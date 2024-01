Venezolano Darvin Pimentel comienza 2024 con nuevo premio en Chile por tatuaje realista

¡Un referente! Cada día que pasa, Darvin Pimentel @darvinink , se consolida como uno de los tatuadores más importantes de Chile en el área de realismo a color, tras ganar la “Cumbre Lion Expo Tattoo", convención celebrada los pasados 13 y 14 de enero en Talca, Región del Maule, en la cual participaron unos 40 tatuadores.

Pimentel obtuvo el primer lugar en la categoría, gracias al tatuaje de 6 horas de un motivo realmente curioso: un plato de ramen.

La historia de Darvin es increíble. Nació en Anzoátegui, pero vivió en Caracas, donde tuvo como ejemplo el talento para el dibujo, de Jesús Pimentel, su padre. Comenzó en el tatuaje en 2015 y dos años después emigró a Chile.

El venezolano, es participante recurrente de las más importantes convenciones del género en Chile. En febrero pasado se llevó el primer lugar en la categoría “Realismo a Color” en la 1era edición de la Cumbre Lion Expo Tatto 2023, gracias al rostro de Jon Snow, y luego ganó el primer lugar de la Santiago Tatto Expo por la imagen de Arya Stark, también de GOT.

Pero no fue fácil para el fanático confeso de los videojuegos y los superhéroes.

Viví toda mi vida cerca o dentro del dibujo, mi papá tuvo un taller de dibujo por alrededor 30 años. Desde que nací tuve contacto cercano con el arte y lo naturalicé convirtiéndolo en un hobbie”, detalla.

De niño, Darvin usaba los tickets amarillos del Metro de Caracas para hacer armaduras a sus muñecos. “Los recortaba y modificaba. Me gustaba el dibujo y crear personajes. Nunca pensé que sería tatuador”, sostiene quien reconoce que su obra en Venezuela no fue la mejor.

Al llegar estuvo un mes sin percibir ingresos. Los estudios lo rechazaban. Y no se rindió. Enviaba correos a diario. Al final accedió a uno de ellos, pero laboró con bajo perfil para evitar problemas con tatuadores veteranos. Apenas cerraba un proyecto cada 2 o 3 días.

¿Lo mejor? Su humildad le permitió conocer a uno de sus mejores amigos y socio: José Balmaceda. Entonces su talento y confianza se dispararon. Así en febrero de 2020, participó en la «Escudo Summer Ink 2020», convención en la que ocupó el 2do lugar en la categoría de realismo.

A Darvin le tocó aceptar que tiene que sacrificar o invertir dinero en seminarios, materiales, horas de sueño y tiempo sin compartir con sus hijos. “Es una tremenda sorpresa tener a veces la agenda copada y hace tres años no tenía nada. Aun no me lo creo”, confiesa. ¡Felicitaciones!