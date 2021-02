Vicepresidente de Comisión para el Diálogo pide una tregua para salir de la crisis

Luis Eduardo Martínez, vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación de la AN chavista, escogida en diciembre de 2020, adelanta reuniones con diversos sectores sociales en busca de un “alto el fuego” político que permita la recuperación social y económica de Venezuela.

La primera reunión conocida fue con Fedecámaras, el miércoles 28 de enero. El jueves 29 hubo un acercamiento con los rectores de las universidades. Según Martínez no son las únicas, aunque sí las que han trascendido. Ya han hablado con otros sectores empresariales, con ganaderos, con trabajadores e inclusos con políticos, reseñó El Nacional.

“Ya no se puede esperar explicaciones sino soluciones. La verdadera prioridad estriba en lo económico y lo social. Debemos facilitar estabilidad política para poder garantizar que empiecen a fluir fondos multilaterales a Venezuela”, señaló. Recalcó que “el problema de Venezuela hoy, el más importante, es el económico”.

Generar confianza en Venezuela

Para Martínez resulta prioritario generar confianza en los interlocutores, a pesar de las diferencias. “Es importante que el país conozca con claridad los planteamientos que se hacen en cada reunión”, dijo.

La experiencia de Fedecámaras da un mensaje, advirtió: “Hacía muchos años que no se producía un encuentro entre parlamentarios de oposición, del oficialismo y el empresariado”.

Dijo que el interés fundamental de la comisión radica en escuchar los planteamientos de los empresarios: “Hicieron una vigorosa defensa del esfuerzo que han hecho por mantenerse produciendo a pesar de las adversas circunstancias; hicieron un llamado enérgico al respeto de la propiedad privada, a la inversión nacional privada”.

También señalaron la importancia de dignificar el salario, de garantizar la adecuación de una serie de leyes en desuso o que ya no se ajustan a las circunstancias del país e insistieron en resolver el tema de las expropiaciones o de participar activamente en los programas de prevención del COVID-19 y de la vacunación. Pero, se mostraron interesados en que “a través de la vía del diálogo y el entendimiento Venezuela se recuperara económicamente”.

¿Arrodillarse ante Maduro?

‒¿Estas acciones no significa que se están arrodillando ante Maduro?

‒Yo me atrevo a señalar, usando esa figura, que lo que estamos haciendo es arrodillarnos ante el pueblo venezolano, que está urgido de soluciones. Hoy pareciera que la confrontación no es la solución. De la crisis no se va a salir si no se produce una especie de alto el fuego.