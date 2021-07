Angel Monagas // Caiga Quien Caiga

Hasta el presente, la importancia geopolítica venezolana, estaba fundamentada en su posición geográfica al norte de América del Sur y su petróleo.

Vale agregar que por mucho tiempo se pensó en su desaparición temprana, afectando lógicamente su economía y su posicionamiento. Quizá hoy día con la otrora quinta empresa petrolera del mundo PDVSA, destruida, en el piso prácticamente, entendemos muy bien cuál era su importancia.

Mucho más gráfico podemos ser. Sobre el petróleo muchos creyeron que se agotaría tempranamente y hoy tenemos certeza de que teóricamente, las reservas de Venezuela son altísimas. Las mayores del planeta y según muchos expertos más o menos 298 mil millones de barriles, aunque casi todo correspondiente a crudo extra pesado, muy difícil de extraer más no imposible con las nuevas tecnologías. De hecho esa reserva, según Toro Hardy, subirían a 504 mil millones de barriles merced a la novedosa ciencia.

Queda claro que el problema no es cuanto dure como fuente de energía, sino sus efectos, muy perjudiciales, sobre el medio ambiente, sobre la vida en el planeta.

A través de miles de organizaciones y plataformas la presión sobre la industria es muy fuerte y a fin de mejorar las expectativas, las investigaciones para sustituirlo como fuente, avanza y no solo en maquetas y planes.

Debemos también según la revisión de los parámetros e indicadores sobre el precio del oro negro, que todo gira a reducir su precio. El mercado está colapsado, mucho más por la pandemia del coronavirus.

Para aumentar la crisis en el precio, la extracción de crudo pesado es cada vez menos difícil por las sofisticaciones tecnológicas actuales y países que también han aumentado los niveles de la oferta.

Los países desarrollados o en vía de ello, están decididos a sustituirlo como fuente de energía principal. Los intereses alrededor han socavado algunos de estos esfuerzos.

Una nueva energía urge. Más costos por los daños continúan conspirando en su contra. El petróleo es en parte responsable por los perniciosos efectos invernadero.

El uso y comercialización de la radiación solar directa e indirecta, entre otras, es una realidad extremadamente competitiva.

Sus precios son irrisorios comparados con los de los combustibles fósiles.

La energía solar demuestra su gran capacidad para suplir las necesidades del ser humano.

Algunos expertos hablan del 2030, otros del 2060, donde el combustible pasará a tercera o cuarta categoría de utilidad y conveniencia. Estamos a la vuelta de la esquina de una realidad energética absolutamente distinta a lo que conocemos.

En los Estados Unidos la popularidad en el uso de los vehículos eléctricos, tanto pequeños como grandes, aumenta considerablemente.

LAMENTABLEMENTE NI VENEZUELA NI CUBA

En Venezuela, nunca como dijo Uslar Pietri se sembró el petróleo. El comunismo de Chávez y Maduro terminó por destruir una industria que muchos equivocadamente señalaron a Chávez como responsable de su florecimiento en el principio del año 2000. Se soslayo la naturaleza del mercado y malas decisiones y acciones llevaron prácticamente a desaparecer y desaprovechar su utilidad.

La presencia de minerales ha fortalecido a la guerrilla, grupos armados y delincuencia de cuello blanco, no al progreso de los venezolanos.

La economía cubana jamás ha crecido y siempre ha sido dependiente de otras. En la isla del encanto chavista, ha aumentado la prostitución, el comercio sexual, menos la manufactura de productos propios. El turismo no mantiene los gastos de la población, porque además ella depende de las dádivas de otros gobiernos.

El petróleo, una industria preparada para usar muletas, un mercado contraído, una energía que viene siendo desplazada, ¿Qué importancia puede tener para países como Estados Unidos lo que produzca Cuba o Venezuela?

Las naciones utilizan el tema de la defensa de los derechos humanos, meramente como armas retóricas. Ellas defienden como debe ser, sus intereses y todo lo que afecte su calidad de vida. Definen sus prioridades y disfrazan las excusas.

