Ángel Monagas // Caiga quien caiga

El pasado 10 de octubre se realizó a nivel nacional un ejercicio electoral. Teóricamente era solo eso. No fue así.

Cada organización lo asumió como un reto, más que una práctica y una enseñanza pública de un derecho: VOTAR.

Yo no le digo a nadie que no vote. Tampoco le digo lo contrario.

Sigo creyendo que no hay condiciones ni justificación para hacerlo. De hecho, la falsa oposición recibió como se dice en los Estados Unidos, aunque es una frase que viene de México: «Literally, it means to give someone a cup of their own chocolate«. Literalmente “una sopa de su propio chocolate”. El chavismo, sin ninguna sorpresa para mí, mostró los dientes de su actitud y de su aptitud para el venidero proceso.

Yo que me he caracterizado por hablar sin esconder nada, lo cual es un error en este oficio, aunque siempre dejo algo para el camino, encontré el evento propio para definir el país Venezuela: Un simulacro electoral, para un simulacro de país, para un simulacro de oposición y un simulacro de la opinión pública, manejada por los dos factores que han destruido la nación: Los que gobiernan desde hace 22 años y los que dicen ser oposición, durante el mismo tiempo sin haber avanzado realmente nada, o en el mejor de las definiciones muy poco.

En un país serio, con un gobierno serio, con una opinión pública sería, hija de una sociedad seria, ya Nicolás habría renunciado y el gobierno de “internet” (no halló mejor definición) tampoco existiría. La oposición sería representada por otros personajes, que no importa si fueran los mismos partidos. Por Dios, liderazgos de más de 30 años, que han ahogado e impedido que una generación de relevo asuma la conducción de la patria.

Muchos ignorantes y otros llenos de sabiduría “socarrona”, que viene siendo peor que la falta de conocimiento.

El país sigue a la deriva. Los que gobiernan de hecho, no tienen nada que ofrecer. Tuvieron todo y destruyeron todo. En muchísimos casos se lo apropiaron. Los que quieren gobernar, y lo hacen de manera cómoda, manejando cuantiosos recursos sin atender a nadie, pues son un gobierno de apariencia, con manejo de riqueza, pretenden llegar para hacer lo mismo y hasta para hacerlo peor. No son gobierno de certeza y ya huele a escándalo, corrupción, manejos irregulares…!En presencia de que estamos¡

Si opinas algo, los chavistas te llaman “escuálido vende patria” y los del G4 dicen “este trabaja para el G2 cubano, es pagado por el chavismo”.

Si criticas a Guaidó te pública el régimen. No así la gran parte de los medios manejados por el que montó un canal con los bienes que se llevó de un gobierno “adeco”. Si criticas al chavismo, no te publican y de paso te CENSURAN los medios que alimentan el socialismo del siglo XXI, que para mí es del siglo I.

Es un simulacro, una mentira tras otra.

Hay candidatos a la gobernación que trabajan en alianza con chavistas, incluso socios en negocios en los Estados Unidos. Tienen como censurarte o sacarte del juego.

Entre el régimen y el G4 hay un simulacro de pelea. Una obra de teatro, una farsa. Hoy te agreden, te persiguen y mañana puedes ser candidato, desplazarte a tu antojo.

Partidos del G4 se creen más “estadounidenses” que el águila americana y cuando criticas a Guaidó te dicen: “Él está puesto allí por los gringos, tiene su apoyo”. No les importa que las grandes mayorías se hayan alejado de él; desapareció la magia.

Ahora cuando el gobierno de Estados Unidos ataca al “pichón” de dictador, de El Salvador, no hablan, no opinan. ¿Por qué? Bueno imaginen ustedes que a mí, aquí en las tierras del norte donde me encuentro, uno de esos beneficiados del partido del gobierno de “internet”, me amenazó y mando a decirme que si lo mencionaba “tenía como expulsarme de USA”.

