Angel Monagas // Caiga quien caiga

En la política como en los deportes, no gana el que juega más bonito sino el que logre los votos.

En este pequeño espacio, siempre repetimos que en política no pasa lo que uno quiere, sino lo que tiene que pasar. La política no es una ciencia exacta, aunque también es un arte y una técnica. Obedece para los exitosos, a las leyes de la lógica del pensamiento, del conocimiento humano y la sociología.

En política no basta con tener la razón. No siempre dos más dos es cuatro…

En unos pocos días la mesa de la Unidad y el G4, autodenominados opositores, para mi simplemente contrarios al chavismo, manifestaran su disposición de ir a elecciones regionales.

Juan Guaidó, acorralado en su gobierno de internet, sencillamente dejará al libre albedrío, a la militancia fundamentalmente de su micro partido Voluntad Popular, la decisión de participar o no en ese proceso.

En el ajedrez político, Guaidó cumplió los 50 pasos y para él, es tabla el resultado.

No pienso igual. Guaidó está rodeado de fallas, de errores, de contradicciones, de retrocesos y de no avanzar.

Sus piezas no pasaron más de la mitad del tablero. Su enemigo tiene al Rey rodeado. Para dónde se mueva está jaque.

Biden, en un ejercicio atrevido y desconcertante, le brinda respaldo. No tiene de otra. Es imposible que apoye a Nicolás. Ese movimiento más que un respaldo por devoción, es por descarte. No hay de otra.

Soslayan la inteligencia de Estados Unidos. Ellos están muy claros de lo que pasa en Venezuela. De lo que representa la MUD y el G4, menos del 10% del 90% opositor. También saben de la debilidad de Guaidó. De la tristeza y fastidio que producen sus mensajes, sus opiniones. De la convocatoria nula a sus actos.

¿Ir a elecciones es una opción?

Yo creo que sí, siempre y cuando se cumplan unos parámetros coherentes.

No se puede asistir con una pistola en la espalda a una fecha determinada. Sonrientes rumbo a la guillotina. Las garantías ofrecidas siguen siendo una quimera.

Más de 300 presos políticos.

Persecuciones a medios, periodistas y en general a la prensa libre.

Detenciones ilegales como las de Tarazona y otras ONG.

Persisten las inhabilitaciones políticas.

Un plan República que no garantiza imparcialidad, todo lo contrario.

Escenarios a la luz pública: Proceso postulación del PSUV

Todo el país observó lo sucedido. Lo que menos hubo en esa primera fase del proceso fue respeto a los principios de la democracia. Sobran los ejemplos.

¿Qué le espera a la oposición con esa película en tercera dimensión que acabamos de observar?

Cada quien haga su juicio.

Creer que los resultados obedecen a un pacto con el G4, es temerario y no descartable. Eso dependerá de cada situación. No veo a Omar Prieto, renunciando a usar todo el poder que le da la Gobernación y su clan, para aceptar una imposición nacional. Su contrincante tendrá, como sucedió cuando Guanipa renunció (falso que lo destituyeron), que ganar 10 a 1, para que el radicalismo chavista acepte una victoria distinta a la de su pupilo.

Lo mismo tendrán que hacer en Portuguesa, Sucre, Nueva Esparta, Táchira, Anzoátegui y Trujillo, entre otros.

Absolutamente cierto que al chavismo no lo quiere nadie. El problema es convencer, enamorar a la gente para que vuelva a querer a los “contrarios”.

Ahora bien, la realpolitik nos obliga a reducir nuestro esfuerzo en combatir a los que enfrentan a los originarios destructores de la nación. Estoy hablando claro. No es lo que yo quisiera. Preferiría un escenario de mejores opciones pero no las hay y debemos decidir.

Los diferentes candidatos deberán establecer los conectores necesarios y si no los encuentran intentaremos mostrarselos.

UN CONSEJO A GUAIDÓ

La política siempre da la oportunidad de volver a nacer. El bus si pasa dos veces. Solo hay que saberlo esperar. Guaidó tiene hasta el Primero de diciembre…no más le dijo en privado Biden a sus representantes para que se lo comunicarán al presidente del gobierno de internet.

