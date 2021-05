Angel Monagas // Caiga Quien Caiga

La política también es un juego. Serio, provisto de razonamientos y de leyes, de prácticas. Yo siempre cuando juego, que a mi edad no son muchos, lo hago para ganar.

Para ganar en política, no solo hay que tener condiciones personales, sino que dependiendo las circunstancias, tener un buen equipo es importante. Entenderse con él y manejar los tiempos, que en política no es lo mismo que la vida normal.

Se puede jugar y aceptar las reglas del juego y eso no significa CREER EN EL JUEGO.

Los llamados intérpretes y representantes de la oposición, tienen casi 23 años en lo mismo. Incluso han llegado a ganar y el perdedor siempre en la práctica resultó ganador.

El chavismo es la representación de la tradicional izquierda, quienes descubrieron los votos en lugar de las armas para gobernar. Se han disfrazado de socialdemócratas, y socialcristianos, demócrata sociales, y todo eso es lo mismo. En justicia debe decirse que no todos actúan igual.

Menos o más edulcorados, es el mismo “guarapo” de Fidel, de la Unión soviética, de Mao.

Gramsci, los ayudó en esos fines. Ser de izquierda, sobre todo en los Estados Unidos, es un “snobismo”. Quienes quieren parecer más inteligentes, más honestos, más puros y liberales. Si quieres desfilar como “intelectual”, debes disfrazarte de “socialista”.

Ellos han recogido parte de la desigualdad social, de las molestias…El problema es que su fin es otro, o mejor dicho, ellos han buscado lo mismo: Poder para manipular, para amasar grandes capitales, que es precisamente lo criticado en su plataforma ideológica.

Chávez dictador de los nuevos tiempos

Chávez no fue un demócrata, cada vez que perdía, siempre terminaba por imponer su voluntad. Cuando no ganó el referendo, a pesar de toda la manipulación, inmediatamente convocó otro. Donde perdía un candidato suyo, colocaba otro funcionario con las competencias del mencionado, o le entregaba mayor poder a quienes podían asumir el control. Finalmente inventó fuera de la constitución la figura del “PROTECTOR”.

Esos protectores lejos de contribuir, el 90% de ellos han destruido el territorio y mucho más con los poderes otorgados.

Por ello no tiene lógica, aspirar a ser alcalde o gobernador, sabiendo que aún ganando, perderás. Gobernarás con las sobras, si es que queda algún rastro de ello.

Las dictaduras ya no visten de verdes. No usan fusiles. La mayoría llega a través de elecciones. Tienen un nuevo “mercadeo”. Chávez fue un dictador de los nuevos tiempos.

La negociación, pacto de salvación nacional y nueva plataforma unitaria

Pudiéramos creer en una negociación, si y solo sí, se negocia en condiciones de igualdad. Para llegar a ello, el peor pacto es aceptar “negociar”, sin haber visto. Como Tomás, hay que ver para creer. Mucho más con estos materialistas del ejercicio del poder.

No puede negociar una oposición que no representa al 90% del pueblo opositor. Se subrogan una representación que no tienen. Empecemos por allí, legitimando a los representantes de la oposición.

Negociar así es hacerse un harakiri. Cómo puede progresar un país que vive la gente pensando si tiene o no electricidad, agua, gasolina, etc. Donde lo que abunda es el “hambre hereje”.

La prioridad para la gente es lo anterior, más la vacuna.

REFERENDO O ELECCIÓN

Pudiéramos hacer consideraciones de tipo jurídico sobre ambos eventos. Cualquiera sea el análisis, como aquí lo que nos mueve es lo político, Nicolás Maduro será reconocido.

Si la oposición participa en las elecciones regionales, que son las únicas planteadas, Maduro es legitimado como Presidente. Podrá el Tribunal Supremo en el exilio hacer miles de pronunciamientos, políticamente hablando, Nicolás logra el objetivo de reconocer su mandato. El apoyo de más de 40 naciones quedará cuestionado y en el limbo. Con el agravante de que Guaidó a lo interno del país, no es reconocido por la población.

Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, el problema es que los miembros del gobierno de “internet”, no lo hacen.

REFERENDO

Nicmer Evans, reconocido como oposición por parte de la disidencia chavista, de hecho formó parte del Frente Amplio, presentó acompañado del dirigente socialcristiano Cesar Pérez Vivas, una solicitud de referendo Revocatorio.

Técnicamente como abogado podemos afirmar, que es “inviable” tal solicitud. La normativa y el manejo de lo que un día fue el Palacio de la Justicia, hace imposible un resultado feliz para los solicitantes.

Tampoco quiero tocar lo jurídico.

Basado en los principios políticos igual afirmamos, que su realización le otorga la beligerancia, de Jefe de Estado a Maduro y a los organismos que lo hicieron posible.

No cabe otro análisis.

En ambas situaciones Nicolás Maduro, tiene las piezas del ajedrez a su favor. En ambas situaciones hay un avance de la dictadura.

Peor aún, en el caso de triunfar el revocatorio, es mucho peor la consecuencia, pues de producirse la revocación de su mandato, quien termina el periodo no es mejor que Nicolás.

Por ello, no dudo en afirmar que las elecciones y el revocatorio, tienen como primera y principal víctima a Juan Guaidó.

Estrategia chavista:

Incluir a todos para diluir culpables

El gobierno anda tratando de hacer dos cosas: Por un lado sentar a Guaido y a sus enemigos a negociar aligeramiento de sanciones y por otro lado conseguir inversores extranjeros para reflotar la economía. Imaginen ustedes, que la Federación Nacional de Ganaderos se levante de la mesa de diálogo y ponga en evidencia que el diálogo con el gobierno es infuncional.

¿Se le dañara su estrategia afuera? Quien sabe… igual yo percibo que el alto gobierno pudiera tener voluntad de cambiar el modelo económico, pero desde dentro de sus filas los están saboteando. En el caso del agro el saboteo viene del mismísimo Ministerio de Agricultura y no me refiero al ministro.

INVASIÓN A FINCAS AMPARADA POR EL INTI

Muchas pruebas describen el proceso delictivo de invasión en una finca. En este caso es una denuncia de una Campesina humilde en contra de la Líder de la Mafia Campesina CANEZ en el Sur del Lago, Norka Aragón, por los delitos cometidos en el fundo “buena esperanza”.

A esta señora que aquí se menciona, es la misma que en el INTI y el MAT reciben como una heroína… ¿es heroico “pelar ganado? ¿Es heróico saquear?

La dama y líder delictiva rural y agraria Norka Aragón la reciben como una heroína en el INTI el Viceministro Fayez Kasen y el Presidente del INTI David Hernández.

¿Por qué a ningún diputado de la comisión de Contraloría se le ha ocurrido pedirle cuentas al Ingeniero Fayez Kasen, por su gestión en el viceministerio de tierras… signada por darle Amparo a líderes rurales negativos, reincidentes demostradamente en altitudes delictivas?

Hace poco invadieron la Finca de Guarona y las Tinajas, en el Municipio Piar- Edo Bolivar.

¿Qué opino yo de la ola de invasiones? El chavismo está dividido, de un lado los que promueven “la economía de mercado socialista” y los que creen en el viejo modelo.

Viene violencia en el campo, porque ese choque es agudo.

Cada vez que invaden fincas productoras de Leche, Carne y trabajo para Venezuela es otro ajusticiamiento económico que le propinan directo al estómago del venezolano y un asalto a la propiedad privada.

De hecho, el diputado José Manuel Muqueza del Partido Acción Democrática, por el Estado Bolívar, denuncia invasión de un predio rústico en plena producción.

Están invadiendo una finca que produce cerca de 1000 litros de leche al dia y que arrima cerca de 300 animales al año a matadero… están atentando contra la carne y el queso de los Guayaneses.

