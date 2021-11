Angel Monagas // Caiga quien caiga

El despecho de Guaidó, una novela

Cualquiera sea la definición que usted tenga de la política, bien como ciencia, técnica o arte, ella no se maneja en el terreno cien por ciento de la lógica. Por ello se dice que en política, dos más dos no necesariamente son cuatro.

Los actores políticos son otra cosa. La coherencia, la moral, los obliga a mantener posturas fijas o por lo menos, sujetos a reglas y argumentos lógicos.

Guaidó anuncia la permanencia del “interinato”, para mí gobierno de internet, hasta que haya elecciones libres y justas.

Es decir, Guaidó se declara en rebeldía ante el cuerpo que lo creó y apoyo, basados en una incorrecta interpretación del artículo 233 de la Constitución Nacional.

Obviemos el análisis jurídico. No es lo fundamental. La política tampoco es una línea recta.

El gobierno de internet, conforme avanza el tiempo, no termina de explicar ni aclarar las denuncias en su contra, sobre el manejo de las ayudas, caso CITGO, caso Monómeros, el “cucutazo”, entre otros.

Tampoco los denunciantes han sido muy expeditos y se han agotado entre mucha bulla y muy poca concreción sobre los presuntos responsables.

En política los hechos se imponen sobre los argumentos y todo sigue sucediendo en torno a la legitimación del gobierno de Nicolás, muy a pesar de la postura del gobierno de Estados Unidos.

La ONU, Corte Penal Internacional, algunos gobiernos de manera aislada, han reconocido a Nicolás Maduro como el Presidente de Venezuela. Del grueso número de países que apoyaba a Juan Guaidó, muchos por una u otra razón han retirado su apoyo. El sobreviviente, quizá el más fuerte y tenaz en contra del régimen de Maduro, es Estados Unidos.

La acción estadounidense es la más dolorosa para el chavismo por el tema de las sanciones. Empero algunos zigzagueos llaman la atención:

Estados Unidos, solapadamente apoya la realización de elecciones, lo cual implica la permanencia de una postura internacional fijada por Trump, con el agregado del manejo de una mano izquierda que “soba” mientras la derecha sigue castigando.

Después del 21N en Venezuela habrá cambios en el manejo de la oposición. Refrescamiento no creo, si la asunción de nuevos actores, no necesariamente desconocidos.

El ala izquierda de la UE también reconoce el proceso. No así su contraparte representada por el partido popular, quienes no están de acuerdo con el proceso del evento bajo las actuales condiciones.

El reconocimiento a Nicolás, ya iniciado desde el momento en que se inscribieron, se consolidará después del 21N con los triunfadores, pocos o muchos, del G4 y la alianza.

Algunos periodistas desconocedores del derecho advierten erróneamente que eso no existe. Surge allí la pregunta: ¿Si ellos asumen gobierno regional, local, etcétera, tendrán que reunirse con Nicolás? ¿O no?.

Eso se denomina beligerancia. Un hecho nuevo anulara el viejo porque se reunirán también con Guaidó como Presidente ¿Él será qué para ellos?.

Las leyes de la lógica como hemos dicho privan sobre lo político, cuando usted se casa, el matrimonio es uno solo, la otra o el otro, es un amante. Usted puede quererla más. Eso es otra cosa. Tiene que divorciarse o morir el otro, para tener posibilidad de cambiar tal apreciación.

Guaidó será el amante de quienes obligados se casaran por la iglesia con Nicolás el #21Nov 2021 y que lo hicieron por vía civil desde que se inscribieron, con despedida de soltero incluida.

No hay nada más doloroso que el conocimiento de que, la que tú amaste, adoraste, juraste amor eterno, se casara con otro aunque sea por obligación.

En la política como en las leyes de la vida, se ama, se quiere, se es infiel y se sufre por el engaño cuando somos nosotros la víctima.

Tranquilo Guaidó. El venezolano igual que tú, también ha sufrido engaño. También ustedes, la falsa oposición les ha sido infiel.

Lo hemos soportado todo y al igual que el chavismo, también se molestan cuando al menos expresamos nuestro despecho o “guayabo”.

Como las buenas esposas, Guaidó debes conformarte con decir “pero la esposa soy yo”…claro únicamente a los efectos de la primera potencia mundial, que es bastante….

Lo de Guaidó más parece una novela que un hecho político. El malo de la política es Leopoldo, Capriles, Ramos, Borges o Rosales. Ellos también quieren casarse con la protagonista.

