Angel Monagas // Caiga Quien Caiga

El tiempo inexorablemente avanza. A pesar de las sensaciones, las agujas del reloj, los días de calendarios, las hora siguen siendo las mismas. Ni más ni menos.

Estos 22 años de “revolución chavista”, han transformado al venezolano. La Venezuela que conocimos y disfrutamos muchos no desapareció aún. Ella permanece allí, oculta detrás de los problemas, espera algún día volver…

Teníamos problemas, es verdad. No había agonía ni desesperación para encontrar la paz, el regocijo, en convivencia.

La ilusión por la elección del charlatán del siglo Hugo Chávez, murió aún antes de terminar de nacer. En el 2002 se hizo realidad. El pueblo salió a la calle. No se pudo.

Por vía de los votos tampoco se logró. Aunque avanzamos mucho, el tirano nunca fue demócrata y a cada resultado contrario, le encontraba su “talón” de aquiles.

Perdió un referendo e inmediatamente convocó a otro, para superar el efecto del primero que nunca se pudo aplicar.

Donde perdía uno de los suyos, el premio de consolación era colocarlo de paralelo, con mayores concesiones y poderes, de manera de inutilizar al recién “electo”. Ejemplo de ello el 2015. Se ganó por amplio margen el parlamento e inmediatamente, el chavismo “invento” a través de su bufete llamado TSJ, una nueva sentencia para impedir el control, la fiscalización, de un órgano no dominado por ellos.

Donald Trump, aumentó las ilusiones a través de una operación militar. Tampoco se cumplio.

LA MESA ESTÁ SERVIDA

Los noruegos y otros países (no es excluyente), persisten en la vía del acuerdo y de la negociación. A la luz del día, seguimos igual y no porque no se hagan elecciones, sencillamente es que conocimos una Venezuela sustancialmente distinta a la actual. Esto nos permite establecer un juicio de valores importante.

El problema es que una de las partes carece de legitimidad para hablar de una mayoría que ya no representa. Que por su omisión y error, fueron sacados del corazón popular. Es decir, esa mesa ha sido instalada con una sola parte: Los que auténticamente representan la dictadura, el comunismo tipo cubano. El resto habla de quien no cree ni se ve reflejado en sus planteamientos. Múltiples encuestas y estudios de opinión lo señalan.

Aún así pudiera permanecer la sindéresis, la coherencia, la seriedad y lograr algún resultado “creíble” o que pudiera enamorar a la gente.

Ir a elecciones no es malo, si hay condiciones válidas de igual y sana participación. Con los usurpadores del poder es cuesta arriba.

LO QUE SE ESPERA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL: MITO Y REALIDAD

Un pronunciamiento de este cuerpo, sin ánimo de entrar en un análisis jurídico, es útil y valioso, más no será determinante en lograr una salida rápida, justa y que se acerque a ser una solución.

Es lo primero que hay que decirle a la gente: La Verdad.

Sobran ejemplos de lo tortuoso de esta vía. De lo lenta y lo efímera que pueden resultar sus decisiones. Allí tendríamos el inicio.

Necesitaremos una oposición seria y que no negocie, como lo denunció Antonio Ledezma, de un grupo dizque opositores pidiendo dádivas de la CPI para la dictadura.

La Nueva Esperanza es valedera, pues las otras vías resultan inexistentes. El problema es que su vigencia, aun con decisión en contra, tardaría mucho y hay que anunciarlo para que no muera como “esperanza” antes de nacer.

En política no siempre suceden las cosas como uno quiere y el otro lado de este asunto, la izquierda, “no es mocho” “ni juega carritos”. 22 años de ejercicio del poder lo demuestran.

Su avance puede ayudar a presionar a la dictadura, en el logro de mejores condiciones.

Esperemos sin ánimo de felicitarla y mucho menos cuando perdieron 18 años para hacerlo, que la fiscal saliente se reivindique y que el nuevo , responda a la infraestructura que encontrará.

No hay excusas para un reinicio justo, en paz.