Por eso me resulta difícil suponer quién es peor…No veo diferencia entre el G4 y el Polo patriótico. Solo que uno por razones obvias ha hecho más daño que el otro.

Necesitamos un venezolano de verdad, y no de simulacro.

Los resultados del 21 de noviembre, no serán de simulacro aunque aún haya quienes quieran seguir montando, uno tras otro.

Lo de Monómeros no es simulacro

No le voy a agregar más nada a lo dicho. Me limito a exigir como venezolano que se explique razonablemente el asunto. No he visto pruebas o elementos que me conduzcan a señalar responsabilidades de equis o de zeta. Si hay irregularidades. Que se investigue y luego que se restructure.

No sé cuál será la postura del Presidente Duque.

No comparto la triste posición de Guaidó.

Es probable que un arreglo con el gobierno colombiano oculte a la luz pública la verdad de lo que allí pasó.

Primero Justicia tiene razón. El problema es que hizo “pío” muy tarde.

Me molesta cada vez que se habla del tema cuando alguien te dice “la gente no habla de eso, no le importa”. Es como aquello de que los “adecos eran mejores porque robaban y dejaban robar”.

Tienen razón en algo, no hablan de eso ni de participar. Eso sí será un simulacro en estas condiciones.

El venezolano de a pie, sabe que con el chavismo nada ha mejorado. Con Guaidó y con el G4 tampoco.

Por eso huyen, se van, emigran. Y eso no es simulacro. Es lo único real. De aquí a enero, el último en salir que apague la luz…Ojala se encienda algún bombillo, algún farol.

Todos desde nuestra trinchera necesitamos dar una pelea de verdad y no de simulacro.

Caiga quien caiga

El “entubamiento” del voto para el 21N.

Sorprende que algunos dirigentes de los partidos del G4, se alegran ante la “antidemocrática” práctica del chavismo, de impedir el voto, de censura a priori, castigando la naturaleza del mismo que es decidir libremente entre diferentes opciones.

Igual asombra la desfachatez de la directiva del CNE comentando su sorpresa.

Yo no espero nada distinto. Toda esa gestión fue designada a dedo por el chavismo y a ellos les responden cada uno. Ellos tenían pleno conocimiento de lo que se tramaba.

Jugar para el segundo

El G4 celebra pues con el “voto tubo” se impide que algunas interpretaciones del hecho político, contrarios a su patriarcado de cuatro exclusivas y decisivas visiones, florezca, les haga mella.

No han analizado bien. El “vototubo”, solo les garantiza el segundo lugar y no en todas las regiones.

Esta manera de votar obliga a la disidencia no expresada a retroceder en sus castigos electorales. Amarra la suerte de los candidatos a la del que representa la opción a Gobernador.

Todos los candidatos corren el riesgo de perder su opción. Por ello, tienen que “amarrarse” literalmente a una sola expresión. Es un chaleco de protección ante las conspiraciones electorales, propias de un sistema democrático. No tiene el 100% de eficacia ciertamente pero sí un 80 o 90%. El PSUV no es un partido. Es una organización “mafiosa”, manejada por “capos” y allí la deslealtad se paga con la vida. Pregúntenle a Baduel…

El voto “tubo” ayuda a LACAVA, HÉCTOR RODRÍGUEZ, LUNA, PRIETO, BERNAL, entre otros. Eso de que votes por mí para la Alcaldía y para gobernador decides tú…sencillamente desapareció, murió antes de nacer.

Denuncia:

Me informan: La OFAC entregó 5 millones de dólares para medios al interinato (gobierno de internet para hacer no para recibir) y de ellos un millón y medio, van para producción de spot publicitarios a un reconocido canal de noticias de Venezuela en el Doral Miami EEUU. Detrás como siempre el GUISADOR mayor, el Zar (por lo de zarpazo no por otra cosa) que bajo el disfraz de opositor se enriquece para sus medios en EU, Colombia y Venezuela. ¿Cuánto le tocará al inútil TELESUR? Mientras los pequeños medios en Venezuela sufren y padecen sin ningún apoyo.

