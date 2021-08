Angel Monagas // Caiga quien caiga

Para el momento de escribir esta columna, aún no había un pronunciamiento claro, sobre la participación o no del G4 en las elecciones del 21 de noviembre de este año. Los contrarios al chavismo, intentan presionar al “régimen” para lograr mejores condiciones. Realmente su preocupación está basada en la inhabilitación de algunas de sus principales figuras. Es difícil pensar en otra cosa más importante para ellos que dar el placet a su inscripción en la ruta electoral.

Observación internacional seria, que genere confianza para los contrarios al chavismo, es una variable que no depende sino de la comunidad de naciones, que han estado al margen en procesos anteriores. Esos países como la Unión Europea, Estados Unidos, entre otros, a través de mecanismos propios lo decidirán.

Una Fuerza Armada roja rojita, “chavista, leninista, marxista y fundamentalmente chavista”, no es garantía de un proceso pulcro, igualitario. Ahora ¿Cómo sustituirla?

Un CNE elegido por la AN chavista, maneja todos los procesos relativos a la elección y además han designado miembros, juntas de mesa, funcionarios para nada imparciales. ¿Se podrá elegir un nuevo CNE teniendo la fecha prácticamente encima?

¿Cómo impedir el uso y abuso del poder de los que manejan el poder del gobierno?

Lo acabamos de observar en sus elecciones, si a eso se le puede catalogar como tal. Todo un espectáculo de peleas, trampas, heridos y desaparecidos.

¿Estas hordas de Atila tratarán a los participantes opositores mejor que a los suyos propios? Lo dudo.

Por ello nosotros creemos en una ruta electoral auténtica, con todos los elementos de relevancia para permitir una justa participación de los candidatos y de los votantes.No la hay ni la han ofrecido.

Con lo que hay ¿Vale la pena participar?

¿Las elecciones del 21 de Noviembre revisten mejores elementos que las realizadas el pasado 6D? Obvio que no.

Puertas adentro ya no es MUD sino Plataforma democrática

Luego del primer encuentro en México, entre los contrarios al chavismo y el gobierno de Nicolás (así se les identificó) empieza a materializarse una nueva realidad: Muere la MUD, sobrevive con muchos enfrentamientos el G4 y asume la ausencia la denominada Plataforma Unitaria. Por cierto se produce la reincorporación de Ramón Guillermo Aveledo, pues pareciera que no hay más nombres en la oposición. Sale vetado Chuo Torrealba, a pesar del apoyo de Henrique Capriles.

Dentro de la PLATAFORMA UNITARIA, coexisten diversos intereses. Algunos al igual que los bautizados “alacranes”, también se “entienden” o “conversan” por decir lo mismo con el gobierno.

El sector de influencia “guadosista”, insiste en no acudir al evento electoral. Reservarse para el año que viene, reclamando la realización de un “referendo” contra Nicolás. Esta información la obtuve de los propios chats donde participan miembros de la unidad y por declaración de muchos que reclaman por la carencia de coherencia. Decir una cosa y hacer otra.

Todavía Guaidó cuando habla ratifica que “no hay condiciones” y que el integrante “Jorge Rodríguez” no es digno de respeto ni de confianza.

En razón de esas afirmaciones aún no entendemos, cómo se asume claramente la postura de participación.

Hay una sinonimia terrible entre los factores que mueven al chavismo y a los contrarios a ellos, ahora plataforma unitaria.

Esto pareciera un juego de suma cero.

La diferencia es la forma en que se quiere llegar al poder. Los errores enseñan si sabemos analizar, pensar y reflexionar. El chavismo lo ha hecho y no por casualidad mantiene su ejercicio hegemónico de poder. Los contrarios al chavismo no hacen nada para recuperarlo. Con eficiencia, con planificación.

La situación del gobierno de Biden: Una oportunidad para presionar

Biden está obligado a reivindicarse. Su gestión en el ánimo del pueblo estadounidense pende de un hilo. Necesita demostrar que si defiende a la gran nación del peligro terrorista del ala radical musulmana, o Talibán.

Pudiera esto servir a los contrarios del chavismo y al propio Guaidó, de sacar un juego de abajo, generando con la ayuda de Biden una verdadera presión al régimen de Nicolás.

El gran problema de la oposición y del pueblo venezolano oprimido es que de este lado tenemos los relojes pero ellos tienen el tiempo.