Ante la llegada de un nuevo fiscal en la Corte Penal Internacional, que bueno sería movilizar el país para exigir JUSTICIA en el caso Venezuela.Esta es una lucha que tenemos allí encima, con más de mil argumentos.

Estudiantes, amas de casa, trabajadores, educadores, deportistas, etc, todos pidiendo dentro y fuera de Venezuela JUSTICIA. No es contra MADURO exclusivamente, sino por el restablecimiento del estado de derecho.

El chavismo sabe de esta coyuntura en su contra y por eso apresura la aceptación del Plan de Salvación Nacional.

Ellos han ganado todas las guerras políticas, la que no pueden vencer y que tristemente se perdió por fallas tácticas y estratégicas de los actores, es la de la PROTESTA. Existen mil justificaciones para movilizar a la gente, ¿Por qué no lo hacemos?

Qué más cívico y nacionalista que pedir JUSTICIA…

Esta es una, que está allí a la vuelta de la esquina.

Para ilustrar mi invitación, refiero al Doctor en derecho, Carlos Ramírez López, quien de manera muy didáctica y simple de entender para los desconocedores del lenguaje jurídico o para los que están “ignorantia juris non excusat”, lo expresa magistralmente en dos párrafos de su última columna:

“LA DECISIÓN QUE TOMÓ LA SALA…

Fundamentalmente la Sala dio la razón al Fiscal Khan, declaró sin lugar la petición de Tarek de ejercer control judicial sobre los actos de la fiscalía durante el proceso preliminar y ordenó a la representación de Maduro limitar la presentación de escritos hasta el 21 de julio de este año y que su contenido sea hecho público. La Sala además le dio oportunidad al Dr. Khan para que dos días después, el 23 de julio, diera contestación a lo que planteara el representante de Maduro. Es decir, el Fiscal dirá la última palabra. De todo esto se desprende que a partir de ese día entramos en “calendario caliente” esperando si la Sala autorizará el enjuiciamiento de Nicolás Maduro Moros, de Vladimir Padrino López y demás integrantes de lo que se denomina “la cadena de mando” de esa criminalidad desatada que horroriza al mundo.

Esto que voy a escribir es directamente para Tarek William Saab:

Cuando la Sala te dice que has tenido una actitud “proactiva” lo que te está diciendo es un sarcasmo, un diplomático sarcasmo con lo cual en realidad lo que está señalando es que esa incesante actividad de estar presentando escritos y extemporáneos recursos de control judicial es un abuso obstruccionista, que en examen preliminar no se puede coartar la actuación del fiscal quien solo está verificando información para ver si encuentra elementos para abrir procedimiento de investigación y persecución penal, que todo lo que tengas que decir lo hagas en la oportunidad que la Sala te fijó: el 21 de julio 2021, y por si fuera poco la Sala le dio al Fiscal Karim Khan, la oportunidad para que dos días después, el 23, te conteste y desarme tus mentiras. Lo que te viene, Tarek, lo que les viene a ti y a toda esa pandilla dictatorial que está matando a Venezuela es lo que ustedes han venido burlando por años, lo que les viene es la verdadera acción de la justicia.

AL QUEDAR MADURO COMO INDICIADO EN ESA INVESTIGACIÓN… no habrá negociaciones políticas que valgan, la salida judicial será más posible que nunca, máxime si se diera el caso de que este Fiscal pida y la Sala lo autorice, una orden de detención. ¡AVE MARÍA PURÍSIMA…!” Fin de la cita.

Señores hagamos política.

CAIGA QUIEN CAIGA

DENUNCIA

Un profesional del derecho, fundador de la organización política Primero Justicia, ex diputado de la Asamblea Nacional y que fue Alcalde en la gran Caracas, actualmente militante de puro nombre en UNT, es socio junto con el dueño de la empresa recolectora de basura “Fospuca” de un prominente bufete. Ese profesional ha sido la bisagra para la obtención de contratos vía exprés o a dedos (Sin Licitaciones), para beneficio propio, de los alcaldes capitalinos y de su socio el árabe. Las tarifas por el servicio de Fospuca son confiscatorias y en dólares, por lo cual los comerciantes y el pueblo de los municipios afectados por la red de corrupción tejida, deben organizarse para que se abra una investigación.