Escenarios para las elecciones:

Falta asesoría y consultoría en muchas campañas de la oposición, el jeugo del chavismo es otro. Por ejemplo, en el Estado Bolívar: Luis Silva tiene la Alcaldía en la mano, Si Raul Yussef corrige su deficiente campaña llena de «aire», puede imponerse aún con la división… Capriles visita la zona. No niego su certeza en muchos planteamientos, no obstante su nivel de rechazo es muy alto, ¿Por qué retratarse con alguién así?

Revisamos cifras. Con objetividad, todo apunta a una participación efectiva del 47% con potenciales victorias opositoras en el Zulia (sin unidad). No se puede medir el daño del descrédito, los escándalos, fraccionamiento. La unidad puede favorecer victorias en Nueva Esparta, Bolívar, Monagas, Aragua, Lara, Mérida, Barinas y Táchira. Vale observar que en todo caso en esos últimos estados el PSUV vencería con menos del 44% de los votos. Hago la salvedad que cuando habló de Unidad en Lara me refiero a Henri Falcón y en Táchira a Leidy Gómez.

En el Distrito Capital, Miranda y Vargas hay una fuerte tendencia de voto oculto, normal en un nicho que electoralmente tiene tradición de ser voluble en muchos casos, aunque en estos 20 años de chavismo no haya ocurrido o por lo menos no se haya declarado. Allí la participación real supera el 50%. En el resto de Venezuela no, aunque el CNE chavista lo declare como tal, luego del proceso.

El escenario está dado para que las oposiciones ganen, siempre y cuando haya unidad.

En Lara, Aragua, Nueva Esparta y Táchira lideran los sondeos (entre los no chavistas) candidatos de la Alianza Democrática. En el resto de la Plataforma Unitaria, mejor expresado como G4.

En Bolívar, Monagas, Lara, Mérida y Táchira, los candidatos opositores punteros superan al candidato del PSUV pero no con margen suficiente para estar fuera del rango de tiro del chavismo. En Zulia, según las encuestas Rosales va en las manos, llega parado.

En Barinas hay empate entre Rosales Peña y el otro candidato…

Sobre el Estado Bolívar, hay 3 tendencias: 1) Yuseff sube con fuerza, de cada 1% que sube la participación el gana 0,7%, si la participación supera el 55%, aun con división gana; 2) Baja Américo, ya pondera en torno al 8%; 3) la tarjeta blanca proyecta 14% por tanto Mugueza puede esperar 17% de votos.

De hecho Raúl Yusseff ya gana todos los sondeos a Angel Marcano, incluido Hinterlaces, pero sin un margen suficiente para que el PSUV no le derrote con su maquinaria.

El PSUV, por inteligencia política, tiene como estrategia desestimular la participación y no es mucho el esfuerzo que deben hacer. Por tanto no van a polarizar y van a usar el poder para disminuir la credibilidad en el proceso. Y van a visibilizar las divisiones y la corrupción del Guaidosismo, que son una realidad inocultable. Jugarán a oxigenar las terceras vías. Saben que no ganaran pues sus enemigos están en el G4. Ellos necesitan que el 22 de Noviembre estemos en un escenario de una oposición inviable a corto plazo. El G4-MUD tiene todas las características para ejemplificar ese escenario.

En el voto nacional se da por descontado que la tarjeta blanca es la tercera en votación. Los demás partidos de la Alianza Democrática apenas aparecen. Todos con menos de 1%.

