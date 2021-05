Venezolano regala arreglos a chilenos desempleados por el Día de la Madre

El conmovedor gesto de Miguel Ángel Aponte Gómez (@Od.miguel), un odontólogo venezolano de 31 años y residente en Constitución, Chile, se viralizó este sábado 8 de mayo en víspera de la celebración del Día de la Madre.

Movido por la nostalgia y la empatía, Aponte Gómez, creador de @lawafflemaniaconti promocionó por el Instagram de su emprendimiento la entrega gratuita de regalos para madres de chilenos afectados económicamente por la pandemia de coronavirus.

“Hermano chileno si estás sin pega (trabajo) lleva 1 gratis. Tu mamá está cerca, la mía está lejos”, difundió en un cartel sobre un mesón lleno de arreglos realizado por el mismo para las madres.

“Lo de los regalitos lo hice porque como empleador y emprendedor he visto muchos locales quebrar y venirse abajo”, argumenta el profesional que no puede ejercer su oficio por problemas con las apostillas en su título.

“Muchísima gente quedó sin trabajo y eso me trae tantos recuerdos de mi país. Y aparte me recuerda que yo mismo no tengo para darle a mi mamá todo lo que quisiera darle, y la tengo allá en Venezuela”, recalca el joven con más de 4 años en territorio austral.

El muchacho tiene problemas para pagar el arriendo debido a que sus productos no son de primera necesidad y la cuarentena impacta en sus ventas. Hace una semana tuvo que vender la motocicleta Yamaha con la que hacía delivery y de 5 empleados que tenía solo pudo mantener con trabajo a uno, reseñó Crónicas de Chile.

Sin embargo, entiende que hay personas que están en una situación aún más extrema y quiere poner su grano de arena en favor de ellos.

“Hice 40 al principio con flores y chocolates. Ahora hice 10 más con lo poco que me quedaba de ahorritos. La idea es que más gente pudiera darle su regalo a su mamá sin tener que pagar dinero que no tienen”, sostiene.

Miguel Ángel vive en una pieza con Chimuelo, un perrito que fue abandonado de cachorro y ahora es su inseparable compañero.

“Mi madre se llama Judith Gómez y es médico jubilada. Dile que la extraño mucho y que le deseo feliz Día de las Madres”, sentencia.

