Ángel Monagas // Caiga quien caiga

Pensando mentiras para encontrar la verdad

Siempre hemos dicho que quien saque a Maduro del poder, será considerado un héroe por el pueblo.

Ha sido el drama de la llamada oposición venezolana. Tiene casi 23 años perdiendo la guerra política, incluso cuando ha ganado elecciones ha perdido, pues esos espacios no han significado un avance cuantitativo en la lucha contra el chavismo. Ejemplo 2015. Se ganó y se perdió mucho tiempo en el Show de Ramos, cuadros afuera, cuadros adentro y el TSJ los madrugó y quedaron efímeras todas sus promesas de que después de 6 meses sacaría a Nicolás.

Para graficar exageradamente lo que digo, por ejemplo a uno de los hombres más odiados del país como Diosdado, si él “saca a Maduro, será un héroe”. Hoy puedo agregar que esa beatificación sería no solo dentro del chavismo, sino también fuera.

La salida de Maduro es inminente. Cada día pierde poder y no va a ser candidato a la reelección. En las recientes postulaciones muchos de sus pupilos fueron “bypaseados” y sacados. El ala radical avanza y el liderazgo de Diosdado es incuestionable dentro del PSUV..

También he pensado otra cosa. Los hechos apuntan hacia otro tablero y me obliga a revisar la geopolítica interna.

La pregunta es ¿termina o no maduro?. ¿Quién lo va a sacar?

Los contrarios al chavismo, lo dudo. ¿Llegará al 2024?

Por allí comienzan algunas coincidencias entre sectores enfrentados y como dice el viejo proverbio arabe: El enemigo de mi enemigo es mi amigo.

El hecho de que salga Maduro, no significa que salgamos del chavismo. Son dos cosas completamente distintas.

La crítica fundamental contra Guaidó radica precisamente en lo ilusoria de su oferta. Dos años y medios perdidos en un esfuerzo que nada arrojó. La gente fue nuevamente engañada en beneficio de la economía de unos pocos.

Un amigo me escribió que sin fracturas de ambos polos: Régimen y MUD, no habrá transición. Nada más cierto. Ambos extremos implosionan y con el avance de la crisis la cosa es peor. La autocalificada oposición, unos la “mesa” y otros la “mesita” irán separados para noviembre.

Para el chavismo eso es suficiente para alcanzar los derroteros anhelados desde el punto de vista electoral.

Esa elección no tendrá la relevancia esperada para el grueso de los venezolanos, no así lo que ocurre y no se le presta atención por parte de la oposición, dentro del régimen y su soporte las FANB y el Castro-comunismo.

La dictadura castro-comunista todavía tiene muchas jugadas en el “librito” para eludir el fuerte movimiento libertario. El gobierno de Estados Unidos sería el más afectado. Ustedes se imaginan qué pasaría si repiten la estrategia del puerto de Mariel en 1980.

Koki o Coqui: villano y héroe, aunque usted no lo crea

El Coqui o Koki, malandro, delincuente y todos los calificativos que usted le ponga, es un poder concreto, el poder del hampa. No es exclusivo de Caracas. Se ha hecho allí más escándalo.

Su acción y poder es demostrable. Evidente,

Una cosa piensan sobre él los vecinos de alrededor y otra el resto de la población.

Dentro de esa gran rabia contra el chavismo, representado por Maduro, insolitamente y en una rarísima inversión de valores culturales y morales, en la que han coadyuvado los medios, redes, etc, el KOKI significó alguien que podía acabar con Nicolás, con el desastre y la destrucción de la nación.

Eso le ganó la admiración de una parte de la población. Sociológicamente, el “tipo” asumió el despliegue de esa fuerza, de esa rabia, de agonía, ante la destrucción del país. Sacar a Maduro es importante y si el “Koki” lo hacía, más de uno lo veía como una suerte Robin Hood. Realmente no lo es ni lo será. El asunto es la oportunidad en que se presenta su lucha.

Es complicado explicarlo fuera de la capital.

