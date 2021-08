Angel Monagas // Caiga Quien Caiga

Pacto de Salvación

La falta de seriedad y el irrespeto reina en la MUD, G4 o contrarios al chavismo. Lo de México es un teatro, donde cada actor ya sabe su papel y conoce el final. Siguen burlándose de la gente. Incluso como buena “novela”, durante el diálogo, habrá anuncios de “zozobra”, de fracaso.

Guaidó está llegando a su final y ahora debe tragarse sus palabras y sentarse con los que durante mucho tiempo él llamó “dictadura”, “narcotraficantes”, “violadores de derechos humanos”. Maduro ríe a carcajadas. Con esta oposición seguirá tranquilo hasta el 2024.

Para muchos de mis enemigos les aclaro: Yo estoy de acuerdo en ir a elecciones. Bajo otras condiciones. Con este CNE, con estas Fuerzas Armadas “rojas, rojitas, chavistas, leninistas y marxistas y fundamentalmente chavista, el 21N será otra emboscada”.

Es peor, ganar que le garantiza a la gente. Este no es el mismo país cuando Rosales, Capriles, fueron Gobernador. El anuncio del cambio de modelo económico a través de las supuestas zonas especiales, se contradice con la realidad comunal en la que quieren convertir a Venezuela. Y conste podrían entregar algunas. Dudo que lo hagan en el Zulia, en el Táchira, en Caracas y Miranda, por ejemplo.

Cuando los venezolanos despertemos el 22 de Noviembre próximo, la realidad será la misma: Buscar un puerto, un aeropuerto, una alcabala, una salida…el último en irse no tendrá ni luz que apagar: No habrá electricidad.

Es doloroso decirlo: El chavismo es la fuerza más corrupta de la historia venezolana en términos netos. Cerca de 300 mil millones de dólares han ido a parar a manos de su entorno. Lo insólito es que un análisis en números nos señala que el “guaidosismo” o “gobierno de internet” o “contrarios al chavismo”, como los calificó yo, de cada 10 dólares que han manejado, por lo menos se han apropiado del 50%.

No estoy de acuerdo con este proceso. No en estas condiciones. Sin embargo creo que ir a elecciones requiere en primer lugar de unidad y en segundo, mucha coherencia. No he visto ninguna.

DENUNCIA

Me envían una nota donde se señala que ¿“en el lujoso y tradicional bufete madrileño “Cremades y García Sotelo” trabaja ahora el abogado de Leopoldo López?…¿Cómo ingresó a ese bufete Juan Carlos Gutiérrez? ¿Quién le compró esas costosísimas acciones y para que? ¿Ese mismo bufete con solera y antigüedad es el que defiende al ex ministro chavista acusado de corrupción multimillonaria Nervis Villalobos? ¿Qué abogado venezolano lleva ese caso? ¿Jefes de partidos políticos falsamente opositores protegen a infames chavistas corruptos en España? ¿El capítulo español del interinato de Guaidó cobra (extorsiona) MILLONES de euros por proteger chavistas prófugos? ¿Sergio Novelli descubre en una entrevista como el Diputado José Manuel Olivares se lucró de la ayuda humanitaria? ¿Cómo vivió un exilio rodeado de lujos en Miami y como volvió a Venezuela tranquilamente a recibir la maleta de dólares que le mandó maduro con su gemelo de andanzas y hermano de siempre, el gran traidor de Ricardo Sánchez?

Esa nota me pareció interesante y la traigo a consideración. Solo son preguntas, nadie se ofenda.

DISTRITO CAPITAL CARACAS

Todavía en Caracas no hay un panorama claro. Si la unidad por fin decide participar , la mayoría de los precandidatos quieren primarias, para que los partidos no le apliquen una cláusula donde el jefe nacional de partido que aspire una gobernación o alcaldía tiene asegurada su candidatura, lo cual en la capital favorece a Tomás Guanipa, si es que le quitan la inhabilitación y se viene al país.

De no ser así se complica el panorama. Henry Ramos pujando por Carlos Prosperi. Voluntad Popular , no tiene un candidato de peso para pujar. PJ de no ser Tomás, tiene a Jesús Armas ex concejal de Caracas, quien tendría la preferencia de la dirección regional por encima de Roberto Patiño. Goyo Caribas además de UNT parece contar con el apoyo de los alcaldes ( Fuerza Vecinal ), ya que estos también pujan por las primarias en Miranda con David Uzcategui quien según unas encuestas le gana a Carlos Ocariz el candidato de PJ y a pesar de que ellos vienen de ahí, prefieren apoyar a Goyo Caribas a lo mejor por el tema de la presión.

