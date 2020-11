Venezolano que recibió insultos xenófobos en Lima no acepta disculpas de su agresor

Junior Ramírez, un venezolano de 22 años que fue víctima de insultos xenófobos en Lima, Perú, mientras entregaba un pedido, como parte de su trabajo como repartidor, rechazó las disculpas de su agresor, identificado como Guillermo Miranda.

El episodio se generó porque, aparentemente, el joven entregó un pedido que no estaba en las condiciones adecuadas. Tras el hecho, que fue grabado y se hizo viral en las redes sociales, ambos fueron invitados al programa Magaly TV: La Firme, del canal ATV, reseñó RT Noticias.

Ahí, Miranda reconoció que actuó “de una manera totalmente equivocada” y ofreció sus disculpas: “Yo, con el corazón, espero que puedas aceptar mis disculpas. Espero que algún día puedas perdonarme y eventualmente ser amigos”.

Sin embargo, Ramírez decidió no aceptar las disculpas y explicó sus razones en el programa televisivo.

“Al igual que yo, muchas personas, tanto venezolanos, extranjeros o mismos peruanos, son víctimas de esta clase de abusos; la verdad ya es hora de que las personas piensen un poquito antes de hablar y razonen porque no hay motivos para reaccionar de dicha forma”, manifestó, citado por RT Noticias.

Y añadió: “Hubo un momento en que yo pensé que me iba a golpear”.

Además, Ramírez manifestó que tras la agresión, él se quedó afuera del edificio “canalizando” lo que había sucedido y en ningún momento el agresor salió a aclarar la situación; versión que contrasta con la de Miranda, quien dice que trató de conseguir al repartidor y preguntó al conserje del edificio si lo había visto, para ofrecerle disculpas en el momento.

De momento, Ramírez dijo que mantendrá la denuncia que presentó contra Miranda en la comisaría del distrito de Miraflores, territorio donde ocurrieron los hechos y donde existe una ordenanza que prohíbe los actos de discriminación.

El alcalde de Miraflores, Luis Molina, se pronunció y dijo que la municipalidad sancionará con una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que corresponde a 4.300 soles (unos 1.200 dólares) al agresor y “pondrá en conocimiento de los hechos a la Fiscalía para los fines correspondientes”, informó RT Noticias.

El ataque xenófobo ocurrió cuando Ramírez llevó el pedido a Miranda, pero, al parecer, la comida, que iba en una bolsa de papel, se había derramado durante el trayecto a la vivienda.

“Me llega al pincho (no me importa) que me lo entregues roto. No voy a recibir esta mierda rota. ¿Qué hago?”, le dice el cliente.

Pese a que el repartidor insistió en que cancelara el pedido y esperara el reembolso del dinero, Miranda carga con más insultos: “¿Por qué eres tan idiota? Eres un pobre imbécil, ¿cómo vas a romper las huevadas ahí, huevón? Ocúpate de traer bien las cosas, deberían tener una bolsa plástica”.

Ramírez mantuvo la calma, pero eso enojó más al cliente, que apuntó con insultos más fuertes: “¿Quieres que te mande de un combo (golpe) a tu puto país, hijo de puta? Respóndeme, hijo de puta, dime algo”.