Venezolanos logran el premio a la Mejor Pizza de España 2022

La pizza “Pistacho” del restaurante Hot Now, fundado por dos venezolanos, logró el premio a la mejor pizza de España en 2022.

“No, no lo creemos. Cuando dijeron el nombre como no entendemos mucho italiano dije ganamos. Fue una sorpresa, pero sabemos que lo que hacemos es con mucho cariño”, acotó Andrés Correa, cofundador de Hot Now.

Esta pizza está realizada con pistacho, calabacines, tomate confitado, panko y lima rallada.

“Pensamos en algo distinto que no fuera la típica pizza con tomate y queso. Decíamos que teníamos que tener un elemento diferenciador y pensando y haciendo pruebas salió esta pizza”, expresó Rafael Bergamo, el otro cofundador del restaurante.

Hot Now abrió sus puertas en mayo de 2018 en el barrio de Chueca en Madrid.

“Crear la pizza ideal nos ha llevado tiempo, pruebas y… (es un secreto). Lo que sí podemos contarte es que nuestra masa se fermenta y evoluciona por 48 horas; que la termodinámica juega un papel importante en el acabado de nuestras pizzas y es por ello que nuestros hornos vibran a 400 °C y solo toma 90 segundos conseguir la cocción perfecta”, señalan en su página web.

Destacan que la pizza “Pistacho” sigue con el pasar de los años siendo la gran favorita de los comensales por lo que este año fue galardonada como la mejor de España en 2022.