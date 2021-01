Una universidad revoca título honorario a Trump tras “violento asalto” a la democracia

La Universidad de Lehigh, situada en Bethlehem (Pensilvania, EE.UU.) decidió revocar el título honorario concedido en 1988 al presidente saliente Donald Trump.

“Ayer fuimos testigos de un violento asalto a los cimientos de nuestra democracia, el respeto permanente a la voluntad del pueblo ejercido en una elección libre y la transferencia pacífica del poder”, afirmó el presidente de la institución John Simon, al referirse a los disturbios provocados por los partidarios de Trump en el Capitolio de EE.UU., sin mencionar directamente al mandatario.

“Después de cinco años de presión por parte de nuestra facultad, el personal, estudiantes y exalumnos, el Consejo Directivo de Lehigh finalmente hizo lo correcto“, tuiteó Jeremy Littau, profesor de periodismo de la institución, celebrando el dictamen.

Anteriormente, Trump ya había corrido riesgo de perder su título en esa universidad. En 2017 y 2018, el Consejo Directivo se negó a apoyar la voluntad de la mayoría del profesorado, que consideraba que las declaraciones de Trump contradecían los valores del centro educativo.

El último intento de privar a Trump de su doctorado ‘honoris causa’ se registró en diciembre pasado, cuando la Oficina de Asuntos Multiculturales de la universidad acusó al presidente saliente de una “desenfrenada supremacía blanca y una absoluta xenofobia“.

Entretanto, la Universidad de Wagner (Nueva York) también optó por revocar el doctorado ‘honoris causa’ otorgado a Trump en 2004. Lo mismo hizo la Universidad Robert Gordon (Aberdeen, Escocia), que anuló en 2015 el título honorífico de Trump por sus comentarios enunciados durante la campaña presidencial, a los que consideró “totalmente incompatibles con el espíritu y los valores” de la entidad.

Folks, this is a big deal as far as our community is concerned. After FIVE years of pressure from our faculty, staff, students and alumni, the Lehigh Board of Trustees finally did the right thing and revoked Donald Trump’s honorary degree. https://t.co/LzavHqHSI1

— Dr. Jeremy Littau (@JeremyLittau) January 8, 2021