¿Dato curioso? Los electores de la tarjeta blanca tienen 3 características principales: 1) Son mayores de 60 años; 2) No están muy informados de la realidad política; 3) Han votado tradicionalmente a AD. Es un voto reptil, que opera en base al cerebro reptil. No es resultado de la gestión política presente sino de la pasada. El potencial de la tarjeta blanca es cercano a un cuarto del electorado. Un mejor manejo es necesario. Lo graficamos así: Es una vaca de 15 litros que está dando 5. El problema no es la vaca sino el ganadero.

Estado Bolívar

¿Qué procede en el Estado Bolívar? Impulsar la participación. Para lograrlo hay tres mensajes claves: a) Ganar ahora es un paso para que cambie Venezuela; b) Mostrar a Raúl Yusseff como el hombre que sabe como resolver y gerenciar; c) Enfocar a los menores de 40 años de las áreas populares.

Reitero, la ventaja para ganar no la darán las caminatas sino la campaña viral. En esta y otras regiones no lo han hecho. La debilidad de todo el sistema político son los menores de 40 años y es allí donde hay que enfocar las energías. Muchos de ellos, “votan para botar”. En Caroní – Edo Bolívar es relevante evaluar la candidatura a la Alcaldía de Carlos Gibson. Es el candidato idóneo para muchos. Su apoyo pone muy cerca de ganar la gobernación a quién lo haga.

Caracas

La pelea en la capital por el segundo lugar sigue aumentando. No veo opción para un triunfo opositor. La “desunión”, el fraccionamiento lo impide, además del control social tan férreo que tiene el PSUV de los cerros y sectores populares. Encuestas hay para todos los gustos. No entiendo porque tanto Ecarri como Guanipa, no son más radicales y contundentes en el tema eléctrico, del metro, del agua, del grosero mecanismo de la gasolina, del dominio de una criminalidad institucionalizada en muchos sectores. Ecarri es muy profundo en sus mensajes y a mi juicio, debe ser más llano, más claro. No aspira a la Alcaldía de Londres, ni de Madrid, ni de París. Es Caracas Venezuela. El tema educativo es muy limitado en una Venezuela que lucha por sobrevivir. El efecto del voto “entubao” solo le garantiza a la almirante, mayoría en el concejo. Lo cual pudo no ser así antes de conocer el método antidemocrático.

La foto de la Gran Caracas será lapidaria… el PSUV 1ero y de 2do dos movimientos regionales.

El Municipio Sucre del Estado Miranda es el único donde la oposición tradicional quedará 2da. Pregunta creciente en Libertador «¿cuál es el partido de Ecarri?»

Carabobo

Creo que aquí el juego está cerrado. Lamentable pero es muy improbable que Lacava pierda y ahora con el sistema de votación, se llevará el 90% de las Alcaldías, legisladores, etc. Scarano pintaba mejor. Su campaña se ha vuelto aburrida y sin efecto. Enzo estaba obligado a “reinventarse” ante un electorado que tiene varios años comprando al pueblo con su estilo estrambótico, que llega al sector juvenil quienes no conocieron la democracia. Vean por ejemplo a Miguel Pineda del partido UPP89.Ni tan calvo ni con dos pelucas lógicamente. El vampiro mantiene un 60% de intención de voto, ganando hasta en el norte de Valencia.

Monagas

Pareciera que la historia vuelve a repetir el principio de divide y vencerás de Nicolás Maquiavelo. En las elecciones de 1963,competían Raúl Leoni por AD, quien sacó el 36% de los votos, Rafael Caldera por Copei saca el 25% de los votos, Arturo Uslar Pietri por FND, saca el 16% de los votos, Jóvito Villalba por URD saca el 14 % de los votos, estos porcentajes son aproximados, como podemos observar. Betancourt logró dividir el voto y ganó Leoni, guardando la distancia y situándonos hoy, el gobierno dividió la oposición entre alacranes, manejados por ellos gracias a sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y el frente amplio convertido en un saco de gatos, que lejos de estimular el voto indirectamente lo estimula con la pelea de G4. En esta región el frente amplio, en la mayoría de los municipios colocó candidatos que no impulsan votos para el candidato a gobernador y este parece que se las sabe todas, lo que ha llevado a una campaña sin rumbo y llena de tropiezo, fomenta candidaturas distintas a la unidad, tiene la oportunidad de su vida ante un desastre hecho por la gobernadora destituida, y lo muchísimo peor del alcalde de Maturín. Pese a esto rueda por el barranco. Hay una muy lamentable conclusión: el régimen tiene las manos metidas hasta el fondo.

