Ángel Monagas // Caiga quien caiga

Crisis opositora por 21-N

El drama de la derecha en Latinoamérica

Cuando analizamos los resultados de los últimos procesos en nuestra parte del continente, podemos llegar a conclusiones erradas y a imprecisiones conceptuales y sociológicas.

El resultado del Perú, se acerca mucho a eso.

¿Por qué? ¿Es que la derecha fracasó? ¿Es que el socialismo es mejor o es que el liberalismo no responde a nuestros intereses?

Empecemos por aclarar, que en el Perú, como en Argentina, Bolivia y en Chile, no triunfó la izquierda, ni siquiera las ideas de Marx. Es la concretación de un proyecto populista, ideado por Lula da Silva y Fidel Castro en 1990.

No me refiero tan solo al plan del Foro de Sao Paulo ni a la Unión de Repúblicas Socialistas de América (URSA).

No es una película ni un invento del Nuevo Orden, ni de los extraterrestres o espíritus.

La derecha, o mejor dicho, el liberalismo como corriente opuesta a la prevaleciente izquierda en Venezuela, aún no ha entendido ni encontrado, el puente comunicacional con las grandes mayorías.

Un autor chileno en un artículo de prensa, publicado el 9 de diciembre del 2016 en el portal web LaRepublica.net decía:

Emilio Bruce [email protected] com

Socialcristianismo. Conclusiones (subrayado nuestro)

Algunos costarricenses perciben el socialcristianismo como extrema derecha por ser antítesis del marxismo y sus derivaciones. En realidad la oposición contra la doctrina social de la Iglesia católica deriva del hecho de que el socialcristianismo es profundamente democrático y bajo su régimen las elecciones populares son concebidas como un voto para cada ciudadano mayor de edad y se ejerce plenamente en diversidad de partidos y opciones. No es un régimen totalitario de partido único.

En realidad el discurso contra el socialcristianismo obedece a que es una herramienta social para lograr cuatro elementos básicos en una sociedad: primero, para colocar la dignidad, libertad y preeminencia del ser humano creado a imagen de Dios antes que cualquier partido, líder iluminado, o del Estado mismo. Segundo, para buscar el bien común estableciendo relaciones de equilibrio, respeto, justicia y bien entre las personas. Tercero, para crear una relación de solidaridad entre las personas sin menoscabo de su libertad, de sus vocaciones o iniciativas libres. Cuarto, para atender las necesidades de los más pobres y de los más necesitados de educación y de trabajo, sin aplastar a quienes tienen, a quienes ya disfrutan del bienestar que se desea dar a toda una colectividad. No es acabando con los exitosos cómo se promueve a los menos favorecidos.

El socialcristianismo no promueve la creación de pobreza al nivelar para abajo y empobreciendo a todos. El socialcristianismo busca de manera clara que cada individuo despegue sostenidamente en su economía y en su vida familiar. Nunca ha buscado confiscar de unos para dar a otros. Ha buscado y alcanzado relaciones equitativas y justas. Busca claramente repartir riqueza produciendo más, no repartir pobreza repartiendo lo que hay entre todos”. Fin de la cita.

Una de las grandes fallas del socialcristianismo, a pesar de los esfuerzos de muchos, es la carencia de un proyecto, de unas ideas para superar las necesidades materiales, que sí existen y no las negamos, como es el hambre, la pobreza extrema en general.

Maritain, fue un pensador inspirado en la filosofía cristiana. Su aporte, es un océano a la causa de la democracia cristiana pero no bastó para enfrentar, el verbo, la falsa imagen del comunismo en el mundo.

El comunismo se disfraza, se permea a otras ideas. Al final resulta lo mismo. La socialdemocracia intenta dejar de ser la “borra” del socialismo. Le costará. Los ejemplos de gobernantes como recientemente Bukele, Fernández, no los ayuda.

Tristemente todo comenzó con el lucifer político del siglo XX, Fidel Castro. De allí para acá, ha sido un camino duro. Los gobiernos socialistas han encontrado en la narcoguerrilla un aliado importante. Hoy se habla de pranes en los partidos. En Venezuela sobran los ejemplos.

El socialcristianismo puede ser la clave. El equilibrio entre una población que reclama cambios, perseguidos por la injusticia social.