Los chavistas y su gobierno, pueden seguir como están. Ya pueden sobrevivir así porque nada les interesa el desarrollo y el bienestar de su pueblo. Sus cabezas tienen precio cierto. Lo saben y les preocupa. Ellos tienen como doblar cualquier cantidad a mercenarios o funcionarios interesados. Sobran naciones poderosas con las que se pueden arreglar…

Escenario planteado:

La Plataforma Unitaria anunciará en las próximas horas la participación en las elecciones. No va Causa R. Es posible que varios partidos no vayan con la tarjeta de la unidad, por la intransigencia de Primero Justicia de hacer primarias en el estado Miranda y en otros lugares del país. Tomás Guanipa espera le levanten la inhabilitación para ser candidato en Caracas donde aparece bien ubicado en las encuestas. Otro problema es en Anzoátegui, donde algunos partidos no quieren reconocer al gobernador Barreto Sira. En el Zulia están planteadas primarias para la gobernación, las alcaldías de Maracaibo, San Francisco y Cabimas, municipios donde existen varios candidatos de peso. Rosales, a lo interno muy criticado por su adelantada campaña. Barinas y Carabobo un panorama confuso. En Lara se disputan Falcon, Marquina y Florido. ¿Aceptaran primarias con Falcón? En Aragua Richard Mardo se presenta solo en la contienda, igualmente José Manuel Olivares en la Guaira, antes Vargas.

Tras bastidores voces calificadas insisten en que no hay condiciones ni para ir y mucho menos para hacer primarias. Dinero no hay. De lo que resulte está previsto que algunos se inscriban sin la unidad. PJ y VP participaran si y solo sí, hay perfecta unidad.

Por lo visto, el chavismo ha logrado compartir las ganancias de su pésima gestión con la autocalificada “oposición”. El ciudadano de a pie, no los ve como buenos, sino como los “menos malos”. Triste situación para la nación.

Caiga Quien Caiga

Este proceso será como una guerra. Vamos a conocer el verdadero chavismo, dando la vida para sostenerse. El asunto es que aquí no tenemos la convención de Ginebra.

Aún participando Voluntad Popular y el propio Gobierno de “internet” la situación es cuesta arriba.

Caracas

Como afirmamos hace varias semanas, la renuncia de Tomás Guanipa está ligada a su aspiración más que a la negociación. Sus números no son malos, aunque no es verdad que encabece las encuestas. El problema es que hay encuestas para todos los gustos. Lo cierto es que quien ha venido realizando un trabajo importante allí es Antonio Ecarri. Tampoco suficiente para ganarle a la “clavito en la pared” Carmen Meléndez. Dentro del chavismo capitalino hay un duro enfrentamiento, la salida intespectiva de Erika Farias tiene razones distintas a las recogidas por los medios. A la Almiranta Carmen Melendez le decimos “clavito en la pared” porque todo lo que le cae lo agarra. Fue Gobernador sin pena ni gloria ni condiciones. Así fue Ministra, así ascendió, y así la nombraron candidata. Estoy seguro que no tiene ni idea de lo que significa manejar una Alcaldía y más como la de Caracas. El problema de la oposición es ponerse de acuerdo. Henry Ramos se molestó mucho con Ecarri por sus apariciones. Hoy se están reuniendo Tomas y Ecarri para ponerse de acuerdo. ¿Habrá humo blanco? Ni siquiera sabemos si habrá “humo”. Patiño también está en la pelea y el “showcero” de Leocenis también. En cualquier momento presenta un vídeo donde lo están agrediendo, lógicamente, igual de falsas que sus visitas al Departamento de Estado. Él estuvo allí como un visitante más, turismo de instalaciones, nada de encuentros ni reuniones. Fotos sí muchas. El problema de la oposición es que la mayoría de sus aspiraciones están fundamentadas en “likes” de instagram, twitter, facebook y demás redes. No hay trabajo político de profundidad. Las condiciones están dadas. La intención de voto capitalina siempre ha sido “peculiar”, salvo en el chavismo, que ha sido tipo cárteles mexicanos, gana el que tenga las armas y eso lo digo por los colectivos armados. De no participar VP en la contienda del 21N, que según muchos ya hubo humo blanco, Ismael León con todo su equipo, respaldaría a Ecarri.

