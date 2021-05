Angel Monagas // Caiga Quien Caiga

Necesitamos un acto y no un pacto.

La materia prima con la que trabaja la política, igual que el derecho, es el tiempo. Aquello de que “el tiempo perdido hasta los santos lo lloran” es no solo, un dicho o un refrán, es un axioma de obligatorio cumplimiento, salvo pena en contrario, para los que ejercen u ostentan alguna representación.

Hablar en nombre de otros. Usar su nombre para justificar una postura, comporta unos deberes inherentes a la persona humana.

El honor debe ser rescatado para los que dicen ser políticos.

Pudiera ser normal un error en cualquier persona. En un representante público, acarrea responsabilidad, explicaciones, rendición de cuentas y sanciones.

Que se falle por un error puede ser perdonado, si de verdad es accidental, involuntario. Ahora que después de casi tres años, tú gires 180 grados, para terminar haciendo lo que debió en todo caso hacerse desde el principio, es imperdonable.

La seriedad en muchos países se evidencia con la renuncia del hombre en esas lides. Los samurais en la época antigua, ofrecían su vida.

No aspiramos a tal acto hoy día, si al menos a un perdón público.

¿Qué pasó con el famoso “mantra de los tres pasos” (cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres)?

Guaidó lo cambió por los cinco pilares: construir la mayor y mejor unidad posible, el rescate de la capacidad de movilización para incrementar la presión interna, la atención de la emergencia humanitaria compleja, el fortalecimiento de la alianza internacional para incrementar la presión externa y la celebración de elecciones libres y justas.

Todavía la semana pasada insistió en el aumento de la presión para derrocar al régimen.

Hoy el nuevo eslogan es la urgencia de un PACTO con Maduro, para salvar al país.

Contradictoriamente señala que no está haciendo concesiones con la dictadura y cómo se puede llamar o calificar la obra actual.

Reacción nacional

Desde hace mucho las calles lo abandonaron. No es que se sumaron al régimen. Nicolás no tiene hoy más “fans” que ayer. Los que dejaron de creer en Guaidó, nunca se sumarán a los causantes principales de la tragedia.

Sencillamente se hará más grande la ola de desencanto, de carencia de esperanzas y se fortalecerá la tesis de “huir” como única salida a la crisis nacional.

Se aproxima el final

En esta tarea de analizar, de intentar entender el país, uno a veces, aunque no se crea, quisiera estar equivocado.

Todo lo que hemos dicho sobre el gobierno de “internet” y los capítulos tristes y de escándalos del partido de gobierno interino, se ha cumplido.

El régimen jamás irá a elecciones presidenciales bajo un esquema distinto a como se ha producido. Tampoco repetirá las parlamentarias.

Sería más que ilusorio, estupido creerlo.

Hoy Nicolás celebra la derrota de su oponente.

Nicolás el calificado de “ignorante”, de “maburro”, subestimado por demás, con la nueva postura de Guaidó, asesta una derrota terrible, de consecuencias irreversibles a la causa por el restablecimiento de la democracia.

Fue Guaidó el que se acercó a su mandato y no al revés. Por más leguleyismo de los periodistas e influencers pagados por el interinato, la triste realidad es que el régimen se salió con la suya:

Megaelecciones regionales. Gobernadores, Alcaldes, legisladores y concejales.

La oposición participará y tras bastidores, los más “imberbes” juran que una derrota del chavismo conlleva a un eventual “referendo o revocatorio”.

Con un CNE designado por el chavismo tal acontecimiento es prácticamente imposible. Pudiera la influencia de Estados Unidos, alterar ese resultado. Luego de la postura de la subsecretaria de Estado, no creemos en esa posibilidad.

Un embajador o un Secretario General de la OEA, tiene la voz suficiente para comprometer a un jefe de Estado.

La nación del norte tiene demasiados problemas y no observa lo que muchos vemos: fortalecimiento de la presencia RUSO-CHINA en América, mucho más agravada con los hechos de Colombia.

Guaidó está asistiendo, quizá sin él saberlo, a su misa de cuerpo presente. Su periodo no ha acercado al pueblo venezolano, ni un ápice, a la libertad, a la mejoría de sus condiciones materiales de vida.

Hoy con el interinato, estamos peor. No estamos diciendo que es su culpa, sino que su existencia no ha sido obstáculo para detener la tiranía.

Amaneció de pacto

Pasamos del fracaso de la consulta, que nosotros no olvidamos, al Pacto con Nicolás.