Mientras a mi no me causara daño (sentimiento egoísta normal en cualquier país del mundo), yo veo al “Koki” como un ente capaz, no de liberar a Venezuela de la destrucción, si no de castigar al causante.

Subyace también una pequeña lucha de clases: El cerro que lo defiende y el de los sectores urbanizados que lo combaten.

El cine mundial es especialista en que los “malos” terminan ganándose a la gente. Los admiran. Hasta Pablo Escobar es querido en muchas partes de Colombia. Por ejemplo. La farándula de Estados Unidos tiene parte de responsabilidad en crear mitos alrededor de figuras mundiales, muchas de ellas, causantes de muchas muertes, miserias. Lo hicieron con el CHE, con Fidel Castro y también con Chávez.

En razón de los medios, de la opinión pública ejercida fundamentalmente por la clase media, y con la ayuda de las nuevas tecnologías de la comunicación, ganar las ciudades más pobladas, más urbanizadas, es prácticamente ganar el poder.

En Venezuela ganar el cinturón electoral de Zulia, Lara, Aragua, Carabobo, Miranda y Caracas, significa ganar el país. Pudiéramos incluso restringirlo a esto: El que gana la capital gana el país o al menos sus dos centros más poblados Caracas y Zulia. Como en México el que gana el Distrito Federal o en Estados Unidos quien gana New York, Los Ángeles, o en Argentina gana Buenos Aires o en Chile Santiago. No es una regla inflexible, varía y no es exacta.

El venezolano común, hablo de un 80% de la población, no cree en los partidos, no es apolítico sino antipolítico y eso no está bien pero es así. Para ellos, los partidos actuales dejaron de representar un cambio y ellos quieren eso. Una razón para creer.

Los politiqueros ya andan en lo suyo, que si hay gente desplazada por los choques violentos en la Cota, que si la policía roba, que si hay violencia policial… Déjenme decirles algo: NADA es peor que la continuidad de esa mega banda, que esas comunidades aguanten el dolor de la cirugía que extirpa un tumor es lo conducente.

Si yo fuera jefe de la policía, cada una de las señoras que salió a pedir el retiro de la policía, buena parte de los que están saliendo del barrio son ellas y sus núcleos familiares, les detendría por apología del delito.

O son los malandros o es la gente de bien y si ud está defendiendo veladamente a los malandros ud no es gente de bien.

¿O es que prefieren que el Koki siga disparando a los vehículos que atraviesan los túneles del cementerio? Caramba

Quieren que la policía intervenga y ponga orden, pero cuando intervienen se quejan de que la policía lo hace con violencia… lo que tienen son ganas de quejarse todo y criticar por criticar

¿Y los muertos del Koki? ¿Y las balas frías? ¿Y los 8 secuestrados que rescató hoy la policía? ¿Y las casas de las que las megabandas se apoderaron? Ahí sí no hablaban los politiqueros… y les digo politiqueros, porque un político tiene visión de Estado y los que hacen eso demuestra que la carecen.

Ahora bien, luego de esto el estado debe intervenir (no el actual que es tan delictivo como el Coqui) esas comunidades en forma profunda.

Allí hay un modelo cultural que exalta a los pranes y sus bandas… si no derrotamos eso, esas mismas comunidades van a aupar el surgimiento de un nuevo pranato… Está sociológicamente demostrado que el problema son las comunidades y sus niveles estimativos, los delincuentes son solo un síntoma de la descomposición moral, social y cultural.

La derrota a la delincuencia se dará en el plano cultural, cuando la disposición a delinquir y a dar soporte moral al delito se derrumben.

Venezuela será segura. Este es el país donde muchas madres no se preguntan de dónde salió el dinero con que su hijo les regala una nevera (la versión pobre) o de donde saca su hijo para tener un carro de lujo (la versión rico enchufado). Eso revela una sociedad con graves anomalías.

El Koki es un reflejo del patrón de liderazgo y prestigio social de la quinta unidad más pobre de la sociedad.