La ONU, la OEA, entre otros, son templos llenos de jarrones chinos, simples elefantes blancos. Ni siquiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Penal Internacional un poco, y para los venezolanos una decisión y acción próxima pende de un hilo las esperanzas sobre este órgano jurisdiccional.

La visión sobre lo nocivo del papel del castrismo en América, siempre ha sido subvalorado. Obvio que de manera directa el castro comunismo no daña la existencia de Estados Unidos.

Indirectamente es otra cosa. La penetración geopolítica del castrismo en Estados Unidos se ha producido a través del narcotráfico y aumento en la inestabilidad sistemática del modo de vida. Quizá por ello la gente que protagonizó las protestas raciales en el 2020, ha guardado silencio y cuando habló recién fue para defender al régimen cubano.

Muchos se molestan pero al ver los titulares diarios de la prensa, nos percatamos de la poca importancia que hay sobre los hechos de Cuba y subsecuentemente de Venezuela.

Los estadounidenses creen que el mundo empieza y termina en su vecindario. El promedio se ocupa del deporte, de la farándula y de los temas políticos una milésima parte. Las nuevas generaciones sienten una gran desconexión.

Si los cubanos, como lo estuvimos esperando los venezolanos con Trump, esperan una intervención militar, tendrán que tomar asiento. Ese día es remotamente improbable que llegue, salvo que el propio pueblo cubano haga lo que está haciendo.

Los pueblos de cada país deben tomar conciencia que esa responsabilidad recae en ellos y no en naciones “amigas” o “hermanas”.

Estados Unidos como Colombia, como toda Europa, tienen demasiados problemas. Los controles y revisión de la opinión pública son mucho más intensos. Las nuevas tecnologías de la información, redes, etc, han alterado muchísimos estos factores. De hecho, en Cuba la presencia de la internet ha hecho lo que el liderazgo político no ha podido. Mucho más grave en mi patria Venezuela, donde el liderazgo político prefiere “negociar”a hacer el papel de motivador, de incitador, de creador de una presión auténtica.

El gobierno de “internet” lejos de ayudar, ha enterrado las esperanzas de encontrar una salida, más allá de las “trochas”, alcabalas, puertos, costas y aeropuertos.

Los CAIGA QUIEN CAIGA Donde caigan…Tanto del Régimen como de la oposición

PSUV inició con divisiones la campaña electoral interna.

En muchas zonas del país el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), arrancó en forma dividida su campaña electoral interna.

Según las instrucciones emanadas por el Comando nacional de campaña de la tolda roja, la presentación de los precandidatos a las alcaldías y gobernaciones debió efectuarse en un acto unitario en todos los estados de la República y en dicho evento los diferentes precandidatos, debían concurrir para firmar un acta compromiso según la cual, dejarían constancia escrita del respeto a los resultados que arrojen las primarias del próximo 8 de agosto.

Una campaña requiere consultoría, asesoría, el uso de redes, de influencer. El papel de la Televisión se ha reducido. La radio conserva algo de su poder, mientras usted va en su vehículo. Del resto, las REDES son el acompañante preciso de cada persona. Reitero SI NO TIENE PLATA para hacer una buena batería de estudios y para invertir al menos 4$ por elector efectivo esperado, NO SE LANCE, seguramente hará el ridículo.

DISTRITO CAPITAL

Sondeos de una reconocida empresa, apuntan a que el partido opositor mejor valorado es Acción Democrática, con cerca de 18% de positivo. Lo grave es que ningún adeco logra el 2% favorable. Es claro el mensaje: La gente quiere a los adecos, pero no a los que figuran en su nombre. ASOMBROSO: la virtual desaparición del voto amarillo y naranja en la capital. También sorprende que la gente empieza a asociar resumidamente la acción opositora hegemónicamente con un solo partido político. De hecho, dato curioso: 57% de la gente expresa que no ha sabido nada de Juan Guaido en 6 meses. Y cae Twitter como centro político y se fortalecen Instagram y TIC TOK

Sobre la disposición a votar el 44% lo haría. Entre los candidatos, mejoran: Carmen Meléndez (quien se perfila ganadora de las primarias del PSUV), Antonio Ecarri y Roberto Patiño. Como hecho curioso destaca que Leocenis García figura con 38% de conocimiento y 36% de rechazo.A Leocenis basta con conocerlo para rechazarlo. Temas claves: SITUACIÓN ECONÓMICA, SEGURIDAD PERSONAL, SERVICIOS PÚBLICOS. Entre los tres suman 93% de las frecuencias.

