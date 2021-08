Ángel Monagas /Caiga quien caiga

No tengo dudas de que la causa de la baja credibilidad en los factores políticos, sin excluir a nadie, radica fundamentalmente en el hecho de que ninguno, o muy pocos de ellos, hablan con la verdad.

Para los políticos venezolanos, no es un valor decir lo que realmente sucede.

Todo responde a la imagen que le da, en la noche, la luz de su lámpara.

Algunos como suele suceder prefieren seguir un juego, midiendo costos políticos. Son meros calculistas.

Es falso que la política en su acepción más simple, esté desligada del ejercicio de la verdad.

La política nació porque alguien debía regir el destino, el desarrollo de las ciudades. Prever su futuro, su desarrollo, reglas y visiones.

Lamentablemente la sociedad la vincula a la mentira, al engaño, y es que el modelaje en América, fundamentalmente no ha sido el mejor.

Diálogo y líderes

Lejos de analizar a profundidad las propuestas, el análisis debe enfocarse en la cuestión de ¿Por qué los altos niveles de rechazo de Guaidó, López y Capriles?

Los tres para mayor paradoja, son aspirantes a la Presidencia, la real, la auténtica y no la interina, que pudo haber sido y no fue.

En Venezuela los “presidenciables” de los contrarios al chavismo, a mi juicio, mal llamados “opositores”, son tan rechazados como los “presidenciables” del chavismo o fuerzas de la oscuridad. Qué a Maduro, Diosdado, Jorge o los Tareck no los quiera nadie, o muy poca gente simpatice con ellos, es absolutamente normal. No nos sorprende.

Lo grave es que los “alternativos”, tampoco tengan nada que buscar.

Maduro está acostumbrado a nadar contra corriente. Guaidó y sus acólitos del G4-MUD, se molestan, no lo aceptan y a los que hacemos análisis críticos, nos ofenden, nos insultan, sencillamente porque somos “Caiga Quien Caiga” y no jugamos a la verdad, la decimos pura y tajante. Duelale a quien le duela.

Maduro, muy a pesar de mi gusto, ha superado cada prueba, cada batalla, y se ha mantenido en el poder.

Pocos pudieron haber aguantado tantos ataques, planes, etc. La Unión Europea, Estados Unidos, la OEA, el Grupo de Lima y pare usted de contar, no han podido sacarlo del poder.

Esto no puede ser interpretado como una defensa de Nicolás. Nada que ver. Hay muchas razones para estar contra Maduro y su gobierno, su socialismo y su comunismo.

El asunto es ¿Por qué los más grandes cerebros de la MUD-G4 no han podido? Han manejado grandes capitales, fortunas, apoyos y para desdicha del pueblo venezolano Maduro sigue allí. Se ríe. Se burla. Goza una y parte de la otra, y hasta lo propicia, aquellas campañas donde lo califican de “BURRO”, de “ANIMAL” (con el respeto de las mascotas), de engendro, de todo, y él sigue allí.

¿Como una persona de su poca cultura, de su poca preparación, de su cuestionada moral y la de su familia, se mantiene en el poder?

TALIBANES ROJOS, NARANJAS, AMARILLOS, BLANCOS Y AZULES

No hay nada más parecido a esta “tragicomedia” que los talibán. Ellos hablan de que llegó la paz, de perdón y cuando los oí recordé inmediatamente a Nicolás. Sin embargo, ellos también a pesar de enfrentarse al ejército más poderoso del mundo, a la ONU, a los israelitas, y a quien más, “que se yo”, ocuparon Afganistán. Ganaron la guerra.

¿Quién es el culpable de la pérdida de Afganistán? ¿Quién es el responsable de casi 23 años del régimen chavista, que poderosamente se acerca a la peor de las dictaduras del mundo, la cubana? No por casualidad ellos son los conductores de nuestro proceso.

Biden sufrirá las consecuencias, no de haber sacado el ejército de Estados Unidos de Afganistán. No señor. Eso fue pactado y acordado por Trump. Un error del gobierno del republicano Bush. Biden, a pesar de que el 68% de los estadounidenses están de acuerdo en salir de esa guerra y de todas, y de no participar en ninguna más, deberá responder por las pavorosas escenas, por ver la desesperación de la gente, por observar cómo estos demonios y fanáticos religiosos se apoderan de una nación, atropellan a las mujeres, a los niños y simulan una paz, únicamente aparente. Las redes, las nuevas tecnologías de la información son el verdugo de las acciones políticas.

