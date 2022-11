Vaticano exige a la ONU "soluciones" para los afectados por la crisis climática

El secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, pidió este martes en la cumbre del Clima de la ONU (COP27) "soluciones tangibles" para los migrantes desplazados por la "emergencia climática", además de destacar que hay que "prevenir y responder a los impactos humanitarios" por su causa.

En un discurso ante el plenario de la COP27, en la localidad egipcia de Sharm el Sheij, Parolin destacó que es la primera vez que "la Santa Sede participa como Estado Parte tanto de la Convención como del Acuerdo de París", un paso "coherente" con el compromiso del papa Francisco de llegar al "objetivo de emisiones netas cero".

Tras recordar que en su reciente viaje a Baréin, el pontífice mostró su esperanza en que la COP27 permita "tomar decisiones concretas pensando en las generaciones más jóvenes antes de que sea demasiado tarde y se comprometa su futuro", Parolin subrayó la importancia del cambio climático en las migraciones.

La actual "crisis socio-ecológica" es un momento propicio "para la toma de decisiones concretas e inaplazables (...) Tenemos el deber moral de actuar concretamente para prevenir y responder a los impactos humanitarios, cada vez más frecuentes y graves, causados por el cambio climático. El creciente fenómeno de los migrantes desplazados por él es una señal preocupante", dijo.

Por eso, subrayó el "número dos" del Vaticano, "incluso cuando no tienen acceso a la protección internacional, los Estados no pueden dejarlos sin soluciones tangibles, incluso en las áreas de adaptación, mitigación y resiliencia. Cuando esto no es posible, es importante reconocer la migración como una forma de adaptación y aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías para la migración regular".

Parolin también destacó que la pandemia y las guerras "con sus graves consecuencias éticas, sociales y económicas, corren el riesgo de socavar la seguridad mundial, exacerbar la inseguridad alimentaria, poner en peligro el multilateralismo e incluso eclipsar nuestros esfuerzos aquí en Sharm el Sheij".

"No podemos permitir que esto ocurra. El cambio climático no nos va a esperar. Nuestro mundo es ahora demasiado interdependiente y no se puede permitir que se estructure en bloques. (...) Es el momento de la solidaridad internacional e intergeneracional. Tenemos que ser responsables, valientes y con visión de futuro, no solo por nosotros, sino por nuestros hijos", añadió.

"Nuestra voluntad política debe estar guiada por la conciencia de que o ganamos juntos o perdemos juntos", subrayó, antes de destacar que "para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París es complejo y cada vez queda menos tiempo para corregir el rumbo. La COP27 (...) es una oportunidad y también un reto para abordar seriamente los cuatro pilares del Acuerdo de París: mitigación, adaptación, financiación y pérdidas y daños".

"Estos cuatro pilares están interconectados y son una cuestión de imparcialidad, justicia y equidad. Tampoco debemos descuidar el lado no económico de los daños, como la pérdida del patrimonio y las culturas. Aquí tenemos mucho que aprender de los pueblos indígenas", añadió.

La COP27 empezó el pasado domingo y se celebrará hasta el próximo 18 de noviembre en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, con la vista puesta en la aplicación del legado de la COP26 y la financiación para los países menos desarrollados contra el cambio climático.