De analizar: El PSUV tiene 28% de valoración positiva y aclaro, eso no es intención de voto. Ni tampoco es identificación social. Valoración es la apreciación que tiene la gente sobre lo que haces. El caso de la Almiranta es interesante. De hecho el estudio que leo, lo pagaron los rojos, porque 2/3 de quienes le apoyan son mujeres. La pandemia aparece como cuarto tema. También resalta que en un polarizado entre Ecarri y la Almiranta, en todos los escenarios por debajo del 60% de participación, gana la Almiranta.Es decir todos hacen falta. Otro dato curioso, el 78% de la gente no ha sabido nada de “Leoloco” López en seis meses. Más curiosidades: 93% de la gente no ha sabido nada de Henry Ramos en seis meses. Es claro para mí, de acuerdo a los últimos estudios, esos que las empresas no publican y me llegan a cambio de no divulgar el nombre de las empresas, que requieren urgente de campañas electorales. Estamos ante la virtual desaparición de los viejos referentes. En seis meses el venezolano olvida.

La renuncia de Ivlev Silva muy mal precedente. Según trascendió a los medios de comunicación, Prosperi ha hecho de la estructura partidista de la tolda blanca una cacería de brujas alegando indisciplina partidista, negando el derecho a la réplica a los señalados. A esto se le suma que Ramos Allup no ha puesto freno a la dramática situación que atraviesa el partido del pueblo. El vocero que filtró la información, puso como ejemplo de esto que son sometidos a tribunal disciplinario por colocar likes a fotos de otros aspirantes a la alcaldía de Libertador. También se suscitó otra persecución política por el hecho de haber acudido, en solidaridad, a un acto de aniversario de la juventud de Un Nuevo Tiempo, vinculando presuntamente este acto, a la promoción de la candidatura de José Gregorio “Gollo”Caribas.

Pocos se han dado cuenta. Está surgiendo una oposición ajena al G4 y a los alacranes… con perfiles ciudadanos, con buen mercadeo, desde los valores del centro derecha liberal-conservador popular, cargados de guiños a los millennials, me refiero a la Alianza del Lápiz y a Fuerza Vecinal. Se están presentando candidatos en las principales ciudades, casi ninguno proveniente de los partidos tradicionales sino más bien del mundo del trabajo y la empresa. Interesante fenómeno.

Sí saben mercadearse, pueden emerger como opciones de voto masivo.

Venezuela da evidencias de rechazar a la mayor parte del estamento político opositor y chavista.

De hecho, las tendencias capitalinas indican que si vota más del 60% de los electores, aún sin unidad, Antonio Ecarri ganaría la alcaldía. Sin embargo no vale la pena arriesgar.

BOLÍVAR

Tras la postulación de Chancellor a la Alcaldía, piden respetar a los líderes políticos en Caroní. Muchas críticas sobre el ex alcalde de Sifontes, comparando con iguales situaciones que ocurren en el oficialismo de traer “importados”. Es otra de las “grandes ideas” que plantea Américo De Grazia y su plataforma Guayana Libre. Realmente hay que “liberarse” de personajes como ese.¿Por qué se inventan candidatos? ¿No es más fácil admitir que no tienen, en lugar de utilizarlos como herramientas para cubrir una base y luego negociar? Esta práctica es mala, caiga quien caiga, sea oficialista u oposición. Otros sectores de la oposición, plantean realizar “primarias”. ¿Hay tiempo para eso? El Dr. Raul Yusef está preparado para ser gobernador. El asunto es que con la fractura opositora, sus posibilidades son muy remotas. Váyase por lo seguro a la Alcaldía de Caroní, donde arranca con un 37% a su favor.

