presente (único tiempo que vivimos), que será el pasado de nuestro futuro. Cada día que pasa consumimos nuestro futuro. Los venezolanos quisiéramos viajar al pasado para recomponer el presente. Si viajamos al futuro de la Venezuela actual, la decepción será enorme.

EL FUTURO ESPERA

Podemos cambiarlo, si y solo sí, como decía Simón Rodríguez “o inventamos o erramos”. Los que han ocupado la escena política y de una u otra manera han manejado el estado, son los constructores de nuestro presente y los responsables de nuestro futuro.

¿Qué más debe esperar el venezolano para entender que utilizando los mismos remedios no vas a obtener resultados nuevos? El mayor daño a nuestra sociedad es el mental, cultural. Parafraseando a Calderón Berti, por muy destruidas que estén las instalaciones petroleras, hídricas, termos, etcétera, todo eso es recuperable. El mayor obstáculo es el daño que la cultura de los primeros 40 años y mucho peor, el de los 22 años posteriores, ha hecho a la nación.

En Venezuela, NUNCA HEMOS TENIDO UN GOBIERNO LIBERAL, mal llamado de derecha. Nunca. Siempre el socialismo, disfrazado como socialdemocracia, luego el comunismo, ha manejado la política en Venezuela. Los mayores casos de corrupción en el mundo, ocurren en el socialismo.

Lo triste es que una nueva embestida izquierdista sacude a América y no precisamente por bueno. El denominado pueblo siempre prefiere la dádiva, la caridad, al esfuerzo humano. Es la naturaleza humana la que prevalece. Estratégicamente los partidos liberales no han sabido construir sus plataformas. La izquierda ha actuado organizadamente para solapar el establecimiento de mafias del narcotráfico, corrupción, entre otros. El Foro de Sao Paulo no es una leyenda, sino una realidad.

YO VIAJE AL PASADO

Imaginen viajar al pasado.

En 1958, me percate de que no fue el pueblo “adeco” quien tumbó al dictador Pérez Jiménez, sino los intereses. Por eso el gobierno de Estados Unidos contempló por muchos años lo que sucedía en Venezuela, Chile, Argentina. Me quedé un rato y presencié el Pacto de Punto Fijo, funcionó políticamente y creó malos precedentes de dominios de sociedades que debieron ser intermedias y no la cúspide de la pirámide. Salte a 1973, la Venezuela saudita, observe muchas familias enriqueciéndose y construyendo emporios económicos. Entre salto y salto, me dejaba asomar por La Guaira, por Caracas, Maracaibo y varias ciudades. Los habitantes no sufrían, más por la abundancia de recursos que por la generación y construcción de riquezas.

Los mayores focos de corrupción, de destrucción, de perversidad política dentro del período llamado 40 años por el destructor Chávez, los noté en el gobierno de Lusinchi. Un borracho y su amante, dilapidando como nunca. Muchos de sus actores se quedaron en lo mediático con instalaciones de televisión completa y luego simularon construir un canal, hecho con recursos del estado.

Recadí y el sistema bancario fue una fiesta.

Ante todo ese panorama, comprobé los altos niveles de popularidad del Presidente, a través de extorsión, censura, por mencionar dos. “Tú a mi no me jodes” y nos jodió a todos. 78% de aceptación terminó su período.

No pude esperar más y me fui a 1999, 2000, 2001, 2002…muchos políticos aún en pleno ejercicio llegaron a considerar a Chávez un demócrata auténtico. Ismael García señaló casi taxativamente que después de Dios, de Bolívar, Chávez era el mesías. Hasta Oswaldo Álvarez, se alborotó con Chávez. Olavarría en su discurso quiso despertar. Ya era tarde.

Estuve cuando se eligió a Luisa Ortega, a otros magistrados, ninguno con mérito auténtico sino el dedo de Diosdado, de Maduro, y el visto bueno del propio destructor.

Leí la prensa y todos hablaban de que gracias a Chávez el precio del petróleo subía. Cuando señalaba con el dedo “exprópiese” muchos disfrutaron, empezando por el pueblo que hoy padece.

Fue el “militar necesario” que todos querían. Marcel escribió sus hazañas, Miguel Henrique también…luego “Por estas calles”.

Hoy hablar de los militares en Venezuela es hablar de Judas Iscariote. Vendieron sus principios, sus valores y el “Honor ni se divisa”. Son los primeros responsables por no ser una auténtica y legítima policía constitucional.

Ví a Chávez llorando, renunciando y después “vanagloriándose” de una valentía que no mostró y quien la tuvo para regresarlo, fue preso, torturado y muerto.

