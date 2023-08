Viuda de Villavicencio asegura que Rafael Correa y Piedad Córdoba amenazaron a su esposo

Verónica Sarauz, viuda del candidato a la Presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, aseveró que el crimen contra su esposo, ocurrido el pasado miércoles 9 de agosto, "fue político". Las declaraciones las ofreció en una entrevista publicada por la revista Semana, de Colombia.

En esas declaraciones, Sarauz señaló al expresidente ecuatoriano Rafael Correa y a la senadora colombiana Piedad Córdoba de proferir amenazas contra su esposo.

Villavicencio fue asesinado cuando participaba en un mitin político en el norte de Quito. Por este hecho, quedaron detenidos seis sujetos, a quienes les dictaron prisión preventiva.

Semana entrevistó a la viuda del extinto candidato presidencial, y a continuación parte de las declaraciones:

Semana: ¿Está tranquila con las primeras investigaciones sobre el magnicidio de su esposo, Fernando Villavicencio?

Verónica Sarauz: Por supuesto que no. Todavía se tienen que responder muchas preguntas que están en el aire. Recién regresé a Ecuador, y estoy esperando, en el transcurso del día, comunicarme con las autoridades. Ellos tienen que explicarme por qué mi esposo salió con la seguridad de él, pero luego fue metido en una camioneta que no tenía resguardo, que no tenía chofer, para en el momento de los impactos salir huyendo del lugar. Alguien tiene que responder por esas cosas. Su guardia no actuó como debía actuar.

S: Pero entonces, ¿qué pasó?

VS: No quiero pensar que hubo infiltración, que vendieron a mi marido, que lo entregaron para que lo asesinaran a sangre fría, no quiero pensar todavía en esas cosas. Necesito que el Estado me dé respuestas y necesito respuestas claras y concretas. Entiendo que con el FBI hay la posibilidad de que estas investigaciones se vuelvan reales y concretas. Es con ellos con quienes también tengo que comunicarme porque todos sabemos que Ecuador está contaminado por el narcotráfico y por la delincuencia organizada, y la Policía no está exenta de estas contaminaciones.

S: ¿Quién ordenó el asesinato de su esposo?

VS: Estoy convencida de que el magnicidio que se cometió con Fernando es un crimen político, no es un crimen de delincuencia común, es un crimen político y al único partido que le beneficia el asesinato de mi esposo es a aquellos que tienen vínculos con los grupos delictivos de este país. Incluso tenían a un representante en la Asamblea Nacional que era miembro de una banda delictiva.

S: Hoy muchos recuerdan las fuertes frases del expresidente Rafael Correa, quien le dijo a su esposo: “Pronto se te acabará la fiesta” y “nuestra venganza personal será contundente”. ¿Cree que Correa tuvo algo que ver con el crimen de su esposo?

VS: Si él no está involucrado directamente, al menos tenía conocimiento de lo que pasaba, lo que iba a pasar y lo que pasó. Ellos, cuando le decían que se le iba a acabar la fiesta, hablaban muy en serio. Recordemos que en el gobierno de Rafael Correa mandaron a secuestrar en Colombia a Fernando Balda usando recursos públicos. Entonces, si una persona es capaz de mandar a un país extranjero a la Policía a secuestrar a otros ciudadanos, son capaces de cualquier cosa.

S: ¿Usted va a denunciar a Correa por esos mensajes amenazantes que emitió contra Fernando Villavicencio en campaña antes del magnicidio?

VS: Es que la Fiscalía está al tanto de todo porque Fernando ponía las denuncias. Amenaza que le llegaba, amenaza que era puesta en conocimiento de la Fiscalía y de la Policía. Por eso Fernando tenía 97 por ciento de riesgo en el estudio de seguridad. Era el candidato que tenía más custodia comparado con el resto, pero no desde ahora, sino desde que Fernando hacía su trabajo en la Asamblea.

S: ¿Y en esas denuncias que su esposo presentó en la Fiscalía por las amenazas mencionó a Correa?