Ecarri dice que él es candidato de todas todas hasta el final y no participaría en unas eventuales primarias. Cuestión que dentro de la MUD no la tiene fácil y podrían descartar en esa participación por haber aceptado el apoyo del llamado Copei alacrán y de soluciones el partido de Claudio Fermín quien también está en el sector de lo que llaman la mesita. Hay también pugnas ya que varios partidos apoyan a la ex concejal Maribel Castillo de Avanzada Progresista. Todo parece indicar que por la situación en Miranda entre Ocariz y Uzcategui , podría haber primarias en toda la gran Caracas. El 22 de agosto fecha que han propuesto varios sectores.

A mi juicio, creo que Ecarri es mejor percibido por amplios sectores de la población caraqueña, en el entendido que en la capital siempre el voto ha sido “extraño” por decir lo menos. Allí ganó Borregales, cuando perdió en todo el país. Igual el partido de Renny. Luego llegó el “negro Claudio”, para saltar al “negro Aristobulo” y luego caer en Ledezma. Pérez Jiménez luego de su salida, siguió teniendo fuerza. Así que, lo que se decida en la capital es importante, más no válido como un escenario nacional.

Delsa Solorzano como un jarrón chino no hay donde ponerla. Es asombroso la pérdida de espacios de Voluntad Popular y de PJ. Vente está firme en no participar.

PSUV

En el Distrito Capital la pelea estará entre la Almiranta Carmen Melendez y Jacqueline Faria. Creo que todo indica que la mujer de confianza es la primera. Si Maduro no interviene puede ganar Jacqueline Faría pues es la política, la que ha recorrido los barrios, los cerros, le ha puesto la mano en el hombro a la dirigencia chavista, ha ayudado a muchos, es la que de verdad conoce la realidad.

MIRANDA

En la oposición cada día se suman más y más candidatos. Fuerza Vecinal, partido creado por un grupo de alcaldes metropolitanos y de otras regiones, tienen un gran compromiso con su co-creador David Uscategui. Carlos Ocariz, sueña nuevamente con la posibilidad. Delsa Solorzano entre dos aguas: Caracas o Miranda. Un ex alcalde de Los Salias también aspira y no les extrañe que Enrique Mendoza insista. Hay dos bandos, Opositores MUD y Mesita o Alacranes. Si hay primarias se fraccionan más. Es urgente un acuerdo, un pacto si quieren tener alguna posibilidad. ¿Un outsider? Cuidado con Capriles.

En el PSUV, dudo que pierda el actual Gobernador Héctor Rodríguez. El segundo podría ser Rodolfo Sanz. A diferencia del PSUV Caracas, aquí la pelea es entre hombres. Rodríguez en mi época dirían está pagando “20 a ganador”.

ZULIA

PSUV Me preguntan, ¿Quién gana? ¿Omar o Luis? Si esto es una pelea que se va a definir en votos, y no cómo ocurrió en la primera parte de este proceso, estudiemos el background de cada aspirante. A quienes ha derrotado Omar Prieto, a quienes Luis Caldera. Del lado opositor y en un hipotético negado de primarias, Igual a quienes ha derrotado Rosales y a quienes Juan Pablo. Veamos primero eso y después vayamos a las circunstancias que han rodeado a grosso modo cada caso.

Luis Caldera no le ha ganado a ningún candidato de peso en Mara. Ha ganado muy bien ante oponentes muy débiles. Omar Prieto ha sido candidato a dirigentes de mayor peso como Alcalde y como diputado que también participó. Ya se enfrentó a Rosales y lo derrotó. El destino pareciera inclinarse a volverlo a enfrentar. Será la revancha del siglo en política. Omar Prieto además enterró políticamente a un extraordinario dirigente y ex alcalde como Saady Bijany y este durante una división también lo derrotó, aunque en ese momento representó al PSUV.

No cabe dudas que Omar Prieto es el mejor candidato, si hablamos de estructuras, de maquinaria, de asesoría y de uso del poder. El 90% de los Alcaldes en ejercicio lo acompañan. Igual las UBCH y los Alcaldes, con excepción del Municipio Mara.