Los que jugaron su propio juego primero dijeron sí y después ni a la sesión de instalación asistieron.

Evidencie el daño de los cupos “viajeros”, del “Dakaso”…

Muchos líderes regionales de oposición buscaban congraciarse con el tipo…Estuve en la plaza de Toros de Maracaibo y escuche “Manuelito desgraciao…” Si el mismo que firmó en el 2002 y nunca Chávez se lo perdonó.

Compartí con la coordinadora democrática, y otros tantos parapetos. Muchos huyendo y después regresando.

Uno que fue niño consentido en un Estado Oriental hoy desde Costa Rica, lanza “sapos y culebras”.

Curiosamente en mis viajes detallé que los “líderes” políticos, siguen en el mismo estatus económico y mejor.

Del Henry Ramos que salió de Camoruco no queda nada y de sus cuñados menos.

Acompañe al pueblo en su “arrechera” y en su decepción.

Recorrí rápidamente la cárcel de Ramo Verde…una celda con todas las comodidades y hasta internet…oí el grito “Llilian me están torturando”…también lo creí muerto.

De esos militares desgarbados, flacos, mal vestidos, que en 1992 asaltaron Miraflores no queda nada. De ese Maduro que se ganaba la vida haciendo de “Guardaespaldas” de cerro, incluso haciendo giras en el anillo de seguridad de Eduardo Fernández, ni el recuerdo lo sabe. Lo vi sí de reposero en el metro y pude estar en la esfera del tiempo cuando a finales de 2012, Chávez lo llamó. Estaba Maduro acompañado de una mujer muy hermosa, creo que fue “Miss”. No era “Cilita”…en fin quizá fue un salto del tiempo…

Señores no aguante y me instalé en la juramentación de Guaidó. El pueblo a sus pies. ¡Ahora sí cayó Maduro! Decían muchos. El mundo enteró confió en él y lo más resaltante, las masas, la opinión pública estaba arrodillada ante el muchacho de la Guaira. El mismo que le vendió las siglas de su partido a Leopoldo. El congreso de Estados Unidos a sus pies… La máquina del tiempo presentó fallas y me regresó…¿Y qué ha pasado? pregunte

Los que lo montaron hoy lo hacen un muñeco de vitrina, un “campeón sin corona”. El único logro de esa AN-2015 y del denominado interinato, son los escándalos de corrupción, de acumulación inexplicable de capitales. Nadie cree que estemos más cerca de la libertad o que la calidad de vida haya mejorado.

No hay lucha por libertad sino por intereses, los mismos presentes cuando cayó Pérez Jiménez.

Un país sin electricidad, sin gasolina, agua, sin instituciones, ley o justicia, antes y después de las sanciones. Hambre, migración sin contención. Desesperanza.

Para cambiar el futuro no es necesario otro viaje

Un país como Venezuela, gobernada por el comunismo castrismo o con una alternativa opositora como la MUD-G4, no tiene un futuro capaz de rivalizar con las grandes potencias o las que están en vía de ser uno de ellos. Si viajamos al futuro veremos lo mismo: Una clase política desconectada, que no puede cambiar un desastre, entre otras razones porque no lo vive.

La esperanza de cambiar el futuro, radica en que cada venezolano asuma su papel de compromiso con el país que quiere encontrar, que quiere vivir y dejar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. No podemos seguir en el conformismo de que “ellos deben hacerlo”.

Si el futuro sigue acumulando el conformismo del presente, nadie querrá llegar a él y repito, no es necesario regresar al pasado para romper el desastre actual.

Hoy mismo, ya, inmediatamente se puede cambiar el devenir de la nación. Barinas pudiera ser un buen principio…

CAIGA QUIEN CAIGA

Reformar “gatopardiana”.

Todavía muchos nos preguntamos ¿Qué se prorrogó? ¿A Guaidó? No creo. El decreto del estatuto lo deja más inútil de lo que hasta ahora ha sido. Su fortaleza es el apoyo de un gobierno de Estados Unidos, que a lo interno carece de fuerza. Peor aún, el problema de Venezuela es casi absolutamente desconocido por los mismos actores de la película original. En un nivel de importancia, no llega ni al número diez. ¿Eso es responsabilidad de quién? En la Unión Europea pudiera estar un poquito mejor (no mucho) en el ranking.