ZULIA

Hasta el presente sólo observamos buenas acciones contra el virus, por parte del Alcalde de Lagunillas Leonidas González. Ha sido constante y coherente en esa materia. No así otros Alcaldes de la COL. Algunas medidas me comenta la gente de Lagunillas, son “molestas”, no obstante la gente sabe que son necesarias. En Maracaibo y San Francisco hay muchos relajos y favoritismo en la aplicación de las vacunas.

En Maracaibo, Juan Urdaneta de UNT, continúa su jornada en muchos sectores populares. ¿Será que también aspira a ser candidato a Alcalde?

En una reunión vía zoom, que suelo tener con varios dirigentes del país, el tema de la región fue tratado. En contraposición a la opción de Manuel Rosales, me señalaron que “ELISEO FERMÍN registra una espectacular subida en los sondeos de opinión como candidato a la Gobernación, producto de un trabajo coherente y sostenido durante muchos años, mientras otros líderes opositores van y vienen”. FERMÍN, me decía un viejo adeco de La Cañada, “ha sido el más duro e irreductible opositor contra el gobierno qué hay, manteniéndose a pesar de las dificultades. Es un líder que conoce a profundidad los problemas del pueblo, y lo más importante, sabe cómo solucionarlos”. Yo le señalé que si no ha gobernado, tendrá ideas, más no experiencia. Me insistió “ELISEO es un experto en organización política, por eso sabe cómo ganar, lo ha hecho antes con AD y UNT , también como Jefe de Campaña de varios candidatos ganadores en diferentes alcaldías del país y es capaz de amalgamar a su alrededor a miembros de todos los partidos políticos y a la sociedad civil”. Me informaron que ELISEO ha recibido propuestas de diferentes organizaciones y todavía no ha tomado una decisión. El tema MANUEL ROSALES, es duro. Ángel Sánchez que siempre soslaya la capacidad del suscrito me aseguraba hace dos meses que no sería candidato. Yo le aseguré sin haber hablado lógicamente con el personaje que sí sería. Sánchez como otros que le ven a uno la cara de pendejo y como dice el Conde del Guacharo el problema es que lo creen, andan con el “cuentico” de que es un arreglo nacional y Rosales prácticamente será impuesto. Me disculpan lo folclórico de mi respuesta: “A otro perro con ese hueso”.

Rosales hoy por hoy es el mejor candidato. No obstante, una gran mayoría de los Millennials lo desconoce y no tiene conexión con ellos. Y los chavistas (más los del Ala radical) no regalan nada. Con una Fuerza Armada roja, rojita, marxista, leninista y profundamente chavista, ¿Quién puede garantizar el respeto a la soberanía popular?

Rosales tiene casi 70 años. Correr en los barrios no es hacer campaña. Eso quedó en el pasado. Prometer sobre la base de lo que no existe es peligroso y cumplir en un país sin recursos es muy cuesta arriba. Gerenciar en bonanza es fácil.

En el CHAVISMO Henry Ramírez se molestó con nuestro comentario y dijo que a mi, “no me leía nadie”. Bueno, como en el Zulia todos nos conocemos le recuerdo que el desaparecido político Ciro Belloso, le pagó para que votara en el Concejo Municipal por la ausencia legal de Rosales, la vez que ganó este la alcaldía y no pudo ejercerla por la amenaza de Chávez. Le recuerdo también sus negocios en Colombia, durante un tiempo de su ausencia, gracias a los beneficios de su revolución y le recuerdo la opinión que sobre él tiene el PSUV, de que “se robó el dinero de la campaña cuando fue candidato” y perdió muy feo. Hasta allí. Aunque tengo más pero como decía Luis Herrera, me dices y te digo.

