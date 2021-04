Ángel Monagas// Caiga Quien Caiga

Algo me queda claro después de escuchar al embajador virtual de los Estados Unidos en Venezuela: Hay decepción sobre todo el liderazgo opositor nacional. Más allá de las especulaciones del chavismo sobre lo dicho, es lo que se puede leer entre líneas y de paso aún peor, con las deficiencias en el conocimiento del asunto por parte del señor Story.

El liderazgo internacional tiene conocimiento de las fallas, de los errores, durante 22 años de la MUD y ha llegado el momento de ampliar el espectro político, con la esperanza de iniciar un largo camino a la normalidad.

El problema del país es político y sólo si este se resuelve, tendremos alguna oportunidad de acometer la empresa del desarrollo nacional.

Las sanciones por una u otra causa no lograron el objetivo. Es muy difícil avanzar sin las debidas presiones.

Un Nicolás y toda su corporación que no sufre ni padece los problemas que el común vive, es imposible que reaccione para buscar un arreglo. Nada lo obliga. Si eso continúa habrá Maduro para rato.

Un liderazgo opositor, con un exilio de oro, viviendo muchos la dolce vita dentro y fuera del país, es imposible que entiendan la naturaleza y alcance del desastre nacional. No hay comparación entre el exilio de la época perezjimenista y los actuales. No se ve interés en cambiar el status político, entre otras razones, porque (salvo los presos políticos) es negocio ser de los voceros y representantes de la MUD. Manejan financieramente un país y no invierten ni la mitad.

Los noruegos siguen trabajando dentro y fuera de las fronteras. El aparato económico llora por un acuerdo, por la obtención de una vía, para no morir en el intento.

No hay ni habrá salida armada. Quienes pueden transitar ese camino están demasiado ocupados con sus crisis y problemas para atender otros. La pandemia y sus mutaciones son más que suficientes para los gobiernos. Invadir militarmente un país como Venezuela implica una fuerte inversión de recursos financieros y material. La nación está casi totalmente destruida. Las estructuras, los sistemas y hasta la cultura está deteriorada: No hay agua, electricidad, alimentos suficientes, economía débil, ciudadanos moralmente con baja autoestima. Para volver a ser la Venezuela de hace 25 años necesitaremos mucho tiempo.

Punto común

En el chavismo todo indica que la primera opción la tienen los titulares, salvo los que evidentemente pierdan el apoyo político interno, de la región y de la capital. PSUV es un partido ciento por ciento, centralista. Allí los nombres no cuentan a la hora de tomar decisiones, sino los intereses de la organización. Por ello, dentro de los Estados, muchas corrientes trabajan activamente para romper esas imágenes, disminuir el ruido.

Los últimos estudios reflejan la enorme preocupación y desesperanza, causada por la negativa actuación del liderazgo opositor tradicional. La participación de la Unidad, la más legítima, pues la originaria de la “mesita” no es vista con buenos ojos por el país político nacional e internacional, es vital para definir el futuro del venidero proceso.

Región capital

Han cesado las fiebres por la “candidaturas”en Caracas , aunque la “pandemia” hace estragos en el Distrito Capital, lo cual no significa que aguas abajo los “pujes” y negociaciones ante una posible participación de los factores de la unidad y el frente amplio estén estáticos. Por ejemplo, Tomás Guanipa desde Bogotá Colombia, ha enviado un contundente mensaje a lo interno de su partido y advierte que si hay elecciones, les devuelven la tarjeta, entre otras condiciones que ellos están pidiendo, el candidato de Primero Justicia es él. Lo propio por su lado, ha hecho Carlos Prosperi dentro de AD. Por otra parte, Copei legítimo y Voluntad Popular Caracas, se inclinan hasta ahora, con Goyo Caribas de UNT a la cabeza del rescate de Santiago de León. La alianza del lápiz propone a Antonio Ecarrí, en ese juego, él tiene dos opciones a pedir: o consenso o primarias y de última hora nos dicen que, Encuentro Ciudadano está proponiendo el nombre de Delsa Solórzano y sería la única cuota que pidan en todo el país, en un intento desesperado de la mujer de permanecer sonando, luego de su salida del lado de Rosales. El grupo de los alcaldes identificados como opositores: Baruta, Chacao, El Hatillo y Los Salias, quienes fundaron un movimiento, a su propio estilo e intereses, van con todo con David Uzcategui para la gobernación de Miranda. Falta por ver la jugada de Capriles quien mueve sus piezas pausadamente, sin prisa que vamos rápido dice él…No entiendo pero así lo dice.

