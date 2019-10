Ángel Monagas // Caiga Quien Caiga

La voz del pueblo es la voz de Dios, Vox populi vox dei.

El pueblo, tiene maneras muy particulares de hablar. Para los gobernantes o aspirantes, hay una sola forma correcta de interpretarlos, dentro de todas las opciones existentes.

En ese tránsito, o sea, desde la expresión hasta el entendimiento o comprensión, se producen señales, signos, etcétera, para facilitar lo que auténticamente es un proceso de comunicación política. A veces el ruido interfiere o dificulta esa tarea.

Los contenidos bien analizados y procesados producen efectos.

Hasta la saciedad hemos considerado la existencia de un divorcio enorme, entre lo que quiere y necesita la gente y lo que hacen, mostrados en hechos, un determinado sector dirigencial del país. No puedo ni siquiera calificarlos de líder. Ellos siguen como «Adán el Día de las madres».

Un líder, un estadista, ya sabría hacia donde sopla el viento y cómo hacer para que llegue a donde hace falta.

Hay unas reglas muy claras para volver a recuperar esa empatía. Para saber qué es lo que piensa el común.

Siempre comento que un verdadero político acude a las encuestas siempre como segunda opinión, para corroborar como los médicos un primer diagnóstico.

Los estudios de opinión, hechos de manera profesional, nos brinda la herramienta para construir la propuesta y segmentar los mensajes. Los jóvenes hablan de una manera y su interpretación de la crisis, de la vida misma es diferente, con los adultos de la clase media, entre otros, aunque haya coincidencias en determinada puntos.

La clase política dominante y alternativa del poder, presenta una carencia de visiones en una dualidad de intereses.

Posiblemente para ellos es cada vez más difícil traducir esa cosmovisión. El truco de este negocio de la política es precisamente ese. Se dice que Rómulo Betacourt, considerado el líder más resaltante del siglo XX en Venezuela, podía comprender fácilmente al venezolano, porque hizo a su partido “AD” a imagen y semejanza del mismo.

No estoy hablando de lo bueno o de lo malo, sino de lo que es. Miranda decía que a este pueblo lo que le gusta es el “bochinche”.

Entre lo que dicen y lo que hacen la MUD, el llamado G4 y el frente amplio hay un mar de diferencias. Entusiasman y desalientan en la distancia entre un punto y otro.

La calle cada vez que se convoca muestra una realidad incontrastable: el venezolano dejó de creerles y no hay sustitutos. No es que ahora le creen más a María Corina o Ledezma, nada que ver.

No es que eran cristianos y se hicieron musulmanes.

No es que eran creyentes de Dios y se hicieron agnósticos.

El venezolano y ratifico, no tengo que ver encuestas para entenderlo, es ahora como se les dice a los que acuden por primera vez a la iglesia mormona: un investigador.

Eso es el mayor peligro que enfrenta esta sociedad porque el diablo cambia de rostro con facilidad.

No es imposible y lo digo sin fanatismo, que el chavismo se vuelva a vender, se disfrace usando hasta el paroxismo del placer el populismo. Ese mismo que regresó en Argentina, en Chile, en Colombia por ejemplo.

Una máxima política señala “el que no hace le hacen”.

Ante la ausencia de mensajes claros y definidos, ese monstruo de mil cabezas llamado socialismo del siglo XXI prepara una nueva entrada para el 2021.

Lo que viene es peor y se perdió prácticamente un año, trescientos sesenta y cinco días en haber iniciado un rescate democrático de la República.

Ellos (los chavistas) saben que la voz del pueblo, que es la voz de Dios, necesita escuchar, ver y palpar un nuevo modelo económico y lo están preparando con asesoría China.

Mientras que de este lado, nos quieren volver a vender la película “Trump return”, ahora Si intervendrá, porque ya se reeligió matando al sucesor de Osama Bin lada, ellos preparan el Modelo Chino para Venezuela.