Valiente el Secretario General de Un Nuevo Tiempo en Bolívar, quien rechaza la invasión del Fundo Las Guaronas.

Detrás de la invasión en Upata está la Alcaldesa del Municipio Piar.

Intervención de plantas de oxigeno, otro ataque a la propiedad privada

Cómo pretenden que los inversionistas extranjeros vengan, con el espectáculo que vemos. El dictador del Zulia, Omar Prieto, ante su ineficiencia y carencia de gobierno contra el Covid-19, decidió intervenir las plantas de llenado de oxígeno. Después dirá como la torpe gobernadora de Monagas, que entregó no se cuantos cilindros para los hospitales, cdi, etc. Falso: Esta dictadura entrega lo que producen los privados. Que sabroso es regalar lo que no es tuyo. Estamos de acuerdo en regularizar los precios y más claros estamos en construir un mercado que con sus leyes invisibles, se transforme en una fuente de solución al precio que le convenga al ciudadano.

Ahora la clase media y las clases productivas padecerán la carencia de oxígeno, pues en los hospitales públicos y CDI, sucederá lo que hasta ahora ha pasado: Se robaran las bombonas para negociarlas, junto con las vacunas y lógicamente como con AD, el chavista dirá, “no me den, ponganme donde hay.

CAIGA QUIEN CAIGA

¿Qué será de la vida de Leocenis García?

Las informaciones recogen que fue detenido en El Carretal, municipio Guajira del estado Zulia tras ingresar al país luego de una gira por Colombia y Estados Unidos. Informaciones extraoficiales indican que a García le arrebataron sus documentos, Visa Americana y celulares. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial “”El coordinador político en su gira por Colombia sostuvo un encuentro virtual con el expresidente Alvaro Uribe Vélez, del cual no difundió los temas abordados”.

Muchos aseguran que es otro de los shows a los que nos tiene acostumbrado Leocenis. Lo cierto es que lo vieron hace unos días en Caracas pero aún no declara.

ZULIA

Municipios Machiques: Betty Zuleta continua con los despliegues de desinfección y atención médica en la entidad, por cierto buen trabajo realiza esta funcionaria quien mantiene lazos de cooperación con los sectores productivos del municipio en aras de fomentar el empleo y abaratar los costos de los alimentos en Machiques…yo se que no es fácil. Francisco Javier Pulgar: El Alcalde (E) Ing.Rafael Bracho dota de luminarias a calles y avenidas de 4 esquinas y el Chivo…Miranda: Bien feas se las esta viendo el alcalde Tiberio Bermudez, ni las bases Chavistas lo quieren, solo Omar Prieto y Lisandro lo apoyan. Catatumbo: Wilmer Ariza sigue impulsando la salud y el mantenimiento al muro de contención en Pampanito. Maracaibo: Marco Rivero: “Presidente de Hidrolago debe renunciar por crisis del agua en Maracaibo” El Secretario General del Partido Centro Democrático (PCD) en el Zulia, exhortó a los marabinos a levantar su voz, pacíficamente, ante la escasez del agua y las condiciones en la que está llegando en los hogares zulianos. Preocupado ante la grave situación de escasez de agua potable en Maracaibo y ahora con una fuerte turbidez, Marco Rivero, secretario general del PCD en el Zulia, emplazó al presidente de Hidrolago, Jorge Silva, a que renuncie de su cargo por su pésima gestión en la hidrológica del Zulia. “Pena tiene que darle a la directiva de Hidrolago, son unos cara dura, empezando por su presidente, como le van a pedir paciencia y calma a los zulianos, esto debe acabarse y por ello exigimos su destitución”. Buen trabajo viene haciendo con su ONG, el dirigente de UNT Juan Urdaneta. A lo largo de esta crisis, nunca ha cesado en sus esfuerzos por ayudar a la comunidad y por eso desde esta columna se lo reconocemos.

EN CABIMAS Por la oposición sigue sonando Julio Montoya por PJ y José Melean por UNT.