La democracia cristiana es su instrumento, debe jugar con más fortaleza hacia el centro.

Los liberales deben entenderlo y abandonar los radicalismos. De lo contrario seguirán desapareciendo como opción y sería muy triste.

La derecha soluciona pero no emociona.

Imaginen una jovencita de 15 años. Ella por regla general, se enamora del muchacho más extrovertido, el más solicitado en la escuela o en el barrio, si baila y canta es peor. Si anda desaliñado, con el pelo largo, tatuajes, no importa, es la moda.

Ella no percibirá los jóvenes que trabajan duro, que se preparan, que valoran la puntualidad y el orden, por ejemplo. Ese es un “nerd”, que no sé si hoy en día los llaman así. Lo que deseo significar es que esa jovencita, es nuestra latinoamérica.

El que ofrece ayudas, bonos, premiarte por no trabajar, ese llamará la atención. El que manipula la desigualdad social para convertirla en resentimiento y en lugar de decirte cómo acabar la pobreza, te señala a los “ricos” como los culpables de tu situación, tendrá las mayores oportunidades.

Los sociólogos hablan de un mal heredado, producto de la colonización.

Yo creo que no avanzaremos sin entender, que el único elemento de crecimiento es el trabajo, la producción.

El pobre prefiere el pescado, en lugar de aprender a pescar.

Por eso es necesario un mea culpa de los políticos. Debe renacer el socialcristianismo como nuevo catalizador. La derecha “pura”, dogmática del liberalismo no lo lograra.

Debemos despertar simpatías sin perder el norte.

El filósofo oriental Confucio señaló: “El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor”. Gracias a Gustavo Ruiz por recordarme estas sabias palabras.

Los políticos de América tienen la palabra…

Caiga quien Caiga

Guaidó no quiere participar en las elecciones del 21Nov. Sería el fin de los negocios, fundamentalmente de Leopoldo López y compañía. Las giras en aviones privados solo se hacen para justificar la millonada en dólares que manejan él, su esposa y los socios. Guaidó sabe que eso, digan lo que digan los “jurisconsultos” del TSJ en el exilio, legitimaría el mandato de Nicolás.

El apoyo de Estados Unidos tiene varias interpretaciones. Muchos prefieren decir que sigue apoyando a Guaidó. Es más fácil y simple verlo así. La lectura correcta es que siguen sin apoyar a Nicolás. Apoyar a un dictador es contrario a la política internacional de los Estados Unidos. No queda de otra sino apoyar a Guaidó.

Ahora el escenario puede cambiar. Ellos y la UE hablan de elecciones libres. En ningún lado incluyen las presidenciales o parlamentarias. Son las condiciones que han prevalecido lo que preocupa al actual mandatario Biden.

En política como en béisbol, el que no hace le hacen. Desde que se autoproclamó ese parapeto de Gobierno Interino, para mí una morisqueta de gobierno de internet, nada ha cambiado. Los venezolanos estamos más lejos de la libertad. Estamos peor. Promesas van y vienen. La consulta como lo anunciamos fue una burla. La rendición de cuentas es otra. El mandato de Guaidó es “inocuo”, “irrelevante”, ya no es tristeza sino lastima la que produce.

No así para un grupo, un círculo, una camarilla como la que tenía el tirano Gómez, viviendo en un lujoso hotel en Caracas, viajes en primera clase, viáticos, etc, lujos para los inservibles: asistentes, camarógrafos, directores de medios y periodistas que decían ser estrellas con comerciales, no han podido levantar el peso muerto del hombre de la Guaira.

La presión es mucha. Blyde y otro grupo del G4 viajan en vuelo privado a Washington a cerrar el trato. Estados Unidos de alguna manera empieza a cumplir, flexibiliza sanciones y Maduro no puede confiarse o burlarse, si no cumple, podría ser su final. Biden a diferencia de Trump es más hechos que palabras.

Otros aseguran que será candidato a Gobernador en La Guaira. Si lo hace, la pela será más dura.

Maduro no es bueno. El problema es que Guaidó es muy malo. Necesitamos un liderazgo emergente que enfrente la tragedia nacional.