Luis Caldera tiene como gran ventaja, el capitalizar las críticas contra Prieto. Evidentemente que después de más de 16 años de gobiernos entre Alcaldía y Gobierno Regional, eso es lógico.

Disto de creer en la buena gestión de ambos. Mara es un desastre y el trato a la oposición fue de total abuso sobre todo en procesos electorales, donde muchos opositores fueron golpeados, vejados y después Luis los “sobaba”, como si él no hubiera dado la orden. En Mara todos recuerdan cuando estuvieron presos muchos dirigentes de AD, UNT, por sus órdenes. Luis Caldera se hizo caudillo en la Guajira. Allí hay una sinonimia entre él y Omar Prieto. Detrás de ambos también hay financiamientos privados. La policía municipal de Mara también comete abusos, solo que despierta menos interés.

Luis Caldera viene de un hogar copeyano, igual que Omar, y en eso también ambos coinciden. El papá de Luis, médico creo, fue muy apreciado en un sector muy popular de Mara, barrio Nazareth, aunque Luis viene de un sector cerca de La Rosita, llamado Flor de Mara. Allí todavía está la vieja casa. Curioso Luis formó parte justo antes de la llegada de Chávez al poder, de la juventud de AD. De hecho al Alcalde de entonces Salvador Spinello se lo presentó como una promesa política, un reconocido dirigente de AD. Luis es de carácter afable, no polémico y yo sostengo que es más radical comunista que Omar, porque es un “converso” y en ellos el fanatismo es peor, solo que en un estilo muy “jesuita”. Luis Caldera a diferencia de Omar es profundamente católico y su esposa, también ejerce labores políticas, cosa en que también se diferencia de la actual primera dama.

Manuel Rosales, buen jugador de ajedrez, reza porque las piezas negras recaigan en Luis Caldera. Es más fácil derrotarlo por su inexperiencia regional.Omar asusta a Rosales, a Juan Pablo y a otros. Saben que es un “animal político”, capaz de hacer lo que sea para ganar. De hecho Rosales al igual que Pablo Pérez se entendió muy bien con Caldera en Mara. Pablo gracias a la amistad con Tareck Elaisammi le otorgó hasta la ejecución de las obras del gobierno regional. Lo mismo sucedió con Arias. Con Omar eso ha sido imposible. Él es impenetrable y un potro “incómodo”, que sabe correr en pistas fangosas como Paraguaná. El otro no lo hizo, no ha llegado ni a Santa Rita.

Debo señalar que mi fuente me asegura que “Luis fue a Caracas a renunciar a cambio de mantener su alcaldía”. No lo dejaron porque el chavismo necesita legitimar a sus candidatos. Diosdado sabe que a futuro Willy Casanova necesita un muro de contención. El ALA Radical se prepara para librar peleas futuras.

A mi modo de ver Luis Caldera, no ha sido todo lo solidario que debiera con sus candidatos municipales, prácticamente desconocidos y con el propio Arias de cuya estructura se nutrió. El asunto es que ese elemento está a favor de Luis: Dos estructuras enfrentadas por Omar Prieto.

La campaña de Luis Caldera ha sido dura en las redes contra Prieto, aunque nadie asume autoría. Durante un programa con periodistas de la región, ante la pregunta sobre cómo renovar la esperanza en el escenario actual zuliano afirmó: “El primer espacio de la renovación de la esperanza es la conducta de quienes gobernamos. El pueblo quiere ver que en medio del bloqueo, todos hagamos el mismo esfuerzo. Cuando ese pueblo reconoce que todos estamos asumiendo y enfrentando el bloqueo, pero luchamos para encararlo y resolverlo, tiene confianza en sus líderes. Eso es lo más sagrado que hay que cultivar y proteger: la confianza. Renovar la esperanza comienza con el ejemplo de los gobernantes, de la vida que podamos llevar sin alejarnos del pueblo…” ¿Contra quién fueron esas palabras? Obvia la respuesta.