Parafraseo el juramento formal para ejercer cargos públicos “SI ASÍ LO HICIERES QUE DIOS Y LA PATRIA OS PREMIEN, SINO QUE TE LO DEMANDEN”

LOS CAIGA QUIEN CAIGA

No podemos seguir cometiendo errores basados en prejuicios y hasta en razones que teóricamente son ciertas pero en la práctica, a la luz de lo que cree la gente es otra cosa. Por ejemplo, en el SISTEMA PATRIA participa el 80% de la población venezolana. Es decir la base de los opositores tiene carnet y aunque lo nieguen reciben esas migajas llamadas “bonos”. Es como si usted está bajo el inclemente sol del desierto, caminando más de dos horas y de repente avista un lago, un río, por mencionar, con agua pero sucia. De seguro usted la tomará. Eso es mejor que morir deshidratado. Después tendrá que ver las consecuencias. Así opera el comunismo y crea dependencia. Se mal gasta esfuerzo atacandolo como instrumento de discriminación en la vacunación, entre otras cosas, porque a traves de la WEB del Ministerio de Salud los que no lo tengan pueden registrarse y ya se sabe de miles de vacunados por usar ese canal… Pero sobre todo pierden la oportunidad de denunciar la corrupción que está implicando que miles de no priorizados sean vacunados, tras pagar EN LOS MISMÍSIMOS CENTROS DE SALUD. Con 50 y 150 dólares, usted puede en cualquier hospital ser vacunado.

Mientras el régimen entretuvo a muchos con lo de Bonny Cepeda, a quien le pagaron para que cantara a Nicolás Primero. ¿Es el primero? Para nada, hay otros que han cobrado más y nadie dijo ni “pío”. Los sistemas de inteligencia social operados por el Estado, son especialistas en articular distracciones vía la magnificación de temas no medulares… sospeche usted de todo aquel que en contextos críticos inicie la viralización de temas contextualmente no medulares: es un agente de desinformación en potencia. La dictadura paga muy bien a expertos comunicacionales para esos fines. La dictadura necesita una sociedad desconcertada y que no encuentre confianza en ningún proceso ni actor. Peor aún, la dictadura necesita desesperadamente que la sociedad desconfíe de ella. Una sociedad sin confianza es una sociedad que no articula ni genera respuestas orgánicas.

Mientras todo eso sucede tres fenómenos ocurren: 1) Un proceso potencialmente traumático de primarias en el PSUV; 2) El inicio de un diálogo entre las oposiciones y sus aliados con la dictadura y sus aliados, facilitado por gestores de primer nivel; 3) Se avanza en empezar a concretar avances en la agenda de diálogo con los sectores económicos del país.

Es doloroso decirlo, la subestimación del enemigo no nos ayuda. La dictadura no quiere que ud se entere que está en plena agenda reformista y que eso tiene al chavismo ardiendo.

Las primarias como método siempre generan lesiones y en un momento en que en el chavismo se está imponiendo la vía china, los sectores del chavismo ortodoxo se preparan para oponer resistencia. Diosdsdo Cabello llama a “volver a Chávez”, mientras Maduro avanza en convertir a Chávez en un mero recuerdo.

ETERNO ERROR OPOSITOR:

Los errores en política se pagan a un alto precio. La oposición debe aplicar la inteligencia y mandar a votar por los peores candidatos en las primarias del PSUV. La oposición tiene unos 300 mil electores que se podrían prestar para eso y definir el proceso interno del PSUV a favor de los menos competitivos. Esto fue precisamente lo que el PSUV hizo en 2017. Su gente fue a votar por los candidatos menos competitivos en las primarias opositoras y por esa vía se aseguró mejores condiciones de competencia en las elecciones regionales. En Bolívar hicieron ganar a Velázquez ¿resultado? Miles de electores “antivelasquistas” se abstuvieron y la elección quedó reñida; en Monagas mandaron a votar por Guillermo Cal ¿resultado? la oposición se desmovilizó; en Aragua mandaron a votar por Ismael Garcia ¿resultado? Miles de electores anti García se abstuvieron.

