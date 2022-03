Vicepresidenta del Parlamento Europeo condenó apoyo de Maduro a Putin

La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, condenó este miércoles el apoyo del mandatario Nicolás Maduro a Vladimir Putin en su invasión a Ucrania.

En este sentido, la alta funcionaria europea recordó que a diario son asesinados niños y civiles ucranianos a manos del ejército ruso.

Vladimir Putin y Nicolás Maduro, discutieron este martes, el aumento de una asociación estratégica entre Rusia y Venezuela en una llamada telefónica.

De igual forma, abordaron la situación en Ucrania, sobre la cual, Maduro reafirmó el apoyo de su régimen a las acciones de Rusia.

Putin & Maduro. 2 dictators committing crimes against humanity. Even as Ukrainian children and civilians die each day from Russian attacks, Maduro still explicitly supporting Putin. https://t.co/8djTsYXtGm

— Dita Charanzová (@charanzova) March 2, 2022