Portuguesa

De haber elecciones el circo empieza a anunciar sus espectáculos. A nivel de las Alcaldías en el municipio Capital, Guanare, se escucha el nombre de la ex diputada a la AN, Mariana Lerín. Algunos sectores la aceptan. El alcalde actual, Oscar Novoa, con una mala gestión, avanza cada día hacía el último lugar de las preferencias. El adefesio que se realizó en la redoma de Los Caminos, fue el detonante. El Legislador, Antonio Vásquez resalta por su trabajo en la calle y como ex presidente del Consejo Legislativo del estado Portuguesa (Clep); un ex chavista José Brizuela del nuevo partido Unión y Progreso, se menciona a muy baja voz, no creo que tenga alguna oportunidad. Por la oposición, resalta la posible candidatura del doctor (Odontología) y presidente de Copei en Portuguesa, Carlos Luis Pérez. Habría que analizar cuánto lo afectaría la división interna y los enfrentamientos por el liderazgo. Por el PSUV más militante, Antonio Vásquez, Secretario Ejecutivo del PSUV de Portuguesa, sigue en ascenso político dentro del chavismo. No creo que la mayoría de la gente, por su radicalismo sobre las excusas del desastre nacional, atribuyéndolo a la guerra económica, lo tolere. No tengo conocimiento si aspira la gobernación o una alcaldía. Lo que decida puede cambiar el destino de su partido.

Carabobo

Según muchos conocedores de la región, hay cuatro duplas para Gobernación y Alcaldía de Valencia: 1. Rafael Lacava y Alejandro Marvez (Psuv-aliados), Javier Bertucci y Ruben Limas (Alianza del cambio), Antonio Ecarri Angola y Carlos Lozano (G4-Guaidó) y Armando Amengual con Santiago Rodríguez (Unión Progreso y Aliados). Creo que la dupla Lacava-Lozano es positiva para quien lo acompañe y el rival sin duda para el resto será el primero. Lo demás no los veo en la foto final. En Guacara, podría haber elecciones primarias dado que, se da como un hecho, la candidatura opositora de Luis Magallanes y muchos quieren romper esa vidriera. Nada mejor que un conteo interno. Magallanes quedó a muy pocos votos de Williams “Golo” Gil y Elías Aldana, en el pasado, lo que lo dejaría en riguroso turno al bate y mucho más, porque Luisito ha sabido ganarse la buena pro del mismísimo Juan Guaidó. Esto lo señala El Monje de Camoruco en su columna y le agrega que Carlos Criollo viene de obtener casi 9 mil votos como candidato a diputado por la Alianza AD-Cambiemos, lo que le permite a Carlitos cómo mínimo, aspirar a que se realicen primarias para seleccionar al candidato, posición que debería ser respaldada por Yórman Toro, Keny Rumbos, Jesús Rejón y Henry Pinto. Amanecerá y veremos. Aún no definen Primero Venezuela, Voluntad Popular, Venezuela Unida y otras organizaciones.

En San Diego Iván López insiste en querer ser Alcalde. No la tiene fácil pues el que está en ejercicio del cargo, trabaja muy duro para repetir. José Gregorio Ruiz, Isaías Rojas pueden terminar siendo postulados por el G-4, Giovanni Nani y el joven dirigente empresarial Gabriel Navarro, de quien se dice es un candidato distinto y diferente, que tiene un excelente proyecto para re-impulsar las zonas económicas de San Diego.

Los monjes-cooperantes escriben que en la “Central Tacarigua, Belén, el Trompillo y Guaica crece el clamor popular porque Álvarez Bracamonte retorne el activismo político en el municipio Carlos Arvelo, y al parecer están recogiendo firmas para solicitarle al hombre fuerte del chavismo radical que se reencuentre con su pueblo”. EN PUERTO CABELLO el alcalde, Juan Carlos Betancourt, sigue siendo referencia y muestra un nuevo “look” y pudiera decirse que esta zona ha sido bastión importante del chavismo.

