Venezolana Gladysmarli Marcano finalista en competencia “La maestra París”

La venezolana, Gladysmarli Marcano, se convirtió en una de las tres semifinalistas de la competencia francesa “La Maestra de París”, el cual busca la mejor directora de orquesta.

Este concurso está organizado por la Filarmónica de París y la Orquesta de Mozart de París y busca la excelencia en la dirección

La artista es la única venezolana clasificada en la competencia, completando el cuadro con Sthepanie Childres (Francia), Holly Hyun Choe (Korea del Sur), Rebecca Tong (Indonesia), Jiajing Lai (China) y Lina González Grana (Colombia).

🎥 Highlights on day 2 of the eliminatory round and the 6 talented candidates : Rebecca Tong, Jiajing Lai, @Linitaconductor, Marie Rosenmir, Yuwon Kim, Gladysmarli Vadel pic.twitter.com/eOFv7AZWkt

— La Maestra Paris (@LaMaestraParis) September 17, 2020