“El Tiburón de las Ventas”, dispuesto a proyectar el éxito de tu producto o profesión

Luis Eduardo Guevara conoce lo que es empezar desde cero a la hora de emprender y llegar al éxito con visualización y estrategia. Es la persona indicada para guiarte en la ruta hacia un nuevo estilo de vida donde adaptes la filosofía de las ventas a la forma de relacionarte con el mundo que te rodea.

Es un empresario multifacético que entiende las necesidades de las personas de querer aumentar sus ingresos y en este libro detalla paso a paso los elementos más importantes para que independientemente de tu profesión, puedas crear una realidad diferente, sin deudas, libre financieramente y enfocado en un proceso que te ayude a monetizar tu pasión a través de ventas exitosas.

Tendrás acceso desde el capítulo 1 a las lecciones de vida que no te enseñan en la universidad y que lo llevaron a convertirse en “El Tiburón de las Ventas”.

Es una lectura que va directo a la esencia, a esa razón de ser y fundamental si lo que deseas es aprender a ver en las ventas un universo lleno de oportunidades. Eso sí, como indica el autor, es necesario profundizar en ello, entenderlo y asumirlo, no es vender por vender, sino todo lo que se puede tejer en torno al proceso.

El libro “El Tiburón de las Ventas” es una caja de herramientas comprobadas que te ayudará a trazar un camino de prosperidad impregnándote del ADN de un vendedor en Modo Tiburón, que se conoce muy bien a si mismo, a su producto y su cliente.

Radicado en Miami desde hace diez años, tras este empresario, locutor, publicista, mercadólogo, conferencista y mentor de negocios, hay veinte empresas propias y la asesoría a más de trescientas marcas que lograron, gracias a su método, monetizar en Latinoamérica y Estados Unidos.

Ahora presenta su libro “El Tiburón de las Ventas”., con prólogo de la reconocida psicólogo y life coach Belkis Carrillo, quien resalta sobre lo que se encuentra en estas páginas “Luis no solo nos cuenta en este libro, las claves y herramientas poderosas que le han funcionado en la vida, sino también aquello que no le funcionó, para que otros puedan aprender de eso y nadar más rápido hacia su sueño. Una de las frases más inspiradoras que encontré en esta lectura fue “Siempre hay niveles que alcanzar. Mantener una atmósfera positiva y estar abierto al aprendizaje, independientemente de tu edad o posición económica, es vital”. Y me inspira porque soy de las personas que creo firmemente que podemos aprender hasta el último respiro”.