VS: Muchísimas veces. Incluso hay una donde están involucrados varios exlegisladores que fueron destituidos con la muerte cruzada y un sinnúmero de personas que siempre han amenazado a Fernando a través de cuentas falsas, troles, mensajes anónimos, etcétera. Lo cierto es que venimos casi diez años de un proceso de persecución por parte del Gobierno de Rafael Correa, que allanó nuestra casa, nos persiguió y nos quebró económicamente. Tuvimos que salir a pedir auxilio al vecino país del Perú. Venimos de años y años de amenazas hasta que al fin la amenaza se hizo realidad y todavía no logro entender cómo pasó esto.

Fernando tenía conocimiento de todas las amenazas porque desde que fue asambleísta recibía muchas. De hecho, cuando viajó a Colombia por el tema de Álex Saab y la senadora Piedad Córdoba, ella también amenazó a mi esposo públicamente. Eso igualmente hay que recordarlo y no podemos dejar de mencionarlo. Fernando tenía mil y una amenazas por parte de todas estas personas que se veían expuestas gracias a todas las investigaciones periodísticas y a través del trabajo legislativo que él estaba desempeñando", añadió.

S: ¿Cómo así que Piedad Córdoba amenazó a Fernando Villavicencio?

VS: Ese es el trabajo que le corresponde hacer a la Fiscalía. Es una telaraña que van a tener que ir zafando poco a poco. Es cierto, la señora Córdoba amenazó de muerte a Fernando.

S: Entre los capturados hay seis colombianos que estarían implicados en el magnicidio. ¿Qué piensa?

VS: Lamentablemente son seis colombianos. En la audiencia de flagrancia se les dictó prisión preventiva. Cuando quieren hacer un trabajo así, mandan a traer a las personas de Colombia. Sé que es un crimen político, sé que muchos políticos deben estar involucrados aquí y no voy a descansar hasta llegar a las últimas consecuencias y dar con los autores materiales e intelectuales de este magnicidio que cometieron contra la vida de mi esposo.

S: Para usted, ¿el caso de Fernando Villavicencio es similar al de Luis Carlos Galán en Colombia?

VS: Fernando está muerto, pero no han matado sus ideas, no han matado su legado y no han matado la esperanza que tenemos todos los que creemos en él de cambiar este país. Cuando empezó la campaña presidencial siempre recordaba al señor Galán, que fue asesinado en los años ochenta, cuando ustedes vivían la peor época con el narcotráfico; una época que nosotros recién estamos comenzando a vivir, con la diferencia de que en los ochenta no había el armamento sofisticado que tienen ahora ni la tecnología de la que gozan los delincuentes. Entonces, básicamente, pasó lo mismo que le pasó al señor Galán.

S: ¿Sabe cuáles son los políticos ecuatorianos que estarían relacionados con los colombianos capturados por el magnicidio?

VS: Por ahora esa información la maneja la Fiscalía. Llegará el momento en el que nos hagan conocer esos nombres y no solo a mí, sino al país. Pero no será ahora. Las autoridades están haciendo su trabajo. No podemos saltarnos el debido proceso.

S: Su esposo había criticado fuertemente también al presidente Gustavo Petro y a su hijo Nicolás por los escándalos que los rodean en Colombia. ¿Qué sabe de eso?

VS: El tema del señor Petro también involucra acá a una asambleísta por el partido del señor Correa que está vinculada sentimentalmente con un pariente del hijo del presidente. Ustedes lo saben mejor que yo. Él está involucrado en el tema del financiamiento ilícito para su campaña. Todas estas evidencias que tenía Fernando, todo lo que se logró recopilar, claro, tiene que ir directamente a la Fiscalía.

S: ¿Usted cree que el correísmo va a ganar estas elecciones?

VS: No. Estoy completamente segura de que no va a ganar.

S: ¿Por qué?

VS: Porque el magnicidio de Fernando marca un antes y un después para este país y todos los dedos apuntan a este partido político. Porque sus miembros están involucrados en actos de corrupción, incluso tienen candidatos que están vinculados con el narcotráfico. Su líder está condenado en Ecuador con una sentencia ejecutoriada. Entonces, ellos lo que pretendían era eliminar la sentencia por sobornos en un caso llamado ‘Arroz verde’, y Fernando los denunció.