Gracias a nuestro corresponsal político Sergio Márquez. Algunos me escriben sobre Bejuma y no puedo ofrecerles datos. El último Alcalde que conocí, de apellido Remedios, no salió bien parado y en este momento, la zona ha caído en poca importancia política hasta para los mismos partidos gobernantes.

Estado Bolívar

Las preferencias en la región del oro, no son distintas al resto del país. ¿Por qué no ha ganado la oposición si siempre ha sido mayoría? Una pregunta difícil y de mayor complejidad su respuesta. Los últimos estudios muestran la permanencia en el liderazgo de Francisco Sucre. Quizá no por ser bueno o el mejor, sino por el hastío de la gente hacia otros, que como Andrés Velásquez ya fastidian al elector. Por supuesto aún no han aparecido en escena Luis Silva, Rachid Yasbek y Raúl Yusef. Ellos tienen la estructura que otros no tienen y permanecen de bajo perfil. Después de mucho esfuerzo empieza a aparecer Mugueza en los estudios de opinión. Muy bajo pero no pierdan de vista este joven, su trabajo es constante y viene creciendo el conocimiento sobre su persona. Creo que Francisco Sucre está claro que solo no va a ganar y necesita incorporar a todos. Por lado del PSUV, se asoma Ramírez Cabello. He escuchado cosas buenas de sus capacidades políticas y gerenciales.

Vale señalar que en el Estado Bolívar, no solo la mayoría es opositora como lo señalamos, sino que además este sector de manera amplia respalda la participación y la importancia del evento, incluso en cifras superiores al pueblo chavista.

Zulia

El día miércoles, Manuel Rosales habló vía zoom con sus dirigentes. Comentarios de quienes asistieron reflejan varias conclusiones: Rosales, si hay condiciones, participará en el evento, despejando dudas sobre su situación personal y de salud. Es más, ratificó que para el G4-MUD la elección Presidencial no es punto de honor. Es prematuro hablar de muchos precandidatos dentro de la unidad, pues muchos están callados, esperando el anuncio de la salida. Rosales, igual que Guanipa, ordenó preparar la estructura y buscar a todo el mundo. Voluntad Popular, sólo existe en el papel. No tienen estructura ni liderazgo. AD, muy dividida, es de existencia foránea. En Maracaibo y San Francisco, no muestra ningún músculo. Ramos Allup se empeña en dejar al frente a Juan Carlos Velazco, y este ni siquiera donde nació es líder, mucho menos en la capital del Estado. Sin embargo en municipios como Cabimas, Machiques, Colón, Baralt, Miranda y Valmore Rodríguez, aún muestra algunos cuadros. Dianela Parra tampoco tiene las condiciones para asumir la conducción, así que su único camino es girar en torno al hombre del “diente roto”, como una vez lo bautizó Arias Cárdenas. El Partido Centro Democrático, de las nuevas organizaciones, pareciera transitar un camino correcto bajo el liderato desde el exterior de Carlos Alaimo, y Marco Rivero en el Zulia. La incorporación del socialdemocrata Carlos Medina, pudiera darle alguna sustancia si se debate a lo interno la ruta ideológica, lo cual en este momento pareciera tampoco importar.

En la oposición del municipio San Francisco, de haber participación de la oposición MUD, sigue sonando con mucha fuerza Gustavo Fernández y Julio Montoya. El primero debe decidir para no repetir errores de otros, si definitivamente su camino es el político o el de los medios. El segundo, debe definir de dónde quiere ser Alcalde, si de Riohacha, Maicao o Barranquilla o del Zulia.