Los más pobres entre los pobres crearon el imaginario del PRAN.

si… pero no lo estarían encumbrando.

Sobre La Cota 905, por alguna razón los fusiles sustraídos por el Fallecido Óscar Pérez y equipo, en su toma de un destacamento militar, aparecieron en la esa Zona…

El chavismo se prepara para escenificar que cierta oposición dio soporte a las megabandas.Lo dije hace mucho. Eso estaba cantado.

La verdad es que el chavismo está dispuesto a todo por sostener el poder y la oposición también para disputarlo… en Venezuela el todo se vale es ley.

Curiosamente hoy observamos cuando la detención y supuesto atentado contra el gobierno de internet, se produce en el momento más oportuno para el chavismo y para el sector de Leopoldo López.

Maduro, preocupado por lo de Cuba y su soporte castrista. López y compañía con el informe de la USAID que siembra serias dudas sobre el manejo de los miles de millones de dólares asignados para ayudar y que aparentemente se usaron para hacerlo discrecionalmente, con todo lo que ello implica.

El radicalismo chavista quiere ir a elecciones con garantía de triunfo y eso lo garantiza si sólo asiste la llamada “mesita”. Leopoldo López y compañía no quieren renunciar al poder económico que le da manejar el gobierno de internet…

¿Coincidencias? Quizá es ese el auténtico pacto de salvación nacional. El PSUV se salva de perder y Voluntad Popular, un partido meramente semántico, evita perder todo lo que han logrado sus “líderes” durante el gobierno de Internet.

La participación de la MUD-G4 el 21-N, está herida de muerte.

Todavía falta por pasar mucha agua debajo de ese puente.

Caiga quien caiga

El extraño mundo de los contrarios al chavismo

Insisto, reitero y ratifico en todas y cada una de sus partes, que muchos llamados “opositores”, no lo son realmente. Yo no voy a hacer como un diputado que señaló el “pecado” pero no el “pecador”, con lo cual se hizo cómplice. Yo señalo en primer lugar a voluntad popular, acción democrática, primero justicia y un nuevo tiempo. Me refiero a sus líderes. ¿Por qué no son “oposición”? Salvo el hecho aislado a mi juicio y reciente de Freddy Guevara, sus posturas han sido débiles, contradictorias e incoherentes. No son erráticas. Allí podemos estar todos incluidos. Los errores enseñan, la complicidad es por acción. El error es culposo. Usted no quería, se hizo sin usted pensarlo. ¿Cómo obviaron los hechos sucedidos en la isla de Cuba? La negociación para una elección, que a mi juicio, como dice el diputado Edwin Luzardo es una adjudicación, sigue sin tener rumbo claro y definido. Algo huele mal en Dinamarca.

Muchos contrarios al chavismo en especial de los partidos señalados, dudo de su lucha y de su esfuerzo. Su estilo de vida no se compadece con lo que debería ser la auténtica lucha por la libertad. Freddy Guevara andaba en un vehículo, igual que Guaidó, así que yo me pregunto ¿Cómo hacen para aprovisionar gasolina?, para darle mantenimiento, entre otras cosas. Cómo hacen muchos para viajar tanto, en primera clase, en lujosos hoteles, bebiendo puro “viejo parra”…Cómo?

Y aún se preguntan por qué no cae la tiranía…simple. Como dice una vieja moraleja “no todo el que te echa mier…es tu enemigo”.

Sigo pensando mentiras…

En las ciencias exactas como la matemática y la lógica, se niega la tesis para afirmarla.

Sobre el alejamiento de los gringos, he de matizar, más que alejarse obligan a una renovación del liderazgo opositor, pues les será imposible seguir dando apoyo a quien procedió con corrupción con fondos americanos. Como todo, lo harán a su manera. Mostraran una cara y darán otra.

Por otro lado, decenas de dirigentes exiliados han regresado al país y el régimen advierte “háganlo, siempre y cuando se pronuncien a favor de la vía electoral y avisen que vienen”.

No les exigen que sean candidatos, sino que se pronuncien a favor de votar.