Posdata: Habla con el Príncipe Carlos, él vivió algo parecido y finalmente se casó con la que realmente amaba, aunque a los ojos de los ingleses se exprese otra cosa sobre su futuro Rey…De lo contrario aún tienes la opción de buscar una “rockola” el D37 de Juan Gabriel hasta que te conocí.

LOS CAIGA QUIEN CAIGA

FUERZA VECINAL perdió la oportunidad de emerger como una alternativa de mayor proyección que el G4. Más que vocación de poder, muestran vocación de negociar. El vil metal…Lo que pudo haber sido y no fue, respondió más a los intereses viscerales de un grupo y a los intereses de un país. Fuerza Vecinal morirá como nació y aún falta por ver si ganan Miranda. En unos meses nadie los recordará. En su epitafio colocaremos, parafraseando una vieja película “Lo que el guiso se llevó”.

Monómeros: ¿Hasta cuándo? Ahora señalan a la mamá de Leopoldo en un guiso. Pruebas, papeles, cifras exactas. ¿Hasta cuándo el gobierno de Duque respalda la pillería de quienes dicen representar a la oposición?

GUAIDÓ no sabía que tenía vocación de DICTADOR. Pensé que con Maduro era suficiente. Lo digo por eso de que él estará allí hasta que haya elecciones justas y libres…o sea, que puede ser hasta después del 2024. Lo curioso es que su partido Voluntad Popular lo respalda en eso y también participa en las elecciones…como dice un amigo mio: “Misterios….”

Maduro no está contento con acabar con la vida de los venezolanos, ahora va contra los niños. La vacuna cubana no es tal y la otra tampoco. Hay un rebrote de coronavirus, fiebre amarilla, hospitales, un desastre…¿Hasta cuándo?

Caracas

La Almiranta candidata del PSUV si alguien la ve, pregúntale donde esta. Antonio Ecarri seguirá en la lucha. No acepta que los negocios estén por encima de la gente. Tomas respira con el apoyo de Fuerza Vecinal.La pelea opositora es por el segundo lugar, hasta ahora lo mantiene Lápiz. Tomás necesita traer gente de Miranda para sus caminatas. Queda una semana y Caracas puede cambiar de la noche a la mañana.

Estado Trujillo

La población tiene una mala percepción sobre su futuro. Ninguno de los bandos en pugna es creíble.

El Capitán Márquez, apodado como el capitán “cerdito” o “porkis” no presenta un buen prontuario. Digo esta palabra porque sería inapropiado hablar de currículo. En el 2003 se fue a Maracaibo. Como Presidente del INCUTMA)instituto del transporte colectivo urbano de Maracaibo), recomendado por su cuñado Temistócles Cabezas, estuvo 8 meses y su único logro fue destruir una camioneta explorer que se declaró como pérdida total en un viaje de regreso desde Trujillo. Venía de una rumba en Valera a la altura del cordobés y se fracturó un brazo. Dimartino lo despidió por la puerta trasera pero llegó con mucho dinero a Trujillo y compró los locales del Edivica, donde montó una panadería y en el sótano montó un self service. Créalo o no, se fue a AD. Y como allí reciben lo que sea, invirtió un dinerito en la campaña de Luis Ernesto González y apostó sumas millonarias. De nuevo salió con las tablas en la cabeza. Diosdado lo perdonó y le entregó los contratos de los comedores de VENVIDRIO y la CVG. Se fortaleció el Capitán. Hasta parecía un Comandante. El adeco Carlos Andrés González, cero carisma. Parece un juego de ajedrez por radio. Viene de perder muy feo en el pasado, cuando fue candidato único y contra la peor gestión del estado en la historia política trujillana. Vista esta situación no tiene el capital para sostener una estructura, capaz de enfrentar los abusos chavistas. La otra joyita de este estado es CONRRADITO. El retrato de su padre en mañas y costumbres. Viene de protagonizar escándalos feos en la AN. Fue uno de los pioneros alacranes del parlamento.El hoy detenido ALEX SAAB sabe muy bien de dónde viene su fortuna. Muy buenas relaciones con MIGUELON, quien es socio-testaferro del General Marcos Torres, seguros del Banco de Venezuela y Banco del tesoro. También el mencionado es dueño de la picadora de la bajada del río, otra picadora en Barinas, una Mega Hacienda en mi natal Aragua, etcétera. De paso CONRADITO lo mata la soberbia. José Hernández. Llegará detrás de la ambulancia. Pésimo candidato. Paga un millón al ganador. Se mantiene con una pizzería. Quizá por eso más que otra cosa quiere ser gobernador. Es capaz de vender al precio que sea para ganar. Eso lo hace peligroso. En el pasado cuando fue Concejal vendió su voto en el conocido caso de la Pepsi Cola en la redoma. Fue diputado al consejo legislativo, antes asamblea legislativa, llegando a ocupar la presidencia del cuerpo. Algunos dicen que eso le permitió salir de los suburbios de Bella Vista a la residencia en Las Acacias y ahora tener una buena pizzería como La Pérgola.Tiene el récord de ser el peor votado de la historia: perdió con más del 80% en contra, en el pasado proceso. En su beneficio únicamente podría decirse que es el “menos malo”.