En Maracaibo, en estos momentos dentro de la oposición, no hay con seriedad una candidatura que desanime a Juan Carlos Fernández, dependiendo evidentemente el partido que los apoye. Rafael Ramírez de Primero Justicia, es una candidatura que no parece tal. Él es una mezcla de Claudio Fermín con Aristóbulo antes Chávez y su imagen es muy floja, inocua por decir lo menos, para los electores. Otros sostienen que Guanipa y Rosales negocian sus roles, uno para Alcalde y otro para Gobernador. El resto de las candidaturas no las mencionare por ahora, pues dan la impresión de ser peor que “folclóricas”. Vente Venezuela, no lo veo participando. De hacerlo pudiera con el apoyo de la imagen nacional de María Corina, mostrar alguna fortaleza. Gustavo Ruiz aparece como uno de los mencionados para encabezar la candidatura.

Por parte del chavismo, no creo que haya objeción para que repita Willy Casanova, quien incluso se mete en los números aún con la presencia de la oposición completa. Su gestión buena o mala, la evaluación es irrelevante, salta a la vista y en medio del desierto político, el joven del barrio la Lechuga, se ha convertido en un “oasis” para muchos. Lógicamente, tiene debilidades, fallas, que pudieran profundizarse dependiendo el escenario de opciones a los que se enfrente el elector. No es político lo que hace el SEDEMAT, cobrar por servicios que no funcionan en una ciudad “apagada”, con un aparato comercial desalentado. Lo de Madroñero y su candidatura, lo veo como una mueca, una morisqueta o un cuento de terror para atemorizar a los niños. Fidel no ganaría una carrera de paralíticos, aún él teniendo una moto, a menos que no compita nadie y aún así, habría que pedir una foto.

En Gobernación Omar Prieto, hace barrida a nivel del componente de seguridad. Lo último que se escucha de una posible transición con Lisandro Cabello al frente, de acordarlo el PSUV nacional, es el regreso de Arias Cárdenas al palacio de Los Cóndores. Un hombre como él, en estos momentos es vital. Conciliar y no polemizar. En Cabimas, insisten en asegurar que será uno de los Reverol, o Nestor o José Luis. En Bachaquero, la actual titular no la quiere nadie de la base y pudiera ser llamado al “montículo” Javier Briceño, ex alcalde de la zona. El problema es que la PINO tiene muy buenos padrinos en Caracas. Por lo que en este municipio se despejará una duda ¿Pueden más los “padrinos” que los votos? En Baralt también sigue en primer lugar Jarvis Rondón. A nivel del municipio Catatumbo, continúa solo en el patio Wilmer Ariza. En Francisco Javier Pulgar, se da como un hecho la candidatura de Rafael Bracho y por la oposición, se escucha el nombre de un sobrino de Manuel Rosales, de nombre Erwin. No con mucho peso pero si su tío es candidato, podría ayudarlo. En Machiques, por la oposición Liz María Marquez, Vidal Prieto, el Toto Márquez y Chubeto. Eso afectaría la fortaleza chavista. La militancia chavista no quiere a Betty Zuleta y piden a la dirección política otro nombre, suena una mujer, cuyo nombre no recuerdo. En Rosario, sin cambios, En la Concepción muy probablemente no repita el actual Alcalde, quien muestra más rayas que una cebra y por la oposición repite su aspiración el Dr. Luis Ortega apoyado por el AD-Chavista. En la Guajira, Camargo empieza a preocupar a la alcaldesa Indira. En Lagunillas, si Mervín Méndez decide aspirar sería muy cuesta arriba para Leonidas, quien además fue financiado por muchos años por el mencionado de primero cuando fue Alcalde. En Tía Juana, municipio Simón Bolívar, pareciera ser la oportunidad de Franco Neil, quien se destaca como intendente. En Jesús María Semprún sin cambios por ahora. En Colón, Blagdimir Labrador debería repetir a menos que resurja un independiente. En Miranda el pupilo del hombre del “equinochio” quiere romper el consenso en torno a Tiberio. En Padilla, hay tres con posibilidades: El actual alcalde, muy gris. Sobalvarro, más con apoyo de arriba que de abajo y “El Peluche” que se “resbala en lo seco y se para en lo mojao”, gran conocedor político y un “zamarro” en la política local desde tiempos del difunto Amado Pereira. En Mara, pasará lo que decida Luis Caldera.

Si no participa toda la oposición, es cuesta arriba la derrota del chavismo.