Nadie explicó ni asumió el embarque de la consulta, cuánto se gastó, cuánto nos costó…

Allí siguen los presos políticos y la misma estructura de poder enquistada desde 1999.

La salida

No obstante las incoherencias, la falsa moral, la defensa de las posiciones que han creado y nos han recreado con escándalos financieros, ir a unas elecciones bajo condiciones similares que negaron la participación opositora el 6D, sigue enlutando nuestro panorama.

Lo primero en Venezuela, era adecentar, legitimar la cabeza presidencial.

Se necesita un árbitro serio, nacido de un proceso consensual con la sociedad civil y no con una clase política completamente divorciada de las preferencias populares.

Requerimos de una oposición relegitimada y luego pedir una observación seria y un freno a la ex policía constitucional de la nación: LAS FANB.

Una Fuerza Armada “roja rojita, marxista, leninista, y sobre todo chavista”, no es garantía de nada.

Maduro sonríe. El pueblo sigue en lágrimas. la dirigencia media quiere elecciones porque está agotada y requiere de aliento.

Más temprano que tarde, en Venezuela, nacerá una nueva fuerza capaz de quebrantar el actual estado de cosas.

Para lograrlo tenemos que salir de Nicolás y de los actores que han permitido el fortalecimiento del chavismo.

El interinato debe ser superado.

A Nicolás debe sucederle un liderazgo consustanciado con la realidad venezolana.

No saldremos del chavismo con un pacto, sino con un acto de oposición serio, coherente, con la fuerza suficiente para que regrese la auténtica democracia.

Urgen líderes valientes que sean modelaje y no la burla y el comentario generalizado sobre sus errores y fallas.

La política es un mal necesario ciertamente. Los malos políticos no.

Enfrentamiento entre José Luis Alcalá y los diputados de UNT 2015 en Zulia

Los aludidos hablan de que “se le ven las costuras de la Candidaturitis, que manera tan vil de hacer política”, “es incomprensible , porque utilizar una Daga política, entre los mismos compañeros de lucha, atendiendo a intereses personales, y basado en infamias,.los compañeros del partido y los de esta DER. Conocen nuestras luchas y trayectoria y lo que nos duele las siglas de UNT, Condenamos los conceptos emitidos. Por el hasta ahora., Compañero José luis Alcalá, y solicito sean sometidos, a una profunda discusión, porque no solo se lesiona a los diputados de nuestro partido, sino ,que se duda de la pulcritud del manejo ,de la Unidad en su conjunto, Vzla nos necesita unidos, pero de verdad no con acciones ,para insuflar los Egos , de algún Desbocado, Esperamos respuesta…”

Esto es parte de lo que ambos sectores dijeron en el chat, aunque advirtieron que tuvieran discreción para que no cayera en manos de los columnistas, y yo para darles la razón, publicó trozos más importantes de su contenido.