Nadie sea sorprendido. El efecto de Sur América conspira contra la construcción de una alternativa liberal en nuestra nación.

No llegará una ayuda que no se pide y menos si lo hacemos por varias facciones.

El interés por Venezuela debe unirnos. El comunismo chavista madurista no se detendrá por obra y gracia del espíritu santo. La dirigencia de gobierno nacional no son las hermanas carmelitas.

O caminamos todos juntos oyendo la misma voz de Dios o nos destruirán por separado con el mínimo esfuerzo de su parte.

Me parece una imbecilidad seguir atribuyendo estos resultados a un “superplán” “soviético-comunista-cubano”. Estos tipos son especialistas en bailar sobre la tumba de su enemigo. Nacieron para sabotear, para destruir y como ninguno, el comunismo sabe aprovechar muy bien las coyunturas.

La izquierda que ganó en Argentina o en Colombia, nada tiene que ver con el chavismo.

No contribuyamos a darles más “perfomance” a quienes no lo tienen.

Aún hay tiempo.

Llegó la hora de los inteligentes y honestos en política.

Necesitamos diputados como Sergio Urdaneta

Sergio urdaneta es un personaje histórico de la democracia cristiana en América. Está vivo y coleando. Reside en Caracas Venezuela, activo al 100 %.

Es uno de los pocos políticos en ejercicio que respeto y admiro.

No es calculista. Es pasión e idealismo puro. Sergio es el mismo joven que una vez hace como 40 años presidió la FCU de la universidad del Zulia.

Verlo y hablar con él dan ganas de volver a empezar, ante una realidad que nos ha hecho pragmáticos.

Sergio pudo como cualquier copeyano o adeco hacerse rico. Fue parte del gobierno en tiempos de Copei. Luchó en Nicaragua, El Salvador, el tipo fue hasta un guerrillero democrático.

Cambiaron de estatus muchos. Donald Ramírez, Eduardo Fernández, por mencionar dos, y él sigue siendo el mismo Sergio. Con sus sueños, sus esperanzas, visitando tribunales, ejerciendo el Derecho y de seguro leyendo a Maritain en su apartamento del popular San Agustín en Caracas.

Tengo años sin hablar con él pero lo conozco tan bien y no dudo que sigue incólume pensando lo mismo.

En 1999 era diputado por el Zulia, un auténtico diputado, no como muchos de los actuales que dicen que no cobran y se les ve dándose vida de lujos, echándose “palos” en el mejor sitio de Caracas o Maracaibo, el día que otro de su mismo partido y jefe político se declara perseguido y huye del país. Me asombra la solidaridad entre ellos.

Pues bien, Sergio Urdaneta, zuliano del Sur del Lago, en 1999 se lanzó sobre un tanque con un cortaúñas para defender la majestad del parlamento, mientras los actuales le abrieron las puertas a la irrita ANC y ahora se quejan.

Yo quisiera que Sergio y más Sergios (no Vergara por cierto, Dios nos ampare) sean diputados.

A veces me pregunto, ¿Qué distintas fueran las cosas si Sergio Urdaneta fuera diputado y presidiera la AN? Ya habría pedazos de Nicolás por todas partes o lo hubieran puesto preso o muerto pero arrodillado jamás.

Estamos cansados de la parsimonia, de los «piquitos de oro», de los “tribunos romanos”. Entretienen a un público, lo hacen reír. A la hora del Té, no se les ve. Reclamamos hechos no palabras. Llego Navidad y Maduro sigue ahí.

Qué diferencia si mi amigo Sergio estuviera allí. Me alegra saber que el Partido Centro democrático le dio un escenario nacional.

Desde mis pequeños espacios lo apoyaré sin condición.

Sergio como yo es un romántico de la política, donde se vino a servir y no a ser servido.

Curiosa coincidencia

Todos los partidos de Gobierno en Argentina, Uruguay, Colombia, recibieron resultados adversos. En Colombia la izquierda prochavista de Petro también perdió.