Es el momento. Maduro se enfrenta al “ala radical” del chavismo por una nueva visión económica. Maduro no tiene la capacidad para esa tarea, además “después de ojo sacado…no vale Santa Lucia”.

El chavismo arde en llamas y la oposición no es capaz de utilizar ese fuego, no para extinguir, sino para avivarlo.

La crisis opositora

Guaidó, Ramos Allup, Borges y otros, ya no solo no convocan ni representan el 90% de la oposición nacional. Tampoco controlan a sus dirigentes. Estos en su desesperación, en su retroceder político quieren participar bajo cualquier circunstancia. Es más, si las cabezas visibles, por sus negocios deciden no ir, se lanzarán por otras fórmulas.

Los dirigentes medios, regionales y algunos nacionales, saben que el “interinato” fracasó. Prefieren navegar a morir con ese barco que como el Titanic, mientras se hunde, los músicos siguen tocando…

El chavismo y el Polo Patriótico

Retan a Rafael Calles: Antonia Muñoz le pide un debate público para aclarar las cuentas.

Calles por sumiso a Wilmar Castro, no concluyó obras que yo dejé porque según él “no eran prioridad”.

Rauda y veloz y “con pruebas en la mano”, la ex gobernadora del estado Portuguesa y candidata a ocupar la primera magistratura regional Antonia Muñoz, salió al paso a las declaraciones de Rafael Calles, asegurando no saber quién despilfarro los dineros de Portuguesa, “lo que puedo asegurar que en mi gobierno no fue”. Calles dijo en su programa de radio “Portuguesa Potencia” que en su gestión ha recibido tan solo el 1% de lo que dilapidó Muñoz, (Antonia) Castro Soteldo (Wilmar) y Reinaldo Castañeda en sus mandatos. Ante estos señalamientos la candidata a la gobernación del Partido Comunista de Venezuela y otras organizaciones políticas, manifestó a Portuguesa Al Día “No sé quién habrá despilfarrado el dinero del pueblo, pero tengo pruebas de que mi gobierno no fue”. Muy dura la popular “Negra Antonia” afirmó: “Él lo que es, es un malagradecido que nunca me ha reconocido. De paso, tres importantes obras que quedaron inconclusas en su municipio, no las defendió por sumiso ante Wilmar Castro, que les quitó los recursos porque según él no eran prioritarias. Si él quiere aclaramos cuentas públicamente.”

Yaracuy

Parte de una interesante carta recibo:

“En casa decente no hay ladrones…

En los años cuando tuve la bella tarea de formar jóvenes, me daba cuenta que cada uno en el salón, representaba muy bien su hogar…Traigo todo esto a colación porque aún estoy celebrando que nuestro gobernador Julio León Heredia, abriera los ojos por fin frente a ese núcleo del mal familiar, y sacara del gobierno a la Marina Ocariz y su hijo Juán Díaz. Tengo la dicha de sentirme tranquila cuando alerté sobre las andanzas de la y que colega Marina al frente de la secretaría de despacho. También le dije al gobernador y al pueblo de Yaracuy que ese muchacho Juan Díaz era un engendro rojito de la corrupción, ahora con tres carros en caravana, con una docena de escoltas, con una hacienda que es un descaro de lujo y dinero en la entrada de mi querido pueblo de Nirgua. Ese muchacho es un vagabundo del mismo retazo de cuero del y que diputado Luis Parra, y ahora son compinches que comparten el caro pasatiempo de los caballos y el coleo. Y ni les cuento de las damas de compañía y las botellas de whisky. De nada y estamos a la orden, gobernador Julio León Heredia…Ahora yo me imagino que la cosa no fue nada más botar a la señora y al muchacho, porque así la cosa es muy fácil para los ladrones, entonces roban donde los ponen y el castigo es botarlos. No señor gobernador, investigue las millonarias cantidades de dinero que le deben faltar de las partidas de ayuda social. Averigue de las camionetas del muchacho, de las fiestas en la playa, del palacio que hizo en Nirgua. Póngale el ojo a ese informe con datos muy personales y familiares que prepararon en su contra y que fueron a entregar como un Judas allá en varias oficinas de Caracas. Está obligado a hacerlo porque como dije en principio los muchachos son el espejo de sus mentores y ese muchacho llegó a lo que llegó por la mano suya, gobernador Julio León Heredia, y hasta le decía padre de la vida. Que esos perros muerdan la mano que les dio comida tiene que ver más con los perros que con usted que les puso el plato. Entonces no puede venir a hacer el papel de cómplice y pendejo con la boca cerrada. El papel de madre de Marina Ocariz lo cumplió según la ley de la vida, y una ladrona y vagabunda solo podía criar a un ladrón y vagabundo, que ni siquiera aprendió a leer y hablar y por eso él cree que la gente que regresa es la gente que ha volvido como dijo en televisión quedando como lo que es, un muchacho bruto y vulgar vividor de la política. Pero que no le pongan un guiso al frente, unas prepago y unos dólares porque se destaca. En sus manos está, gobernador Julio León Heredia, lavarse la cara con dignidad…Prepárese, porque le haré llegar más detalles de las operaciones delictivas de estos capos del picacho. Y recuerde que la gente decente no tiene ladrones en la casa. La Vengadora…Comité Por El Rescate De La Dignidad Yaracuyana.