CARABOBO

Enzo Scarano inicia la ruta por la Gobernación de Carabobo. Comparte aspiraciones con Julio Castillo, Rubén Pérez Silva, Armando Amengual y Roberto Vernet. No ha sido posible el consenso. Nos imaginamos que la inscripción de Scarano es temporal, para asegurar su participación y que se someterá a lo que decida la plataforma unitaria. Retardo peligroso ante un “vampiro” que ni la luz del sol lo detiene en su tarea de reconquistar la Gobernación. La explicación muy sencilla: Un grupo de empresarios, chinos y estadounidenses, entre otros, están interesados en Lacava con vista al 2024. Él lo sabe y necesita ganar muy bien, para ser una pieza de un cerrado domino chavista, como una figura de avance en la tesis política de hacer de Venezuela una China en pequeño. Por eso LACAVA viene con todo, contra Tirios y Troyanos. Como buen Drácula ya tiene varios “sirvientes” trabajando en eso. Dejará que se destruyan Maduro y Diosdado para luego emerger como un “outsider” moderno. Por ello, quizá el candidato de la oposición puede contar con esa variable a su favor pues como se dice en política, “El enemigo de tu enemigo, es tu amigo”.

FALCÓN:

De última hora me informan que el empresario Stefanelli, militante y dirigente de Voluntad Popular, acogería la línea de su partido y no participará en las elecciones del 21N. Esperaremos a ver cual es la decisión de los naranjas. Creo que la oposición pierde su mejor carta en Carirubana, península de Paraguaná, Punto Fijo. En el municipio Falcón, Harold Dávila no aceptó la postulación copeyana por la Alianza pues él se identifica con la plataforma unitaria MUD. El Popo Barráez sigue de candidato por la Alianza a la capital Coro. Insólito que Aldo Cermeño se postule a la gobernación bajo el amparo del MIN Unidad. No me refiero a su edad sino a su definición y acción más del lado chavista que del lado opositor. Aldo no ha guardado ni las apariencias y ahora pretende un reconocimiento que no tiene y que quizá sea parte de la estrategia de Víctor Clark para diluir el voto “opositor”. Difícil que Daniel Barrios logre ese objetivo. La alianza, salvo el caso del abandono de Dávila puede hacer buen papel en los municipios Falcón, Dabajuro y Zamora. El problema es que hay muchos que se están retirando de la Alianza. En Miranda podrían imponer al ingeniero Víctor Jurado a la Alcaldía en lugar del ingeniero Chente Graterol. Por fin lo de Ismael García quedó en “veremos”. Que no le pregunte a Monseñor Lucker su opinión sobre este personaje.

BOLÍVAR

Hasta el cierre de esta columna se mantienen las dos candidaturas más importantes: La de la Alianza, popularmente conocidos como “Alacranes”, término que no me agrada por razón de no reflejar la verdad global, representada por Muqueza y la del G4 presuntamente con el Dr. Raul Yussef a la cabeza de UNT y toda la plataforma unitaria MUD, G4. Andrés Velasquez siendo consecuente con su discurso no participará. El chavismo no es un problema de nombres. En Bolívar no hay gobierno ni FAN. Manda la mafia del oro y de otros minerales. Los mercenarios, la guerrilla, los Pranes, ejercen el gobierno y la autoridad. Hay zonas donde el “robo” se castiga con la vida y evidentemente esa “ley del talión” arroja resultados asombrosamente agradables para la población. De participar Voluntad Popular, Francisco Sucre sería una carta que deberá ser valorada.

MIRANDA

Complicada la postura de la Plataforma Unitaria. Primero Justicia se niega a hacer primarias o consultas y señalan a Carlos Ocariz como candidato oficial. Esto contradice la posición de una de sus creaciones Fuerza Vecinal, aunque ahora estos tienen autonomía propia. David Uscategui insiste. Desde nuestro punto de vista, para enfrentar a Héctor Rodríguez es necesaria una figura de mayor peso y penetración como Henrique Capriles. Él insiste en reservarse para una elección presidencial. A nivel municipal los problemas también abundan. El excesivo cobro de impuestos de Chacao y Baruta molesta a la clase media. Aún el Alcalde Darwin González no explica muchas cosas. Sin embargo en estos municipios veo difícil que el chavismo logre algún resultado, quizá en Baruta por la bella candidata del PSUV Topalián que representa un “socialismo aristócrata”, tipo Italia, Suiza y al final es contra marea que avance.