El chavismo piensa el tablero con tiempo y hace ingeniería política. Necesitamos candidatos que ganen las encuestas… y que se parezcan al perfil de gobernante demandado por los ciudadanos. Los candidatos también requieren de un plan económico, las campañas necesitan dinero. Los presupuestos de campaña suelen definir quién gana.

¿Por qué ha venido fracasando Guaido?

Porque es mercadotecnia y muy poca política.

Su gente se enfocó más en construir la imagen de un presidente, de mercadear un producto, que de construir un movimiento de liberación nacional que hiciera al chavismo inviable no aceptar ir a elecciones presidenciales competitivas.

El chavismo sólo es derrotable con agitación en la base de la sociedad y eso los chicos del marketing no lo saben hacer.

Para derrotar al chavismo necesitamos unos 40 mil comités locales trabajando sin descanso en presionar. Crear agitación. Y es relativamente económico sostener esa estructura y supremamente efectivo.

Imaginen montar 40 mil “sancochos” quincenales, hay que crear rumores y chismes. Aguas abajo remarcar el descontento. Presentarse en unas 4 millones de puertas. Léase bien: Tocar puertas, hacer casa por casa, no pasar con un tumulto por un barrio, con gente que no es de ahí, con una marcha transportada ese efecto no funciona, eso genera más rechazo que afecto, pues al verlo pasar la mayoría dice “ninguno de esos son de aquí”.

Con 50 millones de dólares hacemos eso. Guaido recibió más de mil millones de dólares y los usó para pagar “boberías” de técnicos en mercadeo de productos, no de políticos, absolutamente desconectados con la Venezuela real.

Tenemos que hacer fracking político y para eso los comités locales son la estructura idónea. Hay que generar un montón de sismos políticos por comunidad, moverle la tierra al poder.

Y direccionar eso a unas elecciones presidenciales.

El poder del chavismo es muy simple: Se sostiene sobre las UBCH y los CLAP, hay que vencer a cada CLAP, derrotarlos en su comunidad.

BRASIL

Me informa una persona: “Aquí la embajada de Guaido aunque es reconocida no hacen nada solo piden plata para una fulana ONG que tienen. Solo ayuda a tener empleo. Compruebelo entrar en el apartado de oportunidades: https://www.casavenezuelabr. com.br

Esto imagino que lo hicieron porque temen que en cualquier momento quedarán sin asistencia económica y esta Associação pode lês ayudar a mantener cierto estatus económico en medio de la sociedad brasileña de buenos recursos.

CARACAS

El chavismo PSUV, es monolítico en la capital y hay fuertes discusiones a lo interno. Un colectivo pudiera ser la sorpresa. El problema chavista lo representan los no militantes del partido de gobierno. No están dispuestos a “calarsela”. El Partido Comunista y el PPT tienen perfil propio. En la oposición, hay un fenómeno interesantes y pugna fuerte. Por un lado, es indetenible la fuerza que le ha puesto Ecarri y su gente por años. De alguna manera, Ramos Allup no los ve con malos ojos. Sin embargo, TODOS QUIEREN PRIMARIAS.Mucha agua ha corrido debajo del puente, por lo menos en los últimos 4 años, en la dirigencia opositora en la capital de la República. Muchos se fueron por motivos de persecución política, otros a vivir exiliados sin motivo alguno, otros lamentablemente murieron y otros se fueron de vacaciones un buen tiempo y ahora regresan para aspirar a la alcaldía de Caracas. Pero en ese ínterin están los que se quedaron sin temor a las persecuciones y represalias de los cuerpos de seguridad del estado y de los colectivos y bandas armadas, a pesar de haber sido víctimas y presos sin razón en varias oportunidades, por luchar contra el régimen. También han sufrido el contagio del covid-19 y han estado al borde de la muerte por estar trabajando en las comunidades de las 22 parroquias de Caracas por un cambio y bienestar para Caracas y toda Venezuela. Eso lleva a muchos a cuadrarse José Gregorio Goyo Caribas, quien dirige el frente amplio, desde hace más de 4 años y a su vez es presidente del partido Un Nuevo Tiempo en la región capital. Él se une a las voces que piden primarias en todo el país para renovar los liderazgos y escoger los candidatos a las alcaldías y gobernaciones, si es que la propuesta de salvemos a Venezuela de la unidad opositora, logra los objetivos de las condiciones y garantías para unas elecciones libres y justas, además de permitir la entrada de la ayuda humanitaria, la entrada de las vacunas y una fórmula que permita un cambio de gobierno en el futuro cercano. Las primarias nos permitirían además, resolver varias aristas en un hipotético proceso electoral, cómo lo son la escogencia para participar con un candidato único y en unidad lo más compacta posible y con posibilidades reales de ganarle al gobierno la capital de la República, renovar y legitimar el liderazgo opositor, engranar y aceitar la maquinaria opositora y lo más importante motivar a la ciudadanía, al pueblo para que estén en las calles junto a sus líderes realizando acciones de protestas y reclamando por la terrible crisis económica, social, de servicios públicos y salud que estamos padeciendo, así como acentuar el reclamo para que permitan el ingreso de las vacunas.