Caracas

Algunos señalan el parecido entre la nueva Alcaldesa de Bogotá y la de Caracas. Ambas coinciden en ser de izquierda pero en lo otro, la primera tiene la valentía de asumirlo públicamente.

LOS ZURDA KONDUCTAS no les va muy bien. A Fidel Madroñero donde va es “abucheado” o “escracheado”. Lo vivió en el aeropuerto y en una tienda. ¿Será que como su amigo Carvajalino, también emprende la huida?

Carabobo

Una gestión que se identifica con un ser demoniaco: Drácula.

Es la obsesión del gobernador de Carabobo, quien instaló el parapeto en un cerro de El Trigal, donde tradicionalmente se colocaba una cruz por Navidad. La dirigente María Teresa Morín, coordinadora de Vente Venezuela en Valencia, denunció en El Carabobeño que Lacava pretende desviar la atención de los verdaderos problemas en la región, inundando la ciudad de murciélagos “y ahora cometiendo esta aberración de colocar junto a la cruz, esta figura tenebrosa con la que insiste en desplazar los valores y símbolos religiosos y tradicionales de la ciudad”. Dijo que esta nueva acción de Lacava “es producto de su personalidad que le permite dejarse llevar por el montón de aduladores que tiene alrededor y que son complacientes porque están enchufados con el régimen”. Indicó también que se inauguró la denominada plaza Transilvania, justo al lado de la iglesia La Begoña de Naguanagua, irrespetando también un ícono religioso que es tradicional en ese municipio.

Lo he visto todo.

Estado Monagas

Por la maleta se saca al pasajero. Los partidos políticos de oposición en la región parecieran estar sumergidos en un letargo. Voluntad Popular tiene una débil presencia. Su dirigencia, a pesar de ser joven, luce agotada, en una guerra con la coordinación que tiene mucho pasado y muy poco futuro. Primero Justicia, sumergida en una lucha interna que ha desembocado en una intervención. Su presencia se ve en peligro. La dirigencia a todos los niveles solicita la renuncia de su flamante secretario general regional, que sigue como en la época de Gómez, contando con su compadre. AD con una tradición histórica, con presencia en todo el estado, con un gran enemigo que es el tiempo. Su dirigencia en avanzada edad, senil en muchos casos, va desapareciendo con los años y no se observa renovación. El resto de los partidos incluyendo a los camaleones, solo existen en la mente de sus representantes. Los partidos de gobierno lucen viejos, en agonía, sin respuesta a su militancia que se han convertido en golondrinas, aguantada a duras penas, con el chantaje y las dádivas, pero que vive día a día las penurias padecidas por todos.

Zulia

CONFIRMADO: Oposición va dividida en la FCU. Voluntad Popular en llave con UNT y AD, ejemplo de lo que a nivel nacional se califica como el Nuevo Pacto, con Guaidó al frente. Primero Justicia lleva candidato propio con otro grupo denominado “Expansión” y los valientes jóvenes del PDC piden prorroga a unas autoridades electorales que aún no se pronuncian.

Rosales y la camisa blanca

Tenía más de veinte años que no la usaba. Se la puso para recorrer la parroquia Coquivacoa el viernes pasado. Él envía señales claras de lo que hace a nivel político. Rosales no se cansa de caminar. Tampoco sus críticos de atacarlo. ¿Sobrevivirá? Creo que la suerte de Guaidó lo arrastrará para bien o para mal. ¿Será que Rosales se va a AD? ¿O fusionará su partido con el que lo vio nacer?

Digan lo que digan Omar está en la calle

Algunos dicen que no lo quieren en PSUV, sin embargo sigue emergiendo a nivel del occidente como el líder del partido de gobierno. La concentración en Maracaibo, donde estuvo Diosdado, a mi juicio el verdadero jefe del partido a nivel nacional y no es primera vez que lo digo, no estuvo muy buena pero mucho mejor que la de la oposición.