Carabobo

El laboratorio político sigue hablando de alianzas opositoras.

Mientras Bertucci-Limas juegan a matrizar ante la opinión pública sus candidaturas, otro grupo de la oposición, incluso de una parte del G4, se reúne para plantear escenarios diferentes: Carlos Lozano Gobernador y Enzo Scarano Alcalde de Valencia. El problema de esta dupla es que ENZO sigue en el exterior y mientras en México no se decida lo de las habilitaciones y/o persecuciones no creemos que regrese. Carlos Lozano solo es difícil y llevarle el paso también resulta complicado. A Lacava en el chavismo, le ronca en la cueva Acosta Carles, aunque nos parece una mera candidatura folclórica.

Seguimos observando un Lacava sólido, muy a pesar de nuestro criterio, ganándole a cualquier candidato de la oposición. Veremos en la campaña. Él arranca por el primer carril y adelante.

Bolívar

Muchos dicen que Andrés Velásquez es un hombre con experiencia. Lo cual es cierto. No en sentido positivo, Andrés es un experto en perder. Luce desesperado. En un reciente acto público criticó a quienes supuestamente andan promoviendo candidaturas, pidió a los presentes para que “no los agarre el pañuelo sin catarro”; o sea preparen las maquetas electorales en caso de que el G4-MUD decida participar en el proceso del 21 de noviembre. “Y no podemos esperar a agosto para tomar estas decisiones, a más tardar en julio deberíamos tener esto definido”, dijo.

Mientras el Show de “Desgracia”, perdón De Grazia, continúa. Todo fue una burda obra de teatro.

Zulia

Como el difunto amigo Pedro Soscun, también he tenido sueños extraños o premonitorios. Vi una cama grande, sobre la cual yacía Di Martino. Debajo de la cama hay un arma, sangre y otras señales de violencia. Interprete usted…

El Fiscal del régimen Tareck William Saab comenta a un común amigo, que tiene todo un expediente preparado contra una cabeza grande, un “chivo” chavista. La muerte del joven y los policías implicados, que fueron puestos en libertad sería el motivo de la rabia. La opinión pública sabe quiénes son esos policías y porque actuaron de ese modo. La intervención oportuna de Pedro Carroña, disculpen, Carreño, impidió que la sangre llegará al río…Aun Tareck quiere hacerlo.

Una fiesta “rosa” se hizo durante cuarentena radical, en un famoso local propiedad de un “chavista”. El que un grupo de personas con preferencias sexuales diversas festejen no es problema, siempre y cuando ante la opinión pública lo asuman. Por el contrario, ese personaje se vende como todo un “playboy”. ¿Y entonces? La comunidad Gay debiera ser seria en exigir respuestas.

