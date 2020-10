Venezolanos en Chile temen regresar al pasado con la Constituyente: “Ahorarría para irme antes de que se vaya esto a la mierda”

Huir de Chile, como ya lo hicieron de Venezuela, es una opción que se pasea por la mente de muchos connacionales si este 25 de octubre, en referéndum consultivo, los chilenos apoyan la elaboración de una nueva constitución, proceso impulsado a sangre y fuego desde octubre de 2019 por la oposición del gobierno Sebastián Piñera, con socialistas y comunistas en primera línea.

Francia Romero, venezolana de 26 años, teme que una constituyente derive en la destrucción de la nación que le brinda cobijo desde 2017 y junto con su esposo chileno, contemplaría emigrar a otra nación si la opción del Apruebo en el Plebiscito 2020 alcanza la victoria este domingo. El Rechazo representa, para ella, la resistencia a sucumbir de nuevo en sistema con importante éxito en la fabricación de pobreza a lo largo y ancho del continente.

La extrema violencia presente en las manifestaciones sociales de octubre de 2019 y sus coletazos, con la destrucción de 77 de las 136 estaciones de la red del Metro Metro de Santiago, decenas de comercios y supermercados saqueados y quemados, sacudió a una colonia criolla que migró a esta región austral en busca de estabilidad socioeconómica, pero también política. Por ello, algunos viven un proceso de regresión.

En un artículo de opinión del Centro de Investigación Periodística (CIPER), Ximena Salazar, se refiere a la hipersensibilidad de los venezolanos en el actual contexto.

“A diferencia de otras colonias, sus integrantes se enfrentan al actual debate político chileno arrastrando los fantasmas de su pasado reciente. La mayoría expresa que si llegó hasta acá fue porque en Chile la institucionalidad funciona y la gente es libre de decir o hacer lo que quiera. Pero el estallido social de octubre, las marchas, los “caceroleos” y el debate constitucional, son un déjà vu para ellos”, sostiene la docente e investigadora.

En Chile residen más de 490 mil venezolanos, pero este proceso constituyente centra la atención de una parte mayoritaria de nuestra comunidad. Salazar destaca, sin embargo, que son pocos los venezolanos con derecho a voto en Chile: Solo 7.148, según los datos del Servicio Electoral (Servel), cerca del 1,5% de todos los que están acá con sus papeles al día.

“Si gana el Apruebo por ahora me quedo, pero es porque no tengo mayor opción de irme en lo inmediato”, expresa Odailys Luque, licenciada en letras con 4 años en Santiago, quien no ha podido renovar el pasaporte. “Ya he escuchado mucho que ‘Chile no se va a volver Venezuela’ y eso decíamos nosotros, que ‘Venezuela no se podía convertir en Cuba’. Si se toman malas decisiones, puede pasar cualquier cosa”.