Luis Caldera sigue recorriendo el estado. Se la veo muy difícil, no imposible. Omar Prieto es mal gerente pero buen candidato.

Para la Alcaldía de Maracaibo, en la alianza, sigue aspirando CHARLES HERNÁNDEZ. Carismático empresario, industrial y ganadero, de gran experiencia parlamentaria. A mi juicio el Rey del consenso por ambas corrientes nacionales de AD (Bernabé-Ramos Allup), COPEI y otros partidos. Charles, quién ha trabajado toda su vida para hacer de Maracaibo un emporio industrial y financiero, es un hombre de diálogo y acuerdos, es capaz de sentar en una misma mesa a los representantes de los partidos tradicionales, los nuevos partidos, la disidencia del chavismo y de la sociedad civil, a trabajadores y empresarios para que juntos, podamos rescatar a Maracaibo del desastre. A Charles lo conozco bien y no oculto nuestra amistad. Sus posibilidades dependen de los factores a su alrededor. BUEN TRABAJO también realiza MARCO RIVERO del Partido Centro Democrático. Puro corazón. Batallador, leal. Necesita aumentar sus niveles de conocimiento. Rafael Ramírez de Primero Justicia, no tiene “música en el alma”, buena gente y muy preparado. A mi no me agrada el chantaje de intentar convencer a la gente (nadie lo cree) que Guanipa está legitimado para ser candidato, forzando un arreglo con Rosales, a cambio de su acompañamiento. Mi amigo Juan Carlos Fernández, que ha perdido varias veces, sigue sin entender a pesar del tiempo la naturaleza de este juego.

PSUV: Un militar retirado me cuenta: En La Cañada de Urdaneta, critican la postulación del sempiterno candidato Jhonny Bracho. La gente lo pone a la cabeza de “Los dueños del municipio”. Toda una monarquía. Y el que no esté de acuerdo, le lanzan “mafias”, amenazas, etc. Quizá por ello, Orlando Urdaneta ha venido confrontando serios problemas. El municipio es para la dinastía Bracho como una finca, es decir vivo de ella, pero no vivo en ella, resulta que sus hijos hoy una de ellas Ana Bracho, precandidata a voz populi, vive desde hace años con su pareja Lorena Morán. Su hijo Jhon Luis Bracho, que por cierto se le ha visto una fortuna gigantesca desde que es el encargado de los impuestos en el municipio, ningunos habitan en el municipio La Cañada de Urdaneta. Es así como difícilmente pueden saber las necesidades reales del pueblo, carecen de humildad y heredan la arrogancia del caballo viejo. Votometro: Sur del Lago, Buena gira de Omar Prieto por la Zona Productora del Zulia, Lisandro Cabello “El Daniel Sarcos “ de la política regional puso a vibrar las bases, mucho ánimo por cierto… Colón, dura lucha entre Labrador y Malpica…

Sucre, pelea pareja y se estrechan las posiciones.. En este municipio, es muy grave esto: Empresarios, contratistas, personal administrativo y obrero de PDVSA Occidente, denuncian el abandono de cargo y de sus obligaciones por parte del Ing José Luis Araujo, quien se fue a postularse como Alcalde. Pulgar, Rafael Bracho Lucé sólido, no tiene rechazo. Cabimas, reaparece José González y puntea las encuestas de las primarias del 8A…En Maracaibo, Willy Casanova no espera sorpresas. Yenny Cedeño se mueve en las bases como peso pluma.Su grado de dificultad es de un ángulo de 90 grados.

PORTUGUESA

Avanza la candidatura de Gustavo Rattia para la Alcaldía de Turén.

Será postulado por las organizaciones políticas Compromiso País (Compa), Movimiento Al Socialismo (MAS), Copei, ProCiudadano y Voluntad Popualr (VP). Durante las visitas a las que ha sido invitado Rattía, los dirigentes vecinales, trabajadores informales, amas de casa y deportistas, han mostrado gran interés no solamente en sufragar a favor del actual candidato. ¿Será el hombre con mayor fuerza dentro de la oposición?.