Lo digo porque los hechos demuestran que las dictaduras comunistas tipo Cuba y Venezuela, no saldrán por votos. No es igual una dictadura de derecha que de izquierda. Cuba lleva más de 60 y Venezuela más de 20. Ciertamente no hay la voluntad para proceder como lo haría un Ronald Reagan. Los escenarios bélicos han cambiado. Hoy la fuga de capitales en Sudamérica, producto de la llegada del comunismo favorece las inversiones en Estados Unidos. Los gobiernos de Estados Unidos no lo dicen, lo propician..

El interinato se le vea por donde sea, no existe, salvo para pagar una abultada nómina y perder bienes del Estado como “monómeros”. La Asamblea Nacional es más invisible que el viento, que al menos sopla.

Muchos comentarios alrededor de la Fracción 16J, de ABP y Ledezma, hablaron mucho y al final votaron. Un sueldo de 7 mil dólares mensuales calma a quien sea.

El que diga que Capriles y Borges perdieron, no sabe leer entre líneas. Leopoldo quedó “out” sin tirarle…y Guaidó es un zombie. Muchos lo saben y prefieren esperar la nueva película.

¿A que se le dió continuidad? Una presidencia o un parapeto.

¿Por qué Guaidó no ha sido puesto preso? Respondo lo mismo. No conocen al chavismo. ¿Qué daño hace Guaidó a Nicolás en lo político? Ninguno. Entonces ¿Por qué detenerlo si no molesta? Es más, puedo asegurarle que el día que eso ocurra, tampoco el gobierno de Estados Unidos utilizará las vías de las armas. El debate por los recursos en el exterior continuará. Fuera López, una parte menos donde repartir.

Guaidó tiene muchos enemigos, en política eso es normal. Aunque su peor enemigo es él mismo.

NACE EL CHAVISMO ANTICHAVISMO

Estamos viendo los hechos en pleno acontecimiento. Arreaza es la “mula”. El enemigo son los Chávez y Diosdado. La pelea es a “cuchillo limpio”.

Un final tipo ADECO (pues PSUV es una copia fiel y exacta del AD en sus buenos tiempos en cuanto a estrategia) donde fueron “blancos” los que acabaron con el partido blanco. Se repetirá la historia con el chavismo. La implosión interna.

Similar ocurrió en la Unión Soviética. Con una variable, los rusos sabían que haciendo el mismo juego no impedirían la implosión, así que jugaron a la reforma. Al final Rusia es la versión pequeña de su ancestro. Un país lleno de formas, quebrado tecnológica y económicamente en la mayoría de las ciudades y con un puño de hierro para chantajear como es el GAS para Europa. Quizá la torpeza de los últimos gobiernos demócratas en Estados Unidos ha fortalecido al dictador Putín.

Pues ARREAZA, famoso y no por bueno, un ser superiormente pusilánime, 100% abúlico, de temperamento más frío que una nevera en Alaska, abandonado más de una vez por sus seres queridos, asume un discurso de cambio, de reforma, como si no fueran ellos los responsables del desastre de Barinas y del país.

No obstante es un experimento interesante. Maduro, juega con nitroglicerina y ácido clorhídrico. Si le sale bien, sus enemigos internos deben ser sepultados sin derecho a resucitar. Incluso sus enemigos opositores pueden ir comprando las velas, pues habría Maduro mínimo hasta el 2030.

Si el chavismo pierde, psicológicamente la mesa estará servida. Maduro transformará todo el PSUV e intentará su versión cubana de la “perestroika”.

Todo el Alto mando chavista se ha metido en Barinas. Si Arreaza gana es por la maquinaria y el uso grosero de recursos del estado. Queda en evidencia lo que se dijo del CNE. Como los monitos de cerámica “No han visto, no han oído y no han hablado”. Y si lo hacen da igual. Hasta las FANB tienen labores de sacar a la gente a punta de fusil.

A Sergio Garrido lo dejó la MUD, solo y sin recursos. Saboteado por propios y extraños. De paso, el tipo es muy mal candidato. Gris como el otoño.

Contrario a lo que muchos piensan. Votos hay y muchos. Si la gente sale a votar, tendrán que matarlos para que lo hagan por Arreaza. George Harrison dijo “Los Beatles salvaron al mundo del aburrimiento”. La música la ponen las malas gestiones de los Chávez.