ZULIA

Manuel Rosales, no obstante los “lloriqueos” de Juan Pablo Guanipa en lo que pudo haber sido y no fue, sigue siendo el factor aglutinante e impulsor de la campaña unitaria. Primero Justicia tiene figuras importantes ciertamente. La crisis económica los ha afectado como a todos en el Zulia. El trabajo de calle, salvo algunas excepciones, se perdió. En el recuerdo quedó su ataque a la residencia del gobernador en tiempos de Arias. Durante el mandato de Omar Prieto ni a la esquina se acercan ¿Por qué? Rosales también enfrenta problemas graves. Su ventaja es que personalmente los resuelve: Llama a la persona, lo ubica y soluciona inmediatamente. El tema de la Alcaldía de Maracaibo es la discordia a lo interno de la MUD. No tengo claro a quién apoya Juan Pablo Guanipa.Su soberbia es superior a su tamaño igual que su maldad y manipulación. Le dice a Pablo que lo quiere y por detrás opera en contra. Pablo Pérez, sin duda mejor candidato que Ramírez, cuenta con el aval de Capriles, “El Papa de los helados” en PJ. Una cosa buena si ha hecho Guanipa en PJ. Ha creado “talibanes”. Son capaces de dar la vida por él, fanáticos casi religiosos que lo adoran en su ya dilatada y fracasada carrera de más de 30 años. Tomás Guanipa es completamente diferente. Político de inteligencia, que no se deja arrastrar por sentimientos. Juan Carlos Fernández es candidato por Fuerza Vecinal, curiosamente un instrumento creado por justicieros. Enzo Sblano en el AD de Henry Ramos junto al inicuo Juan Carlos Velasquez para la Gobernación. Eliseo Fermín de AD Bernabé y Charles Hernández a la Alcaldía. Nos queda la aspiración de Marco Rivero, un dirigente emergente de las bases de COPEI auténtico, que ha crecido personal y políticamente. De hecho sostuvo una reunión con FEDECAMARAS recientemente. La gente debe saber que a diferencia de la mayoría de los aspirantes, Marco es un empresario y comerciante que ha construido y ha sobrevivido. Los demás siempre han vivido de la política. Muchos señalan que Marcos no es conocido, no habla bien, etcétera. Y yo pregunto por ejemplo, Rosales considerado el mejor Alcalde de la ciudad, ¿Hablaba bien? ¿Era muy conocido? ¿Tiene algún título? Y allí están los hechos. Lo que sí tengo claro es que muchos creen que es muy fácil ganarle a Willy Casanova y eso no es verdad. No hablamos de un problema tan solo de votos. En lo personal, en esta campaña, con la que no estoy de acuerdo pues no hay condiciones. NO CREO EN ENCUESTAS. No hay capacidad económica ni profesional para hacerlas con un nivel aceptable de resultado.TODAS son manipuladas y responden a intereses de los encuestadores.

Ahora lo más triste en el Zulia es la baja calidad de la opinión pública, en manos de un gremio muy golpeado por la crisis económica, por la pandemia.

El Zuliano amanece no pensando por quién va a votar, sino cómo va a hacer para comer y buscando la posibilidad de emigrar. No tiene dónde. No hay visa para EE. UU. y en Sur de América la xenofobia desalienta.

EL VOTOMETRO De Arnaldo “Moñoño” Piña. Tips: Sur del Lago: Es de reconocer el trabajo realizado por las FANB, Protección Civil, Bomberos,Cpbez y el FAES Zulia en cuanto al apoyo a la comunidad de la parroquia Urribarrí del Mcpio Colón en cuanto a la atención a los damnificados producto de las inundaciones en la zona a…. Votometro: Francisco Javier Pulgar: Luis Ruda, renunció al PPT y da apoyo rotundo al Gobernador Omar Prieto y al alcalde encargado Rafael Bracho quien por cierto lo hemos visto muy activo con las jornadas de vacunación y en la supervisión de los trabajos para reforzar los muros del Río Chama…Machiques: Vidal Prieto arranca pre campaña a toda mecha, el Toto le jugó adelantado a Liz María Márquez y se inscribió por AD como candidato a la alcaldía…Catatumbo: Wilmer Ariza sigue dando respuestas al pueblo en materia de salud, seguridad y alimentación, por cierto la oposición se quedó como Shakira en este Municipio, ciega, sorda y muda…Colón: Blagdimir Labrador se despega en las encuestas…Maracaibo: Oposición, Juan Carlos Fernández sigue punteando en las encuestas para ser el candidato opositor a la alcaldía, PSUV Willy Casanova se mueve como peso pluma, está en todo, le esta metiendo el pecho al tema de la basura…San Francisco: Cerradas las encuestas entre Dirwings Arrieta y Gustavo Fernández, final de película en este municipio.

No obstante este trabajo de Arnaldo Piña, me informan que Loaiza realizó una extraordinaria caminata de AD en Catatumbo.

En la mayoría de los municipios no hay definiciones. Lo cierto es que hay un liderazgo emergente que se enfrenta a otros que no quieren morir. Por ejemplo, es increíble que La Chicha en La Cañada y Mervín Méndez en Lagunillas continúen aspirando. Son más de 30 años. Como observador nos preocupa la carencia de generación de relevo y peor aún, que se le cierren las opciones.