OPOSICIÓN: El gran problema de la MUD no es el chavismo sino la propia oposición. PJ busca un arreglo digno. Juan Pablo sigue metiéndose a la playa y no quiere mojarse.Establece unos parámetros que él sabe que no existen. No están planteadas ni las elecciones regionales ni el referendo. Eso no existe. Él sabe que su nivel de rechazo es muy alto. El pueblo zuliano no le perdona su error y peor, que a estas alturas del proceso no pida “perdón”. La soberbia lo mata. ¿Dónde quedará la bendita dignidad si mañana acepta el arreglo planteado? Estructuralmente PJ no existe ni en Maracaibo, salvo referencialmente. El candidato de Juan Pablo para la Alcaldía es Rafael Ramírez, una persona muy amable, preparado y un político formado. Pablo Pérez todavía haciendo “delivery” en EEUU, cree que llegará a dar “serenata” a la novia, cuando esta ya duerme con otro. En política la presencia es vital. Estar el día que es, no antes ni después. En todo caso Gobernación y Alcaldías de Maracaibo y San Francisco la definirán estos nombres: Manuel Rosales, Juan Pablo Guanipa, Gustavo Fernández, Rafael Ramírez, Marco Rivero y Julio Montoya.Los demás no existen, salvo algunas candidaturas muy extremadamente folclóricas como Eduardo Vale, Victor Ruz, Juan Carlos Velázquez, Enzo Sblano, José Sánchez Mazuco, Luisa Ferrer, Laura Bolla, entre otros. Ellos podrían ser excelentes candidatos para diputados o concejales.

Me informan que Eliseo Fermín se lanzó a la gobernación. Un extraordinario dirigente, mejor organizador, ahora sin estructura y sin finanzas, no tiene nada que buscar. Igual Charles Hernández.

Juan Carlos Fernández, espera lo que no veo por donde le llegará. Lo digo porque muchos se equivocan si creen que un partido tradicional es necesario para ganar. Lo más importante para ganar es el nivel de conocimiento en primer lugar. Que la gente sepa que aspiras a ser Alcalde. Segundo, buena capacidad financiera para armar estructuras en torno a un mensaje. Si no hay finanzas, es que no creen en ti como candidato.Tercero, no es lo que tú digas de ti, sino lo que los demás opinen.

Para graficar mejor lo que quiero expresar les digo: Palabras más o palabras menos, Teodoro Petkoff dijo una vez: “Yo tengo condiciones para ser Presidente de la República, quiero ser presidente, lo que no quiero es ser candidato”.

Votometro con Arnaldo “Moñoño” Piña… sobre Primarias Psuv 8A.

Maracaibo: Willy Casanova luce sólido, buen equipo de campaña, buen manejo de medios y opinión pública, destaca el trabajo de Joseph Bohórquez, César Garrido y Rafael Colmenares… La Rita: Elección reñida entre Aleida Cardozo y Mairelys Barboza “La China”… Padilla: Albero Sibalvarro se despega en la delantera… Fco Javier Pulgar: Rafael Bracho luce en las manos, no tiene rival, este se rodea de un equipo político y de trabajo de primera línea y con mucha sensibilidad social… Colón: María Malpica se consolida en el sentimiento popular, es la única que puede enfrentar con éxito a la oposición el 21 de Noviembre… Catatumbo: Wilmer Ariza solo espera el 8A para reafirmar su liderazgo en el municipio… Machiques: Betty Cifuentes de Zuleta puntea en las encuestas y veo difícil que pierda este 8A y el 21 de Noviembre… Valmore Rodríguez: Javier Briceño a este lo están bañando… San Francisco: Dirwins Arrieta “El Churro” a este ya le hicieron el flux para la fiesta…Cabimas: Pronóstico reservado, al igual que guajira… Baralt: Vuelve Jarvis Rondon por lo suyo, Samuel Contreras no se da por vencido… Sucre; entre Humberto Franka y Max González es la cosa…

Habrá problemas en Lossada, Machiques, Padilla y Miranda.

En Maracaibo a Willy Casanova ya lo están bañando y no se esperan sorpresas. Cedeño es una candidata muy pesada. En los traqueos no ha respondido, viene de perder y sus mejores tiempos ya pasaron.

En MACHIQUES con mucha fuerza para enfrentar a una mujer, otra mujer, LIZ MARÍA MÁRQUEZ, una mujer valiente me consta, abogada, luchadora social y ojalá su hermano lo entienda. Ante una Alcaldesa cuestionada, con muchos “cables pelados”, una mujer como Liz María Márquez, formada y probada.

MARACAIBO: Buen trabajo sigue realizando el dirigente de UNT Juan Urdaneta. Muchos dirigentes como él, en diferentes partidos realizan un buen trabajo.El PCD tiene unos jóvenes y dirigentes que se pierden de vista y ojala sean bien direccionados.