Las víctimas del dúo están en municipios encabezados por alcaldes pertenecientes a los que yo denomino contrarios a la oposición entre los cuales se encuentran Chacao, Baruta y El Hatillo en la Gran Caracas, Los Salias en el edo Miranda, Maneiro en la Isla de Margarita, San Diego en el edo. Carabobo, Iribarren, y Jiménez (que sí son chavistas) en el edo. Lara, Sotillo y Barcelona en el edo. Anzoátegui. Solo faltaría el Táchira, para ser parte de una nueva organización política.

Las tarifas confiscatorias de Fospuca están financiando las actividades políticas de la falsa oposición y sirven para mantener las vidas ostentosas, lujos y excentricidades del grupo corrupto.

Es importante repetir que los comerciantes se deben organizar y ponerse en acción inmediatamente para frenar las atrocidades perpetradas por el clan. La quiebra de los comerciantes más vulnerables económicamente es inminente.

Fospuca es un esquema delictual.

Un engendro árabe del chavismo y ahora aliado de la podrida pseudo oposición, extorsiona con complicidad de las tribus judiciales el pago de exageradas tarifas dolarizadas impuestas por la empresa de basura FOSPUCA.

El plan de extorsión a los empresarios se ha iniciado en el municipio Maneiro con el embargo a los supermercados SIGO, para lo cual se valieron de la presión judicial ejercida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. Esta práctica no es nueva, las tribus judiciales corruptas en Venezuela siempre han existido, pero es la primera vez que se usan estas, para extorsionar con deudas provenientes de la prestación de servicios públicos.

Los municipios pseudo opositores envueltos en la gran trama de corrupción son: Baruta, El Hatillo y Chacao; en el Edo. Miranda en Jiménez e Iribarren (Barquisimeto) del Edo. Lara; en San Diego Edo. Carabobo y Maneiro, Edo. Nueva Esparta. Se presume, salvo prueba en contrario,que todos estos alcaldes están empantanados y embarrados con el esquema de abuso, extorsión y corrupción montado por Fospuca.

De donde proviene la fortuna de ese arabe es un misterio. Se sabe que es ficha del chavismo y que buscó cómplices en la falsa oposición para garantizarse contratos sin licitación en los municipios en cuya cabeza están alcaldes seudo opositores.

FOSPUCA una empresa fundada hace más de veinte años fue adquirida por el arabe, hace un par de años con fondos presuntamente corruptos, pues se desconoce el origen de su súbita e inmensa fortuna.

¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién frena los esquemas de extorsión? Los comerciantes están acorralados con las mafias políticas y los tribunales de justicia corruptos.

El llamado es para los empresarios y el pueblo en general para armas fuertes protestas porque el brazo largo de la corrupción de FOSPUCA tarde o temprano alcanzará y arruinará a todos por igual! ¿Se hará? Amanecerá y Veremos!

Este Portal acepta el derecho a réplica de quien se sienta aludido

DENUNCIA

Sigue el narcotráfico presente en el PSUV. La postulada a candidata a alcaldesa del Municipio Sucre del estado Miranda, Kenelma Betancourt, testaferro principal del en mala hora general Padrino López, fue juzgada por narcotráfico dentro de los Estados Unidos y ahora opera desde Venezuela, negociando cargueros completos de gasolina provenientes de Irán.

Kenelma Betancourt Contreras

TESTAFERRO Y CUÑADA DE PADRINO LÓPEZ

fue encarcelada en Puerto Rico, y acusada por la Corte de Distrito de los Estados Unidos de Norteamérica (caso número 05-172) con fecha 6 de marzo de 2006 por TRAFICAR 2000Kg De cocaina

Dueña de empresas como Neliyari, C.A.RIF, No. J312132973 asociados a PDVSA mediante contratos de prestación de servicios lavaban dinero sucio, Empresa Prinmaplast CA, “las pinturas que colorean la revolución” Ferretería Siria CA y muchas más.

