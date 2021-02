Venezolanos en Chile denunciaron manipulación e irregularidades antes de deportación

A pocas horas de que la Fuerza Armada de Chile expulsara a decenas de venezolanos que habían ingresado por pasos irregulares en días pasados, varios connacionales denunciaron desde el refugio fronterizo con Bolivia, que fueron víctimas de manipulación e irregularidades por parte de las autoridades del país vecino.

Al menos 86 ciudadanos venezolanos fueron expulsados este miércoles luego de que ingresaran por pasos no habilitados al territorio chileno. Los migrantes no llevaban ni tres meses de haber llegado al país vecino y, según las autoridades, no habían cometido delitos graves.

Según reseñó El Cooperante, un día antes de que se diera la deportación fue difundido un video en las redes sociales en el que un grupo de venezolanos que denunciaba irregularidades y manipulaciones por parte de las autoridades migratorias, quienes les habrían permitido pernoctar en un refugio durante 14 días, como medida de bioseguridad para evitar la propagación de la Covid-19, con la promesa de que continuarían su destino en Chile.

Estamos siendo víctimas de una manipulación, un engaño. Somos 120 familias que vamos a ser expulsadas por una mentira. Anoche (miércoles) a las 2:00 a.m. nos hicieron firmar un documento, un acta que nos indica que tenemos que salir del país, sin ninguna explicación de nada, de manera arbitraria. Nos tienen retenidos“, dijo un vocero venezolano en representación de las decenas de familias, a quienes no se les han permitido salir del refugio en Iquique tras cumplir a cabalidad con la cuarentena de 14 días.

“Piñera, póngase la mano en el corazón”

El vocero venezolano, quien prefirió no identificarse ante las cámaras, reconoció que las familias ingresaron por pasos irregulares, pero asegura que gran parte de los connacionales solo huyen de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. “Estamos buscando un mejor futuro para nuestra familia, la gente se nos esta muriendo de hambre y por eso decidimos salir”, agregó El Cooperante.

Acompañado de venezolanos y pancartas de denuncia, este pidió al presidente chileno Sebastián Piñera “ponerse la mano en el corazón como padre” y revocar la medida que afecta a cientos de connacionales que huyen de la crisis del país.

Estamos entrando por pasos irregulares porque no tenemos otra vía. Porque cuando nosotros hacemos la solicitud, el medio (la página) no nos quiere abrir, dice que está colapsado y por eso decidimos entrar de esta manera (…) Haga un estudio social de las personas que estamos aquí. El delincuente se tiene que ir, claro que sí, pero no tenemos culpa los profesionales. Yo soy ingeniero en Electrónica. Puedo aportar mucho a su país“, concluyó.

Visas revocadas: más de 80 000 venezolanos afectados

El pasado 11 de noviembre de 2020 a los venezolanos que tenían un proceso abierto con la Visa de Responsabilidad Democrática (VRD), les fue enviado un correo genérico en rechazo a la solicitud, decisión que no solo afectó a quienes esperaban que se normalizara el país tras la llegada de la pandemia para iniciar los trámites consulares, sino que además perjudicó principalmente a quienes llevaban más de dos años en la espera de ser atendidos en el Consulado de Chile en Caracas.

De acuerdo a la información divulgada por la Cancillería, el Gobierno chileno tomó la determinación de suspender los procesos de visación producto de la crisis sanitaria desatada por el Covid-19, el prolongado e indeterminado cierre de fronteras, la imposibilidad del normal desarrollo administrativo de las sedes consulares y además, el criterio adoptado en diversos fallos de Tribunales de Justicia, que confirman a la Cancillería que al existir un retardo en la tramitación debe definir un acto de terminación del proceso conforme a la ley.