Muchos están a la expectativa, esperando que les den “play” para arrancar. EN MARACAIBO Al parecer Juan Carlos Fernández, no tiene ninguna oportunidad por UNT ni por PJ. Me comentan de un acercamiento con el COPEI-ALACRÁN de Miguel Salazar.

Lo prometido ¿Por qué Omar Prieto perdió el apoyo de Diosdado?

Gracias a su falta de control, de autoridad, de solo estar pendiente de sus negocios con los árabes, descuido su presencia regional y su control. Diosdado lo culpa de la muerte del guerrillero SANTRICH. Omar sabía de su presencia y estaba obligado a responder por su vida, por su seguridad y no lo hizo. Si había algún problema con las FANB debió avisar de inmediato y no lo hizo. Es que Omar no controla la región. Allí manda el hampa. Si le dedicara al Zulia el mismo tiempo que le dedica a los caprichos de los hijos de sus socios árabes haciendo “videos” y cerrando el puente, otro sería el estado Zulia.

ÚLTIMA HORA: Omar busca una alianza con Casanova pero este ni corto ni perezoso, se hace el desentendido porque Omar huele a “muerto”. El pleito de Omar contra Dimartino, deja al descubierto su descarada traición a Arias. En consecuencia, en Caracas pudieran llegar a un consenso: Dimartino Alcalde o “un gallo tapao” como outsider y Willy Casanova Gobernador. Dimartino puede ser sacrificado lógicamente, solo que con él arrastrará a Omar.

ESTADO BOLÍVAR:

Ahora bien, resulta interesante que cuando se mide a De Grazia y a Velázquez el primero le gana al segundo…para muchos el candidato idóneo es De Grazia, él al menos sabe hablar, Sucre habla y Santo remedio para el insomnio, a todo mundo le da sueño. Curioso, como en Bolívar, el chavismo suma más que la oposición… pero los Ninis sin el 46% del electorado.

El G4 es hoy el grupo político más rechazado del país…

DENUNCIA: Miles de mujeres y niñas están sometidas a formas modernas de esclavitud en las ilegales minas del sureste de Venezuela, obligadas a prostituirse o explotadas como lavanderas y cocineras, reveló una investigación del local Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, informa la IPS desde Ciudad Guayana. Decenas de miles de personas viven de la búsqueda y el comercio ilegal del oro en la zona. Las mujeres en las minas son llamadas a trabajar como cocineras, lavanderas y ayudantes, en condiciones deplorables en los rústicos e insalubres campamentos, o son prostituidas, en un contexto de explotación, contaminación y violencia. Evidencia de esto es que los actores en la zona informan de que existe una relación de respeto entre la Fuerza Armada Nacional y la guerrilla colombiana, presente desde hace años en el sur venezolano según organizaciones indígenas y ambientalistas. Moya precisó que el objetivo de los criminales que operan en la zona no es el control de las mujeres, sino el de las minas y, con ello, la satisfacción de necesidades básicas de sus trabajadores, entiéndase comida, aseo de sus ropas y placer sexual.

VARGAS PARA MI LA GUAIRA PARA ELLOS

Muerte de García Carneiro, oportunidad de Guaidó

García Carneiro no soportó la tensión y el mal trato recibido por la cúpula del PSUV, entre ellos Vielma Mora y se acostó con un fuerte dolor de cabeza. En la madrugada un accidente cerebrovascular, no le permitió volver a despertar. Se llevó el sueño de repetir por la imposición de enviarlo a Nueva Esparta, donde el destructor de la isla, no lo quieren ninguno de los Alcaldes de ese partido ni la dirigencia.

Maduro en su enfermedad psicológica de dejar un legado, le quiere hacer más daño al territorio de Vargas, dejando a su hijo, el popular “Nicolasito”. Sin embargo, no las tiene todas a su favor, la esposa del fallecido sin ninguna condición se niega a renunciar a su estilo de vida y quiere sustituir a su esposa y otros proponen a la “infanta” María Gabriela…Por el lado de la oposición, una corriente propone que Guaidó asuma el reto de dejar de ser un “jarrón chino”.