CARABOBO

Lacava, aunque muchos no entiendan mis comentarios, es un extraordinario candidato. Fuera de serie. Rompió todos los códigos de la comunicación política y llegó con mucha fuerza a los votantes jóvenes. No digo que sea bueno como gobernante, ni siquiera como persona. Solo hablo de su “histrionismo” como figura pública. Desarrolló un mercadeo “sui generis” y podría exagerar diciendo que aún, unida la oposición con el chavismo, no le ganan.

Los candidatos opositores que pudieran enfrentarlo: Bertucci, Castillo, Pérez, son más aburridos que “bailar con una hermana”. Carecen de chispa. Desconectados por completo. Abúlicos, pusilánimes. Para una región con el actual panorama político requiere una ración extra intravenosa de “redbull”, a las 6am. No despiertan ni molestias. Parafraseando a Cantinflas “Ni siquiera los ignoro”.

¿Podría eso cambiar? En el horizonte no vislumbro nada. Quizá una llegada de emergencia del viejo Salas podría alterar ese escenario. No veo interés de su parte, o lanzar alguna figura joven. ¿Scarano? No lo sé. Él no está en Venezuela y solo piensa en la Alcaldía.

Ante esto, Lacava retoza. Vielma Mora lo imita. A la gente no le gustan las copias y vota por el original. Vielma fue enviado por Diosdado para impedir el avance de Lacava. En 2024, la figura de Lacava presidencial, aunque suene desagradable esta frase, es más peligrosa que una “pelea de machetes dentro de un ascensor”. El pueblo chavista después de Hugo Chávez dejó de escanear. Lacava pudiera acaparar esa atención de todos los que votaron por el charlatán en 1998. Eso lo sabe Nicolás y lo sabe Diosdado. Por eso lanzan a Vielma. “Yo fui seleccionado para participar en estas primarias para escoger el abanderado que asumirá la candidatura (…) yo quedé sorprendido que fui elegido por las bases en Carabobo”, indicó. Vielma además se destaca en mentir y lo peor, creer que alguién cree en sus mentiras: “…que esa elección que hicieron las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) fue “independiente y no hubo ninguna injerencia de la dirección nacional de la tolda”. “A mí me postularon sin mi permiso. Aunque me imagino que las bases vieron una trayectoria política más allá de que no soy de Carabobo”, dijo y en eso me desperté. De última hora Vielma Mora en su desesperación lanzó una fuerte acusación contra el gobernador Lacava: “Le daremos duro a los corruptos que han traicionado la revolución en Carabobo”. ¿Contra quién creen ustedes lo dijo?

BEJUMA: El político de Bejuma, Julio César Rosales, publicó un comunicado en sus redes sociales, donde enfatizó “mi prioridad hoy día, eran Dios, familia y el resto por añadidura”. Él no ve condiciones y eso se respeta. ¿Qué será de la vida de los Remedios?

PORTUGUESA

Con Gustavo Duque como presidente y Máximo Sánchez en la secretaría general, nueve alcaldes de diversos partidos de oposición como Darwin González, Josy Fernández, Morel David Rodríguez, Elías Sayegh entre otros, y 150 concejales a nivel nacional, fundaron el partido político Fuerza Vecinal, según lo informado por Nelson Algomeda coordinador de Fuerza Vecinal que llegó a esta región.

En Turén y en toda Venezuela, las encuestas vienen anunciando la imposición de nuevos liderazgos en la escogencia de los precandidatos para las próximas elecciones municipales y regionales del 21 de noviembre.

El electorado deshoja la margarita para decidir por su candidato a alcalde y que partido político seguir, a propósito del proceso de postulaciones, que comienza el venidero lunes 9 de agosto, por eso en algunas entidades como el granero de Venezuela, donde los estudios de opinión, ya asoman como ganador al ingeniero Gustavo Rattia.

Rattia, ya lo perciben en la calle como virtual alcalde en representación de la oposición y también como independiente, en esta oportunidad es postulado por el partido político Compromiso Pais (Compa), y se espera de acuerdo a algunos dirigentes de partidos del G4 e incluso partidos integrantes de la Plataforma desean apoyar en la contienda, cuestión que no se descarta.