Sobre “el alacranato”, crece la interlocución con el gobierno de USA. No diré más para no delatar. Los niveles son elevados, tanto que puede suceder que a Bernabé Gutiérrez pronto le levanten las sanciones.

Los demócratas están ya tomando de verdad el control del ejecutivo desplazando al funcionariado de la era Trump. Este semestre veremos la verdadera política exterior de Biden.

Sobre el diálogo con los sectores empresariales: O Nicolás avanza en concreciones o el empresariado se levantará de la mesa y eso dañará el diálogo Internacional que se pretende articular.

Este mes habrá cambio de dirección en Fedecamaras y el nuevo presidente tiene una postura menos flexible que el actual.

Por otro lado, USAID emite informe cuestionando el uso que la oposición Venezolana, liderada por Juan Guaido, hizo de la ayuda humanitaria facilitada por esta agencia.

No haré leña del árbol caído, pero como Guaido nunca fue un árbol sino que es mero matorral, toca decir que su situación en USA no para de deteriorarse, está terminal.

Esto traerá cola ¿por qué?

USAID está obligada por la GAO y el Senado a reportar con detalle respuestas a ciertos cuestionarios emitidos en base a este informe. Saldrán a la luz 1) la asignación discrecional de fondos para ayuda humanitaria a actores políticos opositores venezolanos con ONGs fachada; 2) los reportes de ejecución de fondos. El problema o la ventaja de trabajar con fondos de USA es que ese es un país transparente y TODO LO PUBLICA.

Y la oposición pro Guaido ejecutó esos fondos con la corrupción endémica de Venezuela, lo que le permite a USA ahora una excusa para escenificar su alejamiento.

Los 4 partidos del G4 y el funcionario del gobierno interino saldrán salpicados, no quedarán huesos sanos.

Algunas partes del Informe auditoría de la USAID lo indican.

Consejo

Una de sus demandas claves es la seguridad. El chavismo inició una campaña de ataque a las megabandas y lo hace en clave electoral con el lenguaje de los millennials.

En Venezuela los políticos se las saben todas y no contratan consultorías. Hacen encuestas para cotejar su popularidad, para satisfacer su ego, y no para entender qué quiere el electorado. No todos, pero si la mayoría.

La consultoría en política, es como acudir al médico en salud. Un candidato que no contrata consultoría tiene elevadisimas probabilidades de ser derrotado por otro que sí lo haga.

Zona capital: Baruta

Las realidades en Venezuela son otras. Por ejemplo, en el Municipio Baruta se da un fenómeno interesante. La gente contrario a lo que señalan algunos medios, prefiere un independiente y entre ellos destaca el actual Jefe Local Darwin González. Ya no como una figura de un partido. También aparecen Luis Aguilar Jefe del despacho y Juan Requesens, quien es diputado de la AN-2015 y preso político.Como era de esperarse la Concejal Georgette Topalián no sale bien vista, a pesar de que reconocemos su esfuerzo por la clase media, el mote chavista la descarta como opción con posibilidades. En el mismo sondeo, al hacer mención a los hechos de corrupción detectados en el municipio, 37,3% de la muestra respondió reconocer este flagelo. En este sentido, cuestionaron a González, la empresa de recolección de basura Fospuca, y a los concejales baruteños. En relación a las tarifas del aseo urbano en la localidad, 56,8% de los vecinos reconocieron que es mucho más cara de lo que debería ser.

Carabobo

Thair Jamoul dueño de Muebleria Damasco en La Av. Las Ferias en Valencia. Estado. Carabobo, después de ser un “Turco marchante” que cobraba puerta a puerta en los barrios hoy luce una súbita riqueza inexplicable. No es como esos turcos que conocimos de niño y que de verdad se sacrificaron y trabajaron honestamente para progresar. Este personaje dice que no está enchufado, que “primero muerto que bañado en sangre”.

Lo cierto es que no puede ver un negocio quebrado en Valencia porque lo compra y los convierte en una Mega Muebleria.