José Luis Alcalá Presidente de UNT Zulia respondió: “A ver estimados diputados, creo prudente hacer las siguientes consideraciones: No soy hombre de escurrir el bulto ante cualquier situación que se presente. No sé los motivos de sus molestias. Hoy en reunión de DER se le permitió la participación a todos los integrantes acerca del nombramiento del CNE, de condiciones electorales, de evaluación de equipos en caso de lograr condiciones y también acerca de hechos que han sucedido acerca de la destitución de un Diputado de Vp a quien se le señala de vender información al gobierno. Entre ellos, presupuesto de la AN , pagos a los diputados por sus servicios prestados debido a que no recibían sueldo. Etc. No entiendo primero la molestia y segundo posturas contrarias a los que piensan de los diputados. O es que acaso no se puede disentir de esa postura? ¿Para qué son las DER, no son para discutir, analizar todos los aspectos de la política nacional, regional? No pueden criticar que se aborden esos temas, en todo caso, discuta la con el diputado que ha publica esos hechos. Yo tengo mi posición bien clara, que no coincide al 100% con la postura de la AN, y creo que el sentir de la gente es el mismo que el mío. Ratificó de frente , sin rodeos, sin comentarios mal intencionados de poco nivel, que no estoy de acuerdo con un presupuesto aprobado a un TSJ en el exilio que además de ilegal , pero ahora sí es legal, a un TSJ sin poder de acción. Ratificó que este el único país del mundo con una Fiscal en exilio, ha servido de algo? Yo con honestidad voy al TSJ de Caracas y al MP de Caracas. Ratificó que no es de mi agrado que un G4 se maneje de forma permanente desde exilio. Caso Leopoldo, Julio Borges etc. Ratificó que es el único país del mundo que la mayoría de la AN está en exilio, unos con razón y otros desde mi punto de vista no. Por que eso tienen que molestar. No hablo mal de nadie, pero no acepto ni brollos ni batallas desde teclado. Y si es así, entonces la mayoría de esta DER no está de acuerdo con algunas posturas de la AN tal y como lo expresaron hoy. Se convocó a una DER para permitir que los integrantes no solo les sirva de catarsis, de drenar lo que sienten, piensan, y a todos con detenimiento y respeto se les escuchó. Incluso hice un resumen de todas la intervenciones y se leyó en la misma. Díganle a la persona que les llevó el brollo que tenga el coraje, el nivel, la altura de contradecir lo expuesto por mi. He dicho, que en nuestro DER se habla a calzón quitado, analizamos, discutimos etc. Así que si hay algo que de las posturas de algunos miembros de la DER o mía propia, que les haya molestado, les pido excusas, disculpas. Nadie personalizó a un diputado. Se habló de manera general de los diputados de la AN y menos nombramos a un diputado de UNT. En cuanto a las candidaturas, si hay alguien que ha estado más claro que el agua es mi persona. Distinto a precandidatos a gobernador a alcaldes, Reina de carnaval como lo son algunos diputados actuales. Juan Carlos Velazco, Mazuco, de Gracia y pare ud de contar. He dicho que un nuevo tiempo no tiene CANDIDATO, pero no estamos en las hermanitas de la Caridad. Pero seguiré llevando en nombre del partido el mensaje de fe y de esperanza de nuestro líder Manuel Rosales a todos los rincones del Zulia. Ahora eso no significa candidaturitis. Si desean mayor información, pónganse de acuerdo y hacemos videoconferencia vía Zoom. Porque por esta vía, es difícil. Saludo a todos. Muy lamentable que ocurran situaciones como éstas… ahí en esa reunión se discutió y analizó el escenario nacional y el escenario regional…Pero aunque allí no se nombró a los diputados nuestros ( por eso no sé por qué se sienten aludidos quienes se han quejado en este chat ) no podemos negar que dirigentes de otras organizaciones se han hecho millonarios en el exterior en nombre de la lucha contra la dictadura de Venezuela… (subrayado nuestro) O es que acaso se puede negar que algunos miembros del Gobierno Interino incluyendo Diplomáticos viven como Jeques en el EXTERIOR mientras que aquí en Venezuela la gente se está comiendo un cable. Es muy fácil opinar desde la comodidad de Miami…de Orlando…de España o de Bogotá…eso es muy sabroso…que se vengan a Venezuela a calarse la crisis que nos hemos calado nosotros… Vamos a sumar…y no sigamos escuchando los cantos de sirenas que eso no deja nada positivo en esta dura lucha que hemos venido enfrentando…Esperemos que esta próxima semana llegue nuestro máximo líder Manuel Rosales y conocer de su propia voz las consideraciones a que haya lugar…y que nos ilumine con esa sabiduría política que siempre lo ha caracterizado…”

La publicamos pues no se equivocan en el chat cuando dijeron esto: “Por favor hagan todos el compromiso que esta discusión quede aquí y no sea insumo para las columnas que se alimentan de cuentos y vivezas”. “Hoy somos el principal partido del Estado y esta discusión debe quedar en nuestro espacio exclusivamente”

Otra intervención del Chat de un parlamentario de UNT: “Un Presidente, sea de un partido político, de una empresa o de una junta de condominio, sirve y respeta a la gente, se conduce por la ruta de la humildad, la verdad, y la nobleza. La charlatanería en Política, es propia de los defectos del último minuto, de quienes se precipitan por no haber aprendido la dialéctica del país y su realidad humana. La arrogancia siempre será fruto de la impaciencia, la interrupción perpetua de un proceso desordenado, que arrastra muchos temores en un individuo y se convierte en un obstáculo levantado sobre una visión artificial. Quienes actúan con esa actitud nisiquiera podrán descongelar las agujas de su propio reloj. De lo mediocre a lo ridículo sólo hay un paso”.

A pesar de lo dicho, UNT y el resto de los partidos del “inútl” G4 van a participar en el proceso.

En el Zulia, se asegura la candidatura de Gustavo Fernández en San Francisco y de Juan Carlos Velazco en Lagunillas. Para Maracaibo hay una fuerte discusión. UNT carece de nombre de peso, Primero Justicia asoma a Pablo Pérez, Rafael Ramírez y Daniel Ponne.

A nivel nacional hay muchos nombres que suenan: Delsa Solorzano, Andrés Velazques, entre otros.

