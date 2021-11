Vocera de la Casa Blanca da positivo al Covid-19

Jen Psaki, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, informó que dio positivo al Covid-19 este domingo.

La funcionaria de la Presidencia de Estados Unidos detalló a través de su Twitter que el miércoles 27 de octubre, en coordinación con la alta dirección de la Casa Blanca y el equipo médico, tomó la decisión de no viajar al extranjero con el presidente Joe Biden, debido a una emergencia familiar, en la que miembros de su hogar dieron positivo por coronavirus.

Desde entonces, me he puesto en cuarentena y he dado negativo (a través de PCR) para Covid, los miércoles, jueves, viernes y sábados. Sin embargo, hoy di positivo para Covid» , reveló Psaki.

Aseguró que desde el miércoles no ha tenido contacto cercano con Biden o miembros de alto rango del personal de la Casa Blanca y desde ese día obtuvo un resultado negativo durante cuatro días después del último contacto.

Afirmó que gracias a la vacuna solo ha experimentado síntomas leves que le han permitido seguir trabajando desde casa.

Tiene pensado retornar a sus labores en la Casa Blanca, una vez que cumpla la cuarentena de 10 días, tras una prueba rápida negativa, que es un requisito adicional de la institución, más allá de la guía de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., por precaución.

Sharing full statement and grateful I am vaccinated and for the amazing Biden team pic.twitter.com/QDokXo47dK

— Jen Psaki (@PressSec) October 31, 2021