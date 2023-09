Venezuela y Colombia fortalecen sus relaciones comerciales tras firma de memorándum

Los gobiernos de Venezuela y Colombia firmaron este miércoles un Memorándum de Entendimiento entre el Instituto Marca País Venezuela y el Ministro de Comercio, Turismo e Industria del país neogranadino, con el que se dio inicio a la instalación de la Macrorrueda Binacional de negocios, donde se pretende fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre ambas naciones.

En este sentido, el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña, indicó que después de un año “aprendimos que no nos separa nada, sino que nos une todo. Son ustedes los venezolanos, colombianos y empresarios los que hemos hecho posible este futuro. Nunca más podrá existir el cierre de nuestras fronteras, nosotros los reunidos aquí, no lo vamos a permitir. El comercio es una parte de las posibilidades de complementación de la integración”, señaló el canal estatal VTV.

Reiteró que el primer programa de planteamiento acordado en la reunión son: Desarrollo industrial conjunto con las zonas económicas especiales con las zonas francas compromiso dentro de un año, conversar temas de servicios conectividad es el turismo y este programa esta planteado en el día a día, generar acuerdos de protección de inversiones, analizar la posibilidad para crear una comisión registradora, todo esto dentro de un plan de trabajo conjunto.

#EnVideo📹| Orador de Orden de la Macrorrueda Binacional Venezuela - Colombia 2023, expresó que la reapertura de relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela profundizará el proceso de integración y será el soporte de la integración de la paz. #ElEsequiboNoEsColonia pic.twitter.com/YGD31r76Jy — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) September 27, 2023

Por su parte, el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Granados, informó que "con lazos profundos debemos cultivar el trabajo en las fronteras que permitan apoyar las estrategias de fortalecimiento de turismo y que impulsen las inversiones de ambos países".

“La importancia de nuestro trabajo en conjunto nos permitirá crear un mecanismo de pago con la banca, sectores privados y finanzas de ambos países para garantizar los mecanismos de comercios. Desde la CAF, como instrumento para la unidad, se busca la inversión en proyectos de turismo para Colombia y Venezuela“, indicó.

El encuentro, que reunió al menos a 300 representantes de empresas colombianas y venezolanas, comenzó este 27 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 29 de septiembre en la ciudad de Caracas.

La delegación colombiana que asistió al encuentro en el Despacho de la Vicepresidencia de Venezuela, está integrada por el ministro de comercio, industria y turismo de Colombia, German Umaña y el viceministro de comercio exterior colombiano, Luis Felipe Quintero, entre otras personalidades visitantes.

Por Venezuela, acompañaron a la alta funcionaria gubernamental el presidente de inversiones productivas, Félix Plasencia y el ministro de agricultura productiva y tierras, Wilmar Castro Soteldo y otras autoridades nacionales.