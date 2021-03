Venezolanos “desbordados” de felicidad con TPS en EE. UU.

Maria Ortiz salió de Venezuela hace cuatro años, cuando se dio cuenta de que las oportunidades de trabajo eran casi inexistentes. Recién graduada de la universidad con un título de Ingeniería en Petróleo, se subió a un avión y cambió su sueño de una carrera profesional por el de una mejor calidad de vida en Estados Unidos.

Desde entonces, Ortiz ha trabajado en las cocinas de restaurantes en el estado de Maryland, ganando suficiente dinero para criar a su hija de dos años y mantenerse durante la pandemia de coronavirus. Sus vidas podrían cambiar drásticamente este año después de la decisión del gobierno del presidente Joe Biden de ofrecer un estatus de protección temporal a cientos de miles de venezolanos que huyeron de la crisis humanitaria que enfrenta la nación sudamericana, reseñó AP.

Me alegra mucho saber que voy a tener una estabilidad legal, que voy a tener oportunidad de optar por un buen trabajo”, dijo Ortiz, que espera encontrar un trabajo en el que pueda aplicar sus conocimientos de ingeniería. ‘Sentir el alivio de saber que voy a estar aquí que no me van a sacar del país, ese alivio de saber que voy a estar segura de verdad me causa una gran emoción’, expresó la joven de 25 años.