Igual ocurre en Venezuela. La diferencia es que los demócratas, el gobierno de Estados Unidos, no salen a acusar y a censurar las redes.

La oposición MUD-G4, el gobierno de internet, fracaso. Han sido derrotados una y otra vez por los talibanes chavistas. Ellos lo niegan. Lo ocultan. Montan los laboratorios para atacar a los que criticamos y hasta nos acusan con mil epítetos.

¿Podría ser distinto el resultado del diálogo, del calificado por Guaidó “Pacto de Salvación Nacional”, que me parece más de salvación personal?

Ojalá. Por el bien del pueblo venezolano, cuyas escenas diarias y padecimientos, tienen al país sin liderazgo. Perdieron la conexión. La representación.

Guaidó celebra a “destiempo”, en un show absolutamente fuera de lugar e inexacto..

Ni una sola reunión se ha dado en concreto. Firmas y poses, es lo solitariamente logrado. Maduro adelanta sus piezas blancas y anuncia que si siguen las sanciones, no habrá diálogo. Las elecciones del 21N y la participación opositora es una muestra de “buena fe” (lo digo sarcásticamente) pues no forma parte de un diálogo, que en la mejor circunstancia comenzará el 3 de septiembre y ya observamos toda una campaña opositora por Gobernaciones, Alcaldías, legisladores y concejales.

Elecciones Presidenciales inmediatas no se discutirán. Ni tampoco referendo.

De hecho los “presidenciables” participaran para iniciar su campaña con mirada puesta en el 2024.

Por ahora, como diría el charlatán del siglo, el régimen logró su objetivo: su reconocimiento y el sometimiento opositor.

Guaidó como diría uno de los mayores críticos que ha conocido el siglo XX, Cantinflas, “No se me adelante pero tampoco se me atrase”.

Si ese diálogo logra el milagro de mejorar las condiciones de vida del venezolano, pues viva Dios, seré el primero en reconocer sus méritos. Hasta el presente todo sigue igual.

Si la MUD-G4 logra alguna gobernación, Alcaldía para hacer un papel decoroso y no el triste papelón del gobernador de Nueva Esparta, de Anzoategui, de Mérida, de Táchira, también me alegraré y con mucha humildad admitiré mi error.

De no ser así, de permanecer la oposición con sus incoherencias, con la búsqueda de sus intereses en Monómeros, en CITGO, en las ayudas que no ayudan y en mantener unas ONG que más bien parecen unas vulgares organización para los que quieren gobernar OPG, en desaprovechar las mejores oportunidades para presionar al régimen, como cuando Cuba se levantó y en Venezuela prácticamente no motivaron nada, también lo diremos.

No vuelvan a equivocarse. En Venezuela una fuerza independiente crece, aumenta y no estoy hablando del parapeto de Fuerza Vecinal, esos son muy similares a la MUD. Hablo de la auténtica y real oposición.

Guaidó and company tienen otra oportunidad. Que esta negociación no se convierta en otro negocio.

CAIGA QUIEN CAIGA

El hambre, las necesidades, los problemas graves de salud, de servicios públicos y tantos otros que pudieran hacer más agradable la convivencia, no esperan ni dialogan. El gobierno impone condiciones y la plataforma unitaria tarda para también presionar con algunos planteamientos necesarios: libertad de presos políticos. En lugar de presionar, son presionados. Aceptaron ir a elecciones, a pesar de que aún no hay acuerdo.

PIDIENDO PISTA: El MAS, quienes son expertos en cuadrarse bien cuando el final de su amigo está cerca, piden pista en la MUD y Frente Amplio.