Ya no solo en el Zulia, como lo denunciamos sino también en la zona capital.

CARACAS

La campaña desplegada por Antonio Ecarri pareciera indicar que es un hecho, el apoyo de la MUD y del G4. Sería decisión que obligaría a una revisión de los liderazgos de la zona capital. Ecarri ha desplegado grandes esfuerzos y sus recientes denuncias, no solo muestran valentías al meterse en la cueva del lobo “caracas”, luego de hacerlas, sino que además se perfila como la expresión de los auténticos problemas de la capital, que dejó de ser una isla dentro de la nación. Dudamos que la habilitación de Tomás Guanipa sea posible y la postura de UNT, con su candidato el “Goyo”, muestra muchos deseos pero para ganar hace falta más que eso. Delsa Solorzano sigue metida dentro de un aparador, una vidriera y no es el reflejo de lo que se necesita en estos tiempos. El joven Pedro Infante del PSUV, se siente en su patio “guapo y apoyado”. EN EL PSUV, lloran los Rodríguez por Erica y ahora hablan de imponer por reglamento a la Almiranta…¿Qué dirá el virtual ganador de las primarias psuvistas Pedro Infante?

MIRANDA

Para ganarle a Hector Rodríguez que no dudamos será el candidato del PSUV, hace falta un grandes ligas, casi “hall de la fama”. Ocariz no ha superado las ligas menores y David Uscategui, carece de bateo, solo sabe “quechar” y lo hace muy bien con el financiamiento que recibe de los Alcaldes de la Gran Caracas. Es obligatorio que Capriles vuelva. Sería el “Regreso del año”. Su claridad meridiana de los últimos tiempos le suben los números. Errores muchos ¿Y quien no? Quien esté libre de pecado…EL PSUV debe aclarar la situación de Kenelma Betancourt. Es del conocimiento público que esta bella dama es cuñada de Padrino López y su principal testaferro. Ella fue procesada por lavado de dinero en Estados Unidos.

CARABOBO

Es una de las regiones donde más grave están los contrarios al chavismo. Sigo creyendo que LACAVA es el gran favorito dentro y fuera del chavismo. Vielma quizá negocie la Alcaldía de Valencia u otra posición. Lo que sucede aquí es el reflejo de la inversión de valores. Si alguien no merece ser gobernador es LACAVA. La gente piensa distinto. En especial los jóvenes y los adultos ante la ausencia, por descarte se sumarán. La sangre azul política representada por los Rommer, solo son un recuerdo y muy bien acomodados en los Estados Unidos. En momentos como este, debiera pensarse en un emergente. Una figura nacional que pudiera sino ganar aminorar el espacio ganado por un auténtico drácula, pues se ha “chupado” la sangre de esta región en su beneficio propio.

ARAGUA

Que mal ha hecho mi estado natal para merecer los gobernantes que ha tenido. El chavismo debate si entregárselo o no a “desfalco Bolívar” o seguir con el ajeno a la región al frente. ¿Pudiera haber un entendimiento alrededor de un candidato como LUIS EDUARDO MARTÍNEZ? Es difícil, no imposible, sobre todo porque la política es el arte de eso precisamente.

LARA

Lo mismo de Aragua pudiéramos decir aquí. La candidatura de Luis Florido es meramente folclórica. No sabe ni donde queda bararida o la zona del antiguo zoológico y si lo conoce tiene mucho tiempo que no recorre las carreras de Barquisimeto. Seguro no conoce la belleza de San Pedro, o la artesanía de una zona de Carora donde hacen el mejor chivo del mundo, criado con puras hojas de laurel. Estoy seguro que “palo parejo” si ha disfrutado en El Manzano. Por eso, creo que la figura de Henri Falcón, también hace pertinente revisar la escena. Luego de esta guerra, habrá más bajas y más daños.

PUNTO ÚNICO: Los contrarios a la oposición deben “mapear” muy bien donde deben ganar y donde hacer un decoroso papel o perder con el menor resultado. Aunque muchos no lo crean, hay estados donde el chavismo tiene como ganar holgadamente. Triste pero cierto.