Estado Monagas

Los venados tras los perros. La oposición no parece aprender. A lo largo de estos años hemos visto que el voto duro opositor está en la clase media profesional, tanto es así que cuando sale a votar la oposición ha ganado, como fue el caso de Warne que ganó la alcaldía de Maturín y luego se ganaron las parlamentarias en el estado. Hoy en día vemos como parte de ese voto, se ha ido desplazando al gobierno, y la otra gran mayoría está apática, víctima de los mensajes de los abstencionistas, producto del abandono de gran parte de los dirigentes opositores, que cuando los busca es para solicitarles recursos, concentrando sus esfuerzos en los sectores populares, que no es malo,pero este sector es el más vulnerable a las dádivas del gobierno en sus actos.Observamos,camisas, pantalones, calzados y relojes de marca,nos encontramos en la recta final de la carrera electoral donde hay muchos participantes y solo tres favoritos, MUD,ALIANZA DEMOCRATICA Y EL POLO PATRIÓTICO (PSUV),donde hay un favorito que no es ninguno de los anteriores es en el municipio Libertador, Temblador.

Estado Falcón

Situación interesante. El chavismo por lo gris e invisible de su gobernador ha perdido espacio. No tanto para perder la gobernación por los intereses, sino más bien por lo mal candidato que ha resultado Eliezer Sirit. Son muchos los negocios que rondan en el estado a través del mar. Mucho chance tiene Stefanelli y Chente en Punto Fijo y Coro respectivamente. Daniel Villa en Dabajuro luce muy bien. Triste el papel de Aldo Cermeño y el Popo Barráez. A este último lo conocí en 1991. Él era calderista. Cuando Caldera iba a Falcón y como era su costumbre guardaba la siesta de 25 minutos diarios, el Popo le cuidaba el sueño cerca de la hamaca. De Aldo hasta la hija siente vergüenza de él. Yo no esperaba otra cosa. Ese papel lo ha jugado Aldo desde que andaba con David De Lima.

Estado Carabobo

Es triste como el estado sigue hipnotizado con el “chupasangre”, que chupa más que sangre. Lamentablemente es la política. Lacava sigue ganando muy cómodo. La presencia de Bertucci lo facilita y la campaña de Enzo Scarano carece de movilidad. Muy malo el mercadeo y trabajo de calle. La mayoría de las alcaldías se perderán. La única posibilidad es que en estas dos semanas, una jugada similar a la de Miranda ocurra e impacte fuertemente las bases de apoyo del “vampiro”, que no son meramente políticas. Ese es su fuerte y Scarano sigue obviando

Estado Zulia.

Aunque los números indican otra cosa, pues hay encuestas para todos los gustos y medios que se prestan para darles veracidad, los hechos y la lógica indican la realidad.

Rosales sigue ganando en Maracaibo y San Francisco. Gana mejor en el primero que en el segundo. La bestial guerra sucia contra Juan Carlos Fernández, es indicativo de otra realidad distinta a la mostrada por el comando de campaña de Maracaibo.

La diferencia entre Rosales y Prieto sigue sin superar el 10%, falta ver cómo se manifiesta la intención de votos. En un foro donde estaba Félix Seijas y Luis Vicente León, ambos coincidieron en que solo un 15% está seguro de ir a votar y otros 30% probablemente lo hagan.

