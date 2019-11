Adolfo Naveda // Que suene mi gaita

Para Jorge Aguirre hablar de su padre es más que referirse al ser que le dio la vida. El hijo de Ricardo Aguirre ve en la figura de su desaparecido padre un ejemplo a seguir para quienes quieren la gaita y para quienes se sienten orgullosos de ser zulianos. Hoy, cuando se cumplen 50 años de su muerte, su familia, sus amigos y el Zulia entero recuerda el legado del gran Monumental y celebra en su nombre el Día del Gaitero.

El tercero de la dinastía Aguirre era aún muy pequeño cuando un trágico accidente de tránsito se llevó a su padre, el 8 de noviembre de 1969. En esos años eran muchas las cosas que su ingenuidad no le permitía entender. No tuvo la oportunidad de guardar en su mente la imagen del cuatrista, pianista, locutor y luchador social que fue Ricardo Aguirre, pero el cariño de la gente hizo que con el tiempo el joven conociera a fondo las virtudes musicales y espirituales de su progenitor.

Un Aguirre orgulloso

Confiesa que no comprendía por qué se celebraba la fecha de la muerte de su padre. “Después me di cuenta lo importante que fue él para todo el pueblo”, comenta orgulloso de llevar su apellido y continuar con la vena gaitera que sembró en ellos su padre y que mantuvieron sus tíos. “Una parte de nosotros está triste cuando llega esta fecha porque recordamos que perdimos a nuestro ser querido. Pero a la vez nos sentimos satisfechos porque después de tanto tiempo su nombre sigue siendo querido y respetado. Él se fue, pero su legado, sus composiciones y su obra física quedaron para siempre en el corazón de la gente”.

Jorge define a su padre como un hombre “emprendedor”. “Mi papá actuó como creía que debía hacerlo. Defendió la espiritualidad y la religión y eso quedó como muestra en sus canciones. Sus hijos somos sus herederos universales, pero compartimos con gusto y con honor todas las obras que dejó como ejemplo a su pueblo”.

En nombre del Monumental

Hoy se llevan a cabo diferentes actividades organizadas en conmemoración al aniversario de la muerte de Ricardo Aguirre y como parte de la celebración del dia del Gaitero

Ricardo Aguirre González nació en Maracaibo el 9 de mayo de 1939. Se inició en la música como director de los grupos Los Sabrosos y Santa Canoíta. En 1962 ingresó al grupo Cardenales junto a sus tres hermanos: Alves, Rixio y Renato. Luego la agrupación se dividió y el artista creo a Cardenales del Éxito. Formó parte del conjunto Saladillo, donde compuso una de las gaitas protestas más emblemáticas, La grey zuliana.

Hoy con el mayor de los respetos Felicito al Gremio Gaitero y Extiendo mi mano para apoyar la Gaita en la circunstancia que sea como lo digo al despedir cada edición de tu programa Que suene mi gaita aman la gaita amen a sus Gaiteros y amen la música Zuliana porque ellos cultivan nuestro Folklore.

La comba vuelve a sonar el pasado domingo tuvimos el honor de recibir a través de Metrópolis 103.9 fm a una gran agrupación nacía en el 18 de octubre este año viene trabajando con mucho ahínco en las distintas emisoras del Zulia ellos no viene solos vienen acompañados por el maestro de la guaracha Ely Morales y esta sabrosa y pegajosa Gaita titulada la gaita que yo soñé un tema que recuerda a uno de los mejores tamboreros y fundador de esta agrupación Nelson Arcay desaparecido de manera triste y trágica a mitad de este año 2019 mucho exito para la comba este año ..

Hoy día del Gaitero quiero irme de Reflexión para el gremio ya mucho se ha dicho sobre el ambiente y sus Protagonistas pero nada cambia será que la gaita tiene por ley divina que morir o será que la Envía exceso de Egos y de Viveza criolla está por encima del genero que nos heredo Águirre señores llego la hora de demostrar una madurez en el gremio y de dejar de ser tan mediocres y de asumir el papel fundamental que la historia de lo plantea seamos parte de la historia bonita de la gaita hagamos de un lado a los personajes dañinos ya basta de que año a año sean ellos los mismo que juegan a la muerte súbita del genero como dice la vieja de los mangos esto se Jodio .

Feliz Cumpleaños para El Colosal mayor Ricardo Cepeda un fenómeno musical que adopto la gaita como su máxima expresión y se ha logrado posicionar como la máxima figura del Genero desde esta tribuna celebramos la vida de tan respetado Ejemplo Musical.

Alitasia sigue cosechando éxitos en esta temporada ya no solo han tenido la oportunidad de actuar en las principales tarimas de Venezuela si no que este año aspirar llevarse la Gaita del Año con su propuesta titulada la gaita de buena Estrofa este pendientes de nuestras redes @alitasiaoficisl para que con su apoyo podamos todos lograr llevarnos otra gaita del año te lo dije more.