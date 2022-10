Yerno de Antonio Ledezma salió en libertad tras pagar fianza a Corte de Miami

Luis Augusto Vuteff, yerno del exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, salió en libertad condicional esta semana tras pagar 200.000 dólares de fianza impuesta por una corte de Miami, Estados Unidos, donde se le investiga por presunto lavado de dinero.

La información fue confirmada por el periodista estadounidense Joshua Goodman en su cuenta de Twitter, donde detalló que el empresario pagó en un cheque la fianza el pasado 24 de octubre.

Vuteff es investigado por Estados Unidos debido a su supuesta implicación en una red para lavar 1.200 millones de dólares que habrían sido obtenidos de forma fraudulenta de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Luis Fernando Vuteff posts bond by cutting a $200k check to federal court in Miami.

The son-in-law of ex Caracas Mayor @alcaldeledezma is charged with money laundering for his alleged role in $1.2 billion scheme to siphon funds from state-owned PDVSA. pic.twitter.com/VWovparhRl

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) October 25, 2022