Hay fotos y videos del 24 de Junio 2.021 de él, en el Campo de Carabobo, tribuna A, feliz y contento. Se presume que el ciudadano es testaferro de Tarek Elaisami, personaje que se maneja también muy bien en el ámbito de la producción de camarones. Algunos empresarios ligados a la oposición aparecen involucrados. Y como nota curiosa todo indica que está detrás de la campaña de Vielma Mora. El mencionado es nacido en Venezuela.

Zulia

Contrario a lo que muchos creen, el tiempo en política vale oro. El momento de las elecciones o consultas internas ya pasó. Hacer un proceso de esa naturaleza a estas alturas, solo favorece al candidato del PSUV, Omar Prieto. Quien pida eso, muy probablemente juegue a la anarquía o juega con el chavismo, o simplemente como el “macho” de las películas mexicanas: Si no eres mía (trono o silla de gobernador) no serás de otro. En todo caso, es más económico y con menor desgaste ordenar un estudio de opinión con testigos de los aspirantes y especialistas que certifiquen la muestra y la manera de obtener resultados.

Lo que hemos llamado legitimación es otra cosa y se da no por un sistema cuántico (votos). Requiere presencia, solidaridad, valentía y conexión con los problemas de cada estrato social.

En tiempos de Bolívar si se hubiera realizado un referendo o elección, la independencia hubiese perdido. Las clases dominantes pretendían y lo lograron, sacar a los españoles para gozar ellos (los mantuanos) de los privilegios de la corona. La cosa se complicó cuando quienes luchaban: negros, pobres, se percataron de la diferencia y surgieron los caudillos con otra interpretación. De hecho, la independencia definitiva se da en la Batalla Naval del Lago de Maracaibo en 1821. Los hoy zulianos, no tenían sentido de pertenencia con la capitanía de Venezuela sino con el virreinato de Nueva Granada.

Por algo el Zulia fue el faro cultural de Venezuela, de influencia griega, con el español mucho más castizo y con mayor presencia de la modernidad: electricidad, bancos, agua, cine, entre otros.

La reconciliación es la clave para este proceso de adjudicación no de elección. Eso no habrá.

Oposición A nivel de la gobernación es innegable y hasta estúpido, dudar de la preferencia popular hacía Rosales. Lo demás es folclórico y fuera de lugar. Para las alcaldías en Maracaibo, hay un vacío enorme, con un balance positivo de abajo hacia arriba de Marco Rivero del PCD. Rafael Ramírez de PJ, ni maracucho habla, completamente extraño. Juan Carlos Fernández es visto con buenos ojos por Eveling Trejo más no por la dirigencia media de ese partido. En todo caso, Fernández con buen nivel de conocimiento ya se lanzó con Fuerza Vecinal, COPEI y otros del nuevo chiripero. Pablo Pérez, buen candidato depende de otros movimientos. El corazón de Guanipa tiene otras preferencias. Para San Francisco, veo sin problemas a Gustavo Fernández. Presenta varias fallas: carece de recursos económicos y eso es fatal. Si tu no tienes quien invierta en ti, es porque nadie te ve ganador. En Lagunillas la población clama por el regreso de Mervin Méndez. Lo mismo sucede con el Toto Márquez para que enfrente una candidata financiada por el narcotráfico y otra por la extorsión política y extraña a la realidad del municipio.

En el PSUV seguirá prevaleciendo la adjudicación de los intereses más que los votos. Luis Caldera hará un buen papel. Hasta ahí. La esquina de Omar Prieto, Lisandro Cabello es mucho mejor que lo que rodea a Luis Caldera. Yenni Cedeño y Henry Ramírez están muy devaluados y cuestionados. Hace mucho perdieron el “ponch”. Mejor “lobbista” y estratega es Arnoldo Olivares. Por los momentos, no dudo en afirmar que OMAR ganará en esta oportunidad mucho más fácil. Repito mi consejo a Luis: La gente chavista, que no son extraterrestres no votan por “humildes” ni por los que vean iguales que ellos. “Pa pobre yo” dicen muchos. No hay mejor atracción que el poder. Venderse como humilde, mucho más sin serlo, no produce réditos electorales. Conozco a Luis y es una excelente persona. Su comando debe sacar provecho de las debilidades de su oponente. Y allí sí, cuidado yo he visto “muertos cargando basura”. Lobby en Caracas del bueno, del que sabe hacer política.