CARABOBO

MIN Unidad exige primarias ante el CNE para escoger candidatos opositores. Para el Monje de Camoruco el partido MIN Unidad se lanzó por “el medio de la calle (o por la calle del medio)” y solicitó ante el CNE la realización de primarias para escoger a los candidatos que decidan participar en representación de la oposición en el proceso electoral del 21 de noviembre. PSUV: La división asoma. El Monje de Camoruco abunda en detalles: Hubo un acto en la plaza Bolívar de Miguel Peña al sur de Valencia avalado por la presencia del dirigente nacional Rodolfo Marcos Torres, coordinador de la zona central del PSUV, donde supuestamente solo asistieron los precandidatos que se identifican con Rafael Lacava. Mientras esto ocurría en el sur de la capital carabobeña, en los alrededores de la plaza la Candelaria un poco más hacia el centro de la ciudad, fue inaugurada la sede del comando de campaña Centauros de Carabobo con la asistencia de Miguel Flores y José Gregorio Vielma Mora. Por su parte, en horas de la mañana Saúl Ortega convocó para la sede regional del PSUV a un Conversatorio en el cual explicó diversos temas nacionales e internacionales sin dejar de aprovechar para anunciar su precandidatura. Cabe destacar que en los municipios la situación fue totalmente diferente; por ejemplo, en Valencia Julio Fuenmayor, Miguel Flores, José Ávila y otros precandidatos, asistieron al acto convocado para tal fin.

INDEFINIDO: El anterior “Tigre”, hoy no llega ni a minino de “cunaguaro” Eduardo Fernández, visita el estado. Sus “maullos” recorreran algunos sectores y reuniones. Por otro lado, Pérez Silva anunciará en los próximos días su candidatura y Julio Castillo, tiene la bendición del partido Lápiz y Puente.

CHAVISMO: Una gran demostración de rechazo está recibiendo Vielma Mora. Lacava está sumamente alto y él, que no está muy bien de la azotea, no se si por problemas mentales o por otros alucinógenos, hace gala sin ningún prurito de esa condición.

MONAGAS

Sin sorpresas siguen declinando muchos aspirantes, utilizado para ese fin desde el principio y no porque realmente aspiraran. Todas “Las Avanzadoras” van con la Santaella. “Aquí salimos mujeres revolucionarias valientes, chavistas y revolucionarias: Yessenia Lara, Jeniffer Ríos, Danielys León y la camarada Yelitza Santaella, como precandidatas, y nosotras hemos decidido sumarnos a la candidatura de la actual Gobernadora; nosotras también votamos y nuestro corazón irrestrictamente está con nuestra Avanzadora”, enfatizaron.

Así también Ernesto Luna agradeció a las mujeres que rebosaron la cancha por su entrega y compromiso, asegurando que buscará transformar la alcaldía como una institución feminista.

FALCÓN

Oposición: Jurado avanza en torno a sus aspiraciones para la alcaldía de Miranda. Muchos de los aspirantes a los diferentes cargos de elección popular, intensifican sus campañas, con el objetivo de lograr simpatizantes y adeptos que les permitan lograr sus metas. Víctor Jurado, aspirante por el partido Un Nuevo Tiempo, ha recorrido por varios sectores, buscando motivar y estimular a los electores para que participen en el evento comicial previsto para el próximo 21 de Noviembre. Coro, es la capital del Estado aunque es uno de los municipios más golpeados por la crisis.

PSUV. Guerra a cuchillo. Andrés Eloy Méndez comenzó su campaña en Punto Fijo y Víctor Clark prefirió hacerlo en el municipio Miranda, o sea, Coro.