MACHIQUES: Veo cómoda a Betty Zuleta para repetir su candidatura. Sin embargo, fuertes rumores de presencia del narcotráfico financiando una oposición a ella, que se quiere contar a lo interno del PSUV. Muchos recursos y apoyo de narcoguerrilla fronteriza. CABIMAS: La candidatura de Marco Amaya, ha refrescado al chavismo. Es tanto que dos viejos y pasados de moda en política, fueron a hablar con él para que se retirará. Si en ese municipio, Montoya se decidiera sería difícil para el chavismo enfrentarlo. El actual Alcalde, genera más tristeza que odio. Parece una tarde de otoño en París: completamente gris. LA RITA: Pide cambio en la conducción y el liderazgo. No hay gobierno ni Nacional, ni regional ni municipal. ¿Qué será de la vida de la china? PADILLA: Muy activo Ildebrando Rios, en la intendencia. VALMORE RODRÍGUEZ: Sigue el desastre con la gasolina. La Alcaldesa Yurani Pino tiene su combo “bachaquero”. Las gandolas llegan con 14 mil litros y solo marcan 100 carros. SUCRE: Humberto Franka viene por la baranda y sin frenos SAN FRANCISCO: Dice un viejo refrán que recordaba mucho, el Dr. Guillermo Lugo Sarcos en el partido donde milite, “Los pendejos en política al cielo no van…porque los jo…aquí y los jo…allá”. La candidata promovida y armada con todos los recursos y el poder de Omar Prieto es Angela Fernández. La segunda opción para él, sería Danilo Vilchez. En la oposición, solo espera el anuncio de partida para arrancar Gustavo Fernández. Esta sería la batalla final de un liderazgo auténtico del sur, más allá incluso, de los partidos y que toca la esfera de lo social. FRANCISCO JAVIER PULGAR: Ya nadie recuerda al anterior sino al encargado. El otro, peor no pudo ser. El actual es muy diligente, muy eficiente y atento. No la tiene fácil por la carencia de recursos. LAGUNILLAS Tampoco creo que tenga problemas en repetir como candidato Leonidas González. Su problema puede ser en la campaña. Mucha gente está muriendo por Covid, la electricidad se va una sola vez al día, en la mañana y no vuelve más. Agua, solo se ve en las propagandas y cuando llueve. La hija de Mervín insiste. Con un trabajo sostenido avanza Monica Padrón. Tiene experiencia política y gerencial. Cheo Mosquera no termina de definir. En BARALT suena un outsider del polo patriótico. MARACAIBO: Excelen te propuesta lanza Marco Rivero del PCD: Elecciones primarias. Oportuna propuesta para legitimar liderazgos y la vigencia de muchos que dicen ser “líderes”. Sería la oportunidad para motivar, para potenciar nuevos valores. El que tenga miedo o no quiera participar, es porque no tiene nada abajo. Juan Urdaneta de UNT sigue en su labor social, ¿Que busca? No lo sabemos. Mientras en la MUD no se ponen de acuerdo, Charles Hernández visita a los dirigentes de las parroquias. Los conoce. Los ha “manoseado”, en el buen uso del término. ¿Podría ser Charles un outsider? Seguimos indagando.

Soberbia de Guanipa no le permite admitir que se equivoco y eso lo entierra más.

GOBERNACIÓN: ¿Qué dijo Rosales? Preguntan mucho sobre la candidatura a la gobernación. Tiene mucho que explicar a la gente si dice que sí. Guanipa no es capaz de admitir el error de no juramentarse y eso lo sigue llevando a la tumba política. PSUV AL ROJO VIVO: Prieto en sus círculos cercanos, que lo último que hará, será poner preso a GIOVANNI VILLALOBOS, en cuanto pise el Zulia. “Que nadie se equivoque conmigo…” dijo delante de un guardaespaldas. ARIAS para aparecer lejos de lo dicho por su mano derecha, le dijo que se fuera de la embajada. Nadie cree que él no sabía. Casanova luce tranquilo para repetir. ¿Quién será el candidato a la Gobernación? Ayer en la mañana una persona de mucho poder, se reunió con Nicolás. Un outsider con tradición pudiera ser la solución del Zulia. Ni Omar por el desastre, ni Arias por la forma…No lo sé. Y si tras bastidores colocan al catire Di Martino a la Gobernación. Otros dicen que Di Martino cerró fórmula con Omar. Luis Caldera quiere comprar entradas pero es solo para mayores de edad en política regional. Omar empieza a presionar, a amenazar para las asambleas de las UBCH. El comando que dirige Lisandro ya prepara “paqueticos” de billetes de 20 dólares…

Estamos de lunes a viernes en el canal Factores de Poder Programa Así amanece Venezuela. También por AvilaRadioOnline.com