COLEROS O “ARROCEROS” Y SHOWCEROS. Para muchos son Los falsos “opositores”, colaboradores y traidores. Pues bien, sin ninguna pena, le pidieron la cola de regreso a Venezuela, al jefe de la delegación chavista psiquiatra Jorge Rodríguez, en el avión oficial propiedad del gobierno. Ellos fueron Luis Emilio Rondón, Stalin González y Luis Aquiles Moreno. Sobre este último hubo todo un escándalo en México DF. La cancillería mexicana habló con el Dr. Gerardo Blyde para que tomara medidas y evitaran otra situación “indecorosa” como la que sucedió en el Hotel Marriot de Condesa en Ciudad de México. El señalado llegó en un severo estado de ebriedad y protagonizó hechos muy reprochables en el mencionado hotel.

LOS CANDIDATOS DE LA ALIANZA PARA EL 21N

Sin mucha sorpresa nos enteramos que cuadraron con Javier Bertucci para Carabobo. Henry Falcón para Lara. José Brito para Anzoátegui. Lady Gómez por Táchira. Conrado Pérez por Trujillo. Eliseo Fermín por el Zulia. Miguel Ponente por Yaracuy. Francisco Pino por Sucre. José Ruiz Parra por Portuguesa. Morel Rodríguez por Nueva Esparta. Johel Orta por Monagas. Juan Carlos Alvarado en Miranda. Edgar Márquez por Mérida. Luis Olivo por la Guaira. Octavio Orta por Guárico. Daniel Barrios por Falcón. Jesús Chigabi Hidalgo por Delta Amacuro. Dennis Fernández por Cojedes. José Manuel Muqueza por Bolívar. Rafael Rosales Peña por Barinas. Luis Eduardo Martínez por Aragua. Ronald Torres por Apure y Nixon Maniglia por Amazonas.

Muchos los califican de alacranes, Yo me pregunto ¿Quién es más alacrán, el que negocia de frente o el que negocia de espaldas a la gente que lo apoya creyendo que son “legítimos opositores”?

En la OPOSICIÓN MUD, hasta el presente se manejan estos nombres: Candidatos Anzoategui Barreto Sira. Aragua Richard Mardo, Carabobo Enzo Scarano, Miranda Carlos Ocaris, Vargas Jose Manuel Olivares, Yaracuy Biaggio Pilieri, Nueva Esparta Alfredo Diaz, y Zulia, Manuel Rosales.

No entiendo como se colocan a dos que vienen de ser gobernadores y hasta ayer fueron de la Alianza como Alfredo Díaz y Barreto Sira. De hecho sus pupilos participaron en las elecciones del 6D pasado.

ÚLTIMA HORA: Nos informan fuentes fidedignas de de Washington que Henry Ramos Allup, anda desesperado reventandole el teléfono al jefe demócrata Leopoldo Martínez Nucete para eliminar todas las sanciones a su cuñado Da Agostini, quien tráfico petróleo clandestinamente para Maduro.

CONTRABANDO de Sal de baja calidad está entrando al Zulia. Esto me lo informa un especialista en el área pues me dice que una compañía muy grande, ubicada en Maracaibo, sería la responsable.

LAS ELECCIONES PRIMARIAS DEL PSUV SON EL MEJOR EJEMPLO DE LA DEMOCRACIA CHAVISTA:

Fueron impuestos en Apure. Pedro Leal. En Portuguesa Eduardo Piñate, quien aún no explica cómo tiene ese nivel de vida. En Bolívar 1-Tito Oviedo 2-Justo Noguera 3-Christian Medina, Angel Marcano, Cojedes: 1-Margaud Godoy 2-Luis Yoyotte 3-Jorge Pérez. sucedió igual en Monagas. Trujillo, quedó Gerardo Márquez. En Alcaldía de Sucre: estaban 1-Jose Martínez 2-Jonny Acosta 3-Maria Chirinos.

ASOMBROSO LO QUE DIJO LA NUEVA MINISTRA DE EDUCACIÓN

Empezando que ella merece ser educada. En una reunión les dijo a los Maestros que deben ponerse creativos, buscar otra actividad para completar como vender frutas, buhoneros y a las mujeres buscar trabajo en casas de familia. Vender comida, entre otras actividades. No faltará alguna que le tome la palabra en su máxima expresión.

Por cierto el nuevo Canciller es de la tropa de Jorge Rodríguez y se rumora que impondrán también el nuevo Ministro de Agricultura. Castro Soteldo al exterior.