TRUJILLO

Además de manifestar su adhesión al Acuerdo de Salvación Nacional que impulsa Juan Guaidó, Carlos Andrés González expresó desde la casa de Acción Democrática que hay una gran rebatiña en el estado entre los alacranes por las candidaturas, “los que se autodenominaba candidatos a la Gobernación por AD parece que rodaron porque supuestamente les toca apoyar a un personaje muy cuestionado por corrupción y en entre dicho, candidatura que se soporta en el dinero y en las dádivas”. “Una cosa es que un papel espurio diga que hay una autoridad nominal y otra es el reconocimiento en la calle de nuestros dirigentes, de los 20 comités ejecutivos municipales con 93 secretarios de organización en cada una de las parroquias y con más de 700 comités locales, eso sí es un partido real. Los que se autodenominan autoridad de AD han quedado en la cuneta de la historia política trujillana”.

GUÁRICO:

Turen Al parecer pretenden montar tienda aparte

“POSICIÓN ADELANTADA” JUEGA EL PPT EN EL MUNICIPIO TUREN. En un diario de circulación regional, los azules lanzan a Beatríz Barráez, a la alcaldía de Turén, considerando esta acción los rojo-rojitos deslealtad a los principios del Gran Polo Patriótico. Gran malestar ha causado en el seno de la militancia y de dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que hace vida activa en el municipio Turén, a raíz de una reseña periodística publicada en la primera página del diario “La Jornada”, que circula en el estado Guárico, cuya nota acompañada de una gráfica revela que que el (PPT) Patria Para Todos, reconoce a Beatríz Barráez, como candidata natural a la alcaldía del municipio Turén del estado Portuguesa. Nota de Miguel di Nápoli

MARÍA CORINA

No apoya los agónicos esfuerzos del G4, MUD y del gobierno de internet.

A través de una entrevista en las redes sociales, la opositora y coordinadora del partido Vente Venezuela, María Corina Machado expuso las cuatro interrogantes que hay que tener claras para llevar a cabo unas negociaciones reales que lleven a Nicolás Maduro a ceder el poder. “Venezuela está secuestrada. Es una negociación con un secuestrador que tiene rehenes. Ya son 14 episodios de diálogo y todos han terminado igual. En este momento, no veo condiciones para que sea distinto”. La primera es ¿para qué?, a lo que respondió, “¿para hacer la jaula más cómoda, para que le den alpiste a una sociedad que es rehén o una negociación para la liberación del país?”. Rechaza contundentemente las negociaciones. “¿Van como rehenes, entregados, débiles y derrotados o van con la fuerza moral de una sociedad que lo ha dado todo por la libertad?; que está convencida y que creo que lo único que puede ser el destino de esta lucha es la libertad y no la cohabitación, o que vas por cuotas, por la libertad real”. Sobre el con ¿quién? se darían esas negociaciones que rechaza María Corina Machado, explicó que “primero se debe tener certera de dónde está la capacidad real de una interlocución que represente a las partes; y la capacidad real de esos acuerdos de los que estén dispuestos a ofrecer allí y que tu puedas forzar a que se cumplan”. De igual manera, comentó que es aplicable también para el lado de las fuerzas democráticas, por lo que se preguntó ¿Te sientes cómoda ahora con los representantes que han estado en los 14 diálogos anteriores?. En cuanto al ¿qué?, se basó en que es lo que estás dispuesto a ceder y que es lo que estás dispuesto a amenazar, “a los aspectos en que lo incentivos del régimen; sean distintos a lo que han tenido hasta ahorita”. Por esa razón planteada, resaltó que es vital también saber a quién tienes detrás de cada parte; y se debe contar con apoyo internacional, porque eso si es una amenaza real.