Precandidato Andrés Eloy Méndez: “Llegó la hora de volver a Chávez”. Se levantó para recibir a los de siempre, a los del MVR 200, los del PSUV, los “siempreros” (así se identifican), una nueva corriente: Falcón Insurgente 200, liderada por el mencionado, chavista según él de corazón, no de cuna, pues su papa (difunto) fue uno de los dirigentes vecinales más fuertes que tuvo AD en el Zulia, Gumersindo Méndez. Informaciones llegan a señalar que Andrés Eloy fue beneficiado con becas de la Gran Mariscal de Ayacucho u otros programas de las administraciones de Pérez y de Lusinchi. Así se presentó como postulado a la gobernación de Falcón ante las UBCh del municipio Carirubana, en un centro Portugués, de Punto Fijo, abarrotado de revolucionarios, para arrancar esta contienda en las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela en la región falconiana. A su lado el líder del PSUV en Carirubana, Alcides Goitía, su jefe de campaña, y la opción como candidata para la alcaldía de Carirubana que recayó en Elizabeth Padilla. Goitía ha sido siempre enemigo político de los ex Gobernadores chavistas de ese estado.Lo de él parece patógeno. Andrés Eloy en clara referencia al otro aspirante y titular de la Gobernación Víctor Clark señaló “Llegó la hora de volver a Chávez, hay muchas cosas que revisar, que rectificar: la matraca, las bombonas, el Faes y vienen de Caracas grupos policiales y le siembran cosas y nadie dice nada. ¿Es que faltaba gobierno aquí? Le vamos a poner los ganchos a esos vagabundos para que respeten al pueblo falconiano”. Este equipo afirma ser la corriente de dignificación del chavismo en Falcón. Para nosotros, por las informaciones que recibimos parece ser un hecho el triunfo de Víctor Clark. Es inconveniente su verbo. Méndez insiste en acusar sin aclarar “Nos han llamado traidores, le están tirando flechas a los indios. La única traición que ha habido aquí en Paraguaná y en Falcón es de aquellos que se fueron a meter en cuatro paredes a grabar videos y pasarlos a Caracas para que crean que todo está bien. La traición es abandonar el partido”. En Punto Fijo o Carirubana, la pelea es fuerte entre Abel Petit y Padilla. En Coro, buen chance tiene Yoliexis García.

La oposición sigue sumergida. Desconozco si alguno de los ex gobernadores copeyanos aspira. Por la MUD se oye Oscar García y por la alianza Daniel Berrios.

NUEVA ESPARTA

Un amigo analista de esa zona me señala: Hemos intentado explicar a los dos opositores que de acuerdo a todo el “registro demoscópico” de mediana seriedad, hasta el 30-06, en promedio, el electorado se divide en 49% de personas que “podrían votar” y 51% negadas a hacerlo. Ahora bien, de ese 49%, más de la mitad se esparce entre quienes “No votaría por ninguno de los mencionados”, u “Otro”, o “No opina”. Respuestas que se obtienen cuando se les informa que los posibles candidatos son “Morel, Alfredo, Marisel y Dante”. los dos primeros opositores y los otros del PSUV.

Después de la poda migratoria hay unos 250.000 electores. De ellos, solo 122.500 (hasta ahora) votarían. De esos 122.500 “la mitad” condiciona su decisión de votar. Eso reduce la cifra de “votantes efectivos” a solo “61.250” que es el “24,55%” del total de electores y supera al número que votó el 6D. Esos 61.250 son los votos que se están “repartiendo” Morel, Alfredo, Marisel y Dante que luego serán distribuidos entre Morel, Alfredo y “UN” candidato del Psuv. ¿Quién ganará? El del Psuv tiene ventaja ante el fraccionamiento.. Así de simple..

¿Qué habría que hacer? “Buscar electores renuentes” y “disminuir la abstención”. Pero no. Morel y Alfredo pelean por quienes casi seguro votan. El Psuv (demostrado) tiene 12% de “votación dura” y 4% de “semi-dura”. Eso suma 16%. Si “Pitágoras” no está pelado, del 24,55% solo queda 8,55% para repartir entre Morel y Alfredo. Lo que traduce que hay por allí mucho elector a quien la “estrategia” de Morel y Alfredo no ha podido seducir.

Ese análisis no es mío, sino de un especialista que conozco. Lo analizo y tiene mucha razón.