REGIÓN CAPITAL CARACAS Y MIRANDA

En BARUTA

45% de los baruteños estaría de acuerdo con la postulación de otro dirigente opositor distinto al actual alcalde, Darwin González, a las elecciones del 21 de noviembre. Así lo reveló la más reciente encuesta de la firma More Consulting, correspondiente al mes de agosto de 2021.La pelea se la daría Luis Aguilar, quien es director del despacho. Prefiero no hablar de números sino de situaciones. Independientemente de lo que digan los estudios, pareciera que el Alcalde de Baruta, con todo y su Fuerza Vecinal, no capta la inconformidad de los electores y lo ven como “otro político más”, No puedo asegurar que sea Luis Aguilar. La clase media baruteña es dura y aquí sale muy mal Nicolás y tampoco salen bien los representantes de la MUD, incluido Guaidó.

La bella candidata del PSUV Georgette Topalián en un estudio ocupaba el cuarto lugar, por debajo de un independiente. Pareciera que se le acabó el “carburo” o la pista es muy larga. Georgette está acostumbrada a hacer equitación y esto es el montaje de caballos “pura sangre” en el hipódromo.

Algo similar ocurre en la capital.

Yo no niego que mucha gente quiera votar. El asunto es el razonamiento que los impulsa a ellos: No hay opciones y luego de las palabras de Biden sobre Afganistán, tienen claro que no vendrá ni el chapulín colorado a defendernos. Vista esta coyuntura, el ciudadano que no tiene recursos para emigrar, que ha visto la xenofobia en el sur del continente y no tiene visa vigente, prefiere “aguantar la pela” y en todo caso, pudiera ser la elección una vía. Este régimen y la pésima oposición, le han quitado hasta el derecho a soñar.

Eso sí, que quede claro que la gente ve con mejores ojos a un independiente. Sería largo analizar las causas. Lo difícil es que para un “independiente” es cuesta arriba asumir esa costosa empresa: costos, conocimiento, etc.

Los nombres siguen siendo los mismos, Carmen Melendez del chavismo y Ecarri de la oposición transmite seguridad. Tomás Guanipa para estar ausente no sale tan mal y ocupa el tercer lugar. Su regreso puede alterar el tablero, de llegar a confirmarse su aspiración. Le siguen Roberto Patiño, el Goyo de UNT, entre otros. Leocenis García se confiesa y cierra filas al lado del chavismo indirectamente. Conspirar contra quien puede acabar la dictadura chavista en Caracas, no es más que su ayudante. Al segmentar la interrogante a los abanderados opositores, Ecarri se mantiene, por encima de Guanipa y Patiño, con 16,8%. Al incluir en la ecuación a la recién habilitada tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el aspirante independiente ganaría con 22,1%, mientras que la “manito” solo sacaría 3,8%.

MIRANDA

Carlos Ocariz, sigue empeñado en ser el abanderado del partido PJ y de toda la MUD. En días pasados regaño a Nicolás diciéndole que no se meta donde no lo han llamado. Él en su defensa señaló que lo hará cuando la MUD lo decida y no cuando se lo ordenan como los “alacranes”. Diosdado lanzó una acusación en contra de él, tildándolo de “arreglado” con el régimen.

David Uzcátegui, sigue recorriendo la geografía mirandina. No lo vemos en la silla de la MUD. La carrera parece arreglada. Hay alguien por allí que siempre le llegan los audios de los entrenadores en las cuadras.

Aunque a muchos no les guste, creo que el único capaz de derrotar a Héctor Rodríguez es Capriles. Él anda en planes presidenciales, lo sé, ahora debe recordar que antes que el domingo viene el sábado.

VARGAS

El recién llegado Olivares, ha realizado algunos actos de buena presencia. La clase media varguense no se come el cuento. Muchas cosas no están nada claras, por ejemplo, el financiamiento. ¿Tendrá que ver en eso algo de las ONG afines al personaje?

FALCÓN

Víctor Clark parece no tener problemas. Sobre todo si vemos a los desconocidos candidatos en su contra: Del G11, el joven Daniel Berrios, Licenciado Atilio Yanez, aunque este último no lo tengo claro.