CARABOBO

Capriles transformado en el máximo manager de un lado de la oposición, apuesta todo por Enzo Scarano quien pide su habilitación urgente para regresar a Venezuela. esto pudiera ayudar o empeorar las cosas en esta región, donde “toda la oposición” está en el subsotano. El último alcalde opositor de Valencia quiere también imponer los suyos. En el PSUV apuran todos el paso por el 8 de agosto. Los sondeos en Puerto Cabello favorecen al binomio Lacava-Betancourt. En la Alianza Democrática no quieren a Bertucci ni a Ruben Limas y menos sus imposiciones. Bertucci quiere ser Cacique sin haber lanzado una sola flecha y pretende imponer en San Diego a José Gregorio Ruiz. Me informan que Joseito Dao busca apoyo en la capital para aspirar en Puerto Cabello. Se reunió con Claudio Fermín pero como siempre “el negro” primero busca él ser candidato en Caracas y por eso lo llaman “perro mojao”, se sacudió en dejo a “joseito” a mitad de camino. Joseito además se hace obstáculo con su pleito con José Manzano de AD.

ESTADO BOLÍVAR

Nos informan de un encuentro (quizá alianza) entre Raúl Yusef y Richard Fuentes. Fue hecho en la casa de AD en San Felix. De cuidado estos dos grandes de Caroní se acercan, mucho más cuando Américo De Grazia es una realidad inminente. Le conviene a Yusef pues es visto como el único opositor capaz de mover San Félix y es donde precisamente se gana o se pierde la alcaldía y la gobernación.Los efectos de este encuentro duraron muy poco. Américo De Grazia pacto con el engendro de Ramos Allup, Bernabé y el primero se comprometió a reconocer las nuevas autoridades de AD. Será candidato. Vendió prácticamente su alma al Diablo, o es la encarnación de él. Ahora comprendo porque se fue a Italia y no a otras tierras.

NUEVA ESPARTA

El poco útil de Alfredo Díaz anda bailando pues el comentario generalizado, es que Morel Rodríguez tiene una alianza con el PSUV y ya quedó al descubierto. Durante un programa de radio, el viejo Morel planteó un “entendimiento con…(lo que él llama) gobierno” para mi dictadura. Más grave es el rumor de que propuso participar en las primarias de ese partido el 8 de agosto próximo. Contradice esto la postura de su hijo, que trae a los Alcaldes del país no chavistas a un evento para promocionar el 21Nov. Esperemos las aclaratorias.