Denuncia: Por otro lado nos informan que un grupo de trabajadores de la estación de flujo Santa Bárbara dependiente de PDVSA división Punta de Mata, del hato nuevo limón división Furrial, y la zona de Potrerito estación M.U.R.I, quienes fueron empleados de la empresa contratista High Tech Electrónica, C.A., señalan que tienen más de seis meses y aún no reciben sus pagos al igual que los proveedores. El 07 de octubre se presentaron ante la oficina de asuntos laborales de la división Punta de Mata, parte de estos trabajadores, que son más de cien los afectados directos quienes fueron acompañados del representante sindical Luis Silva. Quien a su vez, ha venido haciendo un seguimiento exhaustivo de estas irregularidades y se ha caracterizado por encabezar la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores petroleros, Exigieron una respuesta ante tal atropello contra la clase trabajadora. Hay que resaltar que los representantes de la contratista High Tech Electrónica, C.A., no se presentaron siendo esta ya una conducta reiterada por parte de ellos. Hacemos un llamado a las autoridades competentes. Este tipo de acciones de empresas sin ningún tipo de compromiso con la clase obrera, dañan la imagen de miles de venezolanos comprometidos con la recuperación del país.

Zulia

La diferencia que le sacaba Manuel Rosales a Omar en Maracaibo se redujo bastante. Igual en Mara. En San Francisco y en Cabimas. Con el “Vototubo”, todos como un solo bloque deben salir a la calle a “matarse” efectivamente por el voto a Gobernador. La maquinaria del PSUV lo demostró en el simulacro. Como un colega comunicador del entorno de Rosales dice: “No lo veo perdiendo, pero no está ganando”.

La campaña de Rosales sigue en el baúl de los recuerdos. Sus mensajes abúlicos. Grises. Planteamientos generales sin profundizar. Desconexión total con los menos de 40. Critica a Prieto lo que él también hace: cada vez que visita un barrio tiene cuatro y cinco buses preparados de gente para caer en el sector donde camina. Buena táctica para estimular a los vecinos del sector. Muchos aceptan y otros “muchos” no.

El gobierno de Prieto es una tragedia, empero Rosales no dice como él lo va a resolver. El tema eléctrico lo diagnostica, cosa que todos sabemos pero ¿CÓMO LO VA A RESOLVER? No mienta señor Rosales. La inversión tendría que ser SUPERHIPEREXTRAMILLONARIA para hacerlo. Me tiene sin cuidado él que usted asuma mis palabras como enemigas. Agregue el tema de la gasolina, del agua. ¿Por qué calla sobre la muerte y maltrato de los presos políticos?

Lo de RODRIGO CABEZAS es una caricatura muy fea. Un hombre sin liderazgo. Ni siquiera dentro de la universidad. Él es el padre del destructor. El que traiciona una vez, lo hará dos y más veces. Yo hubiera creído si renuncia al pensamiento de Chávez que es el PADRE DESTRUCTOR ¿Por qué Rodrigo no lo dice? Disculpe pero aliados comunistas-castristas no sirven.

Si yo viviera en el Zulia no votaría. Coincido con Juan Pablo Guanipa no hay condiciones.

En el caso de MONÓMEROS yo lo exonere a usted en base a las pruebas que no veo. Si las encuentro, no dude en que lo diré CAIGA QUIEN CAIGA. Desde el 2008 renuncié al activismo político para dedicarme a lo que hago y que me hace feliz. Desde 1984 estoy en los medios y me he ganado fama y enemigos. Bienvenidos.