En Carirubana el PSUV tiene a Abel Petit y por la oposición Alfredo Zea de Unión Progresista. Lo que se intuye es que el candidato final será el empresario y diputado Luis Stefanelli. Si alguien puede ganar allí es el mencionado. Algunos dicen que ya lo están bañando pero Luis sabe que no se gana antes ni después sino el día D. En Coro, la ciudad más antigua del país, el PSUV lanza al Doctor Henry Hernández y el G11 lanzó al veterano Popo Barráez, ex copeyano que adoró por mucho tiempo a Caldera. El Nuevo Tiempo presenta un buen candidato el Ingeniero Víctor Jurado, también tiene posibilidad el Ingeniero Chente Graterol y por último suena mucho el comandante Oswaldo Rodríguez León, quien pudiera ser el de mayor pegada en la capital, aunque en su pasado haya capítulos oscuros.

ESTADO BOLÍVAR

Muqueza terminó bailando tambores con Bernabé y eso deja el camino libre para el candidato de UNT y de Henry Ramos. Muchos se preguntan ¿Qué le pasó a Américo De Grazia? . En el chavismo la imposición no gustó, aunque al final aseguran que se impondrá la “mano negra”.

ASOMBROSO lo que ocurre con la inseguridad en esta región. A una sola voz se grita LIBEREN A JUBER NASSER, secuestrado o raptado por maleantes, de 25 años de edad, oriundo de El Callao. Sus captores piden la humilde cantidad de 125 kilos de oro en lingotes para liberarlo. No están claras las causas de su secuestro, aunque ya se ha hecho rutina en una ciudad donde la ley que prevalece es la de la mafia.

ZULIA

Hasta el presente tenemos dos candidatos de la oposición, el favorito Manuel Rosales y el segundo Eliseo Fermín. Los demás no cuentan. Por el chavismo y el Polo Patriótico, está Omar Prieto. En ambos sectores hay problemas serios de unidad. De fraccionamiento. No faltará la zancadilla política. Teóricamente algunos politólogos, analistas, y “hacedores de encuestas”, cuya muestras nadie conoce pues son de fabricación casera, otras incluso “fast food”, señalan que Manuel Rosales no tiene con quien perder. Siguen creyendo en la inmortalidad del cangrejo y explico porque. Señalan que Omar Prieto tiene un alto rechazo. Lo cual es cierto. Primera pregunta: Y es que ¿Rosales es una “pepsicola en el desierto” que todo el mundo quiere? Claro que no. Rosales no ha evolucionado en su modelo de campaña. Tiene 30 años haciendo lo mismo. Llevan gente a los sectores que va a visitar y luego él sale disparado no a caminar, sino a correr. Gozo un puyero viendo como los “aduladores”, “aspirantes a candidatos y futuro gobierno”, corren, se desesperan, se empujan para estar a su lado y no pueden mantener el paso, porque son asombrosas sus condiciones. Y vuelvo a preguntar ¿Cuántos de manera natural salen de sus casas a acompañarlo? Muy pocos. Los jóvenes y nuevos votantes no se identifican con él. Y los contemporáneos, están cansados de más de lo mismo. Si las giras y concentraciones dieran votos Diego Arria no habría perdido hace varios años, Prieto Figueroa habría sido Presidente, Caldera no habría perdido en 1988, Nestor Rincón y Gualberto Faneitte hubieran sido alcaldes, entre otros. La forma de comunicarse la gente, cambió y noto una desconexión total de los candidatos. Una cosa es ser conocido y otra seguido. En segundo lugar, si un candidato es rechazado aún puede ganar con lo poquito que tenga, eso también es cierto. El que rechaza no tiene la voluntad de ir a votar. Sencillamente no participa y mucho más en las actuales condiciones. Esto es bueno para Rosales pero también para Omar Prieto. Un candidato a Gobernador en el Zulia necesita más de 10 millones de dólares para poder dar la pelea contra un enemigo mortal como Prieto. Con gobierno, con poder, con recursos. Y voy con lo tercero: Eliseo Fermín no lo veo ganando pero si haciendo perder. ¿Qué no sabe Eliseo de Rosales, de sus mañas, de sus defectos y de sus virtudes? ¿Que no sabe Eliseo de una elección? Lo digo porque ¿Quién haría más daño, un Eliseo Fermín de frente como candidato, o un Luis Caldera y equipo jugando tras bastidores? No dudo, que ya Henry Ramírez está tarifado, el problema es que tiene que hacerlo escondido y es más difícil actuar en las sombras, que de frente. Mi Padre, más de 30 años en las Fuerzas Armadas, hoy difunto, siempre me decía: En la Guerra quien no sirve para matar, sirve para que lo maten…