ZULIA

MACHIQUES La alcaldesa Bety Zuleta, demuestra que “el muerto si tiene dolientes” y a pesar de la crisis sigue desplegada en la entidad junto al poder popular llevando jornadas de entrega de medicamentos casas a casa, por cierto ya comenzaron las Jornadas de Vacunación en dicho municipio. Por cierto, un fuerte rumor de una candidata financiada por capitales lavados, competiría por la postulación contra Betty Zuleta. CABIMAS, sostenido y constante el trabajo de Marcos Amaya junto a las UBCH buscando soluciones a los problemas que padece la Cenicienta del Zulia “CABIMAS”, Marcos se enmarca como un joven dinámico en todos los cargos que ha ejercido y como le hace falta un buen gerente a este municipio. BARALT, productores de la entidad reclaman el no tener combustible para poder producir en sus tierras, ni para trasladar lo poco que producen. VALMORE RODRÍGUEZ, el “guiso” en la estación de servicio de Bachaqueros es de padre y señor nuestro. Llegan gandolas de 12 mil litros y solo marcan 100 carros y el resto para en el bolsillo. Esta bomba tiene la custodia de la alcaldesa Yurani Pino y su combo bachaquero. Sobre lo que allí ocurre es triste que nadie en la oposición lo denuncia. FRANCISCO JAVIER PULGAR, este municipio es ejemplo de cómo debe distribuirse el combustible, hay mucha organización, por cierto al Alcalde Rafael Bracho le dicen “el salserín”, trabaja día y noche, no descansa, muy buena aceptación ha tenido este dirigente en el pueblo platanero. De hecho pudiera ir directo si obtiene el 85% del apoyo de las UBCH.Por allí suena un dirigente de AD. No se le ha visto más. Por la oposición se escucha Erwin Rosales. Buen trabajo también el de Edgar Boscan de la Red de productores. Lamentable nos comenta el alcalde que la nevada del Pico El Águila, es la causante de la crecida de los ríos y las consecuentes inundaciones. En SUCRE ni la alcaldía, ni el Gobierno Regional se han hecho sentir, inseguridad, falta de combustible, no hay medicinas en el hospital, el transporte público es nulo. El pueblo manifiesta que no hay Gobierno ni dolientes. Hasta los aspirantes están desaparecidos Gulliver por Omar Prieto y Franka por Arias Cárdenas. LAGUNILLAS Leonidas González sigue sin rivales internos. A nivel de la oposición resurge el nombre de Monica Padrón y un trabajo interesante de Cheo Mosquera. En PADILLA la pelea está entre Ildebrando Ríos “El Peluche” y el mal hablado de Sobalvarro, quien abiertamente pago la consulta para obtener esos números. La ventaja de Ríos es que viene de ser Alcalde y tiene el apoyo de Luis Caldera.

INSÓLITO: En México se discuten los nombres. Aparentemente la MUD-G4 primero dirá no y luego dirá si. No hay de otra. Imaginen que el extrañamente millonario Lester Toledo pudiera ser el candidato a la Alcaldía de Maracaibo. Colocar a Lester de candidato en Maracaibo, es más o menos algo similar a poner un “Santero” como Papa. Marco Rivero no cesa en su trabajo y quiere ganarse el privilegio de representar a la oposición maracaibera. El ruido de Juan Carlos Fernández disminuyó. Para San Francisco, observamos igual de “duro” a Dirwin Arrieta, no obstante el comisario Danilo Vilchez también recibirá postulaciones. En Maracaibo, muy altos siguen los números de Willy Casanova. No así los de Omar Prieto para la gobernación. de regresar Arias sería una mala señal para el mencionado. Vale señalar que Prieto ha perdido hasta el apoyo de una parte de sus financistas como la cadena Fiorella, o ¿Será que se cuadraron ahora con Arias?. En el Zulia progresan los negocios cercanos al poder de la dictadura, el resto tiene que emigrar. Es lo mismo que ocurre con el servicio de Internet Airtek. Ellos curiosamente si tienen fibra optica y ni CANTV tiene ¿Cómo así?…

Y a partir de la semana que viene… El VOTOMETRO Electoral con Arnaldo “Moñoño” Piña.