Un numerólogo adeco del AD de Ramos me hizo del conocimiento de unos resultados que prefiero no publicar. Él señala que el efecto del voto tubo no es tal, aunque sí puede afectar. En Maracaibo los chavistas tienen como portaviones a Willy Casanova pero el retiro de Juan Carlos Fernández de la candidatura, hubiese sido un empujón importante para mejorar la candidatura de Rafael Ramírez. En San Francisco Gustavo Fernández no debería tener problemas si atina a estructurar una buena maquinaria. Si cree que Dirwins es fácil de vencer, pierde los reales.

Omar Prieto debe competir además contra el binomio Reverol-Arias que están operando. Los militares manejados por el General en jefe Reverol, tienen órdenes de “hacerse los locos” cuando a las 4pm arranque la operación remate, sobre todo en el Oeste de Maracaibo, San Francisco y Mara. Falta ver a quién colocan a repartir el dinero. Si son los mismos de la campaña de Arias no llegará ni el 10% a su destino final.

Manuel Rosales debe enfrentarse al “triunfalismo”, al sectarismo y problemas con PJ, quienes siguen observando a ROSALES con mucho odio, pues a futuro volverán a enfrentarse. Ya Rosales anunció su candidatura presidencial después de ganar la gobernación y Juan Pablo está montado en desplazar a Capriles, quien tiene mucho rechazo.

Juan Carlos Fernández seguirá en la lucha electoral apoyado por la tarjeta de lápiz. La gente, no los candidatos, tienen derecho a escoger su llave. Manuel Rosales se equivocó al renunciar a esos apoyos, pues él no puede negarle a la gente ese derecho.

Si Rafael Ramírez está “volando” como dice su comando, no debería preocuparse. Hay cosas que en política como en la vida, el honor impone. El buen capitán de un barco muere con su nave.

A veces perdiendo se gana respeto, honor, prestigio. Es triste ver como el candidato del G4 a la Alcaldía por su poca receptividad en la gente, está desesperado por permanecer al lado de Rosales. Después si llegan, reclaman autonomía y ¿Por qué no la ejercen desde ahora? Luego Rosales reclama lo suyo y se molestan con él. ¿Quién los entiende?

Rafael Ramírez está derrotado a priori, él y su gente lo saben. La pelea en Maracaibo es Fernández Vs Casanova. Si las mentiras de Capriles se cumplieran, Ramírez debió declinar a favor de Juan Carlos. Ramírez perderá porque su candidatura no tiene arraigo, es producto de una negociación, de un juego de intereses y no de un luchador social, que él lo es pero no en Maracaibo, ni siquiera tiene nuestro acento.

Si yo votara lo haría en la tarjeta de Lápiz: Rosales a la Gobernación y Fernández a la alcaldía. El voto a conciencia no se pierde, se gana. Ustedes saben que no creo en este proceso y el 22 veremos quien tiene la razón.

El Votometro con Arnaldo «Moñoño» Piña…Pronósticos Elecciones 21N…

Maracaibo: Willy Casanova sigue en la cima de la preferencia electoral, Juan Carlos Fernández se mantiene en el segundo y si renuncia Ramírez pelea el primero…Baralt: Jarvis Rondón se despega de su más cercano seguidor, por cierto muchos disidentes de la oposición se han Unido al candidato oficialista…San Francisco: Dirwings Arrieta sigue punteando…Sucre: El candidato opositor Jhony González saca una ligera ventaja sobre la candidata oficialista…Pulgar: Rafael Bracho no baja la Guardia y saca ventaja sobre el candidato de la manito…Semprum: Keyrineth Fernández sigue haciendo el trabajo de bases, tiene la maquinaria lista para la batalla…Valmore Rodríguez:Javier Briceño el candidato del pueblo se mantiene como la primera opción…Colon: Empate Técnico…Catatumbo:domina Wilmer Ariza…Machiques: Betty Zuleta observa, trabaja y cumple con su pueblo…La Villa del Rosario:Ely Ramón Atencio de la MUD le saca ventaja al candidato rojo….Miranda: Jorge Nava y que es una fija…La Rita: Empate técnico…Padilla: Alberto Sobalvarro no tiene enemigos, el candidato opositor de la isla, nunca sonó…

ATENCIÓN GUSTAVO FERNANDEZ EN SAN FRANCISCO: Por lo visto Dirwins hizo las paces con Julio Montoya, pues le devolvieron unos locales comerciales que le habían quitado por insolvente. Qué bueno. A pesar de la política Dirwins Arrieta y parte de Primero Justicia se entienden.