ALCALDÍAS: No se ha valorado el daño de imponer candidatos. se critica mucho al chavismo y de este lado, se actúa igual o peor. LO DE MARACAIBO dejará daño emergente. Juan Carlos Fernández dice tener los números, Marco Rivero quiere tener la oportunidad. Y parece que se la entregaron a la decisión de Primero Justicia. Yo creo en el consenso. Hay que hacer un verdadero esfuerzo y si no es posible, primarias, o algún mecanismo de consulta. Willy Casanova es el mejor candidato chavista de los últimos 20 años. Incluso superior a Dimartino, en el aspecto estructural. Evidentemente no en lo carismático. Willy Casanova intenta encontrar nuevas vías de conexión que lo alejen del “rojo chavista”, sin renunciar al comunismo. ¿Lo logrará? Quizá.

Rosales necesita un caballo en Maracaibo, que le permita galopar en los municipios foráneos donde la realidad no es tan beneficiosa. Es INSÓLITO que se planteen primarias opositoras en Machiques, Cabimas, Lagunillas y San Francisco. En Machiques la candidata natural es Liz María Márquez, mucho más cuando su hermano se cuadró con el AD prochavista. PJ y VP tuvieron buena pupila allí. No así UNT. En Lagunillas Desidere Barboza de VP no tiene nada que buscar. Ella en ese municipio está como “Adán el día de las madres”. Allí hay un liderazgo natural de una parte y un emergente de la otra. En San Francisco, Julio Montoya no tiene tampoco espacio. Lo perdió. Hubiese preferido que Juan Montiel fuera el candidato. Lo trágico es que no es la primera vez que en ese municipio, el sector opositor que no sea electo juega en contra. En CABIMAS me dicen que Manuel Rosales ha invitado a Marcelo Monnot para que regrese a ser candidato. Otros me dicen que es un árabe el elegido. EL VOTOMETRO de Arnaldo Moñoño Piña. Machiques: Al rojo vivo esta la situación de la oposición en este municipio, Vidal Prieto suena duro, Liz y El Toto hacen lo posible por calar, Luis Manuel Barboza solo espera por el dedo de Rosales y Betty Zuleta la candidata Roja, viendo los Toros desde La Barrera. Catatumbo: Wilmer Ariza Psuv, luce sólido en estas primeras de cambio. .Fco.Javier Pulgar: Rafael Bracho arranca con un alto porcentaje de aceptación para las elecciones del 21 N. Lagunillas: Leonidas González sigue siendo el favorito. Sucre y La Rita, en estos municipios, extraoficialmente iría un candidato del Gran Polo Patriótico, el actual alcalde Jhonny González, opositor, no se ha decidido a volver aspirar. Maracaibo, Juan Carlos Fernández luce sobre los demás precandidatos opositores, Willy Casanova sigue sólido puntuando las encuestas. Listado de Concejales chavistas para Maracaibo Jessi Gascón, Luis Morillo (JPSUV), José Sierra, Endrick Gil (PPT), Marnic Game, Alberto Hernández, Andrea Araque (Comunas), Johender Silva (Comunas), Jaquelin Pirela, Maritza Espina (Podemos), Luisa araujo (JPSUV), Rafel Larez (JPSUV), (UPV), Geral Hernández, Cobarrubia (Motorizados) (Somos Venezuela), María Arcaya, Gustavo arquez (PSUV), Marcia Hernández (FFM), Ali Colina, Marelvis Hernández, Carlos Lisboa Franco, Garinol Quintanilla. (FFM).

CARABOBO