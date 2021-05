Venezuela, un éxodo masivo a punto de superar al de Siria

Solo Venezuela puede competir hoy día con la diáspora Siria. Mientras que algunos creen que ya son más los que han huido de la crisis política, económica y social que afecta al país, los más conservadores apuntan que la estocada final llegará a final de año si el presidente Nicolás Maduro sigue en el poder.

Un reportaje publicado por El Mundo de España asegura que hasta ahora, en el mundo de la migración, las abuelas cuidan a los hijos de sus hijos en los hogares familiares mientras los padres se ganaban la vida en el extranjero pero en Venezuela eso deja de ser posible con el pasar de los días.

La huida es masiva, cientos y cientos cruzan a diario las trochas de la frontera para buscar una vida nueva en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, e incluso Estados Unidos.

“Llevamos caminando un mes y siete días. Me dirijo a Cali con mis nietos. Me los traje de Venezuela porque la situación está allá muy crítica: no hay comida, hay mucha desnutrición. Uno se acuesta con una arepita y se levanta con otra arepita en el estómago. No hay alimentos, no hay nada para que uno pueda sobrevivir. Me tocó venirme con mi familia para Colombia. Aquí la gente es muy humanitaria y nos ayuda mucho a los venezolanos”, explicó Hortensia López, de 66 años, al periodista Daniel Lozano de El Mundo de España.

Una mujer con sus cuatro nietos menores de edad (11, 8, 7 y tres años) ha cruzado los límites con Colombia para dirigirse, a pie y sin dinero, desde San Juan de los Morros hasta Cali. Entre las dos ciudades hay más de 1.700 kilómetros.

En abril de 2021, habían huido del país 5,5 millones de venezolanos. Esto representa un aumento de 1,170.4%, en comparación al 2010 y representa cerca de 17.1% de la población total nacida en Venezuela.

Cerca de 1,7 millones de migrantes venezolanos se encuentran en Colombia.