ARAGUA

DENUNCIA

Justicia sólo para el mejor postor: Un sujeto libanes de nombre Jean Antiba manda en tribunales de Aragua. “La justicia no será servida hasta que aquellos que no están afectados estén tan indignados como los que lo está”»

Benjamín Franklin

Nota recibida “¡Increíble pero cierto! El árabe Jean Antiba Abdel, quién de feroz “anti-chavista” pasó a “furibundo revolucionario”, sigue manejando la justicia en Aragua a su antojo. No solo ejerció violencia contra su ex pareja, Manyore Elizabeth Lugo González, sino que además logró en el Circuito de Protección de Aragua que le arrebataran la patria potestad del niño a la madre. Vocifera que está protegido por Marjorie Calderón de Viamonte, magistrada de la Sala Social del TSJ”. EL libanes manda en tribunales de Aragua. Hasta la presente fecha no se ha tenido respuesta de tal apelación, pero llama poderosamente la atención que la presente causa siguió su curso, distribuido al Tribunal Segundo de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la circunscripción judicial del estado Aragua a cargo de la Juez Rossani Farías, quien previamente, tenía instrucciones precisas de sentenciar a favor del padre del niño, Jean Antiba Abdel. En plena audiencia, la defensa de Manyore Elizabeth Lugo solicitó suspender el acto, hasta tanto no se decida el mencionado recurso de apelación por ante en el Juzgado Superior, vista la importancia y necesidad de la admisión de estas pruebas, tomando en cuenta que el niño y la madre tiene derecho a ser oídos.

En Aragua como en Zulia, manda la colonia musulmana. tareck ElAisammi es dueño de una clínica, donde durante un tiempo estuvo el esposo de una sobrina.

Estado MONAGAS

Existen 16 organizaciones políticas que hacen vida en la recién creada Alianza Democrática donde pretenden escoger a los candidatos por la cantidad de votos obtenidos en las pasadas elecciones y 5 partidos se abrogan el derecho de designar a los candidatos AD, PV, El Cambio, Movimiento Ecológico, SPV donde el partido Soluciones Por Venezuela, obtuvo la mayor cantidad de votos con 17 mil seguido por AD con 16 mil, donde SPV teoricamente tiene prioridad para la escogencia y propuso a Eudys Marín como Candidato a la Alcaldía de Maturín. Personaje que es ficha del Ex Gobernador Luis Eduardo Martínez. A este se le acusa de defender a la actual gobernadora del PSUV, además de tener vínculos e intereses muy estrechos con distintos personajes del partido de gobierno, tanto que anda circulando en un vehículo Chery Orinoco color rojo supuestamente le fue entregado por la actual gobernadora.

Ahora bien es sabido que esos votos reflejados por la tarjeta SPV no representan un liderazgo propio, por cuánto se deben a la alianza que presentaron en la contienda electoral pasada con el profesor Numa Rojas mostrado como candidato lista, sin serlo realmente por cuánto tiene prohibida legalmente su participación en elecciones. Para colmos, en llave quieren imponer a la gobernación a Jhoel Orta quién vive en Caracas y no ha venido en este año ni una sola vez al estado y en la campaña pasada siendo cabeza de lista visitó al estado en solo 3 ocasiones incluyendo el día de las elecciones.

Viendo este panorama, el resto de los partidos políticos han decidido apoyar a quien dice llevar años luchando y denunciando la mala gestión gubernamental y quién según nos comentan, recoge un sentimiento unitario de la oposición. Este es el abogado Luis Díaz quién es un exconcejal especialista en Gerencia Pública Municipal, y para la gobernación del estado al ex Diputado Piero Maroum quién tiene números de aceptación popular. Estos partidos que incluyen a UPP89, Cambiemos, el MAS, Movimiento Republicano, AP, VP, Puente, Construyendo País, Prociudadanos, Bandera Roja y COPEI rechazan las imposiciones y están dispuestos a que sus candidatos sean elegidos a través de unas Primarias. Ellos son de su color y se entienden, haga usted juicio.