ZULIA

Sin lugar a dudas el ambiente que reina en la región no es el mejor. Caos es una palabra que la define muy bien. El PSUV vivió un proceso muy sui generis.. El Ala radical de Diosdado y con Carreño en el patio se impuso y soslayó la figura del 4F Arias Cárdenas. Como he dicho en otras columnas, Omar no es mal candidato; sabe hablar, presionar y es populista. Su gestión es un desastre y su rechazo es altísimo. A pesar de eso, no me como el cuento del “arreglo”. Es decir, colocan “a Omar porque Arias era el mejor candidato y la idea es entregar el estado a la oposición, en específico a Rosales”. Falso. El PSUV no regala posiciones y menos el Zulia. Rosales se juega a “rosalinda” en esta campaña. Una derrota sería su sepultura final. Para ganar necesita arrasar. Las encuestas lo ubican en primer lugar pero ellas no son resultado final, miden el momento simplemente. La pregunta ¿Cuál es la actitud del padre de la soberbia política Juan Pablo Guanipa? ¿Aceptará que otro ocupe lo que él renunció? La unidad tiene que ser “afectiva” más que “efectiva”. Peor situación la de Maracaibo. La candidatura a la Alcaldía será o para UNT o para PJ. Juan Carlos Fernández, por sus zigzagueos no genera confianza y tendrá que conformarse con ser candidato de Fuerza Vecinal, un partido nacional existente políticamente únicamente en Chacao, en el resto del país es una ficción de publicidad paga. Quizá en Maneiro Margarita pudiera representar algo. ÚLTIMA HORA: El regreso de LESTER TOLEDO y todo su poder económico regresan al Zulia. Si hay alguien que sabe usar el poder es este personaje. Aspira a ser la llave de Rosales. La pelea con PJ será a “cuchillo limpio”. EN EL PSUV el cuarto de guerra de Omar Prieto inventó una decisión contra Luis Caldera, que fue desmentida prontamente, aunque entre semana Maduro y Diosdado señalaron la destitución de dos jefes de organización por el desastre de las postulaciones. Si debe renunciar o separarse eso es obvio. MUY MAL Luis Caldera intentando convertirse en el “Mujica zuliano”, lo digo porque en un acto en la plaza bolívar se apareció con un carro viejo, un “falconcito”, que tiene mucho tiempo que no usa, sin escoltas y acompañado por unas cuatro personas. Luis un consejo, la gente no vota por sus “iguales”. Si Aristobulo estuviera vivo te contaría cómo le ganó a Claudio y luego perdió con uno de menor rango como Ledezma. La gente admira el poder y el que hace gala del mismo. Para votar por otro “igual” prefieren hacerlo por ellos mismos…Además Luis Caldera se burla de la gente. Quienes conocemos bien ese estado, sabemos que Luis de “pobre” no se va a morir. Hay un centro comercial cercano a “Mi Vaquita”, donde él opera. Tips... VOTOMETRO Omar Prieto mueve la mata en algunos municipios y nombra nuevos intendentes municipales. En el municipio Miranda, me cuentan que Tiberio no gana las primarias ni que le levante la mano Chavez y se ponga un collar de limones… San Francisco, cabeza a cabeza van los 3 candidatos con más chance para ganar las primarias, Dir Wings, Mario y Danilo hacen un gran esfuerzo por cautivar los votos de los nini… En Sucre, muy reñida las encuestas en este municipio de cara a las primarias, puede haber una sorpresa de última hora. Padilla, la oposición se fortalece en este municipio debido a las pugnas internas en el partido rojo… Machiques, los rojos se están dando duro y la oposición cazando wuires…

BOLÍVAR

Tres candidatos puntean en la oposición, Mugueza, Velasquez y Yuset Díaz. De Gracia, cayó en desgracia. Todos en San Félix y Ciudad Bolívar cuando lo ven dicen “Cuanto vale el show”.

FALCÓN

Víctor Clark desarticuló una conspiración en su contra, donde está implicado un político delincuente como el Alcalde de Coro. No obstante no toda la unidad chavista lo acompaña, yo me pregunto ¿Por qué Alcides Goitia no participó o no lo dejaron?