Vuelos no regulares serían para viajeros varados y residentes en otros países

Nicolás Furnari, presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo Avavit, destacó que se han reunido con la Cámara de Empresas Aéreas de Venezuela y con el viceministro de turismo aéreo, Ramón Celestino Velásquez, para abordar las propuestas que tienen sobre la reactivación con fechas tentativas de vuelos.

Señaló que, tras aclarar algunos puntos y hacer sugerencias de ambas partes, se analiza la posibilidad de comenzar los vuelos no regulares el 1° de noviembre y los regulares en diciembre. “Todavía no se le ha dado el visto bueno a esta propuesta”.

Señaló que los vuelos no regulares “en principio es para quienes no tengan pasajes y quieran volver a sus destinos, es para que se transporten o trasladen los ciudadanos de otros países o residentes de otras partes, para esto es que se están haciendo los vuelos no regulares”.

Precisó que en las mesas de trabajo se está discutiendo cómo se organizarán los vuelos para que los venezolanos puedan viajar.

En entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el programa 2 Más 2 en Unión Radio, explicó que hay vuelos humanitarios que son gratuitos o con pago mínimo de impuestos y hay otros de repatriación en que los pasajeros deben costear lo que vale el transporte aéreo. “Hay que pagar el vuelo completo de ida y vuelta, la mayoría de los vuelos que se han hecho son de repatriación”.

“Para los pasajeros que están en Venezuela se ha hecho una solicitud de que solo pueden abordar esos vuelos personas que demuestren que residen en el extranjero o que tienen nacionalidad de esos países”, precisó.

Aclaró que las embajadas y los consulados son los entes encargados de hacer las listas de los pasajeros. “Si vas a Europa o a España debes escribir a un correo o llamar a la embajada de España en Venezuela y agregarte a esa lista y si no estás en la lista no puedes montarte en el avión”.

Explicó que las mesas de trabajo se han creado también para tratar de honrar a aquellas personas que tenían planificado viajar durante la pandemia. “Estas personas van a poder llegar a sus destinos, pero hay que entender que la operatividad tiene unos costos y la aerolíneas necesitan flujo de caja, se ha hablado de hacer esos vuelos 50 % y 50 %, 50 % con boletos adquiridos previamente y 50 % con boletos nuevos”.

Apuntó que aún no se ha definido cómo será la ocupación de los aviones y señaló que lo que sí es una realidad es que “las aerolíneas están siendo muy flexibles con estos boletos y algunas han dado hasta 2021 para hacer cambios y no se están cobrando estos cambios, aunque son políticas individuales de cada aerolínea”.Unión Radio