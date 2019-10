Adolfo Naveda // Que suene mi gaita

Que suene mi gaita la agrupación vuelve al ruedo en esta temporada 2019 ya es el segundo año que podemos mostrar un show cargado de humor y gaita de alto nivel, que demuestra la calidad de nuestra divisa formada por músicos jóvenes egresados del conservatorio de música José Luis Paz con una formación única que los obliga a ponerla a favor de la reina del folklore. Si deseas disfrutar de nuestro espectáculo en tu fiesta privada o empresarial comunícate al 04146928839 o 04246012458. Recuerda Que suene mi gaita la agrupación.

El pasado sábado 26 de octubre se realizó la tradicional bajada de nuestra madre celestial la virgen de Chiquinquirá, un acto cargado de emotividad y fe. Más de 400 mil feligreses elevando sus agradecimientos a la guía espiritual del Zulia con una eucaristía que fue presidida por el sacerdote Carlos Cabezas, donde se destacó el respeto de los habitantes de Venezuela. Uno a los otros los cánticos a María fueron coreados por las voces de los niños cantores del Zulia y el cántico rítmico como expresión pura y fiel de la gaita se mostró con la presentación de los Chiquinquireños y Gaiteros de Molero una velada única que año a año nos deja con ganas de mas un encuentro místico e indescriptible que viva la Virgen que ya está entre nosotros.

Ay gaita mía que mal te veo como están acabando contigo, es triste ver que tu génesis de integración y de inclusión ya no la posees, por qué te secuestran si tu naciste en el pueblo y eres del pueblo, no eres una bandera para que nadie la esté mostrado como trampolín de sus caprichos y egos personales, hasta cuando aguantas palos y maltratos de quienes dicen amarte, ojalá que esta historia contemporánea de la gaita logre pasarles factura, no sé dónde se van a meter cuando el mundo de sus giros ineludible y cambie algún día, el poder estará del lado de los buenos y es ahí cuando la gaita podrá regocijarse en un la paz que ella tanto merece y necesita, Ay se me salió.

Año a año llegan figuras a la gaita que la hacen crecer el género, este es el caso de un joven compositor llamado Andrés González un hombre que se da a conocer esta temporada con un tema denominado dignidad de un pueblo, gaita grabada por la agrupación Gaiteros del Pozón, es bueno destacar que esta gaita fue la elegida como la gaita oficial para las festividades de la bajada de nuestra Virgen de Chiquinquirá, felicitaciones a Andrés y mucho éxito en esta carrera que comenzó con muy buen pie.

Comenzando la mañana del jueves recibimos una llamada que nos alegró el día, al hilo telefónico tuvimos a nada más y nada menos que al colosal mayor Ricardo Cepeda nos llamó dentro de la cordialidad que lo caracteriza para saludarnos y para pasarme lo más reciente de su agrupación Colosales, año a año Ricardo nos llama y nos muestra su material pero esta vez es distinto, no solo nos regaló, una gaita si no que nos está invitando hacer una cruzada para lograr que unos unamos y logremos llegar a un millón de santos rosarios, me contaba que hace un año un sacerdote zuliano que está radicado en Bosnia le manifestó que en un santuario de esta región, la Virgen María hace apariciones constantemente y en una de ellas pidió que se rezaran por Venezuela un millón de santos rosarios y que cuando eso ocurriera, todo pasará para nuestros pueblos, Ricardo con tan grande responsabilidad acudió a su eterna mancuerna Renato Aguirre y lograron crear esta gaita fenomenal titulada Santo Rosario los invito a escucharla y a ser parte con tu aporte de este millón de santos rosarios que la virgencita quiere para Venezuela …

El pasado domingo, el Teatro Baralt presenció el homenaje a la Sempiterna Reina de la Gaita, destacando la participación del Sistema Nacional de Coros y Orquestas Juveniles e Infantiles del Zulia quienes unieron esfuerzo para recordar a esta grande de la gaita, muy bien por ellos, lleno total de la sala y talento de sobra.

04 Edicion del hit Parade Gaitero

Pronósticos

01 – Santo Rosario

Colosales

L.M Renato Aguirre

Canta Ricardo Cepeda

02 – El Amor de Mis Sueños

Amor y Gaita

L.M Lenin Pulgar

Canta Deisy Bravo

Las 20 Grandes

20 – La gaita universal

Entre Gaitas y Gaiteros .

19 – Amores Maracaiberos

Saladillo del 70 .

18 – La Comba

La Gaita que Soñé .

17 – Es Ahora

Koquimba .

6 – Maracaibo un Edén

Maracaibo señorial.

15 – Sentir Zuliano

Garra Gaitera.

14 – La Musa

Estrellas del Zulia.

13 – Autana

Soy Maracaibero.

12 – Aguila y Cardenal

Cardenales del Éxito.

11 – Así Es Mi Gaita

Grupo Kla-c.

10 – Brillo de la Navidad

Tren Gaitero.

09 -La Sin Rival

La Gaita de Otrora.

08 – El Pabellón

Iluminación Gaita y Show.

07 – Añoranza de un Zuliano

Azulejos.

06 -Maracaibo Bendita

Gabana.

05 La Otra Gaita Playera

Swing Latino.

04 – Hasta Mi Último Aliento

2 pa 3.

03 – Mi Viejo Baúl

Los tropicales del Éxito.

02- A Darme un Abrazo

Gaiteros de Molero.

01-La gaita de Buena Estrofa

Alitasia.

