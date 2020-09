Uruguay celebró elecciones regionales y Mujica confirmó su retiro de la política

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, vivió sus primeras elecciones siendo jefe de Estado, por lo que no pudo hacer campaña en favor de candidatos locales de su partido por prohibición de la Constitución.

“Es rarísimo. Es la primera vez en mi vida que no puedo actuar de dirigente político. Lo asumo como tal, pero es un vacío importante. Yo soy un dirigente político, pero hoy soy el presidente de todos los uruguayos y no hay que cruzar la raya”, comentó.

Alrededor de 2,7 millones de uruguayos estuvieron llamados a las urnas, en los 7.130 centros de votación dispuestos para los comicios.

Estas elecciones estuvieron marcadas por la emergencia sanitaria. La clase política puso especial énfasis en seguir los protocolos establecidos por la Corte Electoral en colaboración con el Ministerio de Salud Pública, entre ellos el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y el uso de gel antibacterial.

Esta nación se encuentra entre las menos afectadas por la pandemia y ha servido de ejemplo global de control de la propagación del brote. Aún así, en algunos sectores del país se registraron reclamos por personas que no usaron tapabocas y por aglomeraciones.

Uruguay es el quinto país de América que va a elecciones pese a la pandemia, después de que lo hicieran Surinam, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves y Jamaica.

El expresidente uruguayo, que gobernó entre 2010 y 2015, confirmó este domingo cuando acudió a sufragar que se retira de la vida política. Mujica, de 85 años, y que en la actualidad ocupa un escaño en el Senado, dijo que en breve dejará ese cargo debido a su edad y para atender su salud.

Estoy para salir por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica y es lógico que la política obliga a relaciones sociales. Si me tengo que cuidar, no puedo hablar, no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro, soy un mal senador”, argumentó.