En Zulia, es casi un hecho que Omar sea bajado de lote y enviado de viceministro. Permanecerán como candidatos Dirwins Arrieta, quien sigue bregando su reelección y Leonidas Gonzalez. En el caso de Lagunillas Mervin Méndez, apoyará a su hija como heredera de su liderazgo. Juan Carlos Velazco, quien parece una tarde de otoño por lo gris de su figura, a pesar del eterno apoyo de los CHIVOS POLÍTICOS, insistirá. Un ex chavista en UNT también asoma su nombre. En San Francisco ocurre algo similar con Montoya y Pirela. El primero pudiera emigrar a Cabimas pero dudo que Pirela desista. Él nunca ha entendido que los votos de su elección en 2015 fueron prestados y el partido de Maria Corina tiene sus propias ideas en el Zulia.

Confirmado por el propio Enrique Márquez: Lo puso la dictadura

En una reciente declaración el referido confirmó lo que dijimos hace semanas: Los cinco (5) miembros del CNE fueron decisión de la dictadura. Detrás de Márquez, está un capitalista elegido por COPEI, contratista de la dictadura. Él no está allí por ser experto en temas electorales. Nadie pretenda tapar el sol con un dedo.

El renacimiento político de Capriles

Los laboratorios comunicacionales de Voluntad Popular, y los pagos a los mercenarios de la comunicación de un sector de la oposición con sus portales de información, no han impedido la caída estrepitosa de Juan Guaidó. Tampoco nada de lo que hemos dicho, desde que se autoproclamó Presidente Interino ha sido desmentido. Los hechos hablan. Guaidó sigue sin levantar vuelo y sobran las razones para que eso sea así.

Quien sí aparece nuevamente con mucha fuerza es Capriles. Su tesis y postura, aunque desagradable para muchos, yo incluido, ha sido la más coherente. Lo único que ha gobernado Guaidó y compañía han sido los inmensos recursos en dólares otorgados, sin presentar un informe de gestión serio. Los venezolanos estamos más lejos de la libertad, de la solución a nuestra crisis que hace 3 años.

De hecho, lo que plantea no es un plan de salvación nacional, sino personal. No aparece en la foto. Está desesperado y es el hazme reir político del momento: Dejó atrás el mantra de los tres puntos, el de los cinco puntos, la consulta y nunca hubo actos de auténtica presión en la calle, que ahora lo ve con repulsión y un odio similar casi al sentido por Nicolás.

Por más TELESUR, y Dios Te Bendiga, por más “patilla” que coma, viene en caída libre. Y aún no llegan las vacunas…

Lo más triste es la cobardía de no asumir la responsabilidad. En un país serio, renunciaría.

Él y sus ayudantes fueron en el mejor de los casos torpes para enfrentar a quienes han destruido el país: Los chavistas.

Lo dicho por Carlos Alaimo del PCD lo repite Ocaríz de PJ

Es necesario un proceso de legitimación de la dirigencia opositora, a todos los niveles, desde las parroquias hasta los estados. “No podemos ser generales sin tropa”, sentenció el exalcalde de Sucre. Lideres como Leopoldo López, Manuel Rosales, Julio Borges, Andrés Velázquez, Henry Ramos, Tomas y Juan Guanipa, Jose Olivares, Carlos Paparonis, Freddy Guevara y un largo etcétera, dejaron hace mucho de ser parte de las referencias cotidianas de liderazgo, hace mucho que solo sus audiencias cautivas en Twitter les prestan atención y en ningún caso esas audiencias superan las 3000 personas dia efectivas. ️En su propuesta, Ocariz criticó lo que llamó una crisis de representatividad “inaceptable”, que debe ser contrarrestada, dándole voz a los dirigentes regionales capaces de aglomerar la confianza de la sociedad.

Todo esto fue señalado en su oportunidad por el Presidente del PCD y empresario Carlos Alaimo, desde el exilio en Miami. El partido Centro Democrático es una realidad en el Zulia, también por el trabajo de su directiva encabezada por Marco Rivero y Hernán León, entre otros.

️Grave acusación lanza Ledezma sobre el G4

Además de criticarlos por ir a un proceso electoral con un CNE, puesto a dedo por el chavismo, señaló el ex Alcalde Mayor Ledezma, que un sector interno de la oposición, hace lobby en la Corte Penal Internacional para evitar el enjuiciamiento de Nicolás, por delitos de lesa humanidad.

Nuevo adeco

Henry Ramos Allup hace mutis pues al parecer le regresan un partido, con siglas distintas, aunque partido al fin y al cabo. Según Nicmer Evans se ADELANTE.