CARACAS

Observen en la encuesta al final, el único candidato en campaña abierta es Carlos Prosperi, registra 0,5% y un nivel de conocimiento del 11%. También se observa cómo a pesar de la tremenda inversión en asistencia Roberto Patiño tiene menos apoyo que el ex Concejal Jesús Armas. Ecarri es una realidad… una alianza entre Torrealba y Ecarri puede ganar Libertador

CARABOBO

LACAVA imbatible. Es curioso que en una encuesta de mención espontánea no figure ningún referente del G4 como referencia opositora relevante.En Carabobo no mencionan ni a los Salas… Entiendo que es reflejo de un cambio de actores.

Antonio Ecarri Angola ya no será candidato a la gobernación de Carabobo

La sentencia contra la solicitud de Henry Ramos, arruinó la fiesta. Me dice El Monje que este martes 25 de mayo será el día en que en un acto masivo, Rubén Pérez Silva, el TREN, y otras organizaciones civiles y ciudadanas, presentarán públicamente a su “gallo tapado”. “Habemus candidatus” quizás gritará esperanzado el siempre jovial Hamid Ramos.

MIRANDA

En Miranda solo Capriles puede… si no es Capriles hasta la clase media vota por Héctor Rodríguez. El chavismo se está recuperando… hay que estudiar el por qué.

PORTUGUESA

Denuncia edward rodríguez de Portuguesa

“Sr. presidente tengo más de un año denunciando la corrupción que existe en la empresa PORTUGAS la cual heredó una flota de gandolas con su tabaco (cilindro) y que sólo utiliza esta parte de la gandola porque los chutos los alquila de la empresa SERVITRANSP 20/50 , en pocas palabras han privatizado el transporte primario, y yo pregunto: esto no fue el motivo por cual hace unos meses atrás el mismo en cadena nacional se sentía molesto porque el ex-presidente de PDVSA GAS estaba privatizando el transporte y cobrando en “Dólares” . Desde hace más de un año que el ex presidente de PORTUGAS privatizado el transporte el nuevo presidente el Ingeniero Albín Alvarado despidió en el mes de Diciembre del 2020 a los choferes de la flota primaria y hasta la fecha no le han pagado sus prestaciones”

LA ENCUESTA QUE AÚN NO SE REVELA

A continuación muestro los números que por encima me dejo ver una empresa, de las más serias del país, utilizada por sectores de la oposición y del chavismo. Me reservó el nombre porque fue el compromiso.

Caracas Libertador:

Ecarri 12,1% Erika 11,2% Chuo Torrealba 11,1% Tomas Guanipa 1,1% Roberto Patiño 1,0% Carlos Prosperi 0,5%. Oposición 39% chavismo 37% Nini 24%.

Miranda:

Capriles 20,11% Hector Rodríguez 17,2% Ocariz 8,11% David Uscategui 6,2% Escenario Sin Capriles Hector Rodríguez 20,2 Ocariz 10,3% David Uscategui 9,4% Chavismo 34% Oposición 30% Nini 36%.

Bolívar:

Grazia 13,3% Sucre 12,9% Andres Velasquez 6,5%, Rangel 6,5% Noguera 4,3% Yussef 4,3% Muqueza 4,3% Chavismo 28,4% Oposición 25,6% Nini 46%

Carabobo:

Lacava 37,8% Bertucci 9,1% Limas 7,8% Chavismo 21% Oposición 30% Nini 49%

Anzoátegui:

Marcano 8,3% Barreto 8,2% Moreno 8,2% Brito 4,3% Chavismo 24,5% Oposición 30% Nini 45,3%

Zulia:

Manuel Rosales 17,1% Prieto 17,0% Guanipa 4,1% Arias 4,0% Casanova 2,1% Chavismo 23,7% Oposición 30% Nini 46,2%

Solo se midió el máximo cargo dentro de estos estados. Los NINI son mayorías y hay casos dignos de analizar.

El problema para mi básico y fundamental es la carencia de representatividad de los auto calificados “opositores”, que a pesar de que la inmensa mayoría del país es opositora, ellos perdieron la conexión.