TÁCHIRA

La coordinadora regional de Táchira del partido Primero Justicia, Karim Vera informó que la organización política ha mantenido encuentros con posibles candidatos a los distintos cargos a elegirse el próximo 21 de noviembre del año en curso al consejo legislativo, concejos municipales, alcaldías e incluso a la gobernación de la entidad, una vez que sean evaluados los escenarios y sólo si se logra el acuerdo a participar.

Aseguró que “la selección de los candidatos deben cumplir únicamente con los mecanismos establecidos en los estatutos de PJ, organizados por el Frente Amplio y Venezuela Libre, tales como se ha realizado en anteriores procesos como fueron seleccionados los candidatos de la Unidad en el año 2015 y 2017 con el apoyo y ayuda de Súmate que no son más que el consenso, las primarias sin discriminar ninguna aspiración dentro del instrumento democrático y no como algunas figuras pretenden en este momento al involucrar al Consejo Nacional Electoral”.

Luego del acuerdo (ya listo) en México habrá cambios, fundamentalmente en Voluntad Popular y Primero Justicia. Casi un hecho que por centésima vez Gustavo Azocar vuelva a aspirar, no con quien.

La gobernadora actual va a la reelección dentro del sector que agrupa a la mesita, alacranes y demás.

Deberían ir unidos porque el Dictador de la frontera Freddy Bernal, seguro será el candidato y viene con todo: guerrilla, narcotráfico, pimpineros, cobravacunas, etcétera.

FALCÓN

En Falcón se puede dar por descontada la victoria de Victor Clark y Yoliexi Garcia en el municipio Miranda. Por la oposición algunos han dado respaldo a Elisanoweer De Pool de Mas, pero no le veo pegada. A Última hora la Alcaldesa del municipio Falcón Vislevys Garcia Rivero no salió en el tarjetón del CNE. Víctor Clark gana cómodamente las primarias. Al actual gobernador se le critica arduamente es su tren de gobierno. Casi todos no son del estado y no escuchan a la militancia. En el Municipio Miranda, es el más polémico de todos, que es dirigido hasta el 21 Noviembre por Pablo Acosta. Gana muy bien Yoliexi Garcia, siempre y cuando sea un proceso electoral. Carirubana que fue comandado por el profesor Alcides Goitia por 17 años, tiene la pelea entre una directora del alcalde Goitia, la licenciada Elizabet Padilla y Abel Petit, ex mano derecha del alcalde. Hoy funge como director de fundefal. Los Petit son de cuna copeyana. Por la oposición aún nada definido. Asomaron como precandidato al dirigente de avanzada progresista de Henry Falcón el el señor Elisanoweer De Pool pero este no alza vuelo. Ya Falcón está cansado de esos bufones de Depool, Sirit, y Goyo Graterol. Destacan más sanamente el Doctor Oscar Garcia de Copei y el señor Deniel Berrios de Bertucci. A nivel municipal en Carirubana al darse la partida, galopara el ing Luis Stefanelli. Y una primicia el municipio Dabajuro ya se da por descontado el triunfo de Daniel Villa, actual presidente de Fedecamaras en la Región.También nuevamente asoman sus nombres (tienen 20 años en ellos) Sirit, Goyo e Ismael García. Sirit Por AD, Goyo por PJ y aunque usted no lo crea, Ismael García ahora con Voluntad para ro…perdón Voluntad Popular. El pueblo de Falcón quiere caras nuevas y aunque Ismael es de la sierra, no es muy bien visto. Para mayor referencia preguntenle al Padre Lucker por él.

NUEVA ESPARTA:

La dirección nacional pareciera no ver ya en Dante Rivas, una figura capaz de asumir el liderazgo de la Isla. Mata Figueroa, vía Padrino, insiste en ser el auténtico depositario de esa confianza.

Tan grave es la situación que Dante Rivas habla de “saboteo eléctrico”. ¿De quién? No lo dice?.

Indudablemente que no pueden sacar de la pelea a Marisel Velásquez. Se ha preparado para ello. Ha sido muchas veces Alcaldesa.

Esperemos porque aquí puede llegar si la cosa se pone difícil para Dante, “el hombre del maletín”.

Por el lado opositor, es difícil el consenso y la unidad.La oposición que lidera Morel se acerca a Nicolas y la otra, navega en sus propios intereses. Muchos de ellos celebran grandes negocios con los “testigueros”. Morel empezó muy bien, pero parece que le pego la distancia. Mientras que Alfredo Díaz está retozando en la milla…Algunos dicen que usa la “pila” para imprimirle mayor fuerza a la velocidad.