Wingo cobrará $200 menos que Conviasa en la ruta Caracas-Bogotá [+Precios]

Wingo, una aerolínea colombiana de bajo costo, anunció la noche del lunes 19 de septiembre los precios de los vuelos Caracas-Bogotá con una tarifa de hasta 200 dólares menos que la ofrecida por Conviasa.

El viernes pasado, Conviasa, aerolínea del Estado venezolano, informó que prestaría servicio entre la capital venezolana y colombiana por una tarifa de hasta 550 dólares.

Ahora correspondió a Wingo anunciar sus costos, que van de 117,10 a 327,64 dólares por el trayecto ida y vuelta. Desde la noche de ayer, tiene disponible en su página web sus diferentes ofertas.

En el portal se pueden observar los precios de los pasajes que van desde 117,10 hasta los 198 dólares (solo ida), dependiendo del tipo de boleto (si incluye o no maletas y otros beneficios).

Sus otras dos tarifas son Go Plus y Go Premium; la primera cuesta desde 194,86 dólares que incluye un morral o cartera y una maleta con un peso máximo de 23 kilos.

En el caso de la tarifa premium su costo es desde 214,30 dólares y además del morral o cartera, da la opción de un equipaje de mano de 12 kilogramos, la maleta de 23 kilos y una mejor silla.

Los precios aumentarán si se quiere algún otro beneficio.

Pero, por ser una aerolínea de bajo costo, existen restricciones en cuanto al equipaje. Para acceder al boleto más barato Caracas-Bogotá, el usuario debe viajar con tan solo una mochila. De presentarse al counter con una maleta de hasta 10 kilos o más, el precio del pasaje se incrementa a nivel de una aerolínea de premium.

Wingo ofrece tres opciones de precio y beneficios, Basic, Plus y Premium. Con el Basic el pasajero puede llevar solo 1 morral (de 40x35x25 cm) y un solo cambio de fecha. Con la opción Plus la persona puede llevar 1 morral (de 40x35x25 cm), equipaje en bodega de 23 kg y tiene acceso a una silla estándar.

Mientras que la Premium, como lo dice su nombre, ofrece otras comodidades, como 1 morral (de 40x35x25 cm), equipaje de mano en cabina (de 12kg), más equipaje en bodega de 23 kg, flexibilidad de cambio de vuelo ilimitados, una fila rápida en el mostrador, una silla extra espacio y prioridad al abordar.