ESTADO MONAGAS

Todo pasa y todo queda. La diputada que en el pasado reciente le aprobó las memorias y cuenta en el primer periodo a la ex gobernadora, y estuvo muda durante todo el periodo, hoy la vemos como diputada nuevamente, a pesar de estar jubilada. Hay rumores, que supuestamente en la aprobación del presupuesto del estado conjuntamente con los otros dos diputados de la MUD ,se hizo presente supuestamente el señor dólar. Estaremos atentos al manejo de estos tres señores y denunciar lo malo y aplaudir lo bueno que hagan. Nos cuentan que el ex alcalde saliente tenía un manejo dudoso con los contribuyentes, supuestamente sólo relacionaba un grupo pequeño y el grueso de los contribuyentes tenían otro destino que no eran las finanzas de la alcaldía. La cámara municipal debe abrir una investigación al respecto, aunado a otras denuncias, los tres concejales de la Mud tienen la palabra.

CARACAS

Del resultado de Barinas vendrán cambios para esta región, en el chavismo fundamentalmente. Un Alto cargo rojo pierde poder. En la oposición sucederá lo mismo. Después de la huida del ex candidato Guanipa, otro partido, más de tendencia regional, asumirá el vacío. Ese partido tiene presencia en algunas regiones. Tanto es así, que en el PSUV Nacional se discute en el “Petit Comite” su detención.

ZULIA

Voy al grano. Algunos enemigos políticos de Rosales, fundamentalmente de PJ y explicó luego porqué, divulgaron el viaje que durante más de 20 años realiza tradicionalmente el actual Gobernador a Estados Unidos. Él tiene propiedades en Orlando Florida y en Colorado. Varios me llegaron enviados por terceras personas. Mi crítica radica en eso, si un líder que no ha pegado una en los últimos años, quiere enfrentarlo hágalo de frente y no por laboratorios o a través de desconocidos. Lo único que le critico a Rosales es que sigue sin entender los “nuevos tiempos”: La gente castiga más la mentira que una cruda verdad. Si todo el mundo vió a Alcalá asumiendo su papel, ¿Por qué callarlo?¿Por qué ocultarlo? Esa vieja y enquistada cultura política está totalmente desconectada con los nuevos valores e intereses de la opinión pública.

Guanipa está preocupado. Poco a poco, Rafael Ramírez ocupa el espacio por él abandonado e hipócritamente defendido por “honor”. Guanipa tiene condiciones para aspirar a la Presidencia pero perdió una oportunidad importante. En la batalla interna Capriles no lo dejará ni presentar su nombre.

Rosales, de todo el liderazgo tradicional es el último de los “mohicanos”. Un sobreviviente. Eso tiene un costo evidentemente. En los próximos seis meses varias figuras nacionales morirán. Uno mal enterrado y culpable de la desaparición de AD es Henry Ramos.

Los centralistas tienen que entender que el regionalismo zuliano es funcional y no necesariamente útil al pueblo. Los zulianos saben unirse y preservan sus líderes. Rosales es uno. Rosales la gente no lo ve como directivo de un partido, sino cabeza de un liderazgo. En el Zulia no ganó la oposición sino el regionalismo contra quienes quisieron (y aún pueden) destruirlo. Similar ocurrió en Margarita y Cojedes.

ALCALDES

No es mi amigo. Ni lo conozco. Me sorprende el esfuerzo que le pone el Alcalde de Miranda Jorge Nava. Es el único chavista que suena. En Maracaibo Ramírez hace un buen esfuerzo con muchas fallas propias de la inexperiencia de su equipo, principalmente en el tema de la basura con unos improvisados que no oyen. Ramírez presenta tendencia a mejorar. En San Francisco, por cierto, la escena la domina la bella primera dama Franciela. Una mujer cristiana con un corazón enorme. Por allí conversé con Danny Malavé. San franciscano de nacimiento vive en la urbanización San Francisco en la avenida 40 y de 41 años de edad. Él es entrenador profesional de voleibol con un postgrado en gerencia deportiva , es reconocido a nivel nacional e internacional. Es el entrenador en el equipo de voleibol club Sureños.. Lamentable que no esté incorporado a la gerencia deportiva regional o municipal.

Felicito igualmente a mi colega Iraida Villasmil. Por fin concreto un sueño: Dirigir el parlamento zuliano. No la tiene fácil. El nuevo CLEZ debe ser distinto al chavista y al anterior de UNT. Si no ejercen la función contralora sobre ellos dirán lo mismo que de los cómplices anteriores.

ÚLTIMA HORA: En el ALTO PSUV definitivamente “vetado” OMAR PRIETO y combo. Saldrá hasta de la vicepresidencia política y varios de sus colaboradores Tareck está loco por ponerles los “ganchos”. Diosdado los defiende como “gato patas arriba”. Reverol sigue duro con su pupilo en Corpozulia. ¿Qué hará Casanova?