Votometro Municipios: PSUV: Padilla, arrancó la campaña y Alberto Sobalvarro toma la punta… Fco Javier Pulgar, en estas primeras de cambio Rafael Bracho sale con la ventaja de una calificada, por el mundo oficialista como excelente gestión en el municipio y el trabajo mancomunado con los productores, comerciantes y sociedad civil… Sucre, Max González sale en Punta seguido muy de cerca por Humberto Franka, los demás candidatos tuvieron un mal arranque en este inicio de campaña… Catatumbo, Wilmer Ariza lucé sólido para ganar las primarias de este 8 de agosto…Colón, dura pugna entre María Malpica y Blagdimir Labrador, ligera ventaja para la precandidata…Machiques, Betty de Zuleta no la tiene fácil, tiene gestión y músculo político… Baralt, Jarvis Rondon y Samuel Contreras van emparejados de caras a la elección venidera, no se dan tregua, para Omar Prieto da igual, ambos están con él.Lagunillas, Leonidas González se desinfla, luce bajo en las encuestas, sin embarga la caída no es suficiente para que sus contrarios triunfen. En SAN FRANCISCO la gente tiene que optar por el menos malo…y ese es…(decida usted).

No han decidido y ya están divididos

Juan Pablo es responsable no por no haberse juramentado, sino por haberse postulado sabiendo lo decidido por el régimen previamente sobre la validación ante la irrita ANC.

BOLÍVAR

El dirigente de ADLuis Silva hizo un acto con adultos mayores en la cámara de comercio de Ciudad Bolívar. No debe olvidar que en Ciudad Bolívar, el 60% de los electores tiene menos de 35 años.

El gran problema de los partidos en Venezuela (casi todos) en general es que creen que con los mayores de 50 años ganarán elecciones.

Para ganar una elección no basta con reunir tumultos, hay que entender con claridad qué electores definen la elección.

Y los menores de 35 años son la mayoría franca del electorado en 18 entidades federales y la primera minoría en el país. Hay indicios de que ese elector vota siguiendo más o menos las mismas motivaciones, más allá de estamentos sociales.Ha sido el gran secreto de LACAVA en Carabobo, aunque ha generado burlas y demás.

En líneas generales los adecos se desconectaron hace mucho.La verborrea histórica no gana elecciones. Los buenos tribunos si no están en REDES no son nada. Escucho a William Dávila, un hombre de brillante palabra y para los millenials es inexistente.

Es la hora de la unidad opositora más allá de las etiquetas, no exclusivamente en esta entidad.

Raúl Yusef de UNT, cogió la calle. Él es uno de los principales caudillos electorales de Guayana. Lo hemos visto metido en los barrios de Ciudad Bolívar, ciudad que tradicionalmente le ha sido esquiva y en donde parece ha mejorado su base de apoyo.

Se rumora que irá a la Gobernación y que en Ciudad Bolívar va en alianza con el caudillo electoral de la Ciudad, Luis Silva ya mencionado. Un jingle me hicieron llegar que describe bien la personalidad del Dr. YUSEF.

Escenario posible ¿Veremos el Muqueva VS Yusef? Bolívar es el único lugar donde UNT puede hacer algo así, además de en el Zulia.

Mientras tanto Mufasa realizó una concurrida Asamblea en Vista Al Sol, en San Félix de Guayana.

Muqueza, ha tomado la calle en los barrios de San Félix.

Mientras tanto Richard Fuentes, una anomalía, raro en Voluntad Popular: Alguien Decente, está haciendo asambleas comunitarias en San Felix

Esta región está llena de aspirantes por las candidaturas.