Mis lectores interpretan en su medida mis palabras. Yo no votaría. Tampoco le digo a nadie que no lo haga.

Seguir como vamos es malo para la región. Aún hay tiempo Rosales para hacer las cosas bien. Con seriedad. Con novedad. Evolucione. Recuerde la fábula del águila y del pollito “no todo el que le echa m…es su enemigo”. Los aduladores. ¿Cómo no criticar que hasta un apostador y estafador descrito por mi colega Darwin lo tiene usted de candidato?

Yo soy amigo con la verdad no con la mentira.

PRIMERO JUSTICIA, lean esta grave denuncia. En la parroquia Caracciolo Parra Pérez, Luis Ávila y un grupo grande hizo un comunicado acogiendo las palabras de Guanipa y no participaran, además mostraron molestia por la forma de escoger los candidatos. Y hacen esta grave denuncia: Por otra parte Manuel Rosales le levanta la mano a Rafael Ramírez e incluso se intercambian estandartes pero sus dirigentes en las diferentes parroquias están apoyando a otro candidato a la alcaldía por la calle del medio, candidato que hoy aparece de primero en todas las encuesta aunque no pertenezca al famoso G4. Aquí en nuestra parroquia vemos como Manuel Rosales implanta un voluntariado para él, y sus dirigentes hacen campaña por otro candidato a la alcaldía de Maracaibo. Y nos preguntamos cuál es la unidad que profesan?, una unidad que se plantea para la gobernación, pero no para la alcaldía, para nosotros todos los espacios de poder son necesarios para acabar con esta barbarie en las que nos tiene sumergidos el gobierno nacional. El mismo escenario lo vemos qué pasa con el partido naranja VP, que luego que ubican algunos de sus partidarios en la maqueta electoral tanto para el consejo legislativo y municipal, profesando Unidad, sus dirigentes de base en las parroquias están apoyando a otro candidato a la alcaldía de Maracaibo, Situación que es conocida y permitida por nuestro partido Primero Justicia. Por todo lo anteriormente mencionado y por estos actos mezquinos, para con todo el pueblo zuliano y marabino, que ansía con muchas ganas poder salir de este pantano, nosotros nos retiramos porque como dice esa frase célebre y muy apropiada en estos 21 años de vergüenza venezolana. “Quiero Salir del Chavismo pero la Oposición no me Deja”.

El votómetro Con Arnaldo “Moñoño” Piña: En Machiques Alfonso «Toto» Márquez descuenta ventaja en las encuestas y se coloca segundo en las mismas para optar a la alcaldía Machiquense, Betty Zuleta, continúa en la cima…Baralt: el candidato de la oposición Ramón Bracho viene por la baranda a la caza de Jarvis Rondón candidato del oficialismo que al día de hoy domina las encuestas por un estrecho margen…Miranda: Jorge Nava «Psuv» no suelta la punta, el candidato opositor no suena…Catatumbo: El candidato opositor Fernando Loaiza se desinfló, Wilmer Ariza alcalde y candidato a la reelección no baja la Guardia y continúa haciendo Gobierno de calle y gestión…Colon: Blagdimir Labrador, me dicen que la tiene fácil, el candidato opositor aún no sale a patear la calle…Francisco Javier Pulgar: De punta a punta se les va Rafael Bracho, candidato oficialista y alcalde encargado, por cierto Rafael Bracho logró estabilizar el sistema eléctrico en el municipio platanero, me dicen que en Pulgar los demás candidatos a la alcaldía, no cuentan…

En San Francisco, mucho programa, mucha pantallearía por un candidato, DIRWIN ARRIETA demostró sin salir a la calle que la maquinaria saldrá a ganar. La fama, la pinta no gana elecciones. CUIDADO yo he visto muertos cargando basura…